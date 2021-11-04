Україна першою у світі отримала від США ліцензію на проведення національної "Олімпіади геніїв", - Міносвіти
У Вашингтоні Мала академія наук України підписала контракт про створення в Україні першої національної Олімпіади геніїв.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.
Genius Olympiad – це найбільший міжнародний конкурс наукових проєктів з охорони довкілля та екології, участь у якому щороку беруть понад тисячу школярів з-понад 80 країн світу. Змагання проходить у Державному університеті Нью-Йорка, а заснувала його американська організація Terra Science and Education.
"Цьогоріч організатори заходу впроваджують систему національних франшиз на проведення Олімпіади Геніїв у різних країнах світу. Національний відбір стане першим етапом для участі в міжнародному фіналі в США. Запуск пілотних проєктів заплановано в Україні, Мексиці, Південній Кореї та Кувейті, але саме Україна першою підписала ліцензійний договір на проведення національного етапу конкурсу", - зазначили у міністерстві.
МАН України приєдналася до конкурсу Genius Olympiad у 2017 році. За цей час вихованці академії отримали 2 золоті, 4 срібні, 6 бронзових нагород та 12 спеціальних призів.
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