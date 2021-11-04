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Новини
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Україна першою у світі отримала від США ліцензію на проведення національної "Олімпіади геніїв", - Міносвіти

Україна першою у світі отримала від США ліцензію на проведення національної

У Вашингтоні Мала академія наук України підписала контракт про створення в Україні першої національної Олімпіади геніїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

Genius Olympiad – це найбільший міжнародний конкурс наукових проєктів з охорони довкілля та екології, участь у якому щороку беруть понад тисячу школярів з-понад 80 країн світу. Змагання проходить у Державному університеті Нью-Йорка, а заснувала його американська організація Terra Science and Education.

"Цьогоріч організатори заходу впроваджують систему національних франшиз на проведення Олімпіади Геніїв у різних країнах світу. Національний відбір стане першим етапом для участі в міжнародному фіналі в США. Запуск пілотних проєктів заплановано в Україні, Мексиці, Південній Кореї та Кувейті, але саме Україна першою підписала ліцензійний договір на проведення національного етапу конкурсу", - зазначили у міністерстві.

МАН України приєдналася до конкурсу Genius Olympiad у 2017 році. За цей час вихованці академії отримали 2 золоті, 4 срібні, 6 бронзових нагород та 12 спеціальних призів.

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Автор: 

США (23607) Міносвіти (1422)


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Топ коментарі
+2
Для тех кто не в теме- это чистый попил денег от США и госбюджета. Некая «организация» позволила провести некую олимпиаду. Под благими намерениями жулики МОНа будут кататься в Нью-Йорк, осваивать гранты. Нарид будет и дальше слушать о выдающихся людей спехах укр наук
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04.11.2021 09:54 Відповісти
+2
USA - справжній друг UA !
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04.11.2021 09:57 Відповісти
+1
Дайте угадаю, что гении предложат для охраны окружающей среды и сохранения экологии: закрыть шахты.
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04.11.2021 09:51 Відповісти
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04.11.2021 09:48 Відповісти
Ну так в стране 73% гениев! Ещё бы! Чемпионы во всём!
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04.11.2021 09:50 Відповісти
Дайте угадаю, что гении предложат для охраны окружающей среды и сохранения экологии: закрыть шахты.
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04.11.2021 09:51 Відповісти
Для тех кто не в теме- это чистый попил денег от США и госбюджета. Некая «организация» позволила провести некую олимпиаду. Под благими намерениями жулики МОНа будут кататься в Нью-Йорк, осваивать гранты. Нарид будет и дальше слушать о выдающихся людей спехах укр наук
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04.11.2021 09:54 Відповісти
USA - справжній друг UA !
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04.11.2021 09:57 Відповісти
Киву, пригласили, участвовать ?
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04.11.2021 10:04 Відповісти
Якове, Ви наче у воду гледіли. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.11.2021 10:23 Відповісти
Повезло как Украине!это же надо какой фарт,прям счастья много привалило!теперь все будет хорошо!
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04.11.2021 10:12 Відповісти
Появится множество Грет Тумберг, и это радует.
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04.11.2021 10:13 Відповісти
Бодайби усі "Грети" повиздихали !!!
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04.11.2021 10:25 Відповісти
Вот наконец мы увидели достижения Зеленского и новой команды!
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04.11.2021 10:26 Відповісти
Самый гениальный украинский гений - Это Сергей Шкарлет.
С фальшивой докторской диссертацией стал министром образования и науки.
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04.11.2021 10:30 Відповісти
Для вакцинированных и невакцинированных гениев надо две олимпиады.
После вакцины гении будут решать вопрос "Папа, где море?"
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04.11.2021 10:31 Відповісти
Неоднозначно,.... будут отбирать ребят и предлагать им гранты для обучения в США.

Утечка кадров с одной стороны, для ребят "возможный" шанс уехать. Неоднозначно....
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04.11.2021 11:13 Відповісти
 
 