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У безпосередній близькості руху техніки чи живої сили не спостерігаємо, - речник ДПСУ Демченко про стягування військ РФ до кордону України

У безпосередній близькості руху техніки чи живої сили не спостерігаємо, - речник ДПСУ Демченко про стягування військ РФ до кордону України

Державна прикордонна служба України відстежує ситуацію біля кордонів країни. Безпосередньо поблизу українських кордонів військ окупантів немає.

Про це заявив у коментарі речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, у безпосередній близькості від українського кордону прикордонники не спостерігають руху техніки чи живої сили противника.

"Державна прикордонна служба також відслідковує ситуацію, яка відбувається поряд із кордоном України на території Росії. Зазначу, що у безпосередній близькості від українського кордону ми не спостерігаємо руху техніки чи живої сили противника", - повідомив Демченко.

Читайте: Генерал США Міллі про війська РФ біля кордонів України: Спостерігаємо. Поки нічого відверто агресивного

Автор: 

армія рф (18036) Держприкордонслужба ДПСУ (6200) кордон (4838) росія (66431) Демченко Андрій (366)


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Топ коментарі
+8
Эти мантры для кого? Для "величайшего говнокомандующего"? Или для нарида "просто перестать стрелять"? Спутниковые снимки показывают совсем обратное.
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04.11.2021 09:50 Відповісти
+5
Он уже вторичен. Главная "консерва" сидит наверху. Под себя и подбирал.
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04.11.2021 10:02 Відповісти
+4
Вот мне интересно будет, куда денется Бубочка в случае прямого вторжения войск Макшании? Поедет на конференцию по климату?
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04.11.2021 09:50 Відповісти
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Эти мантры для кого? Для "величайшего говнокомандующего"? Или для нарида "просто перестать стрелять"? Спутниковые снимки показывают совсем обратное.
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04.11.2021 09:50 Відповісти
Практически все западные аналитики из дружественных нам стран открыто называют демченко кремлядской консервой...
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04.11.2021 10:00 Відповісти
Он уже вторичен. Главная "консерва" сидит наверху. Под себя и подбирал.
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04.11.2021 10:02 Відповісти
Не разгоняй истерику. Покажи, что показывают спутниковые снимки.
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04.11.2021 10:03 Відповісти
У самого мозгов нету или Гуглом не дает пользоваться религия? Нужно обязательно носом ткнуть?

Satellite images show new Russian military buildup near Ukraine
https://www.politico.com/news/2021/11/01/satellite-russia-ukraine-military-518337

Росія концентрує свої війська на кордоні з Україною - The Washington Post

https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-kontsentruye-svoyi-vijska-na-kordoni-z-**********-the-washington-post/
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04.11.2021 10:12 Відповісти
Если бы у кого-то были бы мозги, то мог бы найти информацию, что это 144-я гвардейская мотострелковая Ельнинская Краснознамённая, ордена Суворова дивизия - тактическое соединение Сухопутных войск Российской Федерации.
Условное наименование - Войсковая часть № 23060 (в/ч 23060). Сокращённое наименование - 144 гв. мсд.
Соединение входит в состав 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа. Подразделения дивизии дислоцируются в Смоленской и Брянской областях.

И она на этой территории размещена с 1957г. Не, не хватает ума?
https://ru.wikipedia.org/wiki/144-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F

Нет ни одного заявления от военных: Пентагон, НАТО, военные в Евросоюзе - нет ни одной новости. Почему Вы верите Washington Post - не понимаю. На заборе тоже много чего написано.
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04.11.2021 13:19 Відповісти
Если бы, действительно, были мозги - то научился бы пользоваться Гуглом.

https://mil.in.ua/uk/news/bilya-kordonu-********-stoyit-90-tysyach-vijskovyh-rosiyi/
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04.11.2021 14:02 Відповісти
Если бы, была бы хотя капля мозгов, то смог бы проанализировать, что после учения Запад-2021, которые начались 10 сентября 21г, кол-во войск возле границ Украины осталось около 100 000чел. И они там так и стоят. Но новых сил не переброшено и спутниковые снимки показывают то, что уже было и месяц назад, или больше месяца.
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04.11.2021 14:32 Відповісти
А чукча безмозглый читать обучен или только гадить? Ты просил подтверждение от военных -- тебя ткнули носом в выступление от 3 ноября 2021 года. Чем теперь недоволен? Или спикер МО просто так, от нехрен делать выступил? И мне фиолетово под именно каким предлогом ***** перебрасывает войска к нашим границам. Еще воздух продолжишь портить, или я вполне понятно растолковал?
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04.11.2021 14:44 Відповісти
Лучше мозг прокачивать, чем истерить, если думать сложно. Или слушать тех, кто компетентен в этих вопросах.
Я не знаю кому ты там что-то тыкаешь, кому ты там что-то растолковываешь. Показал непонятно какие снимки Politeco, при этом сам ни хрена не понимая, что это за снимки. Ты еще на Гордона сошлись. Я тебе таких снимков нарисовать могу много. Ну и называть масло масляным у многих таких умников - это просто талант.
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04.11.2021 15:10 Відповісти
Где вас таких упоротых делают? Просто интересно.
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04.11.2021 15:20 Відповісти
Ты действительно не можешь вывести простую логическую цепочку? В трех соснах заблудился?
Повторяю для одаренных: войска как стояли, так и стоят. Снимок ни о чем. Вброс был сделан изданием Washington Post, что рашка (цитата из тобой приведенного издания) снова стягивает войска:
"Новые коммерческие спутниковые фотографии, сделанные в понедельник, подтверждают недавние сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной после крупного скопления этой весной."

Но военные США и НАТО ни слова не заявляли об этом, что рашка снова стягивает войска. Что и подтвердил и Данилов и МО. Войска как были стянуты на учения Запад-2021 так и остались.

Сложно такой анализ сделать? Надо истерить и орать?
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04.11.2021 15:46 Відповісти
31.10.2021. .... В то же время, директор программы исследований России в некоммерческой аналитической группе CNA в Виргинии Майкл Кофман подчеркнул, что новые перемещения российской армии осуществляются не в целях военных учений.

Прямая речь Кофмана: "Суть в том, что это не учения. Это не похоже на военные тренировки".

Больше деталей: По словам Кофмана, спутниковые снимки показывают, что вероятно 1-я гвардейская танковая армия России, базирующееся за пределами Москвы элитное подразделение, перемещает личный состав и технику в сторону Украины.

Кроме того, он напомнил, что силы российской 41 общевойсковой армии, которая обычно базируется в Новосибирске, не вернулись в Сибирь, а соединились с другими российскими силами у границы с Украиной.
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04.11.2021 16:55 Відповісти
Не старайся, я все это читал еще 31.10.21. Обычный вброс не подтвержденный военными. Пока не подтвердят военные, или тот же Washington Post но ссылающийся не на "неназванных собеседников среди американских и европейских чиновников", а хотя бы на анонимный источник в Пентагоне или в НАТО - все это вброс.

Также рекомендуется включать остатки мозга и посмотреть внимательно на снимки и на дату. Где ты видел в конце октября зеленые листья и траву? Снимок летом сделан. Отдыхай, бро.
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04.11.2021 21:54 Відповісти
Вот мне интересно будет, куда денется Бубочка в случае прямого вторжения войск Макшании? Поедет на конференцию по климату?
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04.11.2021 09:50 Відповісти
Він одягне їх однострій і колорадську стрічку. Лєнка давно все це приготувала, ще з 2014 року.
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04.11.2021 10:24 Відповісти
А кацапам что,встать на границе двумя дивизиями и слабать на губной гармошке "Эрику"?
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04.11.2021 09:54 Відповісти
Хлебом -солью будут с д'ерьмаком, демченко ,……… и остальными РЫГАМИ встречать оккупантов !
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04.11.2021 09:54 Відповісти
Я думаю смоется к деньгам, в Лондон. 100%.
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04.11.2021 09:58 Відповісти
Кремлю рыги нужны в независимой Украине. Как показывает практика в Крыму и в ОРДЛО, после прихода оккупантов, они никто и звать их никак
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04.11.2021 10:04 Відповісти
А в "непосредственной близости" это сколько? метров, километров ?
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04.11.2021 09:58 Відповісти
Они уже давно внутри страны а эти о каких то границах говорят.
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04.11.2021 09:58 Відповісти
Власть контролирует чтобы войск не было на Западном направлении
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04.11.2021 10:02 Відповісти
а где у тебя Запад?
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04.11.2021 10:06 Відповісти
Советский нарид Украины(народ у которого нет свого государства ,ссср распалось в 1991г,у них только осталась столица Мацква)выбрал себе советскую власть, а у них враг всегда был на Западном направлении
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04.11.2021 10:10 Відповісти
понятно
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04.11.2021 10:36 Відповісти
22 июня тоже не наблюдали, потом сралин две недели молчал и торчал.
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04.11.2021 10:01 Відповісти
Придурки, а с какого перепуга они должны у самой границы толпится.
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04.11.2021 10:04 Відповісти
Стягивание войск к границе.... Они, рашистские войска, уже в Украине! Для кого эти дебильные сообщения? Для уставших от войны зебирателей?
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04.11.2021 10:11 Відповісти
Великий слепой
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04.11.2021 10:12 Відповісти
Макаки хотят прозондировать как на их провокацию будут себя вести США и Англия. Закроют ли небо, дадут срочно вооружение и инструкторов...Эта попытка у макшаней может быть только одна. Вот они и ищут совпадение обстоятельств.
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04.11.2021 10:12 Відповісти
Зелень і їх слуги роблять все, щоб засрашка отримала дозвіл на "Північний потік 2" і втратила санкції, а її окупаційна армія зайшла "мирно" на нашу територію спасти расеюшек від злих бандьор та ковіду, яких покличе сатанінська мацковська церква і буде зустрачати хлібом і сіллю.
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04.11.2021 10:18 Відповісти
чем вы можете наблюдать, бестолочи?
У вас есть группировка спутников, экскадрильи U-2, P-8 Poseidon?
Вам взрослый сказали и показали картинку, - заткнитесь и переваримайте информацию.
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04.11.2021 10:32 Відповісти
Демченко, лицо, работавшее на Януковича и формировавшее законы 16 января до сих пор не за решеткой, а во власти? Как было допущено участие Первого заместителя Секретаря СНБО Руслана Демченко в "черных схемах" по торговле углем с оккупированных территорий? Как и за какие заслуги Руслан Демченко получил статус "участника боевых действий"?
То, что он не видит непосредственной активности рашистов, говорит только о политической близорукости Зеленского и Данилова!
https://politics.comments.ua/news/domestic-policy/na-bankovuyu-pridut-sprosit-o-boevyh-zaslugah-demchenko-687368.html 4 ноября, в 13:00 состоится брифинг, который организовывают патриотические силами.
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04.11.2021 11:28 Відповісти
 
 