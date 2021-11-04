У безпосередній близькості руху техніки чи живої сили не спостерігаємо, - речник ДПСУ Демченко про стягування військ РФ до кордону України
Державна прикордонна служба України відстежує ситуацію біля кордонів країни. Безпосередньо поблизу українських кордонів військ окупантів немає.
Про це заявив у коментарі речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, у безпосередній близькості від українського кордону прикордонники не спостерігають руху техніки чи живої сили противника.
"Державна прикордонна служба також відслідковує ситуацію, яка відбувається поряд із кордоном України на території Росії. Зазначу, що у безпосередній близькості від українського кордону ми не спостерігаємо руху техніки чи живої сили противника", - повідомив Демченко.
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Satellite images show new Russian military buildup near Ukraine
https://www.politico.com/news/2021/11/01/satellite-russia-ukraine-military-518337
Росія концентрує свої війська на кордоні з Україною - The Washington Post
https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-kontsentruye-svoyi-vijska-na-kordoni-z-**********-the-washington-post/
Условное наименование - Войсковая часть № 23060 (в/ч 23060). Сокращённое наименование - 144 гв. мсд.
Соединение входит в состав 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа. Подразделения дивизии дислоцируются в Смоленской и Брянской областях.
И она на этой территории размещена с 1957г. Не, не хватает ума?
https://ru.wikipedia.org/wiki/144-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
Нет ни одного заявления от военных: Пентагон, НАТО, военные в Евросоюзе - нет ни одной новости. Почему Вы верите Washington Post - не понимаю. На заборе тоже много чего написано.
https://mil.in.ua/uk/news/bilya-kordonu-********-stoyit-90-tysyach-vijskovyh-rosiyi/
Я не знаю кому ты там что-то тыкаешь, кому ты там что-то растолковываешь. Показал непонятно какие снимки Politeco, при этом сам ни хрена не понимая, что это за снимки. Ты еще на Гордона сошлись. Я тебе таких снимков нарисовать могу много. Ну и называть масло масляным у многих таких умников - это просто талант.
Повторяю для одаренных: войска как стояли, так и стоят. Снимок ни о чем. Вброс был сделан изданием Washington Post, что рашка (цитата из тобой приведенного издания) снова стягивает войска:
"Новые коммерческие спутниковые фотографии, сделанные в понедельник, подтверждают недавние сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной после крупного скопления этой весной."
Но военные США и НАТО ни слова не заявляли об этом, что рашка снова стягивает войска. Что и подтвердил и Данилов и МО. Войска как были стянуты на учения Запад-2021 так и остались.
Сложно такой анализ сделать? Надо истерить и орать?
Прямая речь Кофмана: "Суть в том, что это не учения. Это не похоже на военные тренировки".
Больше деталей: По словам Кофмана, спутниковые снимки показывают, что вероятно 1-я гвардейская танковая армия России, базирующееся за пределами Москвы элитное подразделение, перемещает личный состав и технику в сторону Украины.
Кроме того, он напомнил, что силы российской 41 общевойсковой армии, которая обычно базируется в Новосибирске, не вернулись в Сибирь, а соединились с другими российскими силами у границы с Украиной.
Также рекомендуется включать остатки мозга и посмотреть внимательно на снимки и на дату. Где ты видел в конце октября зеленые листья и траву? Снимок летом сделан. Отдыхай, бро.
У вас есть группировка спутников, экскадрильи U-2, P-8 Poseidon?
Вам взрослый сказали и показали картинку, - заткнитесь и переваримайте информацию.
То, что он не видит непосредственной активности рашистов, говорит только о политической близорукости Зеленского и Данилова!
https://politics.comments.ua/news/domestic-policy/na-bankovuyu-pridut-sprosit-o-boevyh-zaslugah-demchenko-687368.html 4 ноября, в 13:00 состоится брифинг, который организовывают патриотические силами.