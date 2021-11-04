У безпосередній близькості руху техніки чи живої сили не спостерігаємо, - речник ДПСУ Демченко про стягування військ РФ до кордону України

Державна прикордонна служба України відстежує ситуацію біля кордонів країни. Безпосередньо поблизу українських кордонів військ окупантів немає.

Про це заявив у коментарі речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, у безпосередній близькості від українського кордону прикордонники не спостерігають руху техніки чи живої сили противника.

"Державна прикордонна служба також відслідковує ситуацію, яка відбувається поряд із кордоном України на території Росії. Зазначу, що у безпосередній близькості від українського кордону ми не спостерігаємо руху техніки чи живої сили противника", - повідомив Демченко.

Читайте: Генерал США Міллі про війська РФ біля кордонів України: Спостерігаємо. Поки нічого відверто агресивного