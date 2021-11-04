"Голос" не голосуватиме за призначення в Кабміні: подивимося, чи буде на табло 226 голосів від "Слуги народу", - нардеп Железняк

"Голос" сьогодні не підтримуватиме призначення нових членів Кабміну.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк.

Політик вважає кандидата на міністра оборони Олексія Резнікова непоганим фахівцем, проте "Голос" все одно не підтримає його призначення.

"Голосування (за призначення членів Кабміну. ​​– Ред.) це прерогатива коаліції. Вони ж прийшли до парламенту та сказали: "Ми монобільшість. Ми самі формуємо уряд і самі несемо за нього повну юридичну та політичну відповідальність". Ми бажаємо їм успіхів у цьому напрямі. Там, де вони призначають відвертих, вибачте за сленг, чортів, ми, звичайно, їх критикуємо. Там, де вони (більшість) . – Ред.) помиляються, ми допомагаємо, як це було зі Степановим, Уруським, Тараном… та з іншими міністрами, яких звільняли", - зазначив нардеп.

За його словами, голосування за призначення міністрів – це непоганий тест на те, чи існує коаліція чи ні.

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"Подивимось, чи буде сьогодні 226 голос від "Слуги народу" на табло, бо народні депутати люблять прогулювати свою роботу, тож може не вистачити (голосів. – Ред.). Крім того, я сьогодні в ефірі почув від представника коаліції зауваження щодо Верещук. У нього були зауваження щодо її причетності до питань Донбасу. Чи голосуватиме він чи ні, я не знаю", - додав Железняк.