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Новини Новий Кабмін
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"Голос" не голосуватиме за призначення в Кабміні: подивимося, чи буде на табло 226 голосів від "Слуги народу", - нардеп Железняк

"Голос" сьогодні не підтримуватиме призначення нових членів Кабміну.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк.

Політик вважає кандидата на міністра оборони Олексія Резнікова непоганим фахівцем, проте "Голос" все одно не підтримає його призначення.

"Голосування (за призначення членів Кабміну. ​​– Ред.) це прерогатива коаліції. Вони ж прийшли до парламенту та сказали: "Ми монобільшість. Ми самі формуємо уряд і самі несемо за нього повну юридичну та політичну відповідальність". Ми бажаємо їм успіхів у цьому напрямі. Там, де вони призначають відвертих, вибачте за сленг, чортів, ми, звичайно, їх критикуємо. Там, де вони (більшість) . – Ред.) помиляються, ми допомагаємо, як це було зі Степановим, Уруським, Тараном… та з іншими міністрами, яких звільняли", - зазначив нардеп.

За його словами, голосування за призначення міністрів – це непоганий тест на те, чи існує коаліція чи ні.

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"Подивимось, чи буде сьогодні 226 голос від "Слуги народу" на табло, бо народні депутати люблять прогулювати свою роботу, тож може не вистачити (голосів. – Ред.). Крім того, я сьогодні в ефірі почув від представника коаліції зауваження щодо Верещук. У нього були зауваження щодо її причетності до питань Донбасу. Чи голосуватиме він чи ні, я не знаю", - додав Железняк.

Автор: 

ВР (15073) Кабмін (14181) Резніков Олексій (1447) Слуга народу (2822) Верещук Ірина (685) Железняк Ярослав (573)


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Топ коментарі
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клоповник по -інтересам це, а не Верховна Рада.....
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04.11.2021 10:06 Відповісти
+1
Як не вистачить, "за майбах" підкине, ОПиЗиЖи чи нефракційні
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04.11.2021 10:13 Відповісти
+1
не заплатили (с)
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04.11.2021 10:27 Відповісти
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ТЮ.. Так для этого в Радах все созывов всегда были шакалы Табаки, сейчас в этой роли всякие там " Довира", " За майбутне", " Наш край" и т.д. ( это еще раз подтверждает что мажоритарка на выборах это зло)
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04.11.2021 10:05 Відповісти
Так вы свою работу успешно выполнили еще на выборах. Теперь можете просто сидеть. Вас привлекают только в самых экстренных случаях.
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04.11.2021 10:05 Відповісти
Да там даже если все партии откажутся то подпевал хватает.
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04.11.2021 10:06 Відповісти
клоповник по -інтересам це, а не Верховна Рада.....
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04.11.2021 10:06 Відповісти
В "Голосе" есть купленные шавки устенко-чёрная и ещё
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04.11.2021 10:11 Відповісти
Як не вистачить, "за майбах" підкине, ОПиЗиЖи чи нефракційні
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04.11.2021 10:13 Відповісти
не заплатили (с)
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04.11.2021 10:27 Відповісти
Вся рада - политические проститутки. Кричат одно, делают другое
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04.11.2021 10:52 Відповісти
Де вас таких понабирали? "Моя хата зкраю" під час війни з орками логіка не найкращий варіянт. Навіщо взагалі приходить на засідання. Щоб пакостить?
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04.11.2021 11:00 Відповісти
Какой Голос? Тот который написал письмо о снятии Железняка с главы фракции?
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04.11.2021 11:52 Відповісти
То есть, ему, "голосу" этому, все равно, кто будет министрами?
Только лишь, чтобы понаблюдать со стороны, смогут ли без голоса, или не смогут?
А зачем вы в Раде?
Чтобы всегда была "баба яга, которая против".
Благодаря этому железняку, голос сейчас не имеет никакого значения
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04.11.2021 11:55 Відповісти
 
 