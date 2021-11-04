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Рада сьогодні може працювати до пізнього вечора. Якщо ми тиждень розглядали поправки, треба відволіктися від своїх питань, - Гетманцев

Рада сьогодні може працювати до пізнього вечора. Якщо ми тиждень розглядали поправки, треба відволіктися від своїх питань, - Гетманцев

Народний депутат "Слуги народу", голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев припускає, що парламент сьогодні працюватиме до пізнього вечора.

Про це він заявив сьогодні журналістам у Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Якщо ми тиждень розглядали поправки, напевно, можна відволіктися від своїх зустрічей і якихось питань", - зазначив нардеп.

Говорячи про заплановані кадрові призначення в Кабміні, Гетманцев розповів, що президент Володимир Зеленський приїде до Ради, щоб подати кандидата в міністри оборони Олексія Резнікова.

Він зізнався, що доволі плідно співпрацює з кандидатом на посаду першого віцепрем'єр-міністра України - міністра економіки України Юлією Свириденко, яка відповідає в ОПУ за економічний напрямок.

"Я її дуже високо оцінюю з погляду професіоналізму. Це людина слова, людина, яка дійсно працює", - наголосив політик і додав, що монобільшість хоче від нового віцепрем'єр-міністра - міністра економіки, щоб розпочалася реалізація програми економічного розвитку країни.

Читайте: "Голос" не голосуватиме за призначення в Кабміні: подивимося, чи буде на табло 226 голосів від "Слуги народу", - нардеп Железняк

Автор: 

ВР (15073) Кабмін (14181) Резніков Олексій (1447) Свириденко (340) Гетманцев Данило (917)


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наволоч мертвечуковська
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04.11.2021 10:25 Відповісти
Йой , щось у мене складється враження, що краще б цієї Зради "куаферів,масажистів,онаністів" не існувало.Від слова ЗОВСІМ !!! Я не помиляюсь???
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04.11.2021 10:33 Відповісти
Коли перестануть вмирати люди від ковіду? Де необхідні ліки, яких немає і родичі хворих їх купують по спекутивних цінах і у невідомих осіб через інтернет, бо в аптеках і лікарнях їх немає? Такого не було ні при одному президентові. А зелень приймає свої забаганки у вигляді законів. Та не врятують вони вас, як кажуть сушіте весла.
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04.11.2021 10:37 Відповісти
 
 