Рада сьогодні може працювати до пізнього вечора. Якщо ми тиждень розглядали поправки, треба відволіктися від своїх питань, - Гетманцев

Народний депутат "Слуги народу", голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев припускає, що парламент сьогодні працюватиме до пізнього вечора.

Про це він заявив сьогодні журналістам у Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Якщо ми тиждень розглядали поправки, напевно, можна відволіктися від своїх зустрічей і якихось питань", - зазначив нардеп.

Говорячи про заплановані кадрові призначення в Кабміні, Гетманцев розповів, що президент Володимир Зеленський приїде до Ради, щоб подати кандидата в міністри оборони Олексія Резнікова.

Він зізнався, що доволі плідно співпрацює з кандидатом на посаду першого віцепрем'єр-міністра України - міністра економіки України Юлією Свириденко, яка відповідає в ОПУ за економічний напрямок.

"Я її дуже високо оцінюю з погляду професіоналізму. Це людина слова, людина, яка дійсно працює", - наголосив політик і додав, що монобільшість хоче від нового віцепрем'єр-міністра - міністра економіки, щоб розпочалася реалізація програми економічного розвитку країни.

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