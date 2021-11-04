Рада сьогодні може працювати до пізнього вечора. Якщо ми тиждень розглядали поправки, треба відволіктися від своїх питань, - Гетманцев
Народний депутат "Слуги народу", голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев припускає, що парламент сьогодні працюватиме до пізнього вечора.
Про це він заявив сьогодні журналістам у Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Якщо ми тиждень розглядали поправки, напевно, можна відволіктися від своїх зустрічей і якихось питань", - зазначив нардеп.
Говорячи про заплановані кадрові призначення в Кабміні, Гетманцев розповів, що президент Володимир Зеленський приїде до Ради, щоб подати кандидата в міністри оборони Олексія Резнікова.
Він зізнався, що доволі плідно співпрацює з кандидатом на посаду першого віцепрем'єр-міністра України - міністра економіки України Юлією Свириденко, яка відповідає в ОПУ за економічний напрямок.
"Я її дуже високо оцінюю з погляду професіоналізму. Це людина слова, людина, яка дійсно працює", - наголосив політик і додав, що монобільшість хоче від нового віцепрем'єр-міністра - міністра економіки, щоб розпочалася реалізація програми економічного розвитку країни.
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