Чубаров про візит Путіна до окупованого РФ Криму: "Припиніть зустрічатися з убивцею та бандитом"

Заплановане на 4 листопада прибуття в окупований РФ Крим президента РФ Володимира Путіна є грубим порушенням міжнародного права та черговим викликом Українській державі та всій міжнародній спільноті.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Путін прилетить до окупованого РФ Криму, відвідає Севастополь, звідки візьме участь у засіданні "вищої державної ради союзної держави", яке відбудеться у форматі відеоконференції.

Для тих, хто не стежить за російсько-білоруськими іграми в "кота-мишки", нагадаю, що "союзною державою" називається якась наддержавність РФ та Республіки Білорусь, при цьому її найвищим органом є "вища державна рада союзної держави", до складу якої входять глави держав, глави урядів, керівники палат парламентів Республіки Білорусь та Російської Федерації", - написав він.

Чубаров підкреслив, що "прибуття Путіна до тимчасово окупованого РФ Криму та проведення ним з української території засідання у форматі відеоконференції "вищої державної ради Союзної держави" є цілеспрямованим грубим порушенням норм міжнародного права та черговим викликом Українській державі та всій міжнародній спільноті".

Також він додав, що участь посадових осіб органів державної влади Республіки Білорусь у якомусь, нехай і у форматі відеоконференції, засіданні "вищої державної ради союзної держави", яке незаконно проводить Путін з тимчасово окупованої РФ української території, інтерпретуватиметься Кремлем як факт нібито визнання Республікою Білорусь "російського статусу" Криму.

Також читайте: Путін і Лукашенко завтра затвердять нову воєнну доктрину, - Кремль

"Знову доводиться констатувати, що цинічні та агресивні випади Путіна, що здійснюються ним порушуючи норми міжнародного права, як і жорстокі репресії та переслідування, насильницькі викрадення та вбивства, які здійснюють каральні органи російської окупаційної влади Криму щодо корінного кримськотатарського народу є наслідком нерішучості міжнародних організацій, включно з ООН, ОБСЄ, Радою Європи, а також урядами та парламентами провідних держав світу у виконанні ними раніше ухвалених рішень про негайне звільнення РФ окупованих територій України.

Багато сучасних політиків не можуть не усвідомлювати, що політика умиротворення Путіна, що проводиться ними, лише заохочує агресивні дії Кремля.

Звісно ж, страшні уроки соціальних катастроф ХХ століття, викликаних злочинами двох тоталітарних режимів - комуністичного СРСР та нацистської Німеччини, внаслідок яких було вбито понад 100 мільйонів людей, не стали уроком для багатьох сучасних політиків.

Але уроки ніколи не пізно вчити. Почніть з першого завдання, припиніть зустрічатися з убивцею та бандитом. Поки що він не вторгся у ваш будинок і не розорив вашу країну", - резюмував голова Меджлісу.