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Новини
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Сьогодні Єрмак презентує новий інформаційний бюлетень Офісу Президента про діяльність президента та перебіг реформ в Україні

Сьогодні Єрмак презентує новий інформаційний бюлетень Офісу Президента про діяльність президента та перебіг реформ в Україні

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у четвер, 4 листопада, проведе онлайн-презентацію нового інформаційного бюлетеня OPEN Digest.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Наголошується, що у заході також візьмуть участь заступник керівника Офісу Глави держави Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Початок презентації о 16:00.

"Під час заходу буде представлено нову щотижневу інформаційну розсилку від Офісу Президента України – OPEN Digest. Її створено з метою інформування громадян України, українських громад за кордоном, а також наших іноземних партнерів і друзів про виконану роботу, насамперед про перебіг реформ", - йдеться в повідомленні.

"Прозорість і ясність – пріоритети для команди Президента Володимира Зеленського. У роботі, в комунікаціях із суспільством, у стосунках з іноземними партнерами. І, очевидно, ми маємо роз'яснювати, що, чому і як робимо", – зауважив Єрмак.

Зазначено також, що бюлетень OPEN Digest містить чітко структуровані та доступно викладені матеріали українською й англійською мовами.

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Він буде цікавий насамперед тим, кому важлива якісна й перевірена інформація: журналістам міжнародних видань, дипломатам, працівникам міжнародних аналітичних структур. OPEN Digest – це інформація про діяльність Глави Української держави та його Офісу з перших рук.

"Ми говоримо про головне, тому повідомляємо про ключові події, принципові рішення, перебіг реформ", – додав керівник Офісу Президента.

Автор: 

інформація (299) реформи (3214) Кулеба Дмитро (3604) Сибіга Андрій (537) Єрмак Андрій (1389) Офіс Президента (2034)


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Топ коментарі
+24
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04.11.2021 10:22 Відповісти
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04.11.2021 10:21 Відповісти
+19
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04.11.2021 10:21 Відповісти
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Який нарід такий і пріЗЕдент.
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04.11.2021 10:19 Відповісти
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04.11.2021 10:21 Відповісти
Очередной мыльный пузырь ! А УРОДА ГЕБНЯВОГО Д'Ерьмака в буцыгарню с полной конфискацией
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04.11.2021 11:08 Відповісти
PRасы
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04.11.2021 10:20 Відповісти
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04.11.2021 10:26 Відповісти
О ходе реформ?😁😁😁😁😁
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04.11.2021 10:20 Відповісти
Первая обложка "бюллетеня"

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04.11.2021 10:22 Відповісти
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04.11.2021 10:22 Відповісти
бюллетень конторы *рога и копыта*
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04.11.2021 10:20 Відповісти
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04.11.2021 10:21 Відповісти
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04.11.2021 10:26 Відповісти
Очередная порция видосики -трындосики....Как усе хорошо. а лохторат просто не понимает! ну тупые граждане Украины и вяликолепный карлик гундосый Зе.
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04.11.2021 10:21 Відповісти
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04.11.2021 10:24 Відповісти
Кремлевские "кроты" реформаторы,СУКИ ЗЕленые.
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04.11.2021 10:22 Відповісти
Понеслась... Запах возмущённых порохоботов уже витает в комментах) Гори-гори ясно! 😀
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04.11.2021 10:22 Відповісти
Не скули, ЗЕбил
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04.11.2021 10:23 Відповісти
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04.11.2021 10:25 Відповісти
Тебе петарду подбросили, что так трясет?
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04.11.2021 10:43 Відповісти
бюлєтєнь....

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04.11.2021 10:23 Відповісти
Прозрачность и ясность важны для мочи.
А для президента важна честность.
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04.11.2021 10:26 Відповісти
Журноглист Го...дон вже просуває, рекламує Єрмака в президенти на наступних виборах.

Відеофакт:

https://twitter.com/svecha62/status/1455993426491629572
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04.11.2021 10:28 Відповісти
Задовбали ці ненажерливі юди. Що гандон, що дерьмак, що вся пліснява влада з їх хазяями.
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04.11.2021 11:01 Відповісти
презерватив штопанный не журналист , а дуполиз гебнявый!
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04.11.2021 11:13 Відповісти
Тобто буде людЯм розповідати побрехеньки, що все чудово, Зєлєнскій у поті від роботи, хіба що людЯ сліпі і дофіга хочуть, тому позитиву не бачать. 😁
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04.11.2021 10:28 Відповісти
трансляция из теслы будет?
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04.11.2021 10:30 Відповісти
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04.11.2021 10:32 Відповісти
Это господин Ермак потом будет прокурору обьяснять.....
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04.11.2021 10:33 Відповісти
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04.11.2021 10:34 Відповісти
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04.11.2021 10:35 Відповісти
ну как же Украине без нового информационного бюллетеня охвыса президэнта... но появился повод в первом же номере опубликовать информацию о "вагнергейте" - кто слил операцию и так далее, чтобы Украина знала своих "хероев" и вовремя не дала этим поцам убежать... удачи, ОП...
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04.11.2021 10:38 Відповісти
книжка про Вовкины успехи ? по ощущениям должна быть не толстая . так на пол страницы . интересно на сколько томов ее растянут специалисты из ОП ?
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04.11.2021 10:39 Відповісти
Музыкальный раздел (игра на рояле) будет основным успехом.
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04.11.2021 10:48 Відповісти
Шо ,шо ,а с этого места по пдробней ,пожалуйста
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04.11.2021 10:52 Відповісти
кейсы про вызовы будет втирать
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04.11.2021 11:20 Відповісти
Как мы допустили к власти такие морды?Зеленский,Ермак,Арахамия-мне лично стыдно,что такие вырожденцы нами управляют.Даже Янык с Азаровым не кажутся такими противными
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04.11.2021 11:57 Відповісти
информационная блювотень Офиса Президента
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04.11.2021 12:40 Відповісти
А когда будет следствие по антигосударственной деятельности этого самого Ермака? Или те, которые по своим должностным обязанностям должны были это делать, ждут,когда откроют следствие уже по ним?
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04.11.2021 16:55 Відповісти
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05.11.2021 01:46 Відповісти
 
 