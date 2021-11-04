Сьогодні Єрмак презентує новий інформаційний бюлетень Офісу Президента про діяльність президента та перебіг реформ в Україні

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у четвер, 4 листопада, проведе онлайн-презентацію нового інформаційного бюлетеня OPEN Digest.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Наголошується, що у заході також візьмуть участь заступник керівника Офісу Глави держави Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Початок презентації о 16:00.

"Під час заходу буде представлено нову щотижневу інформаційну розсилку від Офісу Президента України – OPEN Digest. Її створено з метою інформування громадян України, українських громад за кордоном, а також наших іноземних партнерів і друзів про виконану роботу, насамперед про перебіг реформ", - йдеться в повідомленні.

"Прозорість і ясність – пріоритети для команди Президента Володимира Зеленського. У роботі, в комунікаціях із суспільством, у стосунках з іноземними партнерами. І, очевидно, ми маємо роз'яснювати, що, чому і як робимо", – зауважив Єрмак.

Зазначено також, що бюлетень OPEN Digest містить чітко структуровані та доступно викладені матеріали українською й англійською мовами.

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Він буде цікавий насамперед тим, кому важлива якісна й перевірена інформація: журналістам міжнародних видань, дипломатам, працівникам міжнародних аналітичних структур. OPEN Digest – це інформація про діяльність Глави Української держави та його Офісу з перших рук.

"Ми говоримо про головне, тому повідомляємо про ключові події, принципові рішення, перебіг реформ", – додав керівник Офісу Президента.