Хочемо миру, повернути Крим та окуповані території Донбасу - потрібно підвищувати обороноздатність і стійкість країни, - Резніков у Раді. ВIДЕО

Сильна армія - один із найпотужніших дипломатичних аргументів у мирному процесі.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, у ВР сказав кандидат на посаду міністра оборони Олексій Рєзніков.

"Хочемо миру, повернути Крим та окуповані території Донецької та Луганської областей, потрібно підвищувати обороноздатність та стійкість країни. Ми всі з вами, як би там не було, - слуги нашого народу. Голос кожного з вас у питанні безпеки - це не лише солідарність, а і про відповідальність та довіру, це за життя та за майбутнє нашої Батьківщини", - наголосив він.

Резніков зізнався, що приймає призначення посаду міністра оборони, як велику честь і усвідомлює всю відповідальність.

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