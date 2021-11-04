Хочемо миру, повернути Крим та окуповані території Донбасу - потрібно підвищувати обороноздатність і стійкість країни, - Резніков у Раді. ВIДЕО
Сильна армія - один із найпотужніших дипломатичних аргументів у мирному процесі.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, у ВР сказав кандидат на посаду міністра оборони Олексій Рєзніков.
"Хочемо миру, повернути Крим та окуповані території Донецької та Луганської областей, потрібно підвищувати обороноздатність та стійкість країни. Ми всі з вами, як би там не було, - слуги нашого народу. Голос кожного з вас у питанні безпеки - це не лише солідарність, а і про відповідальність та довіру, це за життя та за майбутнє нашої Батьківщини", - наголосив він.
Резніков зізнався, що приймає призначення посаду міністра оборони, як велику честь і усвідомлює всю відповідальність.
Топ коментарі
+13 jklpqrs
показати весь коментар04.11.2021 10:35 Відповісти Посилання
+8 Vadym Tsyrkalyuk
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+7 jklpqrs
показати весь коментар04.11.2021 10:35 Відповісти Посилання
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им бы что-то наращивать с чего можно откатить и наварить...чтоб внукам хватило...
Однако практические дела Ермака-Зеленского этим словам прямо противоположны.
Жодних санкцій до телеканалу «Дом», який на всю Україну поширює наративи Москви, немає. Про це народна депутатка від «Європейської Солідарності» Софія Федина наголосила з трибуни парламенту, коментуючи діяльність Міністерства реінтеграції.
https://youtu.be/-OpOBXY57JU
«У меня багато запитань про так званий телеканал «Дом», який люди по всій Україні називають телеканал «Дно». Телеканал «Дом» створювався для мовлення на окупованих територіях, для інформування про те, що відбувається на контрольованих Україною територіях, задля позитивного іміджу. У результаті на телеканалі «Дом» ми маємо пропаганду культу Сталіна і Леніна, у трансляціях найгіршого пошибу совєтських фільмів», - зазначила народна депутатка.
«На телеканалі «Дом» ми маємо показ України, де Крим є московською територією. І насправді жодних санкцій, жодної кари за це все немає. А з якого дива реклама телеканалу «Дом» є по всій Україні? Нагадаю, телеканал «Дом» мав бути тільки на окупованих територіях, мовлення мало бути 50/50 українською і московською. Для чого, не розумію?! Але результат той, що зараз телеканал по всій Україні московською мовою ретранслює московські наративи і московську пропаганду», - акцентувала представниця «Європейської Солідарності».
«Якщо провал тільки з одним телеканалом, то що говорити про всі інші питання реінтеграції окупованих територій Донеччини, Луганщини і Криму?» - резюмувала народна депутатка.
Цей теж хоче миру...
https://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 3 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 - https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 14 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014
Не нагадаєш, коли були звільнені міста Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжнє, Слов'янськ, Краматорськ...