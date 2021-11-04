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Новини
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Хочемо миру, повернути Крим та окуповані території Донбасу - потрібно підвищувати обороноздатність і стійкість країни, - Резніков у Раді. ВIДЕО

Сильна армія - один із найпотужніших дипломатичних аргументів у мирному процесі.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, у ВР сказав кандидат на посаду міністра оборони Олексій Рєзніков.

"Хочемо миру, повернути Крим та окуповані території Донецької та Луганської областей, потрібно підвищувати обороноздатність та стійкість країни. Ми всі з вами, як би там не було, - слуги нашого народу. Голос кожного з вас у питанні безпеки - це не лише солідарність, а і про відповідальність та довіру, це за життя та за майбутнє нашої Батьківщини", - наголосив він.

Резніков зізнався, що приймає призначення посаду міністра оборони, як велику честь і усвідомлює всю відповідальність.

Також читайте: Зеленський у Раді представив Резнікова кандидатом у міністри оборони: "Найважливіше - бути у Залі Слави українських бійців"

Автор: 

Кабмін (14181) Міноборони (7514) Резніков Олексій (1447)


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Топ коментарі
+13
Они хотят денег.
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04.11.2021 10:35 Відповісти
+8
так вы хотите мира, или вернуть территории? пропетлять не получится
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04.11.2021 10:34 Відповісти
+7
А пятая повестка гидранту? Куда ж без нее способность повышать?
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04.11.2021 10:35 Відповісти
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так вы хотите мира, или вернуть территории? пропетлять не получится
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04.11.2021 10:34 Відповісти
Они хотят денег.
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04.11.2021 10:35 Відповісти
Власти+Денег...Денег+Власти.
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04.11.2021 10:36 Відповісти
Верно. "Слуги" ведь не идиоты, в отличие от их "хоязев".
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04.11.2021 10:41 Відповісти
Потрібно відновлювати ядерну зброю в першу чергу і вибудовувати військовий паритет з росією, щоб в Україні військова потужність та кількість ЗСУ було співставне з тими силами які росія може розгорнути на нашому фронті протягом півроку, поки будуть навчатись нові бійці. Самий дешевий спосіб отримати паритет з росією це створити ядерну зброю в Україні, для відплатного удару по кільком крупним містам росії у випадку ядерної атаки терористів путіна. Потрібно розвивати флот, щоб наша ядерна зброя була в міжнародних водах біля Європи чи США, щоб її неможливо було знищити у разі нападу на Україну, але щоб ми могли нею нанести відплатні удари - тоді ми будемо надійно захищені від російської агресії.
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04.11.2021 10:48 Відповісти
ще б мати надійний захист від дибілів таких як ти. не знаєш як?
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04.11.2021 11:00 Відповісти
іммігруй те
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04.11.2021 11:07 Відповісти
Категорически не согласен насчет "вернуть ЯО". Єто не поможет ни на Донбассе ни в Крьіму , наоборот , Украина попадет в страньі-изгои вслед за КНДР и Ираном. Действовать нужно умнее , решительно , но дипломатично. Ракетное оружие стратегического неядерного сдерживания - то , что нужно и возможно . Причем , в сжатьіе сроки.
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04.11.2021 11:00 Відповісти
Ракетне неядерне озброєння не зможе стримати ворога. У разі ядерного нападу на Україну зі сторони росії, все ракетне озброєння буде знищене, а якщо щось лишиться на кораблях в морі то воно не зможе нанести ворогу відплатного удару настільки болючого щоб він відмовився від нападу на Україну. В нашому випадку працювати фактором стримування для ядерних терористів буде тільки ядерна зброя в руках ЗСУ, бо її можна винести з під ядерного удару за межі України, на кораблі і звідти завдати відплатного удару по росії навіть якщо вся Україна буде зруйнована ядерним ударом ворога.
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04.11.2021 11:10 Відповісти
кораблі даже в море не встигнуть вийти.
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04.11.2021 11:39 Відповісти
Кораблі мають бути в морі постійно.
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04.11.2021 12:37 Відповісти
це така ж муйня, як "не можна було посадити літак із вагнерівцями, тому що нас би потім закошмарили як білорусь". ви взагалі розумієте різницю між нами та Іраном/КНДР? там схиблені, навіжені диктатурні режими. вони бряцають своєю ядерною зброєю, постійно "тестують" її і натякають усьому світу, що раптом що - вони готові перетворити землю на ядерний попіл. будь-яка країна із ЯЗ, яка буде так себе поводити, стане ізгоєм.
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04.11.2021 11:55 Відповісти
Пакистан теж ядерна країна, там ядерна зброя під контролем США і ми так само можемо мати ядерну зброю під наглядом США.
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04.11.2021 12:38 Відповісти
Буде в нас виготовлена ядерна зброя чи ні, а технологія її виготовлення має бути відпрацьована.
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05.11.2021 06:57 Відповісти
Согласен с Igor l.Даже бомбочка типа хиросимского"Малыша"заставит рашу крепко задуматься по свершению агрессии..Украине вполне по силам начать разработку ЯО в пику предательства подписантов БМ
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04.11.2021 13:51 Відповісти
Ета ты расскажи своим хозяивам в мацкве.
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04.11.2021 10:47 Відповісти
как все запущено...
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04.11.2021 10:51 Відповісти
Резников о формуле Штайнмайера: там нет "зрады", это фантастический документ
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04.11.2021 10:53 Відповісти
А пятая повестка гидранту? Куда ж без нее способность повышать?
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04.11.2021 10:35 Відповісти
Гидрант сказал, ...нужно перестать стрелять..., и заглянул куда то, а тут такое...
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04.11.2021 10:55 Відповісти
А до этого персонажа этого Никто не знал?!
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04.11.2021 10:36 Відповісти
Говорят работал токарем и потом всем чем не попадя. Всплыл как и Саша Корниенко.
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04.11.2021 10:39 Відповісти
нужно наращивать не обороноспособность, а боеспособность
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04.11.2021 10:36 Відповісти
им по фиг терминология...
им бы что-то наращивать с чего можно откатить и наварить...чтоб внукам хватило...
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04.11.2021 10:59 Відповісти
обыкновенное бла-бла-бла, за все хорошее против всего плохого. никакой конкретики
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04.11.2021 10:37 Відповісти
Знал Резникова, когда он еще был руководителем адвокатской конторы. Умнейший, интеллигентный, с чувством юмора - как он вляпался в это дерьмо? Он может и поймет, что можно и нужно сделать в министерстве обороны, но кто же ему даст работать как он посчитает необходимым?
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04.11.2021 10:40 Відповісти
молодая жена на 30 лет младше...надо обеспечивать и совесть закопал на заднем дворе.
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04.11.2021 10:42 Відповісти
Да... нелегко быть честным и сохранять достоинство, когда тебя во власть приглашают.
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04.11.2021 10:47 Відповісти
Ну не 30,а на 20 років.Ніде і нічим себе не скомпроментував на відміну від всієї погані зеленої,а зеленій погані теж потрібні розумні люди-не одним же АрамХламідіям там дурню нести.Рєзніков один з небагатьох на державній службі зараз,хто має мізки.А там подивимось.
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04.11.2021 11:10 Відповісти
мозги, конечно да. Но вот использовать их можно во благо обществу, а можно на карман Себе любимому и циничному лжецу.
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04.11.2021 11:23 Відповісти
теперь зеля будет напрямую двигать свои идеи в армию, построим флот из миллиарда звездолетов, и будем всех бамбить
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04.11.2021 10:42 Відповісти
110%
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04.11.2021 10:49 Відповісти
Слова Резникова правильные, само собой разумеющиеся.
Однако практические дела Ермака-Зеленского этим словам прямо противоположны.
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04.11.2021 10:43 Відповісти
бла-бла-бла, почему вместо показушной разовой акции нет систематического использования байрактаров на фронте ?
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04.11.2021 10:43 Відповісти
Та їх всього 6 штук.Збираються закупити ще 24,якщо не обсеруться як і з оборонним замовленням.
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04.11.2021 11:14 Відповісти
прекратите деморализовать дремучих 73% зеленой брехней и дешевыми сказочками, никакой боеспособности у обезумевшего стада быть не может((
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04.11.2021 10:45 Відповісти
Бигом обратно. Турки Наташ заждались.
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04.11.2021 10:49 Відповісти
Мило мильне. Дякую, дуже дякую.
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04.11.2021 10:51 Відповісти
святая магдалина она как бы кается и мы ей как бы верим

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04.11.2021 10:52 Відповісти
ух ты... два года не хотел... а тут.. прямо поперло...
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04.11.2021 10:58 Відповісти
https://zakusilov.livejournal.com/3312358.html БЕЗ ПРИКРАС! Вся правда про телеканал "ДОМ"!

Жодних санкцій до телеканалу «Дом», який на всю Україну поширює наративи Москви, немає. Про це народна депутатка від «Європейської Солідарності» Софія Федина наголосила з трибуни парламенту, коментуючи діяльність Міністерства реінтеграції.
https://youtu.be/-OpOBXY57JU

«У меня багато запитань про так званий телеканал «Дом», який люди по всій Україні називають телеканал «Дно». Телеканал «Дом» створювався для мовлення на окупованих територіях, для інформування про те, що відбувається на контрольованих Україною територіях, задля позитивного іміджу. У результаті на телеканалі «Дом» ми маємо пропаганду культу Сталіна і Леніна, у трансляціях найгіршого пошибу совєтських фільмів», - зазначила народна депутатка.

«На телеканалі «Дом» ми маємо показ України, де Крим є московською територією. І насправді жодних санкцій, жодної кари за це все немає. А з якого дива реклама телеканалу «Дом» є по всій Україні? Нагадаю, телеканал «Дом» мав бути тільки на окупованих територіях, мовлення мало бути 50/50 українською і московською. Для чого, не розумію?! Але результат той, що зараз телеканал по всій Україні московською мовою ретранслює московські наративи і московську пропаганду», - акцентувала представниця «Європейської Солідарності».

«Якщо провал тільки з одним телеканалом, то що говорити про всі інші питання реінтеграції окупованих територій Донеччини, Луганщини і Криму?» - резюмувала народна депутатка.
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04.11.2021 10:59 Відповісти
Молодец!Нужно мыть руки перед едой.Нужно здоровоться со старшими.Нужно пропускать встречное движение.Интересно, за что этого попрут с должности?
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04.11.2021 11:00 Відповісти
И опять люди Гладковского в оборонке, вы что там совсем рехнулись и страх потеряли
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04.11.2021 11:03 Відповісти
Бред или дешёвый пиар. Последующее предложение опровергает предыдущее. Новая команда Мин.Обороны и Мин.реинтеграции будует помагать Зеле положить страну под Московию.
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04.11.2021 11:04 Відповісти
Один дятел, гелетей здається його звали, вже обіцяв визволити Крим і провести парад в Севастополі. А в цей (той) час наших хлопців розстрілювали під Іловайськом...
Цей теж хоче миру...
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04.11.2021 11:20 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністр оборони України

https://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 3 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 - https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 14 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014

Не нагадаєш, коли були звільнені міста Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжнє, Слов'янськ, Краматорськ...
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04.11.2021 11:43 Відповісти
Резников мастер по бла бла, заболтает всю армию, всю Украину. Никто и не заметит, как не станет ВСУ
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04.11.2021 11:49 Відповісти
Я ху.ю.з зелених макак. А всього 2.5 років тому вона казали що якщо "хотим мира,вернуть Крым и оккупированные территории Донецкой и Луганской областей" треба всього навсього прибрати Порошенка... То шо, зебіляча х доба, мабуть справа була не в Порошенку?
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04.11.2021 12:04 Відповісти
 
 