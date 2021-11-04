Українська паперова армія має залишитися в минулому, - Резніков обіцяє повний аудит Міноборони

Кандидат у міністри оборони Олексій Резніков має намір провести аудит у військовому відомстві.

Про це він заявив сьогодні, виступаючи на пленарному засіданні парламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Першим моїм кроком буде повний аудит міністерства, аналіз внутрішніх процесів та документообігу. Українська паперова армія має залишитись у минулому", - сказав Резніков, виступаючи на пленарному засіданні парламенту в четвер.

Президент України Володимир Зеленський вніс кандидатуру Резнікова на посаду міністра оборони.

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