Українська паперова армія має залишитися в минулому, - Резніков обіцяє повний аудит Міноборони
Кандидат у міністри оборони Олексій Резніков має намір провести аудит у військовому відомстві.
Про це він заявив сьогодні, виступаючи на пленарному засіданні парламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Першим моїм кроком буде повний аудит міністерства, аналіз внутрішніх процесів та документообігу. Українська паперова армія має залишитись у минулому", - сказав Резніков, виступаючи на пленарному засіданні парламенту в четвер.
Президент України Володимир Зеленський вніс кандидатуру Резнікова на посаду міністра оборони.
Топ коментарі
+9 18c49ed2
показати весь коментар04.11.2021 11:01 Відповісти Посилання
+9 Чайка Київ
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+8 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар04.11.2021 10:57 Відповісти Посилання
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Слово-то какое смешное! Обязательно завтра на панихиде скажу!
аудит, знову, 100 днів, знову Аніучатся.
а вот создать единую базу всех тех кто защищал, чтоб отсеять тех кто посещал (и получил УБД низашо)... упростить для военных, раненных и семей погибших получение бумаг-справок-выписок..
Команда Зеленского хочет провести "аудит государства".
Зеленский поручил провести аудит земель в Конча-Заспе и Пуще-Водице
Зеленський доручив провести аудит тарифів в усіх областях
Зеленский поручил провести аудит воды, которую пьют украинцы
Зеленский хочет провести аудит всех жилых домов
Зеленский хочет провести аудит второго этапа децентрализации
Зеленский хочет провести аудит внедренных реформ, чтобы разрешить конституционный кризис
Зеленский хочет провести аудит угольных предприятий
и еще про аудит ничего такого не найдут посадят пару стрелочников мелких для пиара и все