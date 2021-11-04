НАБУ про справу Татарова: Заборонено передавати підслідні Бюро справи іншим органам розслідування

Національне антикорупційне бюро заявило, що передало Офісу Генпрокурора копії 15 томів справи заступника голови Офісу Президента Олега Татарова. Але це робилося для подальшої зміни підслідності та передачі справи самому НАБУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у коментарі LIGA.net повідомили у НАБУ.

У Бюро зазначили, що оригінали матеріалів у справі Татарова перебували у НАБУ, оскільки законом заборонено передавати підслідні НАБУ справи іншим органам розслідування (ч. 5 ст. 136 КПК).

У Бюро також кажуть, що на стику 2020-2021 років директор НАБУ Артем Ситник тричі ухвалював рішення, які були погоджені з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – і зобов'язували Офіс генпрокурора визначити підслідність у справі Татарова за НАБУ. Проте ці рішення не було виконано, заявляють у Бюро.

У НАБУ додали, що 6 січня передали копії 15 томів справи Татарова до Офісу генпрокурора, це давало можливість продовжити терміни досудового розслідування у справі та повернути його НАБУ.

Також читайте: СБУ про "справу Татарова": Матеріали від НАБУ не надійшли, термін розслідування минув, Офіс Генпрокурора не передав провадження до суду і не закрив його

Раніше повідомлялося, що після зміни органу досудового розслідування матеріали так званої справи Татарова фактично не надійшли від НАБУ до СБУ.

Нагадаємо, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.