УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3382 відвідувача онлайн
Новини Справа заступника глави ОП Татарова
4 251 14

НАБУ про справу Татарова: Заборонено передавати підслідні Бюро справи іншим органам розслідування

НАБУ про справу Татарова: Заборонено передавати підслідні Бюро справи іншим органам розслідування

Національне антикорупційне бюро заявило, що передало Офісу Генпрокурора копії 15 томів справи заступника голови Офісу Президента Олега Татарова. Але це робилося для подальшої зміни підслідності та передачі справи самому НАБУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у коментарі LIGA.net повідомили у НАБУ.

У Бюро зазначили, що оригінали матеріалів у справі Татарова перебували у НАБУ, оскільки законом заборонено передавати підслідні НАБУ справи іншим органам розслідування (ч. 5 ст. 136 КПК).

У Бюро також кажуть, що на стику 2020-2021 років директор НАБУ Артем Ситник тричі ухвалював рішення, які були погоджені з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – і зобов'язували Офіс генпрокурора визначити підслідність у справі Татарова за НАБУ. Проте ці рішення не було виконано, заявляють у Бюро.

У НАБУ додали, що 6 січня передали копії 15 томів справи Татарова до Офісу генпрокурора, це давало можливість продовжити терміни досудового розслідування у справі та повернути його НАБУ.

Також читайте: СБУ про "справу Татарова": Матеріали від НАБУ не надійшли, термін розслідування минув, Офіс Генпрокурора не передав провадження до суду і не закрив його

Раніше повідомлялося, що після зміни органу досудового розслідування матеріали так званої справи Татарова фактично не надійшли від НАБУ до СБУ.

Нагадаємо, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит у НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

22 грудня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Бюро ініціюватиме арешт Татарова з можливістю вийти під заставу. Татаров після цього написав у Telegram, що Ситник "загрався".

24 грудня стало відомо, що генпрокурор Ірина Венедіктова передала справу заступника голови ОП Олега Татарова в СБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить взяти заступника голови Офісу президента під варту з альтернативою застави в 10 млн грн. Засідання суду, на якому Татарову мали обрати запобіжний захід, вже двічі не відбулося. Наступне засідання призначене на 30 грудня.

30 грудня прокурори відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову.

Автор: 

НАБУ (5114) СБУ (13052) Татаров Олег (429)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Самая гнусная,хитрая и подлая ху@ня в офисе президента-это ермак.Чувак вовсю пользуется свалившимся ему щастьем.А зеля-он просто тупой до невозможности.
показати весь коментар
04.11.2021 11:16 Відповісти
+6
Наївно думати, що Зеля тупий. Він не орієнтується в державному управлінні, юриспруденції, дипломатії і інш., не може зліпити речення. Але добре орієнтується і не соромиться як знищити своїх противників, і де вкрасти. Тут підібралася добра команда д"єрмаків. Він вам не лох. Країна ахне, коли зелена банда відійде від влади.
показати весь коментар
04.11.2021 12:13 Відповісти
+5
Вот и вышли на офис прокурора и президента. Татароа не захотел менять подследственность делу. Логично... Ветви власти, все такое...
показати весь коментар
04.11.2021 11:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот и вышли на офис прокурора и президента. Татароа не захотел менять подследственность делу. Логично... Ветви власти, все такое...
показати весь коментар
04.11.2021 11:08 Відповісти
ЦЕНЗОР бляха доблюйте статі українською також чи у вас там одні кацапи працюють????
показати весь коментар
04.11.2021 11:10 Відповісти
Самая гнусная,хитрая и подлая ху@ня в офисе президента-это ермак.Чувак вовсю пользуется свалившимся ему щастьем.А зеля-он просто тупой до невозможности.
показати весь коментар
04.11.2021 11:16 Відповісти
Наївно думати, що Зеля тупий. Він не орієнтується в державному управлінні, юриспруденції, дипломатії і інш., не може зліпити речення. Але добре орієнтується і не соромиться як знищити своїх противників, і де вкрасти. Тут підібралася добра команда д"єрмаків. Він вам не лох. Країна ахне, коли зелена банда відійде від влади.
показати весь коментар
04.11.2021 12:13 Відповісти
Бєнядіктова, "гасударєва ока" (шоколадне), не підвела свого хазяїна, справно розвалює усі корупційні справи проти банди чергового Хєранта. Це від безкарності. Якби вже сиділи б в буцеганті усі без виключення генпрокурорські виродки від Піскуна до Бєнядіктової, все було б інакше. А справа в тому, що Президент не повинен мати права призначати Генпрокурора - ВЗАГАЛІ. Бо кожен раз черговий Хєрант тягне на цю важливу ключову посаду свою корупційну ганчірку.
показати весь коментар
04.11.2021 11:23 Відповісти
шоколадне око - прикольно. Давай, розкажи більш детально, як Порошенко купляє генпрокурорів і генерує проти себе карні справи, щоб потім їх розвалити в своїх судах.
показати весь коментар
04.11.2021 12:16 Відповісти
такая прокуроская "деятельность" лишь мотивирует преступников на дальнейшие преступления
показати весь коментар
04.11.2021 11:38 Відповісти
Ср@ний квест, організований офісом президента. Зашквар!!!
показати весь коментар
04.11.2021 12:12 Відповісти
Цій владі через два роки або до нового прокурора давати показання або в Ростов. Якщо не встигнуть втекти в Ізраїль. Тут українцям треба бути пильним, щоб не стати лохами і посміховиськом
показати весь коментар
04.11.2021 12:19 Відповісти
Что ж там у Татарова за компромат на Зелю с Ермаком, что его так топорно и упорно не хотят сдавать, идя на конкретные нарушения закона ради этого мерзавца? Совсем зелень не учится на чужих ошибках, решили, что Бога за бороду поймали.
показати весь коментар
04.11.2021 12:49 Відповісти
такое чуство что зеленский где то на собрании всей зеленой шоблы сказал что можно делать все и за это все никому, ничего не будет. а силовикам сказал никого из своих не трогать и тормозить любые, даже доказанные преступления. НУ А КАК нормальному человеку ПОНЯТЬ происходящее. впечатление что обьявлен официальный деребан по беспределу или дана команда на уничтожение страны.
показати весь коментар
04.11.2021 13:38 Відповісти
Здается мне, власть ермака-Козыря скоро кончится и тогда сядут все участники этого цирка, вместе с татаровым.
показати весь коментар
04.11.2021 13:46 Відповісти
Ваші б слова та Богу у вуха!
показати весь коментар
04.11.2021 13:53 Відповісти
Какое мерзопакостное наглое жабьяче ***** у этого рептилоида...
показати весь коментар
04.11.2021 13:58 Відповісти
 
 