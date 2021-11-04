За добу від коронавірусу в Києві померла 41 людина, виявили 1 836 нових випадків, - Кличко
Минулої доби в Києві госпіталізували 255 людей з діагнозом "коронавірус".
Про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Так, за минулу добу виявили 1836 нових випадків COVID-19 (загалом 265 395 випадків коронавірусу з початку пандемії).
Серед хворих 1083 жінки віком від 18 до 100 років, 645 чоловіків віком від 18 до 92 років, 61 дівчинка від 2 місяців до 17 років та 47 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.
Крім того, за добу помер 41 мешканець Києва (загалом 6 378 летальних випадків з початку пандемії).
Серед померлих 1 хлопчик 8 років, 26 жінок від 55 до 86 років та 14 чоловіків від 31 до 79 років.
Водночас 255 людей з діагнозом коронавірус було госпіталізовано до лікарень столиці, а 303 – з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
941 житель Києва поборов коронавірус (загалом 232 674 одужалих).
Найбільшу кількість випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (414), Дарницькому (296) та у Святошинському (188).
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Одні з організаторів вчорашнього "мітингу проти вакцинації". Це до того, що проти уявної диктатури протестують ті, хто підтримує фактичну диктатуру.
https://www.facebook.com/100032116957252/posts/576221660125061/ Вадим Балановський
С избранием Зеленского ************, РПЦвУ московского патриархата на территории Украины стала чувствовать себя гораздо лучше. Такое мнение в интервью российской Lenta.ru выразил бывший регионал, а ныне пророссийский нардеп от Оппоблока, Вадим Новинский, известный фанатизмом к чекистской секте.
«Если сравнивать атмосферу в обществе в 2019 году и сейчас - это, как говорится, две большие разницы. При Порошенко существовала политика грубого шантажа, запугивания духовенства, захвата храмов с помощью Службы безопасности Украины и контролируемых ею радикалов-националистов», - рассказал Новинский российскому изданию, пишет https://risu.ua/ru/novinskij-pohvalil-zelenskogo-upc-mp-pri-nem-zhivetsya-luchshe_n123089 RISU .
Кремлевский агент подчеркнул, что теперь «давления на Церковь», как при Порошенко, нет. Однако, по мнению Новинского, действующая власть не предпринимает шагов, направленных на обеспечение межконфессионального мира и согласия в Украине.
Он выразил надежду, что ряд актов, которые, по его мнению, «дискриминировали УПЦ МП», будут отменены.
Также Новинский заявил, что не понимает некоторых шагов украинской власти, в частности, приглашения на празднование 30-летия независимости Вселенского Патриарха Варфоломея. Не совсем понятны для Новинского и «заигрывания власти с Ватиканом».
Напомним, еще 20 декабря 2018 года Верховная Рада проголосовала за проект закона, согласно которому УПЦ МП должна изменить название и указать свою принадлежность к России. Однако попы в чекистской рясе московского патриархата не собирается менять название, как обязывает этот Закон.