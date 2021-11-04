За добу від коронавірусу в Києві померла 41 людина, виявили 1 836 нових випадків, - Кличко

Минулої доби в Києві госпіталізували 255 людей з діагнозом "коронавірус".

Про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за минулу добу виявили 1836 нових випадків COVID-19 (загалом 265 395 випадків коронавірусу з початку пандемії).

Серед хворих 1083 жінки віком від 18 до 100 років, 645 чоловіків віком від 18 до 92 років, 61 дівчинка від 2 місяців до 17 років та 47 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Крім того, за добу помер 41 мешканець Києва (загалом 6 378 летальних випадків з початку пандемії).

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Серед померлих 1 хлопчик 8 років, 26 жінок від 55 до 86 років та 14 чоловіків від 31 до 79 років.

Водночас 255 людей з діагнозом коронавірус було госпіталізовано до лікарень столиці, а 303 – з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

941 житель Києва поборов коронавірус (загалом 232 674 одужалих).

Найбільшу кількість випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (414), Дарницькому (296) та у Святошинському (188).