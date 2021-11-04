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"Слуга народу" звернулася до регламентного комітету ВР та вимагає дати оцінку поведінці нардепа Лероса, - речниця фракції Палійчук

Фракція "Слуга народу" вимагає дати оцінку поведінці нардепа Гео Лероса, який у ході виступу з трибуни парламенту "вдався до публічних образ та непристойних жестів" на адресу Зеленського.

Про це в Telegram повідомила речниця фракції Юлія Палійчук, передає Цензор.НЕТ.

"Фракція "Слуга Народу" звертається до регламентного комітету Верховної Ради з вимогою дати оцінку та винести рішення про поведінку народного депутата Гео Лероса під час виступу з парламентської трибуни 4 листопада", - йдеться у повідомленні.

За словами Палійчук, під час призначення Олексія Резнікова на посаду міністра оборони Гео Лерос "вдався до публічних образ та непристойних жестів на адресу Президента України".

Також дивіться: Стефанчук виключив мікрофон Леросу, після слів, що Зеленський - головний зрадник країни. ВIДЕО

"Така поведінка неприпустима у сесійній залі парламенту", - додала речник фракції.

Нагадаємо, раніше нардеп Гео Лерос, виступаючи в парламенті, назвав президента Володимира Зеленського, який також був присутній у сесійній залі, зрадником.

Автор: 

ВР (15073) Зеленський Володимир (24558) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+34
нет, зеленский показал народу Украины палец.
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04.11.2021 11:34 Відповісти
+25
Лерос прав. По крайней мере в этом вопросе.
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04.11.2021 11:32 Відповісти
+20
А як щодо публічних жестів самого Зєлєнского, який на публіку імітував гру на роялі не природним спосбом(двтородним органом). Мало того, у Зєлєнского були спущені штани, чого Лєрос собі не дозволив.
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04.11.2021 11:33 Відповісти
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Було многа букав?🤣
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04.11.2021 12:14 Відповісти
Нет это не к Вам.
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04.11.2021 12:13 Відповісти
Та я сразу понял.
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04.11.2021 12:16 Відповісти
«Кто давал моральноє пгаво». Це тупорилий совковий вираз. Вдумайся в цю фразу, ідіот. Що таке «моральне право» і як його це право можна комусь надати?
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04.11.2021 12:13 Відповісти
В силу моей образованности и уважения ко всем людям своей страны,-Украины-я имею полное право требовать уважительного отношения к себе. Ідіота в люстерці побачиш.
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04.11.2021 12:18 Відповісти
много хочешь ЗЕбуин - купи себе губозакаточную машинку...
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04.11.2021 17:32 Відповісти
Та не треба своє гниле нутро показувати. Я вихована людина а ви я бачу з дерева впали. Так хто тут Буїн?
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04.11.2021 17:51 Відповісти
ты думаешь что услышал плохое о себе...? - это была просто лесть...!
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04.11.2021 18:10 Відповісти
Дякую
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04.11.2021 18:37 Відповісти
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04.11.2021 21:22 Відповісти
Ну світлину вашого п"яного боса я поширювати не буду. Гидко.
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04.11.2021 21:27 Відповісти
а может фейк просто...?
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04.11.2021 21:37 Відповісти
Вам не понятно, потому что у вас (порохоботов) нет морали.
Факи, маты-перематы, хамство... Вот - ваша "мораль".
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04.11.2021 12:19 Відповісти
А о их образованности, вообще молчу. Зеленский не знает, какой город столица Канады. Помните его позор во время его визита в эту страну?
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04.11.2021 11:51 Відповісти
Вы не путайте образование с воспитанием.
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04.11.2021 12:12 Відповісти
Допустимо только на сцене играть средним пальцем на рояле.
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04.11.2021 11:46 Відповісти
То був не палець. Як казала Параска, розглядаючи результати свого тесту на вагітність.
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04.11.2021 12:16 Відповісти
Уже на законодательном уровне? Я что-то пропустил?
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04.11.2021 12:16 Відповісти
https://t.me/pecherhill Печерский холм
https://telegra.ph/file/beec9947f88290b5460ab.jpg ​​ Показав неприличный жест в сторону Зеленского депутат Лерос поставил ему, как говорят шахматисты, вилку. Зеленский теперь должен отреагировать. Прилюдное унижение без ответа остаться не может.
Но, любая реакция в обществе будет воспринята в ключе: "Зеленский мстит Леросу за "средний палец". Т е, каждый скандал будет работать в плюс Леросу и вредить Зеленскому. Примерно как было с историей Зверобой-Федына, из-за которой о Зеленском уже анекдоты травят.
Разумно было бы сейчас взять паузу, посетовать в интервью на то что Лероса очень плохо воспитали родители. А ударить через пару месяцев, когда о выходке Лероса забудут.
Но проблема в том, и мы об этом уже писали, что Зеленский просто болезненно самолюбив. Он не будет ждать, он потребует реакции прямо сейчас.
Очевидно, Лерос добивается именно этого.

ЗІ: Лерос хоче спонтаної емоційної реакції клоуна, якою він обов'язково допустить чергову помилку, черговий ляп, великий чи незначний, але який обов'язково буде.
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04.11.2021 11:57 Відповісти
Все карлики злобные ( большинство это точно) . Лерос имеет шанс стать в глазах мира политзаключенным
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04.11.2021 12:05 Відповісти
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04.11.2021 12:03 Відповісти
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04.11.2021 12:08 Відповісти
Как всегда, не по закону, но справедливо.
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04.11.2021 12:18 Відповісти
лизуны бросились защищать объект лизания и лобызания гнилая челядь
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04.11.2021 12:20 Відповісти
Понять не могу, чего с ним миндальничают? На конюшню и выпороть, чтобы другим неповадно было!!!
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04.11.2021 12:21 Відповісти
Ничего с ним зескот не сможет сделать)но теперь в этой стране знают все,как приветствовать зекрысу
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04.11.2021 17:14 Відповісти
Нужно провести референдум - "сколько людей поддерживает жест Лероса в адрес шмаркли".
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04.11.2021 12:27 Відповісти
Мавпа має сидіти в зоопарку. Гидко дивитись.
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04.11.2021 12:28 Відповісти
Привыкните)главное,что начало положено -дальше в зекрысу должны плюнуть
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04.11.2021 17:16 Відповісти
Один человек в Раде говорит правду этому лжецу. Покажите мне ещё хоть одного. Молодец Гео
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04.11.2021 12:28 Відповісти
Гео молодец,что показал,как с зекрысой можно не только словами...а правду ему многие пихали ,но без жестов
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04.11.2021 17:19 Відповісти
якого в чорта президента, станом на сьогодні цю підаро.сійсько - жидівську квартальну гниду не вважають президентом навіть половина преедставників того біосміття, що за нього голосувало 3 роки тому. Депутат просто проконстатував факти, за щому велика шана, оскільки мало хто з нинішніх депутатів може говорити правду з трибуни!
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04.11.2021 12:31 Відповісти
А порохоботам такие методы и повадки, как у лероса, нравятся!

ВОТ она, элита 25%.! Во всей красе
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04.11.2021 12:39 Відповісти
Я за Динамо і це мій вибір. Так зрозуміло, зєбіл?
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04.11.2021 12:49 Відповісти
Ну зескот же улюлюкал,когда ,по заказу зеопы ,гопник в Пороха зелёнкой кинул-а в зекрысу вот вот и плевать начнут )
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04.11.2021 17:21 Відповісти
а тем временем за этим цырком

«Какой будет ноябрь, не хочется думать»: в Украине смертность превысила рождаемость в пять раз
4 ноября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/11/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%be%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8c-%d0%bd%d0%b5-%d1%85%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%8c.html#respond Комментарии: 0






В третьей декаде октября среднесуточный показатель смертности в Украине опередил прошлогодний на тысячу человек.

По состоянию на 21 октября в Украине умерло 2 769 человек, а родилось всего 523.

Об этом https://q.rating.zone/ свидетельствуют данные дашборда «Экономика карантина», обновленные 3 ноября, https://focus.ua/ukraine/496982-kakoy-budet-noyabr-ne-hochetsya-dumat-v-ukraine-smertnost-prevysila-rozhdaemost-v-pyat-raz?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more передает издание «Фокус».

Так, демографическое сальдо за период с 1 октября прошлого года по 1 ноября этого года составляет -728 786 человек.

В то же время системный аналитик Евгений Истребин у себя на странице в Facebook https://www.facebook.com/evgeny.istrebin/posts/2345262078938432 подсчитал , что за пять лет с 2015 по 2019 годы в октябре в среднем умирало 1607 человек в день.

- https://www.economics-prorok.com/2021/11/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8F%D0%BC-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE.html Статистику по смертям от ковида можно смело умножать на шесть! - главврач инфекционной больницы

«Судя по дашборду мы имеем превышение среднесуточной смертности в третьей декаде октября более 1000 смертей каждый день», - заметил он.

При этом, в прошлом году в октябре рост смертности был 18,5% (9200 добавочных смертей), а в ноябре 2020 года - уже 30,6% (14863 добавочные смерти).

«Какой будет этот ноябрь даже не хочется думать. Но 1000 добавочных смертей каждый день это трагедия всей страны», - заключил Истребин.






Метки: https://www.economics-prorok.com/tag/%d0%b5%d0%b2%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd Евгений Истребин , https://www.economics-prorok.com/tag/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5 избыточная смертность в Украине , https://www.economics-prorok.com/tag/%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b0 смертность в Украине от коронавируса

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04.11.2021 12:42 Відповісти
В комитет она обратилась, ага. Ты к нам обратись, к твоим хозяивам и работодателям. И мы дадим однозначную оценку. Да мы уже дали. Твоему зеле не палец надо показать, а на швабру его нацепить. Хотя как нацепишь, если у него там рука бени каломойского...
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04.11.2021 12:51 Відповісти
Ты из раши пишешь? Там тоже любят инакомыслящих на швабру цеплять
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04.11.2021 13:07 Відповісти
Значит слушай сюда, инакомыслящий! Забрал своего е...анька зеленого и исчез в тумане. Иначе без швабры ему не обойтись. И поверь, швабра - не самое худшее, что его ожидает в конце "великого пути."
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04.11.2021 14:01 Відповісти
форма выражения своего презрения конечно грубая, все таки Президент это Президент, даже если на этом посту такой вот персонаж... но по сути поддержу Лероса. Надо было умудриться с безпрецедентной поддержкой народа и уровнем власти так слить все за 2,5 года... Сделать из укрепляющейся и растущей экономики такое дно преддефолтное, уничтожить внешнюю политику опустив ее до уровня "селфики со звездами" и остальное тоже в топку. енергетика, медицина, правовое поле, мвд, повальня коррупция... сложно уважать этого человека и его "команду новых лиц".
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04.11.2021 12:54 Відповісти
Треба запустити челендж,
- пошли нах зелену гниду,
Лероса у президенти, а то проститутка гордон пхає єрмака, підер зеля щось там заікається, якась херня разумков влади хоче.
Треба Леросу дати шанс.
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04.11.2021 14:53 Відповісти
Если Зеленский действительно был бы настоящим президентом для Украины и всего украинского народа Лерос бы этого не сделал.
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04.11.2021 17:33 Відповісти
Так токо обсирать свою странну а не призедента
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04.11.2021 22:58 Відповісти
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05.11.2021 01:58 Відповісти
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