"Слуга народу" звернулася до регламентного комітету ВР та вимагає дати оцінку поведінці нардепа Лероса, - речниця фракції Палійчук

Фракція "Слуга народу" вимагає дати оцінку поведінці нардепа Гео Лероса, який у ході виступу з трибуни парламенту "вдався до публічних образ та непристойних жестів" на адресу Зеленського.

Про це в Telegram повідомила речниця фракції Юлія Палійчук, передає Цензор.НЕТ.

"Фракція "Слуга Народу" звертається до регламентного комітету Верховної Ради з вимогою дати оцінку та винести рішення про поведінку народного депутата Гео Лероса під час виступу з парламентської трибуни 4 листопада", - йдеться у повідомленні.

За словами Палійчук, під час призначення Олексія Резнікова на посаду міністра оборони Гео Лерос "вдався до публічних образ та непристойних жестів на адресу Президента України".

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"Така поведінка неприпустима у сесійній залі парламенту", - додала речник фракції.

Нагадаємо, раніше нардеп Гео Лерос, виступаючи в парламенті, назвав президента Володимира Зеленського, який також був присутній у сесійній залі, зрадником.