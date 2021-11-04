"День для Адель": Батьки дівчинки зі спінальною м'язовою атрофією терміново шукають 11 млн грн на порятунок доньки

До кінця листопада сім’я Аделіни Мотенко з Нової Каховки має зібрати чималу суму – майже 11 мільйонів гривень, аби врятувати життя маленької дівчинки. В Аделіни рідкісне захворювання – СМА (спінальна м'язова атрофія першого типу), яке не лікують в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, цілий рік сім’я була вимушена жити у Польщі, а зараз намагається зібрати кошти на лікування у США вартістю 2,3 млн доларів.

5 листопада стартує благодійна акція – "День для Адель". Кожен небайдужий може перерахувати на рахунок сім’ї Мотенко одноденну заробітну плату, денний дохід або будь-яку суму для спасіння дівчинки.

Реквізити для жителів України (UAH):

monoBank Мотенко Наталя Олександрівна

5375414124626226

UA063220010000026208311055228

ИНН 3063300363

ПриватБанк Мотенко Андрій Ігорович

5168755434211948

UA713052990000026209693203290

ИНН 2941801112

ПриватБанк Мотенко Наталія Олександрівна

5168742732624394

Ощадбанк Мотенко Наталія Олександрівна

4790820017600831

UA083524570000026202000198948

Акцентбанк (А-банк) Андрій Ігорович

5375235100155090

Инн 2941801112

За словами матері Аделіни, Наталії Мотенко, сім'я збирає кошти на препарат Zolgensma, вартість якого - 2,3 мільйона доларів. Одна з американських клінік виставила рахунок, надавши суттєву знижку (на 500 тисяч доларів), наразі зібрано 75% необхідної суми.

"Уже рік ми збираємо кошти, щоб врятувати нашу донечку… Цілий рік ми прожили у Польщі, тому що наша держава не надає лікування, немає жодної програми для підтримки таких діток… Нам потрібно до кінця осені закрити збір. Допоможіть врятувати донечку, бо іншого шансу не буде. Укол коштує 2,3 мільйона доларів, ми не назбираємо вже таку суму", - сказала Мотенко.

Мати дівчинки пояснила, що вони були змушені поїхати у Польщу, не знаючи мови, не розуміючи, де будуть жити і працювати. У Польщі Аделіні надали апарат вентиляції легень, щоб дитина могла дихати. Дівчинку підтримали і в канцелярії президента Польщі. Зараз сім’я Мотенко приїхала до України лише на місяць, аби зібрати необхідну для порятунку життя суму.

За словами заступника голови ОП Кирила Тимошенко, Україні потрібна програма підтримки хворих на СМА, аби наші діти мали шанс на одужання.

"Ви праві, що держава не займалася питаннями СМА... Коли став новий очільник Міністерства охорони здоров’я, Президент особисто йому поставив завдання, щоб ми цим зайнялися… У нас же навіть не роблять скринінги, виділили зараз кошти, щоб почати робити ці скринінги, і на наступний рік вже дійсно починати робити програму. Скринінг - це перше", - зазначив Тимошенко.