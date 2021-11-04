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Новини
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Резніков анонсував кадрові зміни до Міноборони: Питання буде вирішено найближчими днями

Резніков анонсував кадрові зміни до Міноборони: Питання буде вирішено найближчими днями

Міністр оборони Олексій Резінков обіцяє кадрові зміни у відомстві.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістам у Раді після призначення на посаду міністра оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас Резніков не озвучив прізвища тих, хто може втратити свою посаду.

"Я зараз не озвучую прізвища, тому що хочу поспілкуватися з кожною людиною, яка перебуває на відповідальній посаді, щоб зрозуміти, що вона робить, що не виходить, що раніше заважало, тоді я відчую, чи по дорозі нам далі чи нам треба буде потиснути один одному руки, подякувати та попросити звільнити місце", - наголосив глава Міноборони.

Резніков поінформував, що це питання буде вирішено протягом кількох днів.

Також читайте: Україна має системно працювати над підвищенням сумісності з країнами НАТО, - Резніков

Говорячи про кадрові зміни до ЗСУ, він заявив, що такі рішення прийматимуться разом із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Автор: 

Міноборони (7514) звільнення (2697) Резніков Олексій (1447)


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Топ коментарі
+10
о, перезагрузка пошла. щас подтянут туда ещё клоунов из СН, которые успешно все завалят за пол года... дрим-тим новыйе лицца 2 или 3, я уже запутался...
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04.11.2021 11:50 Відповісти
+7
чьи родственники еще не трудоустроены?
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04.11.2021 11:51 Відповісти
+7
Думаю, что ничего хорошего эти изменения не принесут. Бо вносить их будет Ермак, а Резников только исполнять.
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04.11.2021 11:56 Відповісти
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о, перезагрузка пошла. щас подтянут туда ещё клоунов из СН, которые успешно все завалят за пол года... дрим-тим новыйе лицца 2 или 3, я уже запутался...
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04.11.2021 11:50 Відповісти
чьи родственники еще не трудоустроены?
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04.11.2021 11:51 Відповісти
В Германии заявили ,что видели неизвестную подводную лодку возле газовых труб Северный поток2"
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04.11.2021 11:52 Відповісти
Маляр гнати з заступників, яка таки побачила ворога біля воріт
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04.11.2021 11:55 Відповісти
Думаю, что ничего хорошего эти изменения не принесут. Бо вносить их будет Ермак, а Резников только исполнять.
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04.11.2021 11:56 Відповісти
це законно обрана неукраїнська влада(((
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04.11.2021 11:58 Відповісти
Пуйло так и сказал - эти неукраинцы недоговорные.
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04.11.2021 12:01 Відповісти
лебедев с саламатиным сдули пыль с украинских паспортов и начали паковать чемоданы.
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04.11.2021 11:59 Відповісти
Говоря о кадровых изменениях в ВСУ, он заявил, что такие решения будут приниматься вместе с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Источник:
В итоге Залужный напишет заяву по собственному....
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04.11.2021 12:04 Відповісти
...а що у пана Резнікова срачка? Чи він з першого дня на посаді вже вважає себе великим професіоналом з оборони? Що ви творите, слуги срані?
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04.11.2021 12:08 Відповісти
Ато. Два года срочной службы в парашютных войсках ВДВ СССР даром что ли прошли?
Впрочем у меня однокласник, он то же там служил. Даже фото предъявлял в берете ми тельнике. Правда потом по ВУС ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ОН 2 ГОДА С КУХНИ НА СВИНАРНИК ПОМОИ ВОЗИЛ. Но то таке.
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04.11.2021 12:19 Відповісти
Дак и ходил бы себе с парашютом за плечами, который бы так плавно развевался на ветру... Так нет же, ***..., говорящая мартышка желает влезть на шесток, который ей явно не по ранжиру.
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04.11.2021 13:40 Відповісти
Это называется ЧВС (чувство собственного величия).
Или я начальник ты дурак .
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04.11.2021 12:26 Відповісти
Новые кадры в МО ВСУ от ЗЕдлёного адвоката.
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04.11.2021 12:13 Відповісти
Все это очень подозрительно. Подозрение падает на сценарий освобождения от населения южных областей при помощи управляемого еврейскими банкирами Кремля.
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04.11.2021 12:14 Відповісти
Не смешите наши Джавелины Mr. Байден...каже Петр Алексеич...
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04.11.2021 12:14 Відповісти
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04.11.2021 12:17 Відповісти
СКОЛЬКО РАЗ КРОВАТИ НЕ ПЕРЕСТАВЛЯЙ, ПРИБЫЛЬ БОРДЕЛЯ НЕ ВОЗРАСТЕТ
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04.11.2021 12:21 Відповісти
Российская воровская ылита хранит свои деньги в западных банках. Западные банки это в основном евреи Ротшильды, Барухи, Варбурги. Для сохранения своих денег в этих банках московская ылита изобразит любое величие россии, если это будет согласовано с американским и лондонским политикумом, таким же зависимым от еврейского капитала. Задача руководства ВСУ только в том, чтобы быть втянутым в этот сценарий. Что Коломойскому и Соросу-Пинчуку не составляет особых проблем.
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04.11.2021 12:40 Відповісти
Еврейские банкиры финансировали индустриализацию СССР, американские индустриалисты поставляли в СССР промышленное оборудование. За первую пятилетку СССР купил 50% мировых поставок оборудования. Индустриализация СССР, великая депрессия США, приход Гитлера к власти в начале 1933-го года и Голодомор это тесно связанные между собой события, приведшие к второй мировой войне.
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04.11.2021 13:05 Відповісти
говнокомандующего поменяйте
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04.11.2021 12:43 Відповісти
Еще парочка заместителей, как Анна Маляр, и...
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04.11.2021 12:57 Відповісти
 
 