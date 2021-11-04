Резніков анонсував кадрові зміни до Міноборони: Питання буде вирішено найближчими днями

Міністр оборони Олексій Резінков обіцяє кадрові зміни у відомстві.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістам у Раді після призначення на посаду міністра оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас Резніков не озвучив прізвища тих, хто може втратити свою посаду.

"Я зараз не озвучую прізвища, тому що хочу поспілкуватися з кожною людиною, яка перебуває на відповідальній посаді, щоб зрозуміти, що вона робить, що не виходить, що раніше заважало, тоді я відчую, чи по дорозі нам далі чи нам треба буде потиснути один одному руки, подякувати та попросити звільнити місце", - наголосив глава Міноборони.

Резніков поінформував, що це питання буде вирішено протягом кількох днів.

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Говорячи про кадрові зміни до ЗСУ, він заявив, що такі рішення прийматимуться разом із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.