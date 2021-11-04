Резніков анонсував кадрові зміни до Міноборони: Питання буде вирішено найближчими днями
Міністр оборони Олексій Резінков обіцяє кадрові зміни у відомстві.
Про це він сказав в інтерв'ю журналістам у Раді після призначення на посаду міністра оборони, інформує Цензор.НЕТ.
Водночас Резніков не озвучив прізвища тих, хто може втратити свою посаду.
"Я зараз не озвучую прізвища, тому що хочу поспілкуватися з кожною людиною, яка перебуває на відповідальній посаді, щоб зрозуміти, що вона робить, що не виходить, що раніше заважало, тоді я відчую, чи по дорозі нам далі чи нам треба буде потиснути один одному руки, подякувати та попросити звільнити місце", - наголосив глава Міноборони.
Резніков поінформував, що це питання буде вирішено протягом кількох днів.
Говорячи про кадрові зміни до ЗСУ, він заявив, що такі рішення прийматимуться разом із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
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В итоге Залужный напишет заяву по собственному....
Впрочем у меня однокласник, он то же там служил. Даже фото предъявлял в берете ми тельнике. Правда потом по ВУС ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ОН 2 ГОДА С КУХНИ НА СВИНАРНИК ПОМОИ ВОЗИЛ. Но то таке.
Или я начальник ты дурак .