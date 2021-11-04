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Новини Силовики
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Контррозвідка СБУ блокувала постачання неякісного військового обладнання під виглядом нового. ФОТОрепортаж

На Сумщині контррозвідка Служби безпеки України викрила групу осіб, які організували схему постачання оборонному авіаційному підприємству уживаного неякісного обладнання під виглядом нового, намагаючись незаконно привласнити 2,5 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними досудового слідства, комерційні структури уклали контракти з державним оборонним підприємством "Авіакон" на постачання військового обладнання.

Оперативники СБУ задокументували, що керівництво приватних структур, які займаються торгівлею побутовими електроприладами, налагодило схему з постачання стратегічному держпідприємству уживаного неякісного устаткування замість нової високоточної військової продукції. Щоб уникнути викриття, ділки власноруч підробляли технічні паспорти на обладнання, а також інші документи.

Неякісне устаткування мало використовувати оборонне підприємство під час ремонту вертольотів для потреб Міністерства оборони України, а також інозамовників.

Контррозвідка СБУ блокувала постачання неякісного військового обладнання під виглядом нового 01

Контррозвідка СБУ наразі перевіряє інформацію щодо постачання ділками за подібними схемами неякісної продукції військового призначення на близько 15 млн грн іншим підприємствам оборонного комплексу України.

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Під час санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях фігурантів правоохоронці вилучили:

  • технічну документацію із ознаками підробки,
  • докази протиправної діяльності.

Також правоохоронці вилучили неякісне військове обладнання, яке мали встановити на військову техніку.

Контррозвідка СБУ блокувала постачання неякісного військового обладнання під виглядом нового 02

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 358 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до створення злочинної схеми.

Операцію із викриття зловмисників проводили співробітники Управління СБ України у Сумській області спільно зі слідчими ГУ Нацполіції Сумщини за процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури.

Контррозвідка СБУ блокувала постачання неякісного військового обладнання під виглядом нового 03
Контррозвідка СБУ блокувала постачання неякісного військового обладнання під виглядом нового 04
Контррозвідка СБУ блокувала постачання неякісного військового обладнання під виглядом нового 05
Контррозвідка СБУ блокувала постачання неякісного військового обладнання під виглядом нового 06
Фото: сайт СБУ

Автор: 

контррозвідка (470) Правоохоронні органи (2709) СБУ (13052) силовики (2515) Сумська область (3957)


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Топ коментарі
+4
СБУ за 30 лет себя так опустила, что любая информация от неё вызывает недоверие и подозрение.
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04.11.2021 12:08 Відповісти
+2
опять сорвали какую-то поставку запчастей... для старой техники не могут быть новые качественные запчасти
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04.11.2021 11:56 Відповісти
+2
где можно взять новое на технику времен совка
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04.11.2021 12:02 Відповісти
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опять сорвали какую-то поставку запчастей... для старой техники не могут быть новые качественные запчасти
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04.11.2021 11:56 Відповісти
Оперативники СБУ задокументировали, что руководство частных структур, занимающихся торговлей бытовыми электроприборами, наладило схему по поставке стратегическому госпредприятию бывшего в употреблении некачественного оборудования вместо новой высокоточной военной продукции. Чтобы избежать разоблачения, дельцы собственноручно подделывали технические паспорта на оборудование, а также другие документы. Источник:

Представляешь, если бы оно во время боя отказало? Или у тебя другое понятие о зраде?
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04.11.2021 12:00 Відповісти
где можно взять новое на технику времен совка
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04.11.2021 12:02 Відповісти
Ну наверное где-то можно. Сделать к примеру. Старые самолёты же как-то ремонтируют. И ставят туда не б/у запчасти, а новые. Значит можно.
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04.11.2021 12:05 Відповісти
Новое для старого совкового шлама производят только в паРаше... но я очень сомневаюсь что это новое по качеству лучше бэушного.... и что оно прослужит дольше....
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04.11.2021 12:08 Відповісти
Откуда знаешь, что только в параше?
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04.11.2021 12:10 Відповісти
А где еще его могут производить?? В Европе и Штатах?? Не смеши мои тапки....
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04.11.2021 12:11 Відповісти
У нас к примеру. Тот же завод Артёма.
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04.11.2021 12:15 Відповісти
Ну тогда надо сажать руководство того стратегического предприятия которое не смогло заключить прямой договор с заводом Артема....

Хотя разновидностей совкового хлама до такой степени много...и ассортимент запчастей к нему просто огромен....поэтому тот же завод Артема просто не в состоянии все это производить....
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04.11.2021 12:18 Відповісти
Видишь ли: ассортимент продукции для оборонки изготавливают предприятия, о которых нам с тобой знать не положено. Если хлопнули мошенников, то наверное не просто так.
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04.11.2021 12:20 Відповісти
Конечно не просто так.... литинанту бакланову ..или какому то из его птенцов мало отстегнули....
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04.11.2021 12:22 Відповісти
Есть пруфы этого? Давай.
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04.11.2021 12:31 Відповісти
Есть пруфы как клистроны с систем ПВО снимали....дать или сам найдешь?? Типа нарушения при закупке были....
Есть пруфы как Гладковского обвинили в закупке некачественных запчастей....но все оказалось пшиком...
Мало тебе пруфов ..что бы понять что верить скотам из сбу это себя не уважать...??
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04.11.2021 12:41 Відповісти
Т.е. если СБУ ловит поставщиков, которые поставляют некачественную продукцию для оборонки - это всё каверзы от СБУ, а поставщики - кристально чистые люди. Я тебя понял.
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04.11.2021 12:52 Відповісти
СБУ за 30 лет себя так опустила, что любая информация от неё вызывает недоверие и подозрение.
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04.11.2021 12:08 Відповісти
А дедушка - то, успел слинять.
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04.11.2021 12:50 Відповісти
Видать свинарчукам дорожку перебежали))).. свинарчуки стуканули, ведь у них б/у за новое прокатывало на раз два.... и без последствий..
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04.11.2021 12:51 Відповісти
А на підприємстві не бачили що їм привезли? Акт приймання з закритими очима підписували?
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04.11.2021 14:28 Відповісти
Директор с 30.11.2017 МАРЧЕНКО ІГОР ОЛЕГОВИЧ - свинарчуки Порошенко иначе, без воровства и мародёрства на крови жить просто не могут и не умеют

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04.11.2021 15:36 Відповісти
 
 