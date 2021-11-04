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Новини
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Седлецька про передачу до суду справи про напад в "Укрексімбанку" без відео: Адвокат запитував у слідчого мало не щодня, але від нас приховали цю інформацію

Седлецька про передачу до суду справи про напад в

Щоб у адвокатів Євгена Мецгера не було підстав потім оскаржити законність отримання та залучення до матеріалів провадження відео- та аудіозаписів нападу на журналістів, слідчий запропонував, а адвокат постраждалих підтримав їхнє залучення до матеріалів через постанову судді про тимчасовий доступ до цих даних разом із носіями. Проте слідство приховало від потерпілих та адвоката інформацію про те, що суддя відмовив у задоволенні такого клопотання.

Про це заявила головна редакторка "Схему" Наталія Седлецька, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З подивом прочитала сьгоднішню заяву прокуратури, що це "Схеми" не надали слідству оригінал відновленого відеозапису нападу в Укрексімбанку, і саме через це він не був долучений до матеріалів, які прокуратура вчора блискавично скерувала в суд.

Це не відповідає дійсності. Ось тут адвокат "Схем" Anatoliy Popov детальніше розклав все по поличках. Якщо коротко, то ситуація наступна. Як відомо, у кримінальних провадженнях докази мають бути зібрані належним чином і бути правильно процесуально оформлені. Адвокат "Схем" погодився зі слідством, що відеозапис та аудіозапис інциденту краще долучати через ухвалу суду про тимчасовий доступ до цих даних, разом з носіями. Щоб у адвокатів Євгена Мецгера не було підстав потім оскаржити законність отримання і долучення цих доказів у суді", - розповіла Седлецька.

"Це була тактика, обрана слідством, з якою погодився захист", - наголосила вона.

"А що було далі ми дізнались лише вчора, коли виявилось, що розслідування вже завершили і справу передали до суду, про що ми прочитали у ЗМІ. Виявляється, прокурори отримали відмову слідчого судді про отримання доступу до записів. Але відтоді НЕ повідомляли про це потерпілих та адвоката, аж до завершення розслідування. Хоча адвокат запитував про це слідчого ледь не щодня по телефону та в листуванні. У публічному реєстрі також немає цієї ухвали. Фактично від нас приховали цю інформацію аж до завершення розслідування", - зазначила журналістка.

Читайте також: Напад на журналістів в "Укрексімбанку": справа пішла до суду без відеозаписів, - адвокат "Схем"

"Паралельно зі справи так само непомітно і без інформування потерпілих зникла більш жорстка 146 стаття (єдина з трьох статей, яка є кримінальним злочином, а не кримінальним проступком). Тим самим прокуратура ще й сама собі урізала терміни на розслідування до одного місяця", - додала вона.

"Чи постраждалого оператора та журналіста запрошували до прокуратури на ознайомлення з матеріалами? Запрошення на якусь "слідчу дію" до прокуратури на 1 листопада на 9.30 ранку надходило. Але лише ввечері того дня! І вже наступного ранку прокуратура завершила розслідування і скерувала справу у суд. Без оригіналів аудіо та відео. До завершення термінів розслідування залишалось ще 4 (!) дні", - зазначила Седлецька.

"Якщо прокуратура справді хоче довести, що це - не сплановане сприяння уникненню відповідальності Мецгером та іншими нападниками, то ще залишається час, щоб виправити ситуацію. Як пояснює адвокат, прокурор може все ж таки долучити до матеріалів оригінали доказів, та повторно скерувати справу до суду, адже терміни розслідування спливають лише у п’ятницю. Сьогодні середа. Практика така є. І час ще є. Як думаєте, чи зробить це прокуратура?" – резюмувала Седлецька.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наглядова рада "Укрексімбанку" звільнила Мецгера

Раніше пресслужба Київської міської прокуратури повідомила, що прокурори передали до суду обвинувальний акт щодо чотирьох осіб, які підозрюються у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів програми "Схеми".Адвокат "Схем" зазначив, що справа пішла до суду без відеозаписів.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

11 жовтня суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Автор: 

журналістика (1789) напад (1145) Укрексімбанк (480) Седлецька Наталія (93) Мецгер Євген (103)


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Топ коментарі
+13
Бугага. Що, адвокати на повному серйозі хотіли з шулерами чесно грати і виграти?
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04.11.2021 12:06 Відповісти
+5
Ты упустил один момент. Директор банка добровольно собирался давать интервью, отсюда они и попали в кабинет. Но когда пошли неудобные вопросы, тогда и началось..
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04.11.2021 12:40 Відповісти
+3
Нападение на журналистов - это следствие более страшного преступления - финансирования лугандонских террористов, сепаратистов, коллаборантов.... Надо расследовать, зачем, для каких антиукраинских диверсий банк выдал деньги врагу Украины....А Мецгер уже давно должен сидеть в подвале СБУ и круглосуточно подвергаться пыткам. и давать признательные показания, и раскрывать сообщников, и заказчиков кремлёвских...
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04.11.2021 12:14 Відповісти
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Бугага. Що, адвокати на повному серйозі хотіли з шулерами чесно грати і виграти?
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04.11.2021 12:06 Відповісти
Еще одно кино для лохов с выхлопом в лужу.
Этот банк - режимное предприятие, значит кто-то выдал спецпропуска на вход.
В кабинет руководителя, вообще, хрен еого пускают.
У него на рассмотрении куча секретных документов и посторонним туда нет хода.
Встречи, переговоры пооходят в специальном помещении.
Если кто-то был допущен в кабинет директора с оборудованим - это явный признак постановки.
Развлечение для лохов.
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04.11.2021 12:07 Відповісти
Как ранее сообщал , 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Источник:
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04.11.2021 12:11 Відповісти
И шо?
Найди знакомого журналиста и попробуй попасть в этом банке дальше операционного зала.
Будешь прорываться - сядеш.
Заказываешь пропуск, за тобой выходят и проводят в комнату переговоров на первом этаже.
Кабинет директора, по моему, на третьем.
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04.11.2021 12:16 Відповісти
Ты упустил один момент. Директор банка добровольно собирался давать интервью, отсюда они и попали в кабинет. Но когда пошли неудобные вопросы, тогда и началось..
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04.11.2021 12:40 Відповісти
Еще раз говорю - постановка 95 квартала.
Для интервью есть специальные помещения с аквариумами для крокодилов, питонов и прочих черепах.
Никогда посторонних не впускают в кабинет руководителя банка, еще и с аппаратурой.
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04.11.2021 12:44 Відповісти
Пысы.
Задолбешься там потом искать жучков.
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04.11.2021 12:49 Відповісти
"Этот банк - режимное предприятие, значит кто-то выдал спецпропуска на вход.
В кабинет руководителя, вообще, хрен еого пускают.
У него на рассмотрении куча секретных документов и посторонним туда нет хода."- ти сплутав з РНБО?
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04.11.2021 13:33 Відповісти
адвокати ще ті... Напевне - на обидва боки. А, може, - відставні менти.
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04.11.2021 12:07 Відповісти
У нас правоохранительные органы занимаются лишь тем, что профессионально обходят Закон.
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04.11.2021 12:10 Відповісти
Нет видеофиксации, не будет и обвинительного решения. Позиция суда будет следующей: - слово против слова, нет очевидных доказательств, сомнения трактуются в пользу обвиняемых, Мангер - молодец что не избил их битой и ,вообще-то, виновны журналисты, устроившие провокацию против "величайшего лидера современности".
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04.11.2021 12:10 Відповісти
Нападение на журналистов - это следствие более страшного преступления - финансирования лугандонских террористов, сепаратистов, коллаборантов.... Надо расследовать, зачем, для каких антиукраинских диверсий банк выдал деньги врагу Украины....А Мецгер уже давно должен сидеть в подвале СБУ и круглосуточно подвергаться пыткам. и давать признательные показания, и раскрывать сообщников, и заказчиков кремлёвских...
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04.11.2021 12:14 Відповісти
Шановний, з такими методами Вам краще буде в ОРДЛО. Там збіговисько катів та садистів, знайдете себе у професії.
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04.11.2021 12:25 Відповісти
Ладно, не придерайся. Що по суті скажеш про фінансування ворогів українським державним банком?
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04.11.2021 13:30 Відповісти
Ви маєте інформацію щодо фінансування ворогів? Якщо так - пишіть повідомлення про виявлення злочину до СБУ. Питання у тому, що більшість користувачів дозволяє собі категоричні судження не маючи достатньої інформації та доступу до відповідних документів.
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05.11.2021 11:20 Відповісти
Так журналісти ж оприлюднили документи, що видано кредит на десятки тисяч доларів без будь яких гарантій сепару , який живе і веде діяльність в Лугандоні. Чорт Баканов мовчить, ні так ні ні. Цього мало?
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05.11.2021 19:06 Відповісти
Заставою в тому випадку був сам ТРЦ, інформацію навмисно подають частково. Те саме і з "офшорами Зе", помітили? Жодного разу не вказують дати подій!
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06.11.2021 08:37 Відповісти
А в чому питання?! Докази сторони можуть надати і в суді.
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04.11.2021 12:22 Відповісти
Можуть. Але суддя не прийме їх до уваги тому що вона суддя
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04.11.2021 12:44 Відповісти
Бабло решает всё!
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04.11.2021 12:33 Відповісти
Наперсточники...
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04.11.2021 13:02 Відповісти
Бридко. Прокурвори і слідчі - дрібні шахраї і злочинці. Разом із "незалежними" суддями.
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04.11.2021 13:28 Відповісти
Отмазывают, но кончится плохо это дело, для всех продажных следователей-прокуроров-судей в первую очередь.
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04.11.2021 13:49 Відповісти
 
 