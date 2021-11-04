Седлецька про передачу до суду справи про напад в "Укрексімбанку" без відео: Адвокат запитував у слідчого мало не щодня, але від нас приховали цю інформацію

Щоб у адвокатів Євгена Мецгера не було підстав потім оскаржити законність отримання та залучення до матеріалів провадження відео- та аудіозаписів нападу на журналістів, слідчий запропонував, а адвокат постраждалих підтримав їхнє залучення до матеріалів через постанову судді про тимчасовий доступ до цих даних разом із носіями. Проте слідство приховало від потерпілих та адвоката інформацію про те, що суддя відмовив у задоволенні такого клопотання.

Про це заявила головна редакторка "Схему" Наталія Седлецька, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З подивом прочитала сьгоднішню заяву прокуратури, що це "Схеми" не надали слідству оригінал відновленого відеозапису нападу в Укрексімбанку, і саме через це він не був долучений до матеріалів, які прокуратура вчора блискавично скерувала в суд.

Це не відповідає дійсності. Ось тут адвокат "Схем" Anatoliy Popov детальніше розклав все по поличках. Якщо коротко, то ситуація наступна. Як відомо, у кримінальних провадженнях докази мають бути зібрані належним чином і бути правильно процесуально оформлені. Адвокат "Схем" погодився зі слідством, що відеозапис та аудіозапис інциденту краще долучати через ухвалу суду про тимчасовий доступ до цих даних, разом з носіями. Щоб у адвокатів Євгена Мецгера не було підстав потім оскаржити законність отримання і долучення цих доказів у суді", - розповіла Седлецька.

"Це була тактика, обрана слідством, з якою погодився захист", - наголосила вона.

"А що було далі ми дізнались лише вчора, коли виявилось, що розслідування вже завершили і справу передали до суду, про що ми прочитали у ЗМІ. Виявляється, прокурори отримали відмову слідчого судді про отримання доступу до записів. Але відтоді НЕ повідомляли про це потерпілих та адвоката, аж до завершення розслідування. Хоча адвокат запитував про це слідчого ледь не щодня по телефону та в листуванні. У публічному реєстрі також немає цієї ухвали. Фактично від нас приховали цю інформацію аж до завершення розслідування", - зазначила журналістка.

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"Паралельно зі справи так само непомітно і без інформування потерпілих зникла більш жорстка 146 стаття (єдина з трьох статей, яка є кримінальним злочином, а не кримінальним проступком). Тим самим прокуратура ще й сама собі урізала терміни на розслідування до одного місяця", - додала вона.

"Чи постраждалого оператора та журналіста запрошували до прокуратури на ознайомлення з матеріалами? Запрошення на якусь "слідчу дію" до прокуратури на 1 листопада на 9.30 ранку надходило. Але лише ввечері того дня! І вже наступного ранку прокуратура завершила розслідування і скерувала справу у суд. Без оригіналів аудіо та відео. До завершення термінів розслідування залишалось ще 4 (!) дні", - зазначила Седлецька.

"Якщо прокуратура справді хоче довести, що це - не сплановане сприяння уникненню відповідальності Мецгером та іншими нападниками, то ще залишається час, щоб виправити ситуацію. Як пояснює адвокат, прокурор може все ж таки долучити до матеріалів оригінали доказів, та повторно скерувати справу до суду, адже терміни розслідування спливають лише у п’ятницю. Сьогодні середа. Практика така є. І час ще є. Як думаєте, чи зробить це прокуратура?" – резюмувала Седлецька.

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Раніше пресслужба Київської міської прокуратури повідомила, що прокурори передали до суду обвинувальний акт щодо чотирьох осіб, які підозрюються у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів програми "Схеми".Адвокат "Схем" зазначив, що справа пішла до суду без відеозаписів.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

11 жовтня суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.