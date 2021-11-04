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Новини
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Дружину Семенченка Музику викликають на допит у СБУ: "Приходьте підтримати всі, кому набридло суддівське чи СБУшне свавілля"

Дружину Семенченка Музику викликають на допит у СБУ:

Завтра, 5 листопада, СБУ викликає на допит дружину Семена Семенченка Наталію Музику, яка підозрюється у розкраданні коштів із рахунків "Благодійного фонду батальйону "Донбас".

Про це вона повідомила на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра мене викликають на допит в СБУ на пров. Аскольдовий, 3а. Впевнена, слідчий вручить клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Всі мої свідчення в них вже є, бо справа розглядалася і Нацполіцією в 2016, і військовою прокуратурою в 2017 році", - наголошує вона.

"Діти сказали, що йдуть разом зі мною, бо не хочуть залишатися самі. І якщо для дітей є дитячий дім, то куди дівати кота Пушка? Чи є котячий дім? А Гріша зізнався, що в 2014 році ліпаку в Сільпо забрав, то точно СБУ має неодмінно розслідувати", - наголошує Музика.

При цьому жінка закликає всіх, кому "набридло суддівське і СБУшне свавілля", або хтось просто хоче підтримати її, приходити завтра о 14:00 до будівлі СБУ в Києві за адресою пров. Аскольдовий, 3а.

Дружину Семенченка Музику викликають на допит у СБУ: Приходьте підтримати всі, кому набридло суддівське чи СБУшне свавілля 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ опублікувала нинішні фото дружини Семенченка: "без ознак ушкоджень". ФОТО

Дружину Семенченка Музику викликають на допит у СБУ: Приходьте підтримати всі, кому набридло суддівське чи СБУшне свавілля 02

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 3 листопада СБУ вручила дружині Семенченка Наталії Музиці підозру у крадіжці. У спецслужбі вважають, що жінка привласнила гроші благодійного фонду батальйону "Донбас".

Цього ж дня Семенченко, який зараз перебуває у СІЗО, опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці фото дружини із травмами. Він розповів про тиск із боку спецслужби і додав, що "два тижні тому внаслідок нібито "падіння із залізних сходів" моя дружина дістала перелом носа, кількох кісток обличчя та струс середньої тяжкості".

Сама Музика 20 жовтня повідомляла у соцмережах, що 11 жовтня впала зі сходів. "Не питайте, як і з яких причин це сталося. Наразі проводимо розслідування, поки нічого сказати не можу", - писала вона. 29 жовтня їй зробили операцію.

Автор: 

СБУ (13056) крадіжка (663) Семен Семенченко (251)


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Топ коментарі
+12
А хтознає...Сепарів він точно не саджає.
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04.11.2021 12:16 Відповісти
+8
Транжирила деньги добробатов - будешь отвечать.
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04.11.2021 12:13 Відповісти
+6
хищении средств со счетов "Благотворительного фонда батальона "Донбасс" формулировка а каим боком СБУ к благотворительному фонду то что миллиарды с госбюджета воруют не стесняясь никто не видят а тут такие борцуны такая гниль "государства " уже вонь трупного разложения идет со всех гос структур
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04.11.2021 12:25 Відповісти
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Транжирила деньги добробатов - будешь отвечать.
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04.11.2021 12:13 Відповісти
якщо доведуть законними методами то нехай саджають, але з усіма тими хто ці кошти транжирить хараз, ще й в набагато більших обємах,такі як елдак зепід.ар та інше біосміття з презекоМанди.
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04.11.2021 12:25 Відповісти
А вы верите всем приговорам в этой стране? ну и дела, ну и народ - им ссы в глаза - все божья роса
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04.11.2021 14:49 Відповісти
Зеленський саджає патріотів?
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04.11.2021 12:15 Відповісти
А хтознає...Сепарів він точно не саджає.
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04.11.2021 12:16 Відповісти
Та ото ж... Чим же йому Грішин не вгодив?
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04.11.2021 12:19 Відповісти
Не знаю. Оце для мене загадка.
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04.11.2021 12:20 Відповісти
Була серія новин, що проводив вишкіл білоруських хлопців, що планували боротися з режимом Таргана...
Зеля ж не може з такими "людьми" сваритися...
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04.11.2021 16:56 Відповісти
Посчитал, что он величина и кинул очень серьезных людей .
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04.11.2021 12:42 Відповісти
Так всех сепаров пересажал Пэтро Ляксеяч!
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04.11.2021 12:24 Відповісти
Всіх, окрім тебе.
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04.11.2021 12:52 Відповісти
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04.11.2021 13:03 Відповісти
↕️
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04.11.2021 13:06 Відповісти
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04.11.2021 13:09 Відповісти
Так фонд же благотворительный, пусть ещё возмёт на адвокатов! А котика мамам отдать или друзьям. Или у этой четы даже друзей нет?
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04.11.2021 12:19 Відповісти
Нажаль оператори благодійних фондів часто невзмозі встояти перед спокусою зробити ковток з фінансового потоку.
Ще вистачає совісті обвинувачувати правоохоронців!
Краще хай розкаже як так вийшло, що транжирила гроші фонду на власні забаганки.
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04.11.2021 12:18 Відповісти
То нехай розкаже, а не ти тут свій вердикт встановив... Ще вистачає совісті...
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04.11.2021 12:58 Відповісти
Все на редутъ!
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04.11.2021 12:19 Відповісти
Ще два афериста.
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04.11.2021 12:24 Відповісти
хищении средств со счетов "Благотворительного фонда батальона "Донбасс" формулировка а каим боком СБУ к благотворительному фонду то что миллиарды с госбюджета воруют не стесняясь никто не видят а тут такие борцуны такая гниль "государства " уже вонь трупного разложения идет со всех гос структур
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04.11.2021 12:25 Відповісти
Жена афериста должна доказать невиновность.
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04.11.2021 12:26 Відповісти
взагалі-то в Україні, як й в будь-якій цивілізованій країні, обвинувачення доводить провину.
ніхто не має доводити свою невинуватість.
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04.11.2021 13:01 Відповісти
Тобто, бакановське фсбу, якЕ (середній рід від слів "лайно парашне зелене") так подобається пєтєпутєлизам, зізнається у тому, що воно із 2015 року "розслідує" справу про крадіжку, яка за КПК не підвідомча фсбушникам.

Так це якісь бандюгани, а не сбушники.
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04.11.2021 12:28 Відповісти
Семэн втянул жену в свои аферы.. ничего святого, скотина!
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04.11.2021 12:47 Відповісти
Подозреваю, ты где то рядом был раз все так подробно знаеш.
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04.11.2021 13:46 Відповісти
Соболєв, Садовий, Сироїд прийдуть?
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04.11.2021 12:50 Відповісти
Свободу Семену Семенченку! Хватит шить дела белыми нитками!!
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04.11.2021 13:17 Відповісти
Какие нитки государство выдает, такими и шьют. От цвета ниток ничего не зависит.
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04.11.2021 13:21 Відповісти
За одно посмотрим где эти синяки на лице.
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04.11.2021 13:25 Відповісти
Синяки месяц назад были, если что.
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04.11.2021 13:44 Відповісти
это тот Семенченко, который на Пороха фейки клиеил и обливал его лайном??
Не.. не пойдём, пусть сидит
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04.11.2021 14:14 Відповісти
Ну и семейка.
"Яке йшло, таке й здибало"
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04.11.2021 14:53 Відповісти
 
 