Дружину Семенченка Музику викликають на допит у СБУ: "Приходьте підтримати всі, кому набридло суддівське чи СБУшне свавілля"
Завтра, 5 листопада, СБУ викликає на допит дружину Семена Семенченка Наталію Музику, яка підозрюється у розкраданні коштів із рахунків "Благодійного фонду батальйону "Донбас".
Про це вона повідомила на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Завтра мене викликають на допит в СБУ на пров. Аскольдовий, 3а. Впевнена, слідчий вручить клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Всі мої свідчення в них вже є, бо справа розглядалася і Нацполіцією в 2016, і військовою прокуратурою в 2017 році", - наголошує вона.
"Діти сказали, що йдуть разом зі мною, бо не хочуть залишатися самі. І якщо для дітей є дитячий дім, то куди дівати кота Пушка? Чи є котячий дім? А Гріша зізнався, що в 2014 році ліпаку в Сільпо забрав, то точно СБУ має неодмінно розслідувати", - наголошує Музика.
При цьому жінка закликає всіх, кому "набридло суддівське і СБУшне свавілля", або хтось просто хоче підтримати її, приходити завтра о 14:00 до будівлі СБУ в Києві за адресою пров. Аскольдовий, 3а.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 3 листопада СБУ вручила дружині Семенченка Наталії Музиці підозру у крадіжці. У спецслужбі вважають, що жінка привласнила гроші благодійного фонду батальйону "Донбас".
Цього ж дня Семенченко, який зараз перебуває у СІЗО, опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці фото дружини із травмами. Він розповів про тиск із боку спецслужби і додав, що "два тижні тому внаслідок нібито "падіння із залізних сходів" моя дружина дістала перелом носа, кількох кісток обличчя та струс середньої тяжкості".
Сама Музика 20 жовтня повідомляла у соцмережах, що 11 жовтня впала зі сходів. "Не питайте, як і з яких причин це сталося. Наразі проводимо розслідування, поки нічого сказати не можу", - писала вона. 29 жовтня їй зробили операцію.
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Зеля ж не може з такими "людьми" сваритися...
Ще вистачає совісті обвинувачувати правоохоронців!
Краще хай розкаже як так вийшло, що транжирила гроші фонду на власні забаганки.
ніхто не має доводити свою невинуватість.
Так це якісь бандюгани, а не сбушники.
Не.. не пойдём, пусть сидит
"Яке йшло, таке й здибало"