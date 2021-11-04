Дружину Семенченка Музику викликають на допит у СБУ: "Приходьте підтримати всі, кому набридло суддівське чи СБУшне свавілля"

Завтра, 5 листопада, СБУ викликає на допит дружину Семена Семенченка Наталію Музику, яка підозрюється у розкраданні коштів із рахунків "Благодійного фонду батальйону "Донбас".

Про це вона повідомила на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра мене викликають на допит в СБУ на пров. Аскольдовий, 3а. Впевнена, слідчий вручить клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Всі мої свідчення в них вже є, бо справа розглядалася і Нацполіцією в 2016, і військовою прокуратурою в 2017 році", - наголошує вона.

"Діти сказали, що йдуть разом зі мною, бо не хочуть залишатися самі. І якщо для дітей є дитячий дім, то куди дівати кота Пушка? Чи є котячий дім? А Гріша зізнався, що в 2014 році ліпаку в Сільпо забрав, то точно СБУ має неодмінно розслідувати", - наголошує Музика.

При цьому жінка закликає всіх, кому "набридло суддівське і СБУшне свавілля", або хтось просто хоче підтримати її, приходити завтра о 14:00 до будівлі СБУ в Києві за адресою пров. Аскольдовий, 3а.

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 3 листопада СБУ вручила дружині Семенченка Наталії Музиці підозру у крадіжці. У спецслужбі вважають, що жінка привласнила гроші благодійного фонду батальйону "Донбас".

Цього ж дня Семенченко, який зараз перебуває у СІЗО, опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці фото дружини із травмами. Він розповів про тиск із боку спецслужби і додав, що "два тижні тому внаслідок нібито "падіння із залізних сходів" моя дружина дістала перелом носа, кількох кісток обличчя та струс середньої тяжкості".

Сама Музика 20 жовтня повідомляла у соцмережах, що 11 жовтня впала зі сходів. "Не питайте, як і з яких причин це сталося. Наразі проводимо розслідування, поки нічого сказати не можу", - писала вона. 29 жовтня їй зробили операцію.