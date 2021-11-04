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Новини Війна
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Резніков не обговорював із Зеленським справу "вагнерівців": Слідчі органи та ТСК мають закінчити свої напрацювання

Резніков не обговорював із Зеленським справу

Міністр оборони Олексій Резніков не обговорював із президентом Володимиром Зеленським спецоперацію із затримання "вагнерівців".

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради.

Міністр підкреслив, що свого часу вже висловив свою думку про спецоперацію щодо "вагнерівців".

"Я вважаю, що свої напрацювання мають закінчити Тимчасова слідча комісія ВР, відповідні слідчі органи. Я як юрист не люблю робити висновки на припущеннях", - зазначив Резніков.

Він пообіцяв дати оцінку цьому питанню, коли побачить факти.

Також читайте: 50,4% українців знають про зрив спецоперації щодо "вагнерівців", 40,5% з них вважають причиною провалу зливу інформації вищим політичним керівництвом України, - опитування Центру Разумкова

Раніше Зеленський зізнався, що він провалив спецоперацію із захоплення "вагнерівців": "Коли вони заїхали, я сказав Лукашенку: "там у вас бойовики". Нардепи від опозиції вже зажадали, щоб ТСК у справі "вагнерівців" продовжила роботу і встановила, чому Зеленський повідомив Лукашенка про приїзд найманців.

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.

Автор: 

ВР (15073) Зеленський Володимир (24576) ПВК Вагнер (1543) Резніков Олексій (1447)


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Топ коментарі
+5
а что обсуждать? Вопрос - Вован , ты зачем с Ермаком слил дело в кремль?
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04.11.2021 12:16 Відповісти
+1
это транзитная явка.....от Януковоща.
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04.11.2021 12:22 Відповісти
+1
То есть народ Украины не должен осудить изменника? Или ты из ихней банды?
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04.11.2021 12:23 Відповісти
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а что обсуждать? Вопрос - Вован , ты зачем с Ермаком слил дело в кремль?
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04.11.2021 12:16 Відповісти
Ответ достойный проститутки
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04.11.2021 12:19 Відповісти
Интересно! А Зе и его подельники ближайшие, уже наработали от Путлера себе на особняки на Рублевке? или еще "потрудиться" на кремлядей надо?
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04.11.2021 12:18 Відповісти
В ростов
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04.11.2021 12:20 Відповісти
это транзитная явка.....от Януковоща.
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04.11.2021 12:22 Відповісти
Ясно, кто кричит громче всех держи вора!Люди с незашитыми карманами.
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04.11.2021 12:20 Відповісти
То есть народ Украины не должен осудить изменника? Или ты из ихней банды?
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04.11.2021 12:23 Відповісти
Предположения никогда не станут фактами.Если кратко -поклеп.
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04.11.2021 12:42 Відповісти
может Резников и оставит у корыта эту особь мерзкую. Оно же старается....
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04.11.2021 12:21 Відповісти
Перебрасывают друг другу этот вопрос как горячую картошку из костра.Никто не хочет остаться крайним и обжечь руки.Заюлили суки.
Но рано или поздно кое кого в этот костер за измену Родины еще и мордой макнут.
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04.11.2021 12:40 Відповісти
Резников наверное только сейчас понял, что ГУР подчиняется не ВСУ, а МО и ему придется знакомиться с операцией по вагнеровцам и что-то говорить. Операцию санкционировал Таран, а он его сменил. Попал адвокат...
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04.11.2021 12:59 Відповісти
 
 