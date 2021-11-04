Війну в Україні розв'язав і веде Путін, і Росії невигідно її припиняти, - заступниця глави Міноборони Маляр
Росія не припинить воювати з Україною, бо так президент РФ Володимир Путін вирішує низку своїх проблем.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказала в ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" заступниця міністра оборони України Анна Маляр.
"Я хочу нагадати, що війну розв’язав і веде Путін, і Російській Федерації невигідно її припиняти, оскільки вони використовують цю ситуацію для політичного тиску і шантажу. Я хочу зауважити, що ці 90 тисяч військ, які розташовані на окупованих територіях та вздовж кордону, це кількість, яка постійно там дислокується. Росії невигідно зупинятися і припиняти війну, тому що вони через політичний тиск вирішують не тільки політичні, а ще й свої міжнародні та економічні питання. А з цього виходить, що єдиний, хто може зупинити цю війну, - той, хто розв’язав її, себто Росія", - сказала заступниця міністра оборони України.
На запитання ведучого про проблеми, які коштом війни в Україні вирішує Росія, Маляр відповіла "майже всі".
"Наприклад, енергетичні, економічні. Ситуація з ескалацією в Україні з його (Путіна - ред.) боку є розмінною картою", - сказала вона.
Нагадаємо, The Washington Post оприлюднила дані про нібито "відновлення пересувань російських військ біля українського кордону". У публікації йдеться, що останнім часом у соціальних мережах з'явилися відеоролики, що показують "російські військові потяги та автоколони, що перевозять велику кількість військової техніки, зокрема танки і ракети, на півдні та заході Росії". У Міноборони України цю інформацію не підтвердили.
Politico оприлюднило супутникові знімки, які б підтверджували нарощування військ РФ на кордоні з Україною.
За словами командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, Росія може спробувати повернути Україну у сферу впливу силою під час послаблення центральної влади в Києві, але поки що не робить відповідних кроків.
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Зато все остальные могут ЗАСТАВИТЬ Рашку остановить эту войну!
Вплоть до кардинального:
"Нет Рашки - нет войны".
Не забывайте про эти возможности, к которым надо всеми силами СТРЕМИТЬСЯ!
Ютьюб в помощь...
тут, нижче, людина пропонує тобі та першину до військкомату, та ні, таке як ви просто має бути пижджене.
у Вас с логикой не очень. все сказано правильно- внешней агрессией кремлядь решает свои проблемы с дальнейшим пребыванием у власти.
но теперь снова проблемы...после восьми лет непрерывного обнищания и одичания рассеян...
Что вы забыли в Боснии,бараны одноклеточные*?
2019 Интервью Зеленского
А прошлая власть не хотела заканчивать войну. "Если ты хочешь остановить войну, ты обязательно остановишь. Я уверен, что предыдущая власть не хотела это делать. Я не знаю все условия, почему они это хотели. Порошенко не хотел конца войны".
То, что сейчас происходит, трактуется как плановые мероприятия в рамках перемещения войск после завершения обучения", - пояснила Маляр.