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Війну в Україні розв'язав і веде Путін, і Росії невигідно її припиняти, - заступниця глави Міноборони Маляр

Війну в Україні розв'язав і веде Путін, і Росії невигідно її припиняти, - заступниця глави Міноборони Маляр

Росія не припинить воювати з Україною, бо так президент РФ Володимир Путін вирішує низку своїх проблем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказала в ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" заступниця міністра оборони України Анна Маляр.

"Я хочу нагадати, що війну розв’язав і веде Путін, і Російській Федерації невигідно її припиняти, оскільки вони використовують цю ситуацію для політичного тиску і шантажу. Я хочу зауважити, що ці 90 тисяч військ, які розташовані на окупованих територіях та вздовж кордону, це кількість, яка постійно там дислокується. Росії невигідно зупинятися і припиняти війну, тому що вони через політичний тиск вирішують не тільки політичні, а ще й свої міжнародні та економічні питання. А з цього виходить, що єдиний, хто може зупинити цю війну, - той, хто розв’язав її, себто Росія", - сказала заступниця міністра оборони України.

На запитання ведучого про проблеми, які коштом війни в Україні вирішує Росія, Маляр відповіла "майже всі".

"Наприклад, енергетичні, економічні. Ситуація з ескалацією в Україні з його (Путіна - ред.) боку є розмінною картою", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За даними розвідки, РФ планує взимку збільшити кількість військового контингенту на кордоні з Україною, - заступниця глави Міноборони Маляр

Нагадаємо, The Washington Post оприлюднила дані про нібито "відновлення пересувань російських військ біля українського кордону". У публікації йдеться, що останнім часом у соціальних мережах з'явилися відеоролики, що показують "російські військові потяги та автоколони, що перевозять велику кількість військової техніки, зокрема танки і ракети, на півдні та заході Росії". У Міноборони України цю інформацію не підтвердили.

Politico оприлюднило супутникові знімки, які б підтверджували нарощування військ РФ на кордоні з Україною.

За словами командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, Росія може спробувати повернути Україну у сферу впливу силою під час послаблення центральної влади в Києві, але поки що не робить відповідних кроків.

Автор: 

Міноборони (7516) путін володимир (24218) росія (66461) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+7
Так это вы своему главкому скажите, люди и так знают.
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04.11.2021 12:21 Відповісти
+6
Путін нічого не «розв'язував»! Росія напала на Україну.
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04.11.2021 12:18 Відповісти
+6
Та ти шо?

2019 Интервью Зеленского
А прошлая власть не хотела заканчивать войну. "Если ты хочешь остановить войну, ты обязательно остановишь. Я уверен, что предыдущая власть не хотела это делать. Я не знаю все условия, почему они это хотели. Порошенко не хотел конца войны".
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04.11.2021 12:53 Відповісти
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Путін нічого не «розв'язував»! Росія напала на Україну.
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04.11.2021 12:18 Відповісти
Ооооо. еще одна мерзкая тетка приспособленка проклюнулась, типа Верещучка! Они думают что если будут эксплуатировать тему агрессии рашки так из Зе ублюдков сделают "падриотов"!
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04.11.2021 12:20 Відповісти
Путлер взорвал дома на Мацковии,типа ФСБ не взрывает РАБссию...,а нападение на Чечню то шутка КГБшного идиота...типа тренировка над собственным стадом баранов...
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04.11.2021 12:21 Відповісти
Так это вы своему главкому скажите, люди и так знают.
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04.11.2021 12:21 Відповісти
Прекратить войну на Донбассе значит уйти из Крыма .... Х#йло будет воевать до своей смерти...
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04.11.2021 12:21 Відповісти
в першу чергу, він вирішує власні проблеми, залишитися при владі. Решта імітація.
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04.11.2021 15:49 Відповісти
"остановить войну может только Рассия".
Зато все остальные могут ЗАСТАВИТЬ Рашку остановить эту войну!
Вплоть до кардинального:
"Нет Рашки - нет войны".
Не забывайте про эти возможности, к которым надо всеми силами СТРЕМИТЬСЯ!
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04.11.2021 12:22 Відповісти
может Резников и оставит у корыта эту особь мерзкую. Оно же старается...
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04.11.2021 12:22 Відповісти
Все преступления КГБшного окурка подробно расписала убитая им же Анна Политковская...книга называется "Путлерская РАБссия"....

Ютьюб в помощь...
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04.11.2021 12:24 Відповісти
А "слуги народа", которые пьют шампанское и устраивают дискотеки в Трускавце, знают что у нас война?
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04.11.2021 12:30 Відповісти
Это когда выгодно, то война и коронавиру...а в реале шабаш аля трускаец и праздники тищенко ....
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04.11.2021 12:35 Відповісти
Пля! Так объявляете войну, а не киздите! А то жалобно просите оставить транзит. Жалуетесь, что фуры начали медленно в Россию пропускать. Где тогда война???
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04.11.2021 12:33 Відповісти
довбойоби мислячими не бувають, що й доводить твій з першиним приклад.
тут, нижче, людина пропонує тобі та першину до військкомату, та ні, таке як ви просто має бути пижджене.
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04.11.2021 13:28 Відповісти
невже воював у наших окопах чи туристом їздив?
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04.11.2021 15:37 Відповісти
Иди в военкомат и ты реально увидишь войну.
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04.11.2021 13:01 Відповісти
Мне 82 года. У меня есть травмы нанесённые бандитами, полученные при их задержании.
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04.11.2021 13:41 Відповісти
а росія все ж таки агресор?
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04.11.2021 13:55 Відповісти
Понятно. Вы там воюйте, я их бин больной. Война уже идет восьмой год. Каждый день потери. Что твое объявление войны изменит? Военное положение, всеобщая мобилизация, в том числе транспортных средств. Почитай что это такое.
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04.11.2021 14:01 Відповісти
Ахинея какая-то. Что она мелет? У рф как раз наоборот куча экономических проблем из-за войны.
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04.11.2021 12:37 Відповісти
это у нищающего рашкобыдла,которое кричит Крымнаш, проблемы не прекращаются с 2014 года, а у кремляди, питерской банды международных преступников и мега-клептократов, все зашибись.
у Вас с логикой не очень. все сказано правильно- внешней агрессией кремлядь решает свои проблемы с дальнейшим пребыванием у власти.
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04.11.2021 18:02 Відповісти
Ни малейших проблем с пребыванием у власти не было у ***** в 2014 году.
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04.11.2021 18:10 Відповісти
уже были экономические проблемы и падение рейтинга до Крымнаш. проблемы с весны 2013 года. а после Крымнаш рейтинг пуйла у рашебыдла взлетел до небес...

но теперь снова проблемы...после восьми лет непрерывного обнищания и одичания рассеян...
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05.11.2021 02:46 Відповісти
Мавзолейные бараны без войны,что цыган Будулай без кобылы Фишка такая Крысиная рюсскава вонючего Мирка...
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04.11.2021 12:38 Відповісти
Говноеды Путлера лезут в Боснию и Герцеговину...в Черногории уже обосрались...

Что вы забыли в Боснии,бараны одноклеточные*?
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04.11.2021 12:40 Відповісти
Та ти шо?

2019 Интервью Зеленского
А прошлая власть не хотела заканчивать войну. "Если ты хочешь остановить войну, ты обязательно остановишь. Я уверен, что предыдущая власть не хотела это делать. Я не знаю все условия, почему они это хотели. Порошенко не хотел конца войны".
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04.11.2021 12:53 Відповісти
Да неужели? А что такое случилось? Всегда был уверен, что переобуваться в воздухе весьма неудобно. Но клоунская власть делает это легко и мастерски...

То, что сейчас происходит, трактуется как плановые мероприятия в рамках перемещения войск после завершения обучения", - пояснила Маляр.
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04.11.2021 13:00 Відповісти
А говорили Порошенко не хочет прекращать войну и на сцене появился его вирок
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04.11.2021 14:03 Відповісти
Ви всьо врьоте. Путін защіщієт житілєй Данбаса ат укрофашистав і бєндєравцев!
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04.11.2021 14:12 Відповісти
невыгодно
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04.11.2021 15:51 Відповісти
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04.11.2021 18:04 Відповісти
"Единственный, кто может остановить эту войну, это тот, кто развязал ее, то есть Россия" Ну тогда придётся ждать ещё лет 10. Будь у Украины нормальный президент, а не ссыкливая зеленая тряпка, Украина бы давно эту войну закончила. Чем дольше зе затягивает эту войну, тем дальше жители ОРДЛО отдаляются от цивилизованной Украины. В итоге они её могут вообще не принять и придётся давать им автономию или ещё что то в этом роде...
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04.11.2021 20:48 Відповісти
Ганна маляр,ти гарний спеціаліст ...тільки в МВД!Йди геть зі своїм розсудливим розумом.....тут зовсім інша псигологія-військова!Тут інша стратегія!І свого начальника теж забери всраку.
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22.02.2022 10:32 Відповісти
 
 