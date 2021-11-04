Рєзніков не виключає скасування призову: Проведу консультації. Нам потрібно прагнути переходу на професійну армію

Міністр оборони Олексій Резніков проводить консультації щодо доцільності скасування призову на військову службу.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістам у ВР, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Резніков заявив, що перш ніж озвучити свою остаточну позицію з цього приводу, він хоче провести консультації з експертами.

"Є думки скасувати призов повністю, є думка залишити в мінімальних обсягах. Я хочу почути від фахівців пояснення з обох позицій", - зазначив він і додав: "Сьогодні ми маємо контрактну армію як основну складову. Але мені здається, що нам потрібно прагнути до переходу на професійну армію".

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