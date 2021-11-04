Рєзніков не виключає скасування призову: Проведу консультації. Нам потрібно прагнути переходу на професійну армію
Міністр оборони Олексій Резніков проводить консультації щодо доцільності скасування призову на військову службу.
Про це він сказав в інтерв'ю журналістам у ВР, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Резніков заявив, що перш ніж озвучити свою остаточну позицію з цього приводу, він хоче провести консультації з експертами.
"Є думки скасувати призов повністю, є думка залишити в мінімальних обсягах. Я хочу почути від фахівців пояснення з обох позицій", - зазначив він і додав: "Сьогодні ми маємо контрактну армію як основну складову. Але мені здається, що нам потрібно прагнути до переходу на професійну армію".
Топ коментарі
+10 Паравоз
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+7 Garry Grant
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+6 Oljik
показати весь коментар04.11.2021 12:25 Відповісти Посилання
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И где он?
оами-водить, а оно само пойдет...
Солнцеликий Харьков
Все же Роднули запивают чай соком на работе. Бухают вискарь прям в сессионном зале, сидоры конченые.
https://twitter.com/Sunlitkh/status/1455966446685757444
Большинство служило в такой отдаленности от дома, что про это и речи быть не могло.
Я отдал солдатикам свой сухой пайок перед отездом - мне потом писали письма благодарности несколько месяцев.
Один самурай уничтожил больше 40 танков за два часа, а китайцы с калашами - целые танковые армии.
Берут технологиями, оно конечно.
Один тигр за 15 минут уничтожил больше 30 шерманов.
Слышал такое?
Ото учись, бо дураком помрешь.
В том и дело, что берут всех подряд и кто выжил в первых боях, учатся воевать.
Каждый должен уметь обрашатся с оружием..
Тех 300 тысяч хватит на пару дней.
Попался самурай с 37-й пукавкой с опытом и трощил этих студентов, как орехи.
Китайцы в Корее загнали их в ушелье и раздолбали вообще без потерь легким оружием.
Ну, атомная бомба, оно конечно...
А от компроміс зі зменшенням строкової до 6 місяців може й буде
А назачем? До сих пор ни кто не понимает...
завтра уйдёт в небытие гарантик как несправившийся и де этот Резник будет??? Относитесь к обещаниям философски - киздеть не мешки ворочать! Бабок то всеравно в стране нет. А полный контракт он дорого стоит, а шо ж Владе тогда останется??
Вайна у же закончілась, вайна у вас в галавах (с) Зеленський