Мінкульт домовився із СБУ про співпрацю щодо верифікації списків діячів культури, які створюють загрозу нацбезпеці, - Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики домовилося із СБУ про співпрацю з верифікації списків діячів культури, які створюють загрозу національній безпеці, щоб уникнути помилок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр Олександр Ткаченко у T

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"Вчора звернувся до СБУ із проханням перевірити, як український актор Валентин Томусяк потрапив до списку людей, які загрожують національній безпеці України", - написав Ткаченко.

За його словами, подія доводить, що система внесення осіб до зазначеного переліку потребує доопрацювання.

"Сьогодні Міністерство культури та інформаційної політики досягло домовленості з СБУ про співпрацю щодо верифікації списків діячів культури, якщо йдеться про мистецькі проєкти чи твори", - додав він.

Як повідомлялося, СБУ помилково вказала українського актора Валентина Томусяка у поданні на внесення до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, повідомив колишній позафракційний народний депутат України Борислав Береза і заявив, що СБУ вже відреагувало на цей інцидент і виправило помилку.