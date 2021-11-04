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Через непристойний жест Зеленському Леросу загрожує відсторонення від п'яти засідань. За таке ми не можемо забирати мандат, - Корнієнко

Через непристойний жест Зеленському Леросу загрожує відсторонення від п'яти засідань. За таке ми не можемо забирати мандат, - Корнієнко

Перший віцеспікер Олександр Корнієкно припускає, що регламентний комітет ВРУ оперативно розгляне звернення фракції "СН" щодо сьогоднішньої ситуації у сесійній залі за участю позафракційного депутата Гео Лероса.

Про це Корнієнко заявив у коментарі журналістам у Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Корнієнко вважає, що регламентний комітет запропонує ВР рішення щодо "дисциплінарних заходів" стосовно Лероса.

"Вони у нас, на жаль, обмежені, ми не можемо за таке позбавляти зарплати або забирати мандат, але можемо усувати від 5-ти пленарних засідань. Думаю, в цьому випадку Гео Багратович на це точно заслуговує", - підкреслив перший віцеспікер.

Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів, чи не заслуговує на таке ж покарання нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова, він зазначив: "Коли ми обговорюємо бюджет, ми ж паралельно не обговорюємо, наприклад, питання музики в Україні, давайте окремо обговорювати кейс Гео Багратовича, окремо кейс Галини Третьякової".

Говорячи про те, що спікер ВР Руслан Стефанчук дав доручення вимкнути Леросу мікрофон під час його сьогоднішнього виступу, нардеп зазначив: "Голова на засіданні може вимикати мікрофон, якщо лунають прямі образи, погрози тощо. А якщо говорити про політичну позицію Гео Багратовича, яку він висловив своїм жестом, то тут давно всім зрозуміло. Мені здається, що він був одним із перших, хто протоптав доріжку політичної зради".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нардеп Лерос із трибуни ВР показав у бік президента Зеленського та голови ОП Єрмака нецензурний жест середнім пальцем. ВIДЕО

Автор: 

ВР (15073) Зеленський Володимир (24576) Корнієнко Олександр (666) Лерос Гео (383) Третьякова Галина (111)


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Топ коментарі
+49
Браво, Лєрос!
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04.11.2021 12:51 Відповісти
+28

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04.11.2021 13:04 Відповісти
+27
Ще скажіть, що Зєля був зразком цнотливості коли ви за нього голосували.
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04.11.2021 13:01 Відповісти
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Не вводите в заблуждение, сей посыл был адресован тандему, соответственно и рашистам
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04.11.2021 14:22 Відповісти
Быдло. Можно по разному относиться к власти, но ля-рюс ведет себя как животное, мог бы еще кучу навалить на трибуне. Хотя соевые оценят, это их уровень, может даже хероем объявят.
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04.11.2021 13:27 Відповісти
Зебилоид не скиглы, лучше возвращайся на музыкальный орган своего любимого гринпоцп
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04.11.2021 13:44 Відповісти
Странно! Зеленский в Квартале еще и не такое показывал, а сколько унижения от него было украинцам, Церкви и Украине в целом.
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04.11.2021 13:27 Відповісти
Давайте, як у футболі: картки введіть, штрафні ...
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04.11.2021 13:32 Відповісти
73% обижаться не следует, именно они голосовали за таких идиотов.
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04.11.2021 13:32 Відповісти
Хай Лерос запустить флешмоб! Ну а шо? Зе з його ідітьусраку можна було, чому Леросу не можна?
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04.11.2021 13:33 Відповісти
А непристойний жест на всю Україну пана Зе нічого не буде?
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04.11.2021 13:43 Відповісти
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04.11.2021 14:09 Відповісти
само-фахование - ноу хау ЗЕ-била
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04.11.2021 16:57 Відповісти
Один Лерос там яйца имеет, хоть сам и маленький. Слуг уже давно макнули лицом в г-но.
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04.11.2021 14:33 Відповісти
Депутат Верховної Ради показує президенту, що у нього немає обручки на середньому пальці.
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04.11.2021 14:37 Відповісти
А что грозит Хряку с пультом, который выключил микрофон, просто по тому, что ему не понравился спич?
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04.11.2021 14:38 Відповісти
Ну почему сразу неприличный жест. Лерос попросил Вову сыграть , а поскольку микрофон отключили попросил жестом.
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04.11.2021 15:08 Відповісти
Какие ещё "кейсы"? Кончился запас слов в "великом и могучем"? Прекратите засерать язык всяким хламом!
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04.11.2021 16:04 Відповісти
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04.11.2021 16:24 Відповісти
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04.11.2021 16:50 Відповісти
Спасибо, Гео!
Спасибо, дорогой !
Миллионы украинцев завидуют тебе, что не могут сделать это же лично в лицо ЗЕ-блюку !
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04.11.2021 16:24 Відповісти
Гео Лерос выполнил работу за Петра Алексеевича
Право на выступление Гео получил от Евросолидарности.
У американцев это называется удачной инвестицией

не дело это Пороха козявкам пальцы крутить, он размазыват ЗЕ-блюдка по асфальту словом и делом
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04.11.2021 16:54 Відповісти
Якщо неякісну зє депутаншу третякову не можуть виперти з ВР вже місяць, після її ганебної заяви, то вбік Лероса ви й рота роззявляти не маєте...
А ще згадайте всі ганебні заяви вашого найвеличнішого хамла, типу «йдіть у сраку»...
Борцуни за культурність...
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04.11.2021 18:00 Відповісти
Животное. Это ж как полыхало, чтобы пробить такое днище? Уголовные дела покоя не дают?
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04.11.2021 20:11 Відповісти
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05.11.2021 01:21 Відповісти
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