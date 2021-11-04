Через непристойний жест Зеленському Леросу загрожує відсторонення від п'яти засідань. За таке ми не можемо забирати мандат, - Корнієнко

Перший віцеспікер Олександр Корнієкно припускає, що регламентний комітет ВРУ оперативно розгляне звернення фракції "СН" щодо сьогоднішньої ситуації у сесійній залі за участю позафракційного депутата Гео Лероса.

Про це Корнієнко заявив у коментарі журналістам у Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Корнієнко вважає, що регламентний комітет запропонує ВР рішення щодо "дисциплінарних заходів" стосовно Лероса.

"Вони у нас, на жаль, обмежені, ми не можемо за таке позбавляти зарплати або забирати мандат, але можемо усувати від 5-ти пленарних засідань. Думаю, в цьому випадку Гео Багратович на це точно заслуговує", - підкреслив перший віцеспікер.

Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів, чи не заслуговує на таке ж покарання нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова, він зазначив: "Коли ми обговорюємо бюджет, ми ж паралельно не обговорюємо, наприклад, питання музики в Україні, давайте окремо обговорювати кейс Гео Багратовича, окремо кейс Галини Третьякової".

Говорячи про те, що спікер ВР Руслан Стефанчук дав доручення вимкнути Леросу мікрофон під час його сьогоднішнього виступу, нардеп зазначив: "Голова на засіданні може вимикати мікрофон, якщо лунають прямі образи, погрози тощо. А якщо говорити про політичну позицію Гео Багратовича, яку він висловив своїм жестом, то тут давно всім зрозуміло. Мені здається, що він був одним із перших, хто протоптав доріжку політичної зради".

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