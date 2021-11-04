Рішення ВАКС: В. о. голови Держподаткової служби Олейніков причетний до "скруток" ПДВ, через що бюджет недоотримав 45,7 млн грн. ДОКУМЕНТ

Посадові особи Держподаткової служби сприяли мінімізації податкових платежів та виводили підприємства з категорії ризикових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ухвалу ВАКС.

Так, згідно з досудовим розслідуванням НАБУ встановлено, що низка Товариств з обмеженою відповідальністю у період з 2020 по 2021 рік здійснювали реєстрацію податкових накладних (ПНН) у Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН).

"З матеріалів досудового розслідування вбачаються підстави вважати, що посадові особи Державної податкової служби України та ГУ ДПС у Полтавській області з метою отримання неправомірної вигоди у період з 2020 по 2021 рр. здійснили дії, спрямовані на уникнення зупинок реєстрації податкових накладних у ЄРПН", - йдеться в повідомленні.

У матеріалах фігурують: ТОВ "Торговий Дім Полтава Будторгсервіс", ФГ "Галоагро Бізнес", ФГ "Золото Ниви", ТОВ "Норд Трейдінг Фіш", ТОВ "Абінгдон Плюс", ТОВ "Сільгоспспектр", ТОВ "Торговий дім офіс - Маркет ХХ ", ТОВ "Євро Сіетл", ПП "Агротехзахід", ТОВ "Бакаріз Систем", ТОВ "Автолайм плюс", ТОВ "Брокмі Сервіс".

Так, за матеріалами детектива, вищезазначені посадові особи "забезпечували ухвалення безпідставних та необґрунтованих рішень щодо реєстрації ПН у ЄРПН".

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Під час негласних слідчих дій у липні 2020 року громадянин Квітко обговорював з іншим абонентом можливість дзвінка тоді заступнику голови Держподаткової служби Євгену Олейнікову з метою "забезпечення впливу останнього" на керівництво ГУ ДПС Полтавщини щодо ухвалення рішень про невідповідність ТОВ "Торговий Дім Полтава Будторгсервіс", ТОВ "Норд Трейдінг Фіш", ТОВ "Торговий дім офіс - Маркет ХХ" та ТОВ "Євро Сіетл" критеріям ризикованості платника податків.

Крім того, йдеться у постанові, Квітко у липні 2020 року "обговорює з абонентом дії щодо виведення підприємствами заблокованого ліміту ПДВ".

Згідно з матеріалами та показаннями одного зі свідків, у телефоні Євгена Олейнікова в месенджері Telegram містяться повідомлення від 23 липня 2020 року зі списком підприємств (у тому числі вищезазначених) із зазначенням необхідності їхнього "виведення з ризиків" або "проведення таблиць" із зазначенням сум коштів для висновку, а саме: ТОВ "Торговий Дім Полтава Будторгсервіс" - 14,2 млн грн, ТОВ "Норд Трейдінг Фіш" - 8,2 млн грн, ТОВ "Торговий дім офіс - Маркет ХХ" - 9,5 млн грн, ТОВ "Євро Сіетл" – 18,1 млн грн та ФГ "Галоагро Бізнес" – 1,7 млн ​​грн.

Пізніше ці рішення було ухвалено. А згідно з експертизою, ТОВ "Торговий Дім Полтава Будторгсервіс", ФГ "Галоагро Бізнес" та ФГ "Золото Ниви" ймовірно недонараховано до держбюджету 45 727 238 грн.

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