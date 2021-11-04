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Новини
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З'їзд "Слуги народу" пройде наприкінці листопада: я б розглядав дати 20 та 27, - Корнієнко

З'їзд

Перший віцеспікер ВР, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді підтвердив інформацію про те, що з'їзд партії "СН" відбудеться у листопаді.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами Корнієнка, "слуги народу" визначаються, в яку з субот листопада може відбутися з'їзд, оскільки такі заходи проводяться на вихідних.

"Після завтра з'їзду точно не буде, залишається 13, 20 та 27 листопада. За тиждень з'їзд не можна підготувати, тому я б розглядав дати 20 та 27", - пояснив перший віцеспікер.

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Автор: 

з’їзд (120) Слуга народу (2822) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
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04.11.2021 13:06 Відповісти
+4
Знову в Трускавці ?
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04.11.2021 13:02 Відповісти
+1
не, на Мальдивах)
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04.11.2021 13:03 Відповісти
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Знову в Трускавці ?
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04.11.2021 13:02 Відповісти
не, на Мальдивах)
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04.11.2021 13:03 Відповісти
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04.11.2021 13:06 Відповісти
Повезло Трускавцу.
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04.11.2021 13:05 Відповісти
В Моршине не болеют, но слугам Моршен не кошерен, та матцу не падают
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04.11.2021 13:06 Відповісти
Опять в Трускавец поедут дебилизмом похвастать...
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04.11.2021 13:07 Відповісти
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04.11.2021 13:09 Відповісти
Шабаш....Марьяна Безмозглая уже репетирует новый "зажигательный" танец!
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04.11.2021 13:11 Відповісти
Оставка кучи министров это типа процесс распада фракции Голобородьки запущен...осталось сосчитать количество шариковых... за 5 лет...каденции
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04.11.2021 13:12 Відповісти
Предновогодние елки у слуг урода за примерное поведение начнутся раньше
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04.11.2021 13:29 Відповісти
До вашего "съезда" Ахметка с Разумковым половину зебилов перекупят.
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04.11.2021 13:35 Відповісти
Що, усю неділю? Що ці вироки збираються обговорювати?
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04.11.2021 14:11 Відповісти
съезд ЗЕленого моносброда... тушите свет, поперло быдло к верху, как будто дрожжи кинули в гавно...
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04.11.2021 14:17 Відповісти
выпускайте......... Краба -))
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04.11.2021 15:00 Відповісти
 
 