З'їзд "Слуги народу" пройде наприкінці листопада: я б розглядав дати 20 та 27, - Корнієнко
Перший віцеспікер ВР, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді підтвердив інформацію про те, що з'їзд партії "СН" відбудеться у листопаді.
Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
За словами Корнієнка, "слуги народу" визначаються, в яку з субот листопада може відбутися з'їзд, оскільки такі заходи проводяться на вихідних.
"Після завтра з'їзду точно не буде, залишається 13, 20 та 27 листопада. За тиждень з'їзд не можна підготувати, тому я б розглядав дати 20 та 27", - пояснив перший віцеспікер.
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