Корнієнко про можливе виключення Дмитрука із "СН": Його риторика вже якась не така, як у "слуг народу"
Перший віцеспікер Верховної Ради, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко проводить службове розслідування, куди зникла заява нардепа "Слуги народу" Артема Дмитрука про вступ до партії "СН".
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах ВР.
"У нас зникла заява Дмитрука. Чи це була якась спланована акція чи юридична некоректна (ситуація. – Ред.)? Це не крадіжка. Документи губляться. Ми ж кілька разів переїжджали", - зазначив перший віце-спікер.
За його словами, якщо буде порушено питання про виключення Дмитрука з фракції та буде ухвалено відповідне рішення, то його в автоматичному режимі виключать із партії.
"А ось, до речі, Людмила Буймістер, за що їй окрема подяка сама вийшла з партії. ... Таким чином спростила нам життя, тому що за такою заявою нам значно простіше і швидше виключити її з усіх реєстрів", - підкреслив Корнієнко.
Він зізнався, що поки йому важко спрогнозувати, яке буде рішення щодо Дмитрука.
"Але та риторика, яку проводить Артем вже якась не така, як у "слуг народу"", - додав політик.
Зазначимо, що вчора, 3 листопада, "слуга народу" Артем Дмитрук перебував на мітингу "антивакцинаторів" під ВР. До цього "слуга народу" Дмитрук образив покійного художника Олександра Ройтбурда та виступив проти присвоєння його імені музею, хоча з цією ініціативою виступив президент Володимир Зеленський.
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Он - дерьмо.
Это вы любите про дерьмо поговорить - тема дня.
як й зеленське, як й вся зеленська шобла.
Наразі у складі монобільшості є дві умовні групи. По-перше, це відверто проросійські персонажі, на кшталт Євгена Шевченка, Максима Бужанського, Олександра Куницького, Артема Дмитрука тощо. Частина із них уже демонструє свою позицію, яка йде врозріз із політикою Офісу президента - згадаємо, наприклад, білоруські візити Шевченка та його слова на підтримку білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Фактично ця група депутатів, яка, на відміну від панівної в "Слузі народу" формули, сформульованої в легендарній фразі "какая разніца", має певне ідеологічне підґрунтя та значно органічніше виглядає у складі , припустимо, ОПЗЖ або "Партії Шарія", куди вона упевнено й дрейфує. До речі, можливе створення під наступні вибори нової, радикальнішої навіть за медведчуківське крило "Опозиційної платформи - За життя" проросійської партії, або, в разі розпаду ОПЗЖ, влиття цього набору персоналій у нову партію Віктора Медведчука.
Другою групою "слуг народу", яких уже нічого, крім формальностей, не тримає у складі монокоаліції, є ті депутати, які орієнтуються на Разумкова. Ні для кого не секрет, що екс-спікер рано чи пізно оформить свою політичну силу, з якою піде на наступні вибори. Каркасом цієї партії (правильніше говорити - "разумковською" її частиною, оскільки у цієї партії, скоріш за все, буде кілька спонсорів, які теж матимуть свої кандидатури для загального списку) і стануть нинішні депутати, які поки що залишаються у складі "СН". Цілком можливо, що після холодної і проблемної зими навіть ті депутати, які поки що орієнтуються на Банкову, змінять свої погляди на майбутнє. І перекинуться до "соціально близького" колишнього спікера ВР.
Те леросов сразу подберут.
Поки жодного хоч трохи нормального одеського депутата СН я не бачив. Єдине, за що їм можна подякувати, що кинули кивалова і ще кількох подібних йому регіоналів, але за поглядами далеко від них не пішли.