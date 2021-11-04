Корнієнко про можливе виключення Дмитрука із "СН": Його риторика вже якась не така, як у "слуг народу"

Перший віцеспікер Верховної Ради, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко проводить службове розслідування, куди зникла заява нардепа "Слуги народу" Артема Дмитрука про вступ до партії "СН".

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах ВР.

"У нас зникла заява Дмитрука. Чи це була якась спланована акція чи юридична некоректна (ситуація. – Ред.)? Це не крадіжка. Документи губляться. Ми ж кілька разів переїжджали", - зазначив перший віце-спікер.

За його словами, якщо буде порушено питання про виключення Дмитрука з фракції та буде ухвалено відповідне рішення, то його в автоматичному режимі виключать із партії.

"А ось, до речі, Людмила Буймістер, за що їй окрема подяка сама вийшла з партії. ... Таким чином спростила нам життя, тому що за такою заявою нам значно простіше і швидше виключити її з усіх реєстрів", - підкреслив Корнієнко.

Він зізнався, що поки йому важко спрогнозувати, яке буде рішення щодо Дмитрука.

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"Але та риторика, яку проводить Артем вже якась не така, як у "слуг народу"", - додав політик.

Зазначимо, що вчора, 3 листопада, "слуга народу" Артем Дмитрук перебував на мітингу "антивакцинаторів" під ВР. До цього "слуга народу" Дмитрук образив покійного художника Олександра Ройтбурда та виступив проти присвоєння його імені музею, хоча з цією ініціативою виступив президент Володимир Зеленський.