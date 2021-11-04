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Новини
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Корнієнко про можливе виключення Дмитрука із "СН": Його риторика вже якась не така, як у "слуг народу"

Корнієнко про можливе виключення Дмитрука із

Перший віцеспікер Верховної Ради, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко проводить службове розслідування, куди зникла заява нардепа "Слуги народу" Артема Дмитрука про вступ до партії "СН".

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах ВР.

"У нас зникла заява Дмитрука. Чи це була якась спланована акція чи юридична некоректна (ситуація. – Ред.)? Це не крадіжка. Документи губляться. Ми ж кілька разів переїжджали", - зазначив перший віце-спікер.

За його словами, якщо буде порушено питання про виключення Дмитрука з фракції та буде ухвалено відповідне рішення, то його в автоматичному режимі виключать із партії.

"А ось, до речі, Людмила Буймістер, за що їй окрема подяка сама вийшла з партії. ... Таким чином спростила нам життя, тому що за такою заявою нам значно простіше і швидше виключити її з усіх реєстрів", - підкреслив Корнієнко.

Він зізнався, що поки йому важко спрогнозувати, яке буде рішення щодо Дмитрука.

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"Але та риторика, яку проводить Артем вже якась не така, як у "слуг народу"", - додав політик.

Зазначимо, що вчора, 3 листопада, "слуга народу" Артем Дмитрук перебував на мітингу "антивакцинаторів" під ВР. До цього "слуга народу" Дмитрук образив покійного художника Олександра Ройтбурда та виступив проти присвоєння його імені музею, хоча з цією ініціативою виступив президент Володимир Зеленський.

Автор: 

усунення (37) виключення з фракції (37) Слуга народу (2822) Корнієнко Олександр (666) Артем Дмитрук (72) Буймістер Людмила (65)


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Топ коментарі
+15
Какие же они все убогие и скудоумные! И это еще будет в Раде года два?!
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04.11.2021 13:12 Відповісти
+8
У зажопников окажется на другой день.
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04.11.2021 13:13 Відповісти
+8
Просто Дмитрук почти сбрив бороду, потерял для зебилов 90% шарма. А мозгов у него и с бородой не было.
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04.11.2021 13:29 Відповісти
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Какие же они все убогие и скудоумные! И это еще будет в Раде года два?!
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04.11.2021 13:12 Відповісти
училки тeж так роблять - нe по iхньому - виживають зi школи
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04.11.2021 13:18 Відповісти
Дмитрук це ставленик одеської мафії, а з одеською мафією у Слуги Народу зіпсувались стосунки, після оголошення підозр меру Одеси Труханову. Тому Дмитрук вже шукає собі нове політичне поле.
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04.11.2021 13:29 Відповісти
Судячи по тому, що ти пишеш "по iхньому", то тебе мабуть теж вижили...
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04.11.2021 13:40 Відповісти
так "по iхньому" цe нe завжди правильно. алe вчилки того нe визнають що можуть бути нe правими. сходи в групу батьки сос там куча прикладiв коли пeдкурник нападає на здобувачiв освiти.
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04.11.2021 16:25 Відповісти
Еще 7 как минимум, у СН наивысший рейтинг среди партий
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04.11.2021 13:18 Відповісти
зелеблевотное, выбрось шпаргалки с Банковой., а лучше сожри.
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04.11.2021 13:20 Відповісти
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04.11.2021 13:46 Відповісти
Еще один, минус.
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04.11.2021 15:22 Відповісти
У зажопников окажется на другой день.
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04.11.2021 13:13 Відповісти
Є щe Разумков. усi брошeнки можуть також приєднатися до новiо полiтсили.
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04.11.2021 13:20 Відповісти
Розумков занадто розумний щоб брати до себе усіх колишніх зебілів.
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04.11.2021 13:22 Відповісти
кiлькiсть можe бути вирiшальною. а щe бувають прозрiвшi.
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04.11.2021 16:26 Відповісти
зеленое гауно потеряло заявление на вступление к ним тухлой ваты....Эпично, ёпт!
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04.11.2021 13:16 Відповісти
Браво. З такими темпами скоро від слуг в парламенті нікого не залишиться.
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04.11.2021 13:20 Відповісти
И в ЕС перейдут.
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04.11.2021 13:45 Відповісти
неа...они недолеченые.или вернее в роддоме покалеченые.таких только в промеждуфрикцийные
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04.11.2021 13:49 Відповісти
Ні. Ти що, можеш уявити поряд з Яною Зінкевич Трухіна чи Стефанчука?
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04.11.2021 14:20 Відповісти
Этих нет, а леросов "уявляю".
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04.11.2021 14:22 Відповісти
А що ти маєш проти Лероса? Не мовчить і каже в очі зебілам що про них думає?
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04.11.2021 14:23 Відповісти
А я должен шо-то "мать" против лероса?
Он - дерьмо.
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04.11.2021 14:27 Відповісти
А чому? Тільки власними словами, а не тому що в методичці від Подоляка так написали.
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04.11.2021 14:30 Відповісти
Я уже всё сказал.
Это вы любите про дерьмо поговорить - тема дня.
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04.11.2021 14:32 Відповісти
Зрозуміло. Методичку Подоляк не видав, а своїх думок нуль.
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04.11.2021 14:33 Відповісти
Можешь мусолить это дерьмо целый день.
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04.11.2021 14:34 Відповісти
А чи була заява? Гребли в свою секту всіх без розбору, аби більше було.
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04.11.2021 13:20 Відповісти
Падали зелёные ,навозные опарыши калопомойные , УТИЛИЗИРУЙТЕСЬ
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04.11.2021 13:21 Відповісти
Вона завжди була такою. Чому ви не помічали москальська риторику і квіти 2 травня на Куліковому полі. Воно ж антиукраїнське завжди було
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04.11.2021 13:21 Відповісти
"Воно ж антиукраїнське завжди було"

як й зеленське, як й вся зеленська шобла.
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04.11.2021 13:49 Відповісти
цього українофоба взагалі розстріляти треба.
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04.11.2021 13:21 Відповісти
Прозрівати почали нарешті, чи це поодиноке явище?
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04.11.2021 13:23 Відповісти
ЗЕбил на ЗЕбиле.ЗЕблевотный зверинец
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04.11.2021 13:23 Відповісти
Он какой-то не такой.))
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04.11.2021 13:26 Відповісти
Просто Дмитрук почти сбрив бороду, потерял для зебилов 90% шарма. А мозгов у него и с бородой не было.
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04.11.2021 13:29 Відповісти
Ходза , такий же зелений голос на самодрчі .
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04.11.2021 14:42 Відповісти
Зеблєвотна партія уродів , повинна піти в небуття ще що до виборів , так як Україна не зможе їх прогодувати і фінансово задовольнити
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04.11.2021 13:31 Відповісти
Надо делать Майдан.
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04.11.2021 13:47 Відповісти
О знесуни ...а навіщо ві його обирали ?
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04.11.2021 14:44 Відповісти
https://regionews.ua/ukr/articles/1636020098-pro-shcho-govoryat-svizhi-reytingi-abo-koli-pochne-rozbigatisya-monobilshist Наталя Красновид, журналіст regionews.ua :

Наразі у складі монобільшості є дві умовні групи. По-перше, це відверто проросійські персонажі, на кшталт Євгена Шевченка, Максима Бужанського, Олександра Куницького, Артема Дмитрука тощо. Частина із них уже демонструє свою позицію, яка йде врозріз із політикою Офісу президента - згадаємо, наприклад, білоруські візити Шевченка та його слова на підтримку білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Фактично ця група депутатів, яка, на відміну від панівної в "Слузі народу" формули, сформульованої в легендарній фразі "какая разніца", має певне ідеологічне підґрунтя та значно органічніше виглядає у складі , припустимо, ОПЗЖ або "Партії Шарія", куди вона упевнено й дрейфує. До речі, можливе створення під наступні вибори нової, радикальнішої навіть за медведчуківське крило "Опозиційної платформи - За життя" проросійської партії, або, в разі розпаду ОПЗЖ, влиття цього набору персоналій у нову партію Віктора Медведчука.

Другою групою "слуг народу", яких уже нічого, крім формальностей, не тримає у складі монокоаліції, є ті депутати, які орієнтуються на Разумкова. Ні для кого не секрет, що екс-спікер рано чи пізно оформить свою політичну силу, з якою піде на наступні вибори. Каркасом цієї партії (правильніше говорити - "разумковською" її частиною, оскільки у цієї партії, скоріш за все, буде кілька спонсорів, які теж матимуть свої кандидатури для загального списку) і стануть нинішні депутати, які поки що залишаються у складі "СН". Цілком можливо, що після холодної і проблемної зими навіть ті депутати, які поки що орієнтуються на Банкову, змінять свої погляди на майбутнє. І перекинуться до "соціально близького" колишнього спікера ВР.
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04.11.2021 13:40 Відповісти
У нас нет нормальных партий. Что зеленые, что белые, что красные - все уроды-кровопийцы! Из депутатов нормальные - единицы. Пока 2-3 поколения не сменится жизни не будет. 70 лет людей портили, теперь 70 лет будем востанавливаться. 30 лет уже прошло, осталось еще 40 лет....
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04.11.2021 13:51 Відповісти
так ти ж вопив, за матьківщину! Чо, також ненормальна?
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04.11.2021 17:12 Відповісти
Трудовые резервы для ЕС.
Те леросов сразу подберут.
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04.11.2021 13:46 Відповісти
Замарали свое сборище ватой, а теперь пытаются отмыться.
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04.11.2021 13:47 Відповісти
тюрьма в скором будущем для многих и вас еще больше упростит вашу жизнь, ожидайте
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04.11.2021 13:49 Відповісти
От якби детальніше про заяву ( на чиє ім'я, хто рекомендував, хто приймав, хто призначав в той чи інший виборчий округ і т.д.) мабуть, ми більше дізналися про суть справи.
Поки жодного хоч трохи нормального одеського депутата СН я не бачив. Єдине, за що їм можна подякувати, що кинули кивалова і ще кількох подібних йому регіоналів, але за поглядами далеко від них не пішли.
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04.11.2021 14:04 Відповісти
Какой то не такой то.... партбилет отдай
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04.11.2021 14:11 Відповісти
Його риторика точно така, яку вибрали і проганяли "Слуги" - одні за "білих" інші за "червоних", одні за російську мову, інші за українську, одні за НАТО, другі на расєю - брехуни і маніпулятори, хотіли сподобатися всім, але на брехні довнго і далеко не заїдеш, у вас все попереду - а там ганьба і відповідальність за скоєне.
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04.11.2021 14:12 Відповісти
Ха-ха, якась не така! А рік, два, три тому була така? Цей мерзотник ще у 2014му себе чітко позиціонував.
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04.11.2021 14:43 Відповісти
Шо опять опортуніст? Щось дуже бздиться в "датському королівстві".
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04.11.2021 15:01 Відповісти
Всегда бил ватником.
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04.11.2021 15:35 Відповісти
Вылезает "рыло" черносотенца?
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04.11.2021 16:53 Відповісти
 
 