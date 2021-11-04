30% українців живе менше ніж на 4 тис. грн., 13% - менше ніж на 3 тис. грн., - екснардепка Острікова. ІНФОГРАФІКА

Середня заробітна плата за останні місяці б'є рекорди: вперше в історії України понад 500 доларів США.

Про це пише у фейсбуці екснардепка Тетяна Острікова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Складається враження, що українці в середньому живуть на ці 14 239 грн на місяць, що не так уже й погано. А розмови про найбіднішу країну в Європі перебільшені. Але насправді на 500 дол. США на місяць живуть менше ніж 5% українців. А половина живе на 200 доларів США чи навіть менше", - пояснила вона.

"Необхідно нагадати, що 14 239 грн – це сума до оподаткування. Після вирахування ПДФО та військового збору залишається 11 462 грн. Ці 11 тисяч мають працюючі українці. Зайнятого населення в Україні 15,7 млн. І в цю категорію відносяться і неформально зайняті, і навіть ті, хто вирощує овочі на власному городі і потім продають на базарі. Штатних же працівників в Україні лише 7,1 млн і саме вони отримують середню зарплату у розмірі 14 239 грн. Окрім них в Україні ще є 1,7 млн безробітних. 14,5 млн тих, хто не входить в робочу силу. Ці люди не працюють, але не вважаться безробітними. Пенсіонерів з них лише 9,5 млн. Ще є 6,3 млн дітей до 15 років. От і виходить, що 11 тис грн, які штатний працівник в середньому отримує на руки, витрачаються далеко не на одну людину", - пояснила екснардепка.

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"Згідно з дослідженням Держстату доходів і витрат населення у ІІ кварталі 2021 року, медіанний рівень середньодушових грошових доходів – 5 250 грн (200 дол. США). 30% населення живе на 4000 грн або менше. 13% (кожний восьмий українець!) – на 3000 грн або менше. 4,7% більш ніж на 12 000 грн на місяць. Тому затягування економічних реформ та збільшення рівня життя населення – це злочин за умов такого бідного життя українців", - резюмувала Острікова.