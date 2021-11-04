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Мінкульт вніс російського гумориста Галкіна до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України

Мінкульт вніс російського гумориста Галкіна до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України

Міністерство культури та інформаційної політики за поданням СБУ внесло російського гумориста Максима Галкіна до списку осіб, які загрожують національній безпеці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінкульту.

За даними міністерства, Галкіна внесено до переліку 3 листопада.

Як відомо, пародист, телеведучий, актор, співак та шоумен Максим Галкін є чоловіком російської співачки Алли Пугачової.

Таким чином, на сьогодні в цьому переліку перебуває 259 осіб.

Також читайте: Мінкульт домовився із СБУ про співпрацю щодо верифікації списків діячів культури, які створюють загрозу нацбезпеці, - Ткаченко

Автор: 

Галкін Максим (6) Міністерство культури (763) нацбезпека (162) СБУ (13056) чорний список (86)


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Топ коментарі
+18
А Галкін до чого тут? Вони з Аллою начеб-то Путлєра чихвостять і проти приєднання Криму до Рассєї?
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04.11.2021 14:22 Відповісти
+17
По-моему он не утверждал, что Украина - проститутка, принимающая со всех сторон. Это дело зеленского. Может быть Галкин и не очень свой(это мягко говоря), но кто тогда зеленский в этом случае?
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04.11.2021 14:27 Відповісти
+11
Путин не убийца....а Галкин это угроза! Вот такая логика Зе и Ермака! Хотя конечно же Галкин конкурент квартал 95.......Видать старая обида на этого комика от Зе комика. )))
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04.11.2021 14:16 Відповісти
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Це вері гуд.
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04.11.2021 14:14 Відповісти
На фото они такие молодые... Как разошлись дорожки!
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04.11.2021 14:19 Відповісти
А шо він ляпнув? (просто цікаво)
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04.11.2021 14:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-wb-VGUwBqk https://www.youtube.com/watch?v=-wb-VGUwBqk

вот это
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04.11.2021 14:58 Відповісти
Дякую, чомусь так і подумалось, що Сонцесяйний вчергове продемонструє свою нікчемність та мстивість.
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04.11.2021 15:16 Відповісти
Отличная пародия Галкина, на Зе, видимо, настало в Украине время привлекать к уголовной ответственности, за критику и пародии на Зе...
Да, в Белоруссии за критику сажают, в С.Корее - убивают.
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05.11.2021 00:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_pyh2JIswaM
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04.11.2021 18:05 Відповісти
Путин не убийца....а Галкин это угроза! Вот такая логика Зе и Ермака! Хотя конечно же Галкин конкурент квартал 95.......Видать старая обида на этого комика от Зе комика. )))
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04.11.2021 14:16 Відповісти
Следующе по списку Ерамака наверно будут Макаревич, Невзоров и Ахеджакова????!!!!
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04.11.2021 15:44 Відповісти
загляните в ресурс Факты и закройте его - там галкина через строчку пиарят
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04.11.2021 14:17 Відповісти
Я говно-Фактам об этом направила мэйл. Ноль внимания. У них заказ на галкина и его палкину.
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04.11.2021 14:22 Відповісти
"Направила"? Таке буває. Саша Павлюк, мабуть - Олександра, а Олег Беляков - Оля.
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04.11.2021 17:56 Відповісти
Ти прааатівний!
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05.11.2021 12:12 Відповісти
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05.11.2021 12:39 Відповісти
Ура! Ура! А керівників ОРДЛО? Будь ласка, таке рішення - в студію!
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04.11.2021 14:18 Відповісти
Галкин опять взялся за старое
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04.11.2021 14:18 Відповісти
Шмарклю з Пєрдаком теж треба включити в той список.
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04.11.2021 14:18 Відповісти
а ЗЕленого предателя когда уже в этот список внесут?
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04.11.2021 14:19 Відповісти
С него юморист как из коровы скакун
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04.11.2021 14:21 Відповісти
А Галкін до чого тут? Вони з Аллою начеб-то Путлєра чихвостять і проти приєднання Криму до Рассєї?
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04.11.2021 14:22 Відповісти
так у нас СБУ работает по заказу Кремля.
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04.11.2021 14:31 Відповісти
А може щоб взагалі дискридитувати цей список? І взагалі таку практику.
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04.11.2021 14:32 Відповісти
Галкин Величайшего Зе пародировал.

https://www.youtube.com/watch?v=-wb-VGUwBqk
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04.11.2021 18:44 Відповісти
По-моему он не утверждал, что Украина - проститутка, принимающая со всех сторон. Это дело зеленского. Может быть Галкин и не очень свой(это мягко говоря), но кто тогда зеленский в этом случае?
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04.11.2021 14:27 Відповісти
Так вороді ж Галкін не помічений в якихось висловах чи неповазі до нашої держави... Хіба шо в окупований Крим їздив через міст?
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04.11.2021 14:31 Відповісти
Величайшего Зе пародировал.

https://www.youtube.com/watch?v=-wb-VGUwBqk
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04.11.2021 18:42 Відповісти
Тогда понятно...
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04.11.2021 18:53 Відповісти
Галкин вроде ж ровный чувак...
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04.11.2021 14:32 Відповісти
Ржот с зекрыски
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04.11.2021 17:54 Відповісти
п.1 ) никогда , ни при каких обстоятельствах не верь ни одному кацапу
п.2 ) если вдруг тебе захотелось поверить кацапу - см. п.1
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04.11.2021 14:45 Відповісти
А якщо вставити замість слово "кацап" слово "жиди", то все становиться ясно що робиться у Державі Україна.
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05.11.2021 15:23 Відповісти
Милион,милион, алых роз.....
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04.11.2021 14:47 Відповісти
Коли Мінкульт не може довести свого патріотизму сприянням розвитку культури, вони вдаються до дуже легких і безглуздих заходів - як-от заборони в'їзду для притомних людей, які не підтримують агресивну політику путіна.
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04.11.2021 14:48 Відповісти
Всех в список внесли? Ах да.... Галкин...! Самая большая угроза именно от него! Вообще рихнулись? Теперь ждём от Галкина ответку....
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04.11.2021 14:49 Відповісти
Це за те - що посмів пародіювати "найвеличнішого" неЛоха **********?
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04.11.2021 14:57 Відповісти
Думаю,в СБУ цілий відділ,чоловік так 500-600 героїчно в три зміни складають списки підступних запоребрикових ворогів...
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04.11.2021 15:04 Відповісти
А его то за что, и так наказан...
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04.11.2021 15:35 Відповісти
Тут лучше зеленского в список добавить, за то что Украину проституткой называл и весь дерьмоквартал.
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04.11.2021 15:36 Відповісти
щось я не помічала щоб Галкін щось криве говорив Україну
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04.11.2021 15:49 Відповісти
Він з зепацюка рже
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04.11.2021 17:55 Відповісти
Слабо сделать ЗЕ невьездным за его "отодвигание границ Украины" в Москве 2014-го?
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04.11.2021 15:59 Відповісти
Задолбали эти сельские конспирологи!
Нет тут никакой политики!
Зеленский давно мечтает жениться на Пугачёвой!
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04.11.2021 16:07 Відповісти
Пугачев попал под раздачу.
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04.11.2021 16:25 Відповісти
Аллу і Максима потрібно вносити до списку друзів України,а не навпаки !!! Ідіоти !!! Вони постійно тролять свою нікчемну владу за Україну ! Ви шо там, ї..анулися !!! У нас преЗЕдент з Єрмаком і,майже, усіма "Слугами", більший ворог країни ніж вони !!!
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04.11.2021 16:31 Відповісти
Галкин пародия на Владимира Зеленского. Галкин про Украину и пять вопросов Зеленского. Галкин пародирует Зеленского на мове! А это вам не членом по пианино!!!
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04.11.2021 16:57 Відповісти
Какой же Зеля мелочный и мстительный....
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04.11.2021 17:26 Відповісти
А все эти министры, зная, плевали на свою работу и стараются подлизнуть...
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04.11.2021 17:27 Відповісти
Очень несправедливо!
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04.11.2021 17:54 Відповісти
А ватяного Кіркорова у https://mkip.gov.ua/content/perelik-osib-yaki-stvoryuyut-zagrozu-nacbezpeci.html тому списку чомусь нема. Мабуть, він загрози не створює. Для Зе.
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04.11.2021 18:08 Відповісти
Галкин Алкин.
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04.11.2021 19:31 Відповісти
странновато что то...не понял.....галкин с пугачовой живут себе детей выращивают в особняке .как бы тихо мирно за УКРАИНУ.... галки ведёт блог про детей и так далее.. одно дитя на пианино играл и пел украинскую песенку в доме....они не высовываются как по мне....((
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04.11.2021 19:42 Відповісти
Галкин Величайшего Зе пародировал.

https://www.youtube.com/watch?v=-wb-VGUwBqk
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05.11.2021 12:42 Відповісти
А Галкина за что? В Крым не ездил. оккупацию не поддерживает? Или у наших крыша поехала?
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05.11.2021 05:07 Відповісти
Галкин Величайшего Зе пародировал.

https://www.youtube.com/watch?v=-wb-VGUwBqk
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05.11.2021 12:43 Відповісти
Я ВСЁ ВИДЕЛ,СЛЫШАЛ И ЗНАЮ... ОН ПАРОДИРОВАЛ ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ...да и я так понял что в миротворец суют кого надо, и кого не надо... то ошибочно... но от не хрен делать видать то из личной неприязни к кому то.. а многих кого нужно своих там почему то нет...к примеру всё ОПСЖ И ИХ САТЕЛИТЫ..КАКТО ТАК((
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05.11.2021 13:02 Відповісти
просмотрел.... я как то видел это мельком.... совсем как то не похоже и не смешно получилось у него....не тот видать уже галкин.... а к нему вопрос... ну и нахрена ты это идиот наговорил спрашивается .выскочил, перемкнуло что то.... странный поступок...(( ну если за это видео...не знаю.... решения могут же быть под разным настроением...
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05.11.2021 13:08 Відповісти
Почему не похоже? Просто у Зеленского связки простуженные, его трудно спародировать. Галкин пародист. Он всех пародирует, работа у него такая. Что Зеленский какой-то особенный, неприкосновенный?
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05.11.2021 13:56 Відповісти
Ну теперь угроза вторжения кацапов точно отведена
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20.01.2022 20:42 Відповісти
 
 