Мінкульт вніс російського гумориста Галкіна до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України

Міністерство культури та інформаційної політики за поданням СБУ внесло російського гумориста Максима Галкіна до списку осіб, які загрожують національній безпеці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінкульту.

За даними міністерства, Галкіна внесено до переліку 3 листопада.

Як відомо, пародист, телеведучий, актор, співак та шоумен Максим Галкін є чоловіком російської співачки Алли Пугачової.

Таким чином, на сьогодні в цьому переліку перебуває 259 осіб.

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