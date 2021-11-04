Мінкульт вніс російського гумориста Галкіна до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України
Міністерство культури та інформаційної політики за поданням СБУ внесло російського гумориста Максима Галкіна до списку осіб, які загрожують національній безпеці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінкульту.
За даними міністерства, Галкіна внесено до переліку 3 листопада.
Як відомо, пародист, телеведучий, актор, співак та шоумен Максим Галкін є чоловіком російської співачки Алли Пугачової.
Таким чином, на сьогодні в цьому переліку перебуває 259 осіб.
Топ коментарі
+18 Alex Malek
показати весь коментар04.11.2021 14:22 Відповісти Посилання
+17 jklpqrs
показати весь коментар04.11.2021 14:27 Відповісти Посилання
+11 Колыван Спикер
показати весь коментар04.11.2021 14:16 Відповісти Посилання
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Да, в Белоруссии за критику сажают, в С.Корее - убивают.
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п.2 ) если вдруг тебе захотелось поверить кацапу - см. п.1
Нет тут никакой политики!
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