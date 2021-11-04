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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Денісова отримала лист від Саакашвілі: Він повідомляє про критичний стан та незадовільні аналізи. ДОКУМЕНТ

Денісова отримала лист від Саакашвілі: Він повідомляє про критичний стан та незадовільні аналізи. ДОКУМЕНТ

Уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова закликає владу Грузії забезпечити експрезидента країни Міхеіла Саакашвілі належною медичною допомогою у зв'язку з критичним станом його здоров'я.

Про це Денісова написала на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні отримала листа від громадянина України, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ при Президентові України Міхеіла Саакашвілі. На 35-й день голодування Міхеіл повідомляє про критичний стан свого здоров’я, незадовільні результати аналізів, зроблених напередодні", - зазначила Денісова.

Денісова отримала лист від Саакашвілі: Він повідомляє про критичний стан та незадовільні аналізи 01

Вона також наголошує, що в 71-шу річницю ухвалення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, підписантом якої є і Республіка Грузія, продовжують застосовуватися катування стосовно громадян шляхом ненадання належної медичної допомоги.

"Закликаю керівництво Грузії дотримуватися норм міжнародного права, зокрема, статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якою нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню. Міхеіл сьогодні вкрай потребує підтримки з боку світового співтовариства", - заявила омбудсмен.

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Так, вона звернулася до грузинської влади із закликом забезпечити Саакашвілі належною медичною допомогою.

Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

Автор: 

голодування (426) Денісова Людмила (883) здоров’я (446) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+26
Блдь, сльози не дають читати......
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04.11.2021 14:46 Відповісти
+15
Ну и что? Он сам незаконно проник в Грузию, зная, что будет там сидеть. Его за это по головке погладить? Он сам выбрал голодовку вместо честно отсидеть назначенное. Его не пытают, швабру никуда не засовывают, каждые два часа не будят, кормят, но он не есть. А насильственное кормление - это уже пытка, на это грузины пойтить не могут. И чего впрягаться Украине? Это его выбор. Он его сделал и должен расхлебать последствия.
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04.11.2021 14:50 Відповісти
+8
То не сльозы, то почерк такой, что глаза можно выколоть!!!
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04.11.2021 14:48 Відповісти
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Блдь, сльози не дають читати......
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04.11.2021 14:46 Відповісти
То не сльозы, то почерк такой, что глаза можно выколоть!!!
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04.11.2021 14:48 Відповісти
Взагалі написано так, наче "борець з баригами" до школи не ходив
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04.11.2021 14:58 Відповісти
Знесилений, бачте - знизу ручка поїхала....
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04.11.2021 15:05 Відповісти
это капец. а во втором классе так писал.
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04.11.2021 15:17 Відповісти
У кацо не ручка,а дах поїхав.Притому давно.Лист схожий на скаргу виховательці дитячого садочка від ображеного дітьми хлопчика.
Цитую:
"Лидер их фракции сказал,что если я не умру на 41-й день,то буду смешен".Ну тут ведь и не поспоришь.
"Премьер сказал,что я имею конституционное право на самоубийство."
Ну и кто теперь скажет что его права ущемляют?
Карлсон,ты уже смешон.Смотри,а то Лизка разлюбит такого жалкого старика как ты.
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04.11.2021 15:55 Відповісти
Кулеба спасёт. Кулеба о Саакашвили: Мы своих граждан в беде за границей не бросаем.
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04.11.2021 14:47 Відповісти
Дайте ему селёдки!
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04.11.2021 14:49 Відповісти
пососать только хвост может...!
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04.11.2021 18:16 Відповісти
Аналізи погані,каки взагалі рема,рятуйте.
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04.11.2021 14:50 Відповісти
Так пусть чахохбили покушает, а то утомил уже всех.
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04.11.2021 14:50 Відповісти
Его на историческую родину НИ КТО Ж НЕ ПОСЫЛАЛ !!!! Сам ДУРАК , себя ТРАХНУЛ !!!
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04.11.2021 14:50 Відповісти
Ну и что? Он сам незаконно проник в Грузию, зная, что будет там сидеть. Его за это по головке погладить? Он сам выбрал голодовку вместо честно отсидеть назначенное. Его не пытают, швабру никуда не засовывают, каждые два часа не будят, кормят, но он не есть. А насильственное кормление - это уже пытка, на это грузины пойтить не могут. И чего впрягаться Украине? Это его выбор. Он его сделал и должен расхлебать последствия.
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04.11.2021 14:50 Відповісти
"Премьер сказал что Я имею конституционное право на самоубийство..."
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04.11.2021 14:51 Відповісти
Надо выразить "глубокую озабоченность" или хватит пока "обеспокоенности"?
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04.11.2021 14:51 Відповісти
Скільки він там голодує по часу, що в нього вже «погані аналізи»?! Хіба що при «сухому» голодуванні. І хто брав у нього ці аналізи в в'язниці?) якщо тюремна адміністрація, тоді, враховуючи його статус, вони повинні оголосити результати аналізу і вживати якісь міри по спасінню!
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04.11.2021 14:51 Відповісти
ногой писал?)
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04.11.2021 14:51 Відповісти
Пропеллером.
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04.11.2021 14:55 Відповісти
Не трогайте его, пусть там и сидит, на родине, нам тут своих нахлебников хватает
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04.11.2021 14:52 Відповісти
Да.....
И почерк уже совсем плохой...
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04.11.2021 14:52 Відповісти
Їж, Міхаел! Всім насрати! Їж!
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04.11.2021 14:53 Відповісти
Навіть якщо він геть не буде їсти-нічого не зміниться.Всім все рівно буде насрати.
Хай придумає якесь просте рішення.
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04.11.2021 16:00 Відповісти
Чем он писАл?
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04.11.2021 14:53 Відповісти
Єслі я нє умру на 41 день то буду смешен.
Давай не підведи. 6 днів залишилось щоб з тебе не сміялись😂😂
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04.11.2021 14:53 Відповісти
У меня вопрос к свидетелю: «Скажите, подсудимый испытывал личную неприязнь к потерпевшему?»
Даа исьпитывал. Он мне сказал: «Такую личную неприязнь я исьпитываю к потерпевшему, что кушать не могу».
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04.11.2021 14:54 Відповісти
Симулянт, 10% скинутого жирка только прибавляет здоровья.
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04.11.2021 14:54 Відповісти
Так він же не здає аналізів і відмовляється від лікарів? Чи він сам собі погадав на лайні?
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04.11.2021 14:55 Відповісти
Так лайна як раз і нема,це його непокоїть.
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04.11.2021 14:56 Відповісти
ну так починай їсти ! і аналізи в норму прийдуть.
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04.11.2021 14:56 Відповісти
Его принудительно вывезли из Украины в Грузию - НЕТ. Его специально морят голодом, пытают, не оказывают ( положенной для задержанных) мед. помощи - НЕТ. Не дают контактировать с адвокатом - НЕТ. Не разрешают как гражданину Украины встречаться с представительством посольства ( консульства) Украины в Грузии ( как я понимаю ) тоже НЕТ. Он незаконно пересек границу Украины и границу Грузии - ДА. Какие еще вопросы к украинским официальным лицам, если ответы на перечисленные выше вопросы имеют однозначные ответы. ( единственно обратиться с просьбой не возбуждать на него дело в Украине по поводу незаконного пересечения украинской границы) Как там у римлян " закон суров, но это закон".
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04.11.2021 14:56 Відповісти
Вопрос один. КАК? Как удалось его выпереть?
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04.11.2021 14:58 Відповісти
Ну как.. как... Как в свое время ЧК выманила на свою территорию Бориса Викторовича Савинкова ( непримиримого врага Советов), отправили к нему агентов с сообщением что все готово к захвату власти но требуется его лично присутствия в Сов. России что бы возглавить движение. ( он это неоднократно проверял, посылал своих представителей и т.д) Все было разыграно как по нотам.. И Савинков попался на своих желаниях и амбициях.. и приехал. Потом арест.. и "покаяние" ,а потом ( по официальным источникам) выпрыгнул из окна с пятого этажа тюрьмы ( суицид).
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04.11.2021 15:07 Відповісти
круть. а сколькоэтажная тюрьма была-то?
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04.11.2021 15:23 Відповісти
"тюрьма" это я образно. (7 мая 1925 г) Это здание ВЧК на Лубянке сейчас это одно из зданий где размещается ФСБ.
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04.11.2021 17:04 Відповісти
Шлите анализы сразу Байдену. Пусть по запаху выражает озабоченность
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04.11.2021 14:57 Відповісти
Пошліть йому аналізи та епікризи наших політвв"язнів у російських тюрмах і йому стане легше!
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04.11.2021 14:57 Відповісти
Я считаю, что если отказался от хлеба, а остальное кушаешь - то это не голодовка а диета!!!
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04.11.2021 14:58 Відповісти
Ха..Чего то всплыла в памяти поговорка-"Дурне як сало без хліба".
Я так понимаю -Лизка бацылу ему туда не передает.
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04.11.2021 16:08 Відповісти
Лучше бы невиновность доказывал в ЕСПЧ. А то втирает что мол отпустите меня потому что я голодаю, ну бред же.
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04.11.2021 14:59 Відповісти
А с Чавусом носились тоже, хотя по сути он никто, хотя за него дадут Молдове миллиард кубометров гасу на шару за откуп...
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04.11.2021 15:04 Відповісти
Странно, прошлое письмо было на украинском а теперь на русском.
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04.11.2021 15:02 Відповісти
писал под диктовку
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04.11.2021 15:04 Відповісти
Ему перед носом чурчхелу привязанную к палке давали понюхать.
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04.11.2021 16:11 Відповісти
"А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребятенок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности... Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно бога молить, увези меня отсюда, а то помру..."
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04.11.2021 15:02 Відповісти
А чому не державною писав? гордону теж би написав він же ж друг).
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04.11.2021 15:04 Відповісти
Censor, ну сколько можно носиться с этим персонажем? Он сам туда поехал и сам выбрал свою судьбу. Уже давно подмечено, как только эти личности попадают под арест, сразу выясняется что состояние их здоровья критическое и выносят их на носилках накрытых клетчатым одеялом. Уже не интересно даже читать за полудурков этих. Сидят в камерах с условиями получше, чем живет большая часть населения и скулят что умирают там.. Кроме злобы эта новость ничего не вызывает.
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04.11.2021 15:06 Відповісти
Вместо того,чтоб клеить коробки,он письма пишет,головы людям морочит.Что там за тюрьма в этой Грузии,не могут занять парня полезным делом
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04.11.2021 15:07 Відповісти
анализы в евролабе делал?
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04.11.2021 15:10 Відповісти
Можу запропонувати варіант відповіді : "Ваш лист, в якому ви скаржитеся на негативні аналізи, ми не отримували".
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04.11.2021 15:10 Відповісти
а чё на русском? а чё не в Амстердам?
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04.11.2021 15:13 Відповісти
пусть еще сообщив страшную тайну. а именно, какого хрена он туда поперся???
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04.11.2021 15:16 Відповісти
какая самовлюблённость. "Я" везде с большой буквы.
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04.11.2021 15:18 Відповісти
а "вы" с маленькой. я бы игнорил.
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04.11.2021 15:20 Відповісти
Если на а 35-й день голодовки Михуил может еще что то сдать,то еще не все так плохо.Если жопа паутиной заростет,то время беспокоиться пришло
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04.11.2021 15:20 Відповісти
Та хватит сообщать об этом аферисте!. Лучше сообщайте о наших политзаключёны узниках зеленского и узниках путина, это должно волновать украинцев.
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04.11.2021 15:24 Відповісти
+100500!!!
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04.11.2021 15:42 Відповісти
Михеила нужно срочно спасать хотя-бьі для того , чтобьі не дать порадоваться его смерти Путину.
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04.11.2021 15:31 Відповісти
от чего его спасать??
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04.11.2021 16:29 Відповісти
Мишка чего ты туда поперся чтоб плакаться в жилетку?Сиди мотай срок и не ной - обкакался так стой молча и не говори что ржавчина...
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04.11.2021 15:31 Відповісти
Критическое состояние и плохие анализы -- от неправильного питания.
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04.11.2021 15:41 Відповісти
Херня , почему не с чернильницы из хлеба ,почему не молоком , сожрал ? не миша , не верю, давай по стопам великого и незабвенного.
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04.11.2021 15:51 Відповісти
Он туда ехал как гражданин Украины или Грузии !?

Правильно - Грузии.! Так пусть Грузии и пишет !
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04.11.2021 15:59 Відповісти
Неудовлетворительные результаты анализов! Следов омаров и черной икры в анализе кала не обнаружили? Ничего. Это не смертельно.
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04.11.2021 16:00 Відповісти
так он сам себе анализы проводит. не нашел остатков черной икры - бида-пичаль.
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04.11.2021 16:04 Відповісти
Что, михо??закрутился как уж на сковородке? Это тебе Украину обворовывать и не бегать по киевским крышам и и кричать , что кто-то барыга!!!! Ты же сам орал и нагло врал, на весь мир , что установил в Грузии самую демократитчную республику, (в которой теперь мы все сомневаемся)!! А вместе с дурой Деканойдзе, ты в Грузии установили самые честные суды, тюрьмы и полицию!! Так почему ты теперь так громко ноешь и скулишь?? Получил , то , что сам создал и заработал!!Будь мужчиной и умри с грузинским достоинством!!!!!
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04.11.2021 16:30 Відповісти
Для чего поперся в Грузию да ещё и нелегально? Решил своих поднять против оппонентов? Не вышло и теперь надо выбираться из тюрьмы? Поседи хотя бы с год, чтобы действительно выглядел как политзаключенный, и судись, благо, что есть поддержка на Западе. А то развез сопли по щекам.
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04.11.2021 17:17 Відповісти
 
 