Денісова отримала лист від Саакашвілі: Він повідомляє про критичний стан та незадовільні аналізи. ДОКУМЕНТ

Уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова закликає владу Грузії забезпечити експрезидента країни Міхеіла Саакашвілі належною медичною допомогою у зв'язку з критичним станом його здоров'я.

Про це Денісова написала на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні отримала листа від громадянина України, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ при Президентові України Міхеіла Саакашвілі. На 35-й день голодування Міхеіл повідомляє про критичний стан свого здоров’я, незадовільні результати аналізів, зроблених напередодні", - зазначила Денісова.

Вона також наголошує, що в 71-шу річницю ухвалення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, підписантом якої є і Республіка Грузія, продовжують застосовуватися катування стосовно громадян шляхом ненадання належної медичної допомоги.



"Закликаю керівництво Грузії дотримуватися норм міжнародного права, зокрема, статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якою нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню. Міхеіл сьогодні вкрай потребує підтримки з боку світового співтовариства", - заявила омбудсмен.

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Так, вона звернулася до грузинської влади із закликом забезпечити Саакашвілі належною медичною допомогою.

Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.