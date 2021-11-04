Денісова отримала лист від Саакашвілі: Він повідомляє про критичний стан та незадовільні аналізи. ДОКУМЕНТ
Уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова закликає владу Грузії забезпечити експрезидента країни Міхеіла Саакашвілі належною медичною допомогою у зв'язку з критичним станом його здоров'я.
Про це Денісова написала на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні отримала листа від громадянина України, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ при Президентові України Міхеіла Саакашвілі. На 35-й день голодування Міхеіл повідомляє про критичний стан свого здоров’я, незадовільні результати аналізів, зроблених напередодні", - зазначила Денісова.
Вона також наголошує, що в 71-шу річницю ухвалення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, підписантом якої є і Республіка Грузія, продовжують застосовуватися катування стосовно громадян шляхом ненадання належної медичної допомоги.
"Закликаю керівництво Грузії дотримуватися норм міжнародного права, зокрема, статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якою нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню. Міхеіл сьогодні вкрай потребує підтримки з боку світового співтовариства", - заявила омбудсмен.
Так, вона звернулася до грузинської влади із закликом забезпечити Саакашвілі належною медичною допомогою.
Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.
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Цитую:
"Лидер их фракции сказал,что если я не умру на 41-й день,то буду смешен".Ну тут ведь и не поспоришь.
"Премьер сказал,что я имею конституционное право на самоубийство."
Ну и кто теперь скажет что его права ущемляют?
Карлсон,ты уже смешон.Смотри,а то Лизка разлюбит такого жалкого старика как ты.
И почерк уже совсем плохой...
Хай придумає якесь просте рішення.
Давай не підведи. 6 днів залишилось щоб з тебе не сміялись😂😂
Даа исьпитывал. Он мне сказал: «Такую личную неприязнь я исьпитываю к потерпевшему, что кушать не могу».
Я так понимаю -Лизка бацылу ему туда не передает.
Правильно - Грузии.! Так пусть Грузии и пишет !