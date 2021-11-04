СБУ вибачилася перед українським актором Томусяком та вилучила його зі списку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України

СБУ ініціювала виключення актора Валентина Томусяка з переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Відповідне подання було направлено до Міністерства культури та інформаційної політики.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки раніше рекомендувала Міністерству вжити відповідних заходів щодо осіб, які брали участь у зйомці російського пропагандистського фільму.

"Оскільки прізвище В.Томусяка значилося серед учасників знімальної групи, він був включений до відповідного переліку. Однак детальне вивчення складу групи свідчить, що цей громадянин не брав участі у зйомках.

Отже, Валентина Томусяка було внесено помилково, додаткова і детальна перевірка усіх поданих пропозицій буде здійснена окремо.

СБУ приносить вибачення Валентину Томусяку", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що 1 листопада Мінкульт за поданням СБУ додав до списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, українського актора Валентина Томусяка. Сам актор заявив, що сталася "жахлива помилка", яка ставить під загрозу його кар'єру та репутацію.

Нагадаємо, згідно з оновленнями переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, до списку увійшли: актори Павло Богомолов, Ілля Власов, Михайло Разінкін, Анастасія Бакланова, Роман Гусєв, Костянтин Гапонов, В'ячеслав Земляний, Максим Шпаковський, Андрій Фомін, Ілля Домбровський, Юрій Котов, Людмила Яковлєва, Ігор Лучихін, Тетяна Бурнакіна, Катерина Федченко, Катерина Насонова, Андрій Пензін, Володимир Міллер, Олександр Романов, Усейн Дегерменджі, Олександр Классен, Андрій Скабар, Сергій Воробйов, Валентин Томусяк, Олександр Загляєв, Роман Нікіфоров, Дмитро Лапшов, Олександр Марушев, Єгор Попов, Євген Кузьмін та Михайло Грищенко.

Сьогодні стало відомо, що 3 листопада до цього списку було внесено і російського гумориста Максима Галкіна.