Практику витягування грошей у батьків на потреби школи необхідно припинити, - освітній омбудсмен Горбачов
Вимагати гроші у батьків школярів на потреби школи – незаконно.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.
Він звернувся до голів територіальних громад та управління освіти з проханням припинити залучення батьківських коштів на потреби, які мають фінансуватися з місцевого бюджету.
"Шановні глави територіальних громад, управлінь освіти, давайте припиняти ганебну практику витягування грошей із батьківських кишень на те, що має фінансуватися за рахунок місцевого бюджету та освітньої субвенції", - зазначив омбудсмен.
Горбачов також додав, що батьків не варто залучати до самостійного проведення ремонтних робіт, оскільки це може бути небезпечним.
"Кожен ремонт повинен відповідати технічним нормам та виконуватись організацією, яка має на це відповідну підготовку та ліцензію", – пояснив освітній омбудсмен.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А тепер по суті.
Держава не забезпечує, чомусь... А хочеться, щоб дитина мала мінімум умов для ... Далі самі.. Щоб вихователька не била дитину по голові та не кидала її на підлогу (ви про таке не чули?). От батьки і починають ремонтувати дитячі майданчики за свої кошти, встановлювати камери нагляду, закуповувати меблі та іграшки...
Про школу я промовчу, бо тут перелік чого і як буде нескінченний.
Так є не усюди, але багато де(
А ведь не сдохло...,раз баблосы косят до сих пор...а бабло бюджетное на образование делят меж собой...но Коломойский не виноват...,он спец по долларам в США....
- мама ти підеш на батьківське зібрання?
- ні, знаю я ваші зібрання, краще ми политимо до Єгипту😁
Филипп Филлиппыч,я строю дороги,мосты,стадионы,миллиард деревьев сажаю,даже в одном детсаду Крышу отремонтировал за 200 млн долларов...я стараюсь но быдло 73 % не видит моего таланта правильно коммуниздить американские доллары...
Якщо батьки не перейдуть через свій совкодрочерно-рабський менталітет це ніхто, жоден указ, не зупинить!
И выпускные по 3 000$ запретить!
"Боже! Сколько лет я иду, но не сделал и шаг.
Боже! Сколько дней я ищу то, что вечно со мной.
Сколько лет я жую вместо хлеба сырую любовь!"