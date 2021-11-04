УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8342 відвідувача онлайн
Новини
3 883 29

Практику витягування грошей у батьків на потреби школи необхідно припинити, - освітній омбудсмен Горбачов

Практику витягування грошей у батьків на потреби школи необхідно припинити, - освітній омбудсмен Горбачов

Вимагати гроші у батьків школярів на потреби школи – незаконно.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Він звернувся до голів територіальних громад та управління освіти з проханням припинити залучення батьківських коштів на потреби, які мають фінансуватися з місцевого бюджету.

"Шановні глави територіальних громад, управлінь освіти, давайте припиняти ганебну практику витягування грошей із батьківських кишень на те, що має фінансуватися за рахунок місцевого бюджету та освітньої субвенції", - зазначив омбудсмен.

Горбачов також додав, що батьків не варто залучати до самостійного проведення ремонтних робіт, оскільки це може бути небезпечним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Використовувати під час уроків примусову дитячу працю заборонено, - освітній омбудсмен Горбачов

"Кожен ремонт повинен відповідати технічним нормам та виконуватись організацією, яка має на це відповідну підготовку та ліцензію", – пояснив освітній омбудсмен.

Автор: 

освіта (1321) школа (2228) Горбачов Сергій (29)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Наверное сам сходил на родительское собрание и прозрел.
показати весь коментар
04.11.2021 14:57 Відповісти
+12
Учителя с зарплатами 4000 баксов сами могли бы каждый месяц скидываться хотя бы по 100 $ на нужды школы!!!
показати весь коментар
04.11.2021 15:00 Відповісти
+6
ти б йшло додому, кацапориле, горілки тут немає
показати весь коментар
04.11.2021 15:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Они сейчас ограбили местные бюджеты. За чей счет предлагаешь прекратить поборы сейчас?
показати весь коментар
04.11.2021 14:55 Відповісти
Та вы уже несколько лет обещаете!а мы носим деньги в школу и садик!
показати весь коментар
04.11.2021 15:54 Відповісти
Краще на навчання своїх дітей додатково фінансувати школу, ніж Зе долбо#обів
показати весь коментар
04.11.2021 16:53 Відповісти
А "вытягивать" военный сбор,без войны-законно?
показати весь коментар
04.11.2021 14:57 Відповісти
ти б йшло додому, кацапориле, горілки тут немає
показати весь коментар
04.11.2021 15:19 Відповісти
Так, законно, москалику, бо закон прийнятий відповідний... І так, ти тупе з гугл-транслейтом, бо збір - ВІЙСЬКОВИЙ (тобто, на військо), а не воєнний! Але ж у вас, кацапів, все перекладається однаково, бо ви тупорилі!
показати весь коментар
04.11.2021 15:21 Відповісти
Да, если в итоге кацапы дохнут
показати весь коментар
04.11.2021 17:52 Відповісти
Наверное сам сходил на родительское собрание и прозрел.
показати весь коментар
04.11.2021 14:57 Відповісти
В садках можна!
А тепер по суті.
Держава не забезпечує, чомусь... А хочеться, щоб дитина мала мінімум умов для ... Далі самі.. Щоб вихователька не била дитину по голові та не кидала її на підлогу (ви про таке не чули?). От батьки і починають ремонтувати дитячі майданчики за свої кошти, встановлювати камери нагляду, закуповувати меблі та іграшки...
Про школу я промовчу, бо тут перелік чого і як буде нескінченний.
Так є не усюди, але багато де(
показати весь коментар
04.11.2021 15:34 Відповісти
А як же штори? Зовсім окуїли зелені реформатори.
показати весь коментар
04.11.2021 14:59 Відповісти
Мой старший сын 20 лет назад приходит из школы и говорит...папа,нужно 100 гривен на ремонт в классе,училка сказала... Кажу сынок,передай училке, что папа уехал в Южную Америку золото копать,а мама тебя бросила на произвол судьбы... и вышла замуж за итальянца нищего из ЕС...
показати весь коментар
04.11.2021 15:00 Відповісти
Учителя с зарплатами 4000 баксов сами могли бы каждый месяц скидываться хотя бы по 100 $ на нужды школы!!!
показати весь коментар
04.11.2021 15:00 Відповісти
Бедные ОТГ. Могды лопаются и лоснятся.
показати весь коментар
04.11.2021 15:00 Відповісти
Мне после объявления Перестройки Горбачевым в 1985 году было всего 16 лет...,а знаете я тогда часто вечерами с отцом беседовал...,кажу Батя..если СССр сдохнет...это ж катастрофа?...Батя подумал и каже...не сына...это Армагеддон...быдло советское наконец то сдохнет...

А ведь не сдохло...,раз баблосы косят до сих пор...а бабло бюджетное на образование делят меж собой...но Коломойский не виноват...,он спец по долларам в США....
показати весь коментар
04.11.2021 15:07 Відповісти
Бла-бла-бла...
показати весь коментар
04.11.2021 15:11 Відповісти
Мой брат в Чехии Алексей уехал из советского говна в 1992 году...,растут сын и дочь у него...много чего рассказал обо всем коротко просто и понятно...,каже Андрюха, ты живешь в Сарае,а я в нормальной стране,бросай ту Украину и айда ко мне,работу найду...,не уеду я...причина проста...в Украине баранов и овец некому будет воспитать...
показати весь коментар
04.11.2021 15:16 Відповісти
Із сьогоднішнього:
- мама ти підеш на батьківське зібрання?
- ні, знаю я ваші зібрання, краще ми политимо до Єгипту😁
показати весь коментар
04.11.2021 15:21 Відповісти
Доктор Борменталь,вы зачем украли Ковид баблосы 66 миллиардов в Украине?

Филипп Филлиппыч,я строю дороги,мосты,стадионы,миллиард деревьев сажаю,даже в одном детсаду Крышу отремонтировал за 200 млн долларов...я стараюсь но быдло 73 % не видит моего таланта правильно коммуниздить американские доллары...
показати весь коментар
04.11.2021 15:25 Відповісти
Ой, да хоть бы эти средства шли на нужды школы, а то ж и это наврядли. Сдаём на нужды школы! Сдаём на нужды класса, сдаём на охрану. Сдаём на канцелярию…и это ж из зарплат не 4 тыс$.. да за квартиру… чем кормить этих детей?
показати весь коментар
04.11.2021 15:37 Відповісти
Принципиально ничего в школу за ребенка не платил. На вопрос "Почему не плачу" отвечал, что плачу налоги. Ребенок закончил школу безо всяких приключений. Взяточников - в топку.
показати весь коментар
04.11.2021 15:38 Відповісти
Так детей жалко! Они затравят их..
показати весь коментар
04.11.2021 15:42 Відповісти
Мою не затравили. Дело в том, что эти поборы организовывают обычно директора школ, а у дочери директор ничего не вёл. Может от части потому и не затравили. Ну и +было пару конфликтов с учителями, когда без причины докапывались. Пригрозил, что напишу телегу в вышестоящие органы. Угомонились. В общем бороться надо, иначе сядут на шею.
показати весь коментар
04.11.2021 15:48 Відповісти
Да все от директоров! Они требуют от учителей. Ну а те уже стараются как могут.
показати весь коментар
04.11.2021 16:35 Відповісти
Ця практика - "НА ПОТРЕБИ КОЛИ" властива совкодрочерному менталітету. В любій цивілізованій країні за таке вже б не один "від освіти" носив стильну робу у швейній майстерні.
Якщо батьки не перейдуть через свій совкодрочерно-рабський менталітет це ніхто, жоден указ, не зупинить!
показати весь коментар
04.11.2021 15:38 Відповісти
Я вже подібне чую років 20ть і що,тільки бла-бла-бла.
показати весь коментар
04.11.2021 16:03 Відповісти
Вот-вот.
И выпускные по 3 000$ запретить!
показати весь коментар
04.11.2021 16:11 Відповісти
Капитан Очевидность, блё
показати весь коментар
04.11.2021 16:45 Відповісти
100 гривен на ремонт? А 100 долларов на новые парты не хотите?

"Боже! Сколько лет я иду, но не сделал и шаг.
Боже! Сколько дней я ищу то, что вечно со мной.
Сколько лет я жую вместо хлеба сырую любовь!"
показати весь коментар
04.11.2021 17:34 Відповісти
 
 