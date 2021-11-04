Практику витягування грошей у батьків на потреби школи необхідно припинити, - освітній омбудсмен Горбачов

Вимагати гроші у батьків школярів на потреби школи – незаконно.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Він звернувся до голів територіальних громад та управління освіти з проханням припинити залучення батьківських коштів на потреби, які мають фінансуватися з місцевого бюджету.

"Шановні глави територіальних громад, управлінь освіти, давайте припиняти ганебну практику витягування грошей із батьківських кишень на те, що має фінансуватися за рахунок місцевого бюджету та освітньої субвенції", - зазначив омбудсмен.

Горбачов також додав, що батьків не варто залучати до самостійного проведення ремонтних робіт, оскільки це може бути небезпечним.

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"Кожен ремонт повинен відповідати технічним нормам та виконуватись організацією, яка має на це відповідну підготовку та ліцензію", – пояснив освітній омбудсмен.