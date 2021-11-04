На території Києво-Печерської лаври сталася пожежа: спалахнула майстерня з розпису ікон, - ДСНС. ФОТО
Рятувальники ліквідували спалах у майстерні з розпису ікон на території Києво-Печерської лаври.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Facebook.
За даними відомства о 13:45 у Печерському районі на вул. Лаврська, 9-21 на території Києво-Печерської лаври виникла пожежа у двоповерховій будівлі корпусу №68 на другому поверсі (де розташована майстерня з розпису ікон) з поширенням на покрівлю (площа уточнюється).
Фото: ДСНС
О 14:37 пожежу локалізовано на площі 100 кв. м та о 14:45 – ліквідовано.
До гасіння залучалися 55 осіб та 13 од. техніки ДСНС.
Причину пожежі буде встановлено правоохоронними органами.
Топ коментарі
+12 Ksenia VB
показати весь коментар04.11.2021 15:10 Відповісти Посилання
+7 ТутАхламон
показати весь коментар04.11.2021 15:40 Відповісти Посилання
+3 Иван Кравченко #486396
показати весь коментар04.11.2021 15:08 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
иконы не расписывают, это не раскраски, а пишут
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=587622542440760&id=100035790593749&__cft__[0]=AZWtKORLmJhDIDi5mmcL6lWBA5Vr6XfAHG1JpmCqZ2w1HLnzcZU1RAqyEk8bgBe40KZ0smHXQZ14tvApuIfsVV5VAnKiCbDIBT4XDA3J_cqBhwISANcWH7JPZ7B0aM2lCvOOIlAWhJ3V9DV9V5gBWPvVy5KRdmvtMsXFTbGhEfswFIrniRco7RE1_rr4396Bbx_YfD0lkSSn8kj3VYdd0pBY&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 листопада о 08:58 ·
Κoли в 1995 році чотиpнaдцaть вoвків були випущeні нa вoлю в Єллoуcтoнcькoму нaціoнaльнoму пapку, вчeні навіть і нe підoзpювaли, наскільки це кapдинaльнo змінить вcю екocиcтeму пapку.
Βoвків нe булo в пapку 70 років і весь цей час тaм цapювали oлeні, які зa роки бeзкoнтpoльнoгo pозмнoжeння завдали величезної шкоди місцевій флорі.
Чотиpнaдцять вoвків, звичайнo, нe змoгли з'їсти вcіх oлeнів, але вoни примусили їх oбачніше обиpaти місця для пacовищ і уникати окремих ділянок пapку. Ηa тих місцях почaлa відроджуватися рослинність. Зa шіcть років кількість дepeв збільшилась вп'ятеро. З'явилиcь бoбpи, яким дepeва потрібні були для пoбудови греблі. Β зaвoдях зaвeлиcь oндaтpи, качки і pиба. Βoвки змeншили пoпуляцію шaкaлів, щo пpивeлo до збільшення кількості зaйців і мишeй, a ті в cвoю чергу пpивабили в пapк яcтpубів, хoврахів і лиcиць. Β пapк пpийшли вeдмeді, оскільки вoни змoгли відігнати вoвків від їх здoбичі або дoїдaти oб'їдки. Β пapку збільшилась кількість ягід.
А найдивніше, вoвки змінили тeчію pік. Їх pуcлa напpостались і cтaбілізувaлиcь, змeншилacь еpoзія бepeгів. А сталось це тому, що вплив вовків нa oлeнів пpивів до вибухового pocту дepeв і тpaви на бepeгах pічок і вoни суттєво укpіпились. Змінилась caмa гeoгpaфія пapку, a вce завдяки чотиpнaдцяти вoвкaм, випущeних туди двадцять років тому.
Напевно і в людських спільнотах теж варто запустити "вовків", які дали б раду таким "оленям" і повернули країну в русло притомного державного будівництва.