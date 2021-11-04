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На території Києво-Печерської лаври сталася пожежа: спалахнула майстерня з розпису ікон, - ДСНС. ФОТО

Рятувальники ліквідували спалах у майстерні з розпису ікон на території Києво-Печерської лаври.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Facebook.

За даними відомства о 13:45 у Печерському районі на вул. Лаврська, 9-21 на території Києво-Печерської лаври виникла пожежа у двоповерховій будівлі корпусу №68 на другому поверсі (де розташована майстерня з розпису ікон) з поширенням на покрівлю (площа уточнюється).

На території Києво-Печерської лаври сталася пожежа: спалахнула майстерня з розпису ікон, - ДСНС 01

Фото: ДСНС

О 14:37 пожежу локалізовано на площі 100 кв. м та о 14:45 – ліквідовано.

До гасіння залучалися 55 осіб та 13 од. техніки ДСНС.

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Причину пожежі буде встановлено правоохоронними органами.

Автор: 

Лавра (294) пожежа (4365) ДСНС (5192)


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https://www.facebook.com/profile.php?id=100035790593749&__cft__[0]=AZWtKORLmJhDIDi5mmcL6lWBA5Vr6XfAHG1JpmCqZ2w1HLnzcZU1RAqyEk8bgBe40KZ0smHXQZ14tvApuIfsVV5VAnKiCbDIBT4XDA3J_cqBhwISANcWH7JPZ7B0aM2lCvOOIlAWhJ3V9DV9V5gBWPvVy5KRdmvtMsXFTbGhEfswFIrniRco7RE1_rr4396Bbx_YfD0lkSSn8kj3VYdd0pBY&__tn__=-UC%2CP-y-R Брати Грім

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=587622542440760&id=100035790593749&__cft__[0]=AZWtKORLmJhDIDi5mmcL6lWBA5Vr6XfAHG1JpmCqZ2w1HLnzcZU1RAqyEk8bgBe40KZ0smHXQZ14tvApuIfsVV5VAnKiCbDIBT4XDA3J_cqBhwISANcWH7JPZ7B0aM2lCvOOIlAWhJ3V9DV9V5gBWPvVy5KRdmvtMsXFTbGhEfswFIrniRco7RE1_rr4396Bbx_YfD0lkSSn8kj3VYdd0pBY&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 листопада о 08:58 ·

Κoли в 1995 році чотиpнaдцaть вoвків були випущeні нa вoлю в Єллoуcтoнcькoму нaціoнaльнoму пapку, вчeні навіть і нe підoзpювaли, наскільки це кapдинaльнo змінить вcю екocиcтeму пapку.

Βoвків нe булo в пapку 70 років і весь цей час тaм цapювали oлeні, які зa роки бeзкoнтpoльнoгo pозмнoжeння завдали величезної шкоди місцевій флорі.

Чотиpнaдцять вoвків, звичайнo, нe змoгли з'їсти вcіх oлeнів, але вoни примусили їх oбачніше обиpaти місця для пacовищ і уникати окремих ділянок пapку. Ηa тих місцях почaлa відроджуватися рослинність. Зa шіcть років кількість дepeв збільшилась вп'ятеро. З'явилиcь бoбpи, яким дepeва потрібні були для пoбудови греблі. Β зaвoдях зaвeлиcь oндaтpи, качки і pиба. Βoвки змeншили пoпуляцію шaкaлів, щo пpивeлo до збільшення кількості зaйців і мишeй, a ті в cвoю чергу пpивабили в пapк яcтpубів, хoврахів і лиcиць. Β пapк пpийшли вeдмeді, оскільки вoни змoгли відігнати вoвків від їх здoбичі або дoїдaти oб'їдки. Β пapку збільшилась кількість ягід.

А найдивніше, вoвки змінили тeчію pік. Їх pуcлa напpостались і cтaбілізувaлиcь, змeншилacь еpoзія бepeгів. А сталось це тому, що вплив вовків нa oлeнів пpивів до вибухового pocту дepeв і тpaви на бepeгах pічок і вoни суттєво укpіпились. Змінилась caмa гeoгpaфія пapку, a вce завдяки чотиpнaдцяти вoвкaм, випущeних туди двадцять років тому.

Напевно і в людських спільнотах теж варто запустити "вовків", які дали б раду таким "оленям" і повернули країну в русло притомного державного будівництва.
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04.11.2021 15:10 Відповісти
+7
Класна історія. А у наш "заповідник" випустили стадо зелених криворагульних ослів.
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04.11.2021 15:40 Відповісти
+3
Нужно постепенно передавать ПЦУ по кусочку.Пусть сожительствуют.Все будет Украина!
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04.11.2021 15:08 Відповісти
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Диверсія фсбешних попів.
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04.11.2021 15:06 Відповісти
альо, Цензор,

иконы не расписывают, это не раскраски, а пишут
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04.11.2021 16:17 Відповісти
Це у справжній церкві пишуть а у тій що створив сталін- розписують.
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04.11.2021 16:27 Відповісти
Нужно постепенно передавать ПЦУ по кусочку.Пусть сожительствуют.Все будет Украина!
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04.11.2021 15:08 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100035790593749&__cft__[0]=AZWtKORLmJhDIDi5mmcL6lWBA5Vr6XfAHG1JpmCqZ2w1HLnzcZU1RAqyEk8bgBe40KZ0smHXQZ14tvApuIfsVV5VAnKiCbDIBT4XDA3J_cqBhwISANcWH7JPZ7B0aM2lCvOOIlAWhJ3V9DV9V5gBWPvVy5KRdmvtMsXFTbGhEfswFIrniRco7RE1_rr4396Bbx_YfD0lkSSn8kj3VYdd0pBY&__tn__=-UC%2CP-y-R Брати Грім

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=587622542440760&id=100035790593749&__cft__[0]=AZWtKORLmJhDIDi5mmcL6lWBA5Vr6XfAHG1JpmCqZ2w1HLnzcZU1RAqyEk8bgBe40KZ0smHXQZ14tvApuIfsVV5VAnKiCbDIBT4XDA3J_cqBhwISANcWH7JPZ7B0aM2lCvOOIlAWhJ3V9DV9V5gBWPvVy5KRdmvtMsXFTbGhEfswFIrniRco7RE1_rr4396Bbx_YfD0lkSSn8kj3VYdd0pBY&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 листопада о 08:58 ·

Κoли в 1995 році чотиpнaдцaть вoвків були випущeні нa вoлю в Єллoуcтoнcькoму нaціoнaльнoму пapку, вчeні навіть і нe підoзpювaли, наскільки це кapдинaльнo змінить вcю екocиcтeму пapку.

Βoвків нe булo в пapку 70 років і весь цей час тaм цapювали oлeні, які зa роки бeзкoнтpoльнoгo pозмнoжeння завдали величезної шкоди місцевій флорі.

Чотиpнaдцять вoвків, звичайнo, нe змoгли з'їсти вcіх oлeнів, але вoни примусили їх oбачніше обиpaти місця для пacовищ і уникати окремих ділянок пapку. Ηa тих місцях почaлa відроджуватися рослинність. Зa шіcть років кількість дepeв збільшилась вп'ятеро. З'явилиcь бoбpи, яким дepeва потрібні були для пoбудови греблі. Β зaвoдях зaвeлиcь oндaтpи, качки і pиба. Βoвки змeншили пoпуляцію шaкaлів, щo пpивeлo до збільшення кількості зaйців і мишeй, a ті в cвoю чергу пpивабили в пapк яcтpубів, хoврахів і лиcиць. Β пapк пpийшли вeдмeді, оскільки вoни змoгли відігнати вoвків від їх здoбичі або дoїдaти oб'їдки. Β пapку збільшилась кількість ягід.

А найдивніше, вoвки змінили тeчію pік. Їх pуcлa напpостались і cтaбілізувaлиcь, змeншилacь еpoзія бepeгів. А сталось це тому, що вплив вовків нa oлeнів пpивів до вибухового pocту дepeв і тpaви на бepeгах pічок і вoни суттєво укpіпились. Змінилась caмa гeoгpaфія пapку, a вce завдяки чотиpнaдцяти вoвкaм, випущeних туди двадцять років тому.

Напевно і в людських спільнотах теж варто запустити "вовків", які дали б раду таким "оленям" і повернули країну в русло притомного державного будівництва.
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04.11.2021 15:10 Відповісти
Класна історія. А у наш "заповідник" випустили стадо зелених криворагульних ослів.
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04.11.2021 15:40 Відповісти
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04.11.2021 15:10 Відповісти
чорти рпц нищать нашу культуру(((
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04.11.2021 15:10 Відповісти
В любий критичній ситуації, знайдеться людина, яка буде знімати це на телефон. (при чому вертикально)
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04.11.2021 15:14 Відповісти
Траву из кадил кацапских гбэшников раскуривали люди близкие к ремесленничеству
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04.11.2021 15:16 Відповісти
пора проверить чем там гундяевские черти занимаются!
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04.11.2021 15:20 Відповісти
шото со скрепами не так...не принимают иконы таких расписывателей
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04.11.2021 15:24 Відповісти
Та нє, то бояришнік загорівся.
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04.11.2021 15:58 Відповісти
Мабуть малювали путана? Заберіть у московитів український храм і музей, бо вони там все донищать, як і всі рукописи і архіви надбання Руси-України, поки там ще хоть щось залишилося.
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04.11.2021 15:46 Відповісти
Після вчорашнього мракобісся під Парламентом московські попи палили компромат (платіжки від *****).
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04.11.2021 16:18 Відповісти
НЕХЕР ФЕЕСБЕШНІКАМ ПАЛИТИ У СВЯТИХ МІСЦЯХ!
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04.11.2021 16:51 Відповісти
Коли Печерську Лавру передаватимуть до ПЦУ - при передачі не дорахуються багатьох цінностей. Московські попи скажуть - згоріло...
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04.11.2021 18:13 Відповісти
Мабуть, малювали ху_ла або гундюшу.
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04.11.2021 22:02 Відповісти
Кара Божа за ідолопоклонство?
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04.11.2021 22:37 Відповісти
 
 