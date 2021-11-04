На території Києво-Печерської лаври сталася пожежа: спалахнула майстерня з розпису ікон, - ДСНС. ФОТО

Рятувальники ліквідували спалах у майстерні з розпису ікон на території Києво-Печерської лаври.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Facebook.

За даними відомства о 13:45 у Печерському районі на вул. Лаврська, 9-21 на території Києво-Печерської лаври виникла пожежа у двоповерховій будівлі корпусу №68 на другому поверсі (де розташована майстерня з розпису ікон) з поширенням на покрівлю (площа уточнюється).

Фото: ДСНС

О 14:37 пожежу локалізовано на площі 100 кв. м та о 14:45 – ліквідовано.

До гасіння залучалися 55 осіб та 13 од. техніки ДСНС.

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Причину пожежі буде встановлено правоохоронними органами.