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Новини Коронавірус і карантин
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У "червоному" Львові дозволили відвідувати музеї та галереї: Проведення екскурсій досі під забороною

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У Львові вирішили пом'якшити карантинні заходи. Тепер можна відвідувати музеї та галереї за певних умов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

Комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення дозволити відвідування музеїв та галерей індивідуальними відвідувачами без проведення екскурсій, за наявності у всіх працівників та відвідувачів документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (дві дози), або негативного ПЛР-тесту чи експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу -CoV-2, проведеного не пізніше ніж за 72 години до відвідування закладу, або документа від лікаря про наявність протипоказань, або про перенесення хвороби, що діє 180 днів з дня виявлення захворювання.

Приймати відвідувачів установи можуть у розрахунку 1 особа на 10 кв.м або не більше 50% заповненості площі приміщення.

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Автор: 

карантин (18172) Львів (3100) музей (442) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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04.11.2021 15:25 Відповісти
Кто на Цензоре сидит, только честно, скажите, когда последний раз бывали в музее или галерее ?
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04.11.2021 15:26 Відповісти
Там файні музеї.
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04.11.2021 15:27 Відповісти
борщом не корми вот щас бы в музей.. в театр..круссан макнуть в пориже на вафильной башне....))аххахх ..дайте два билета
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04.11.2021 15:56 Відповісти
Кожен день проходжу біля музею, ніколи не задумувався туди зайти
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04.11.2021 16:16 Відповісти
 
 