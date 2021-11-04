У "червоному" Львові дозволили відвідувати музеї та галереї: Проведення екскурсій досі під забороною

У Львові вирішили пом'якшити карантинні заходи. Тепер можна відвідувати музеї та галереї за певних умов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

Комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення дозволити відвідування музеїв та галерей індивідуальними відвідувачами без проведення екскурсій, за наявності у всіх працівників та відвідувачів документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (дві дози), або негативного ПЛР-тесту чи експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу -CoV-2, проведеного не пізніше ніж за 72 години до відвідування закладу, або документа від лікаря про наявність протипоказань, або про перенесення хвороби, що діє 180 днів з дня виявлення захворювання.

Приймати відвідувачів установи можуть у розрахунку 1 особа на 10 кв.м або не більше 50% заповненості площі приміщення.

Також читайте: За добу від коронавірусу в Києві померла 41 людина, виявили 1 836 нових випадків, - Кличко