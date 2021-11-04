Тривають "важкі дискусії" про три пленарні тижні поспіль. За наявність голосів не ручаюся, депутати почнуть відпрошуватися, хворіти, - Арахамія

Щодо проведення трьох пленарних тижнів поспіль у Верховній Раді тривають "важкі дискусії".

Про це заявив сьогодні журналістам у Раді голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я бачу загрозу, що на третьому тижні вже буде багато проблем з голосами. Тому, я вважаю, можливо краще попрацювати 2 тижні з позачерговими засіданнями, ніж три тижні до 15:00", - зазначив голова фракції "СН".

Він звернув увагу, що депутати мають план роботи, зокрема, зустрічі на округах.

"Тому потім вони відпрошуватимуться, хворітимуть тощо. У такому разі я не ручаюся за наявність голосів на третьому тижні", - додав нардеп.

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