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Новини
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Тривають "важкі дискусії" про три пленарні тижні поспіль. За наявність голосів не ручаюся, депутати почнуть відпрошуватися, хворіти, - Арахамія

Тривають

Щодо проведення трьох пленарних тижнів поспіль у Верховній Раді тривають "важкі дискусії".

Про це заявив сьогодні журналістам у Раді голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я бачу загрозу, що на третьому тижні вже буде багато проблем з голосами. Тому, я вважаю, можливо краще попрацювати 2 тижні з позачерговими засіданнями, ніж три тижні до 15:00", - зазначив голова фракції "СН".

Він звернув увагу, що депутати мають план роботи, зокрема, зустрічі на округах.

"Тому потім вони відпрошуватимуться, хворітимуть тощо. У такому разі я не ручаюся за наявність голосів на третьому тижні", - додав нардеп.

Читайте також: Шість нардепів не були на жодному засіданні Ради в червні, двоє - з'явилися лише на одне, - КВУ

Автор: 

ВР (15073) депутат (1784) прогул (84) Арахамія Давид (1107)


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Топ коментарі
+11
Идите вы на куй!
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04.11.2021 15:30 Відповісти
+11
Покажите хер Зеленскому и....будет вам 5 выходных!
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04.11.2021 15:32 Відповісти
+6
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04.11.2021 15:36 Відповісти
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Идите вы на куй!
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04.11.2021 15:30 Відповісти
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04.11.2021 15:36 Відповісти
земляки.фуле.... .а може и родственники
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04.11.2021 15:41 Відповісти
Покажите хер Зеленскому и....будет вам 5 выходных!
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04.11.2021 15:32 Відповісти
Хороший лайф-хак от Лероса)))
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04.11.2021 15:32 Відповісти
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04.11.2021 15:39 Відповісти
А что тут такого в этом жесте? Наглядно показал рост рейтинга.
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04.11.2021 16:57 Відповісти
Это может превратиться и во флешмоб по всей стране, отразится на и так "полудохлой" экономике.
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04.11.2021 16:46 Відповісти
а де керована монобільшість? За що $20-30-50 отримує?
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04.11.2021 15:35 Відповісти
Они бастуют...требуют добавить в конвертах!
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04.11.2021 15:44 Відповісти
сцуки... а как нарид, голосовавший за вас умудряется 4 недели в месяц работать?
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04.11.2021 15:38 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27508774.html Как в сериале не получилось

Зеленский в Раде:

1. Все проходы в зал под личной охраной.
2. 2 батальона нацгвардии в правительственном квартале.
3. Ну и группы "секретно выпрыгивающих" из кустов гвардейцев.

Дополнительно - памперс и бронекостюм.








https://www.facebook.com/608083833/posts/10159672524418834/ Виталий Рождаев
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04.11.2021 15:38 Відповісти
а партизан лерос прошел все кордоны и всунул фак *********** прямо в рожу)
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04.11.2021 15:40 Відповісти
От пули снайпера это врядли спасет. Если бы хотели зелупу кикнуть уже бы давно кикнули. Пример Макс Курочкин в свое время. Другое дело, что найдется бывший крейзи-атошник со снайперским прошлым и почувствовав социальную несправедливость сам начнет вершить правосудие...
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04.11.2021 15:42 Відповісти
Слабовато. Нужно еще баржу с "миномьотом" на Днепре нейтрализовать, чтобы не шарахнула по "кумполу".
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04.11.2021 16:49 Відповісти
Каждому Зелемойскому купить Ковид-тест и на Канары...на яхте рыбу удячить до конца каденции комсомольца Зели...
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04.11.2021 15:39 Відповісти





КиївМіськБудда

За Конституцією, кожен українець має право вивчати ядерну фізику, лікувати онкологію чи займатися благодійністю.
Але більшість чомусь обирають відмову від вакцинації, євробляхи і клоуна президентом.
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04.11.2021 15:43 Відповісти
Идут тяжелые бои с зеленокацапскими захватчиками и зеленоватными изберателями!"
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04.11.2021 15:46 Відповісти
Не успевают подносить "патроны" в конвертах.
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04.11.2021 16:51 Відповісти
Болеть? Отпрашиваться? А зарплату они не зарабатывают, а ПОЛУЧАЮТ за что такие огромные, а льготы, а компенсации. У кого еще так жопа медом смазана?
Бухать и нюхать они будут, а не болеть.
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04.11.2021 15:47 Відповісти
работать три недели до 15.00, это же ужас!
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04.11.2021 15:56 Відповісти
И даже без перерыва на обед! Юзика поставлять в положение Михо!
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04.11.2021 16:54 Відповісти
Они ****** вкрай. Гнать в шею нахер всех кто отпрашивается и болеет...
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04.11.2021 15:59 Відповісти
У меня тоже "лёгкое недоумение" по поводу отпроситься...
Представляете, к примеру машинист експресса говорит бригадиру :
- я у Вас отпрашиваюсь, так что потерпите тут без меня.
- а что случилось? Чего отпрашиватеьсь?
- да влом мне столько подряд работать...

ОЧЕШУЕТЬ короче...
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04.11.2021 21:38 Відповісти
 
 