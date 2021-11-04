Тривають "важкі дискусії" про три пленарні тижні поспіль. За наявність голосів не ручаюся, депутати почнуть відпрошуватися, хворіти, - Арахамія
Щодо проведення трьох пленарних тижнів поспіль у Верховній Раді тривають "важкі дискусії".
Про це заявив сьогодні журналістам у Раді голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я бачу загрозу, що на третьому тижні вже буде багато проблем з голосами. Тому, я вважаю, можливо краще попрацювати 2 тижні з позачерговими засіданнями, ніж три тижні до 15:00", - зазначив голова фракції "СН".
Він звернув увагу, що депутати мають план роботи, зокрема, зустрічі на округах.
"Тому потім вони відпрошуватимуться, хворітимуть тощо. У такому разі я не ручаюся за наявність голосів на третьому тижні", - додав нардеп.
Топ коментарі
+11 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар04.11.2021 15:30 Відповісти Посилання
+11 Колыван Спикер
показати весь коментар04.11.2021 15:32 Відповісти Посилання
+6 Alex Firman
показати весь коментар04.11.2021 15:36 Відповісти Посилання
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Зеленский в Раде:
1. Все проходы в зал под личной охраной.
2. 2 батальона нацгвардии в правительственном квартале.
3. Ну и группы "секретно выпрыгивающих" из кустов гвардейцев.
Дополнительно - памперс и бронекостюм.
https://www.facebook.com/608083833/posts/10159672524418834/ Виталий Рождаев
КиївМіськБудда
За Конституцією, кожен українець має право вивчати ядерну фізику, лікувати онкологію чи займатися благодійністю.
Але більшість чомусь обирають відмову від вакцинації, євробляхи і клоуна президентом.
Бухать и нюхать они будут, а не болеть.
Представляете, к примеру машинист експресса говорит бригадиру :
- я у Вас отпрашиваюсь, так что потерпите тут без меня.
- а что случилось? Чего отпрашиватеьсь?
- да влом мне столько подряд работать...
ОЧЕШУЕТЬ короче...