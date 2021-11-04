Ми не можемо скласти нормальну статистику щодо кількості вакцинованих депутатів Ради, - Арахамія
У голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії немає повної інформації про те, скільки депутатів не вакциновано від коронавірусу.
Про це він сказав в інтерв'ю журналістам у ВР, повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"У нас є інформація про тих, хто надав дозвіл (про її розголошення. - Ред.). Це зробили понад 150 депутатів. Але багато хто сказав: я не хочу розголошувати цю інформацію. Тому ми не можемо скласти нормальну статистику. Я питаю у депутатів . Крім Камельчука та Богуцької, я не знаю тих, хто відкрито каже, що не вакцинується. Так, ще Дмитрук", - зазначив Арахамія.
Нардеп розповів, що наступного тижня фракція обговорюватиме, як вчинити з Артемом Дмитруком, який учора вийшов на мітинг антивакцинаторів.
"Я вважаю, що він зараз "виляє" від фракції. Є люди, які йдуть проти та кажуть: "Я вже не з фракцією. А є ті, хто "виляють". Ось зараз він так робить… Ті кольори, які він використовує у своїй медійній кампанії в Одесі, точно не зелені", - наголосив він.
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Боже, и эти кретины выбраны для управления страной !
Только вроде нормально пристроился и наааа, опять таже подстава...
Чето с кармой не то или с мозгами...
а в целом по Украине как-то рисуете. ну не дебилы?
Шютка если что...
Вы скоты статистику по 450 рылам сложить не можете...но полезли твари управлять 40 миллионной страной....
Это мы просто чутка увидели степень их уху ения .
Зелёным, значит зелёная...
Ну и так далее...