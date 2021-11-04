Ми не можемо скласти нормальну статистику щодо кількості вакцинованих депутатів Ради, - Арахамія

У голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії немає повної інформації про те, скільки депутатів не вакциновано від коронавірусу.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістам у ВР, повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"У нас є інформація про тих, хто надав дозвіл (про її розголошення. - Ред.). Це зробили понад 150 депутатів. Але багато хто сказав: я не хочу розголошувати цю інформацію. Тому ми не можемо скласти нормальну статистику. Я питаю у депутатів . Крім Камельчука та Богуцької, я не знаю тих, хто відкрито каже, що не вакцинується. Так, ще Дмитрук", - зазначив Арахамія.

Нардеп розповів, що наступного тижня фракція обговорюватиме, як вчинити з Артемом Дмитруком, який учора вийшов на мітинг антивакцинаторів.

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"Я вважаю, що він зараз "виляє" від фракції. Є люди, які йдуть проти та кажуть: "Я вже не з фракцією. А є ті, хто "виляють". Ось зараз він так робить… Ті кольори, які він використовує у своїй медійній кампанії в Одесі, точно не зелені", - наголосив він.