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Новини Коронавірус і карантин
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Ми не можемо скласти нормальну статистику щодо кількості вакцинованих депутатів Ради, - Арахамія

Ми не можемо скласти нормальну статистику щодо кількості вакцинованих депутатів Ради, - Арахамія

У голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії немає повної інформації про те, скільки депутатів не вакциновано від коронавірусу.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістам у ВР, повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"У нас є інформація про тих, хто надав дозвіл (про її розголошення. - Ред.). Це зробили понад 150 депутатів. Але багато хто сказав: я не хочу розголошувати цю інформацію. Тому ми не можемо скласти нормальну статистику. Я питаю у депутатів . Крім Камельчука та Богуцької, я не знаю тих, хто відкрито каже, що не вакцинується. Так, ще Дмитрук", - зазначив Арахамія.

Нардеп розповів, що наступного тижня фракція обговорюватиме, як вчинити з Артемом Дмитруком, який учора вийшов на мітинг антивакцинаторів.

Також читайте: "Слуга народу" Арахамія про марш "антивакцинаторів": Це нагадує Нові Санжари. Вони мають піти в лікарні, після цього половина з них почне думати

"Я вважаю, що він зараз "виляє" від фракції. Є люди, які йдуть проти та кажуть: "Я вже не з фракцією. А є ті, хто "виляють". Ось зараз він так робить… Ті кольори, які він використовує у своїй медійній кампанії в Одесі, точно не зелені", - наголосив він.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Арахамія Давид (1107) обмеження (246) Богуцька Ліза (66) Артем Дмитрук (72) Камельчук Юрій (43) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
Да вы и статистику по вменяемым депутата в своей помойке хер сложите. Одни дебилы и дауны.
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04.11.2021 15:45 Відповісти
+10
Сложить статистику не можете, зато устраиваите пир во время чумы
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04.11.2021 15:47 Відповісти
+10
Цікаво, по всій Україні можуть, а в зраді ні
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04.11.2021 15:47 Відповісти
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Да вы и статистику по вменяемым депутата в своей помойке хер сложите. Одни дебилы и дауны.
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04.11.2021 15:45 Відповісти
Да вы ничего не можете,вы только грабите страну!
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04.11.2021 15:51 Відповісти
мелкие абезьянки не умеют считать в столбик

Боже, и эти кретины выбраны для управления страной !
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04.11.2021 16:08 Відповісти
А Ви за кого голосували? Невже за Пороха, чи таки за абинепорошенко? Чи як зара в тренді - я ваабще негаласовал?
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04.11.2021 16:18 Відповісти
Честно, этим людям хочется сказать- вы, уроды, даже в 300 депутанах подконтрольных не можете разобраться, а вы пытаетесь "рукамиводить" всей 40 миллионной страной, и поэтому и имеем такой результат- все результаты в глубокой опе! Вместе со страной. Господи, спаси Украину!
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04.11.2021 16:29 Відповісти
ого тогда какого вы чёто кукарекаете
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04.11.2021 15:46 Відповісти
не учтенных в расход!
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04.11.2021 15:46 Відповісти
Сложить статистику не можете, зато устраиваите пир во время чумы
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04.11.2021 15:47 Відповісти
абизяна черноопая во всей красе... позор страны. кто ему дал украинское гражданство ?!
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04.11.2021 16:00 Відповісти
вурдалаки !
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04.11.2021 16:06 Відповісти
Цікаво, по всій Україні можуть, а в зраді ні
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04.11.2021 15:47 Відповісти
Вам дебілам від природи недано вивести статистику із числа 450.
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04.11.2021 15:47 Відповісти
Конечно не можете. Минимальные уровень развития для сложения статистики - орангутанг.
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04.11.2021 15:49 Відповісти
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04.11.2021 15:49 Відповісти
Ваші люди переслали вам відео з Трускавця. Моє шанування! Думаю на відео сам арахімія.
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04.11.2021 15:55 Відповісти
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04.11.2021 15:50 Відповісти
ну так надо рихметику подтягивать...есть же репетиторы
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04.11.2021 15:50 Відповісти
акадєміг ківа опять жеж є
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04.11.2021 16:22 Відповісти
Вы только хорошщо воровать можете.
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04.11.2021 15:50 Відповісти
430 депутатья....дайте ему калькулятор падле.
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04.11.2021 15:50 Відповісти
Відразу дали, так він з калькулятором не може це зробити.
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04.11.2021 15:57 Відповісти
Вы не стараетесь. Старайтесь!!!
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04.11.2021 15:51 Відповісти
Через два года эти клоуны снова вернутся к работе массажистов,таксистов,блогеров и т.д.
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04.11.2021 15:53 Відповісти
Квартиры. участки покупают.....Но бабло шальное как пришло так и уйдет......
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04.11.2021 15:55 Відповісти
Колыван Спикер,естественно всё просрётся.Для удержания капитала а я даже не говорю об увеличении…нужны мозги,желание работать и т.д.
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04.11.2021 20:13 Відповісти
Только вот стране потеря 4-5 лет...Это жизни и смерти людей.
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04.11.2021 15:56 Відповісти
Они столько награбят,что и работать ненадо будет
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04.11.2021 16:08 Відповісти
Мудрий нарід з вами не погоджується. І знову вибере їх.
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04.11.2021 17:22 Відповісти
Эмма,я бы на вашем месте был бы несколько оптимистичнее)Не малая часть избирателей,с патриотической позицией-получили прививку от популизма
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04.11.2021 20:16 Відповісти
А обязательно терпеть их ещё 2 года? Уже , как бы блевать от них охота...
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04.11.2021 22:18 Відповісти
какие депутаты - такая и статистика
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04.11.2021 15:55 Відповісти
А чего вы тогда нам пытаетесь указывать, если даже этого сделать не в состоянии? Какое на хер разглашение, неразглашение? Если я скажу, что из 450 депутатов не привито, допустим, 20, что я разглашу, мать вашу?
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04.11.2021 15:56 Відповісти
Цей поц не може порахувати своїх зебаранів в стаді, а намагається державою керувати
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04.11.2021 15:57 Відповісти
Его идиота отец из дома выгнал, потому что он не мог посчитать чёрных и белых овец в стаде...
Только вроде нормально пристроился и наааа, опять таже подстава...
Чето с кармой не то или с мозгами...
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04.11.2021 22:22 Відповісти
АААА-ХА-ХА-ХА!!!
а в целом по Украине как-то рисуете. ну не дебилы?
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04.11.2021 15:59 Відповісти
Тоді вас треба гнати в шию усіх разом. Прийдуть інші,які зможуть.
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04.11.2021 16:05 Відповісти
яка прикрість..., а як складається вся інша статистика, її теж беруть зі стелі?
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04.11.2021 16:08 Відповісти
Это по чётным, а по нечётным с "підлоги Маккартні"
Шютка если что...
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04.11.2021 22:24 Відповісти
Это потому что вы тупые клоуны...
Вы скоты статистику по 450 рылам сложить не можете...но полезли твари управлять 40 миллионной страной....
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04.11.2021 16:12 Відповісти
Хочу знати: оцi **************** коли лeтять на курорти там тeж панти ганяють "нe маєтe права питати сeртифiкат"?
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04.11.2021 16:15 Відповісти
Вас, дебілів 400 чол, ви даже порахуватись не можете, хто керує країною?
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04.11.2021 16:26 Відповісти
Значит, мне дали срок в одну неделю и я должен предъявить документ, что я привит или прощай работа, а вам, слугам, по х..... ? Не можете, на х........ и пойдете.
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04.11.2021 16:31 Відповісти
Категорически с Вами согласен.
Это мы просто чутка увидели степень их уху ения .
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04.11.2021 22:28 Відповісти
Так клеймите их что ли, или бирки в ухо, так легче будет считать!
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04.11.2021 16:41 Відповісти
Всё гениальное - просто!!!
Зелёным, значит зелёная...
Ну и так далее...
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04.11.2021 22:29 Відповісти
Вот и я не хочу разглашать. Но меня почему-то проверяют , и штраф в 17000 могут влепить . А депутатам нет.
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04.11.2021 17:19 Відповісти
И как можно верить статистике по коронавирусу в целом по стране, если эти неспособные 450 человек посчитать не могут...
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04.11.2021 17:39 Відповісти
У главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии нет полной информации о том, сколько депутатов не вакцинированы от коронавируса. но есть подсчеты на "велыке крадивныцтво и вакцинацию" целой страны -"зеленый квартальный парадокс"
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04.11.2021 18:41 Відповісти
Все вони можуть. Не хочуть правду говорити. Бо не такі вони дурні, щоб собі різний шмурдяк ширяти. Та й знають зовсім не те, що плебсу втирають...
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05.11.2021 01:52 Відповісти
 
 