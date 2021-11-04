Списання вагонів за віком спричинить зростання цін у низці галузей економіки, - експерт

Корилкевич вважає, що скорочення парку вагонів різко вдарить по українських виробниках.

Обмеження термінів експлуатації вантажних вагонів, яке ініціює Міністерство інфраструктури України, спричинить дефіцит рухомого складу, і як наслідок – зростання вартості логістики, що неодмінно позначиться на інфляції в Україні. Про це заявив президент ВГО "Українська асоціація вапняної промисловості" Михайло Корилкевич.

"Це (списання вагонів. – Ред.) дуже серйозний удар по вапняковій галузі. Крім того, ми поставляємо нашу продукцію для металургів, для аграріїв, для дорожників, і вони також постраждають, тому що це також впаде на їхню собівартість продукції, в тому числі – "Велике будівництво", програма президента. Тому обмеження термінів експлуатації вагонів, мені здається – нерозумно і неправильно", – сказав Корилкевич у ефірі телеканалу "Україна 24".



Він також звернув увагу, що через постійне зростання тарифів на вантажні залізничні перевезення, українська продукція починає програвати у ціні конкурентам із найближчих країн.



"У нас зараз зростає імпорт вапняків з Росії. Буквально за 9 місяців ми маємо вже 600 тисяч тонн імпортованого вапняку з Росії. Чому? Тому що там вже кращі умови, ніж в Україні. А Укрзалізниця вводить ще більші тарифи з 1 січня наступного року, і це зробить нашу логістичну складову ще на 41% дорожчою. А в нашій продукції, наприклад, для металургів, логістична складова становить 75%!" – пояснив експерт.

Саме тому, пояснив він, підвищення тарифів та скорочення парку вагонів різко вдарить по українських виробниках.



"Відповідно, це знизить конкурентоспроможність нашої галузі порівняно з іншими країнами, і ми будемо втрачати. Наші виробники залишаться без роботи, а працівники – без роботи і зарплати", – резюмував Корилкевич.



Як відомо, Міністерство інфраструктури ініціює обмеження строку експлуатації вантажних вагонів. Програма передбачає поетапне списання вантажних вагонів за віком, максимальна планка якого до 2028-го року буде знижена до 22 років. Для цього МІУ ініціювало підписання Меморандуму між УЗ, банками та вагонобудівними заводами, які завдяки цій програмі отримають 100 мільярдів на будівництво нових вагонів.

Своєю чергою представники великого бізнесу підписали Антимеморандум – щоб донести до влади недоцільність списання вагонів. На їхнє переконання, ця програма створить штучний дефіцит вагонів, що викличе колапс на ринку перевезень і призведе до різкого росту цін на продукцію. Серед підписантів документу - металургійні, коксохімічні, вугледобувні, аграрні підприємства, гірничо-добувні та гірничо-збагачувальні комбінати, виробники будівельних матеріалів та хімічної промисловості.