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Путін хотів, щоб Росія вступила до НАТО, але тільки на його умовах, - ексгенсек Альянсу Робертсон

Путін хотів, щоб Росія вступила до НАТО, але тільки на його умовах, - ексгенсек Альянсу Робертсон

Володимир Путін хотів, щоб Росія вступила до НАТО, але не хотів, щоб його країна проходила звичайний процес подання заявок і стала в чергу "з багатьма країнами, що не мають значення".

Про це розповів колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Робертсон, який очолював НАТО в період з 1999 по 2003 рік, сказав, що Путін ясно дав зрозуміти на їхній першій зустрічі, що він хоче, щоб Росія стала частиною Західної Європи.

"Вони хотіли бути частиною того безпечного, стабільного процвітаючого Заходу, якого на той час Росія не мала", - сказав він.

Робертсон згадав ранню зустріч із Путіним, який став президентом РФ у 2000 році. "Путін сказав: "Коли ви маєте намір запросити нас до НАТО?" і я сказав: "Ну, ми не запрошуємо людей туди, вони вступають до НАТО, вони подають заявку на вступ до НАТО". І він сказав: "Ну, ми не стоїмо в одному ряду з багатьма країнами, які не мають значення".

Ця розповідь перегукується з тим, що Путін сказав в інтерв'ю ВВС незадовго до того, як він вперше обійняв посаду президента РФ понад 21 рік тому.

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Путін тоді заявив, що не відкидає приєднання до НАТО, "якщо і коли погляди Росії будуть прийняті до уваги як погляди рівноправного партнера".

Він сказав, що йому важко уявити НАТО як ворога. "Росія – частина європейської культури. І я не можу уявити свою країну ізольованою від Європи та того, що ми часто називаємо цивілізованим світом", - сказав Путін.

Автор: 

історія (1072) НАТО (6638) путін володимир (24226) росія (66465) членство в НАТО (1757)


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Топ коментарі
+30
Да нет! Он хотел чтобы НАТО вступило в Россию.
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04.11.2021 15:50 Відповісти
+22





ТЁТЯ РОЗА

Трудно представить, как можно, сидя в жопе, смотреть на мир через прицел!
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04.11.2021 15:54 Відповісти
+18
То был другой путин, которого убили, а сейчас там правит ***** ***** это не личность, это символ росии!!!
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04.11.2021 15:50 Відповісти
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Да нет! Он хотел чтобы НАТО вступило в Россию.
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04.11.2021 15:50 Відповісти
дурачок Вофка, надо было все же за Украиной очередь занимать, а так -

получит ракеты на Хуторе Михайловском
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04.11.2021 16:02 Відповісти
То был другой путин, которого убили, а сейчас там правит ***** ***** это не личность, это символ росии!!!
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04.11.2021 15:50 Відповісти
сейчас уже пятая реинкарнация Путин-Ра
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04.11.2021 16:03 Відповісти
А хіба той інший путєн, якого начебто 'вбили' і який на початку своєї каденції зрівняв Грозний з землею, вбивши десятки тисяч цивільних був краще за цього нинішнього х...йла?
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04.11.2021 16:55 Відповісти
отут буде доречна цитата найвеличнішого - "какая разніца".
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04.11.2021 19:58 Відповісти
Взять в заложники всю Европу и иметь право вето...
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04.11.2021 15:50 Відповісти
Да сразу в США вступайте, козломордые.
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04.11.2021 15:50 Відповісти
Якаж вона гидота...
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04.11.2021 15:51 Відповісти
росіяни вже давно розвалили б НАТО, добре що їх турнули під зад ))
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04.11.2021 15:51 Відповісти
дикий, агрессивный и коварный Мокашнаский Свинособакостан никогда не мог быть принят в НАТО, и никогда не будет
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04.11.2021 15:56 Відповісти
"Они хотели быть частью того безопасного, стабильного преуспевающего Запада, которого в то время у России не было", - сказал он.

Тогда не было? А шо сичас у мокшанских свинособак он есть?
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04.11.2021 15:54 Відповісти





ТЁТЯ РОЗА

Трудно представить, как можно, сидя в жопе, смотреть на мир через прицел!
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04.11.2021 15:54 Відповісти
Хотел вступить в НАТО чтобы развалить его изнутри
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04.11.2021 15:55 Відповісти
А зря он отмахнулся от НАТО.

Теперь он один-на-один с Китаем остался...
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04.11.2021 15:55 Відповісти
***** хотело в НАТО на своих условиях, а на условиях НАТО оно туду не хотело. А НАТО ***** на его условиях в НАТО никогда не примет. вот и вся аксиома
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04.11.2021 15:58 Відповісти
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04.11.2021 15:55 Відповісти
Москалів не можна туди пускати.
Смієтесь чи що
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04.11.2021 15:57 Відповісти
а никто и не собирался. то что **** туда захотело (на своих условиях) сосвсем не значит что его кто-то туда собирался принимать
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04.11.2021 16:00 Відповісти
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04.11.2021 15:59 Відповісти
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04.11.2021 16:00 Відповісти
Нато это по определению, "против" па-раши. А не вместе с "мышами и котом, против кота".
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04.11.2021 16:04 Відповісти
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04.11.2021 16:04 Відповісти
Путлер уже тогда был Путлером, а Робертсон один из многих "полезных идиотов", которыми так наводнен Запад, непонятно почему решил сейчас тявкнуть, к чему бы это, захотелось частицы внимания, неужели человек до сих пор не осознал ошибочности своих взглядом и провала политики умиротворения скрепоносного наследника Гитлера?
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04.11.2021 16:07 Відповісти
А, что он неправильно сказал? Лишний раз напомнил миру, что из себя представляет чванливая кацапня с плешивым ****** и дико раздутым ЧСВ.
"Особые условия" им, "не стоим в одном ряду со многими странами, не имеющими значения", жесть. Эта искренняя убежденность лаптекопытных, что они какие-то особенные, законы им не писаны, весь мир вокруг них вращается и все должны им чуть ли не кланяться, не перестает конечно поражать. Неудивительно, что все соседи один за другим разбегаются от этих "особенных и альтернативно одаренных", как от чумных.
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04.11.2021 16:42 Відповісти
НАТО, а Робертсон был не последним из числа руководителей этой организации, проводила, в какой-то степени и сейчас проводит, политику увещевания Мордора.
На саммите в Румынии в 2008 году НАТО (говорим НАТО, слышим Германия и Франция) отказалось предоставить Грузии и Украине ПДЧ, или как там план пошаговых действий назывался по приему кандидатов на вступление в альянс. Обе страны официально подали заявки, которые даже серьезно не рассматривали.
Вместо это было объявлено, что каждая страна вправе куда-нибудь стремится, в т. ч. и в НАТО.
Чем это вскоре обернулось для Грузии, а потом и для Украины вряд ли стоит напоминать.
Что неправильно сделал Робертсон? А что он сделал правильно?
НАТО пыталось как-то вразумить, отрезвить обезумевшего кремлевского фюрера, установить для него красные линии, и убедить, если он их переступит, то Мордор заплатит за это дорогую цену? Вместо этого геббельсы Кремля сами визжат об установлении ими красных линий для НАТО и Европы.
Путлер сбил малайзийский лайнер, погибло 299 человек, большинство из них были европейцы, и ему, по большому счету, не пришлось ответить за это преступление совершенное его государством. Голландцы накажут заочно стрелочников, как будто бы стрелочники запросто могли вывезти из расположения 53-й ракетно-зенитной бригады под Курском ракетную установку и свободно перевезти ее через границу Мордора.
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04.11.2021 17:20 Відповісти
Ну так колективний путін так говорив, тому що всім "плохішам" треба визнати велику тайну альянсу
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04.11.2021 16:09 Відповісти
Вот так хотелки и комплексы отдельно взятой монголо-татарской мрази вкупе с недальновидностью других,типа цивилизованных идиотов выливаются в смерти тысяч украинцев спустя время. Это что? Наш крест?
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04.11.2021 16:11 Відповісти
Не удивлюсь если россия вступит в НАТО раньше нас.
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04.11.2021 16:11 Відповісти
На тот момент Британия и США из него выйдут.
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04.11.2021 16:12 Відповісти
робінзон обісрав саму ідею нато, як єдину у світі антимокшанську структуру(((
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04.11.2021 16:20 Відповісти
Так там різна філософія - НАТО не нападає, а захищає, а московія, яка себе назвала у 1721 році росією, вкравши історію Руси-України, - нападає і навіть не як нацисти в 1939 році, а як терористи - без об'явлення війни, в чужих одностроях і під чужими прапорами, прикриваючись жінками і дітьми.
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04.11.2021 16:20 Відповісти

Согласен чтобы НАТО возглавляла не США, а Московия с её колониями
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04.11.2021 16:23 Відповісти
Ясно одно , в случае вступления России в НАТО или НАТО в состав Россию ) Курс и далее будет направлен на восток , и НАТО будет заинтересовано в том дабы найти себе нового оппонента , возможно влице Китая.

Что будут делать военные , компании по производству оружия , разработке и продаже если прекратятся войны, конфликты , геноцид на религиозной и рассовой почве. Вот и ответ , а он наплаву. Пока есть оружие и конфликты , существует возможность перераспределения благ , в том числе как природных , так и деятельности рук и умов человека.

На Россию давно глаз подожили. Сперва Россия, Австрия и Пруссия поделили Речь Посполиту, потом обстоятельства подобным образом обошлись с Австрией, Россией и Пруссией которой теперь не то что как государства нет , но и даже как столицые ее - Кенигсберга. Россию сменил СССР и его поделили после развала , на очереди РФ. И это не секрет , люди лишними были для Гитлера , сейчас люди это обслуживающий персонал компаний , корпораций - капитализма. Ищите причину в себе.
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04.11.2021 16:24 Відповісти
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04.11.2021 16:25 Відповісти
в сраку вступи потвора
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04.11.2021 16:35 Відповісти
помню тогда Коля Фоменко шутил:
Войдём в НАТО по самые Нидерланды, им новый член и нам приятно.
Плохо что эту шутку ( а шутки ли ?) не перевели этим секретарям .... может тогда поняли с чем имеют дело
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04.11.2021 16:36 Відповісти
Ой...Ой!.. как трудно мне представить Россию частью цивилизованной Европы!! Прям можно обосраться!!! Россия и цивилизация!! Смешно!!!...
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04.11.2021 17:03 Відповісти
"Робертсон вспомнил раннюю встречу с Путиным, ставшим президентом РФ в 2000 году. "Путин сказал: "Когда вы намерены пригласить нас в НАТО?", и я сказал: "Ну, мы не приглашаем людей туда, они вступают в НАТО, они подают заявку на вступление в НАТО". И он сказал: "Ну, мы не стоим в одном ряду со многими странами, не имеющими значения".

Россия дала миру феномен весомее,чем какая-то там еда, айфоны и интернеты - великого Путина В.В. Если бы он не победил печенегов, "коричневую чуму", Европу и "бендеровцев", чего бы стоили все эти гейские "изобретения"?! И кто, кроме него, мог после этого сохранить гигантский рост, молодость и красоту?!
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04.11.2021 17:30 Відповісти
....и переименовать в ВАТО...
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04.11.2021 17:31 Відповісти
Росія це країна бидло... А росіяни це русіш швайн для НАТО.
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04.11.2021 17:47 Відповісти
Свого часу і СРСР просився і подавав заявку на вступ до НАТО ... відмовили. НАТО і створене для того, щоб не пустити московську орду (в любому виконанні) до Європи.
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04.11.2021 18:02 Відповісти
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04.11.2021 18:04 Відповісти
Пуйло хотел в НАТО на своих условиях.... сталин хотел в Тройственный Союз до Гитлера, тоже на своих условиях... И НАТО и Тройственный Союз послали мацкалей в дупу с ихними условиями.
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04.11.2021 18:27 Відповісти
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04.11.2021 18:27 Відповісти
человек в теме разбирается - отмотал срок в ГУЛАГе
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04.11.2021 18:38 Відповісти
расейка часть европейской культуры???? вот это анекдот месяца!
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04.11.2021 20:25 Відповісти
Хотелось чтобы они вступили в таёжный союз
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04.11.2021 22:40 Відповісти
 
 