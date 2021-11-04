Путін хотів, щоб Росія вступила до НАТО, але тільки на його умовах, - ексгенсек Альянсу Робертсон
Володимир Путін хотів, щоб Росія вступила до НАТО, але не хотів, щоб його країна проходила звичайний процес подання заявок і стала в чергу "з багатьма країнами, що не мають значення".
Про це розповів колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Робертсон, який очолював НАТО в період з 1999 по 2003 рік, сказав, що Путін ясно дав зрозуміти на їхній першій зустрічі, що він хоче, щоб Росія стала частиною Західної Європи.
"Вони хотіли бути частиною того безпечного, стабільного процвітаючого Заходу, якого на той час Росія не мала", - сказав він.
Робертсон згадав ранню зустріч із Путіним, який став президентом РФ у 2000 році. "Путін сказав: "Коли ви маєте намір запросити нас до НАТО?" і я сказав: "Ну, ми не запрошуємо людей туди, вони вступають до НАТО, вони подають заявку на вступ до НАТО". І він сказав: "Ну, ми не стоїмо в одному ряду з багатьма країнами, які не мають значення".
Ця розповідь перегукується з тим, що Путін сказав в інтерв'ю ВВС незадовго до того, як він вперше обійняв посаду президента РФ понад 21 рік тому.
Путін тоді заявив, що не відкидає приєднання до НАТО, "якщо і коли погляди Росії будуть прийняті до уваги як погляди рівноправного партнера".
Він сказав, що йому важко уявити НАТО як ворога. "Росія – частина європейської культури. І я не можу уявити свою країну ізольованою від Європи та того, що ми часто називаємо цивілізованим світом", - сказав Путін.
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получит ракеты на Хуторе Михайловском
Тогда не было? А шо сичас у мокшанских свинособак он есть?
ТЁТЯ РОЗА
Трудно представить, как можно, сидя в жопе, смотреть на мир через прицел!
Теперь он один-на-один с Китаем остался...
Смієтесь чи що
"Особые условия" им, "не стоим в одном ряду со многими странами, не имеющими значения", жесть. Эта искренняя убежденность лаптекопытных, что они какие-то особенные, законы им не писаны, весь мир вокруг них вращается и все должны им чуть ли не кланяться, не перестает конечно поражать. Неудивительно, что все соседи один за другим разбегаются от этих "особенных и альтернативно одаренных", как от чумных.
На саммите в Румынии в 2008 году НАТО (говорим НАТО, слышим Германия и Франция) отказалось предоставить Грузии и Украине ПДЧ, или как там план пошаговых действий назывался по приему кандидатов на вступление в альянс. Обе страны официально подали заявки, которые даже серьезно не рассматривали.
Вместо это было объявлено, что каждая страна вправе куда-нибудь стремится, в т. ч. и в НАТО.
Чем это вскоре обернулось для Грузии, а потом и для Украины вряд ли стоит напоминать.
Что неправильно сделал Робертсон? А что он сделал правильно?
НАТО пыталось как-то вразумить, отрезвить обезумевшего кремлевского фюрера, установить для него красные линии, и убедить, если он их переступит, то Мордор заплатит за это дорогую цену? Вместо этого геббельсы Кремля сами визжат об установлении ими красных линий для НАТО и Европы.
Путлер сбил малайзийский лайнер, погибло 299 человек, большинство из них были европейцы, и ему, по большому счету, не пришлось ответить за это преступление совершенное его государством. Голландцы накажут заочно стрелочников, как будто бы стрелочники запросто могли вывезти из расположения 53-й ракетно-зенитной бригады под Курском ракетную установку и свободно перевезти ее через границу Мордора.
Согласен чтобы НАТО возглавляла не США, а Московия с её колониями
Что будут делать военные , компании по производству оружия , разработке и продаже если прекратятся войны, конфликты , геноцид на религиозной и рассовой почве. Вот и ответ , а он наплаву. Пока есть оружие и конфликты , существует возможность перераспределения благ , в том числе как природных , так и деятельности рук и умов человека.
На Россию давно глаз подожили. Сперва Россия, Австрия и Пруссия поделили Речь Посполиту, потом обстоятельства подобным образом обошлись с Австрией, Россией и Пруссией которой теперь не то что как государства нет , но и даже как столицые ее - Кенигсберга. Россию сменил СССР и его поделили после развала , на очереди РФ. И это не секрет , люди лишними были для Гитлера , сейчас люди это обслуживающий персонал компаний , корпораций - капитализма. Ищите причину в себе.
Войдём в НАТО по самые Нидерланды, им новый член и нам приятно.
Плохо что эту шутку ( а шутки ли ?) не перевели этим секретарям .... может тогда поняли с чем имеют дело
Россия дала миру феномен весомее,чем какая-то там еда, айфоны и интернеты - великого Путина В.В. Если бы он не победил печенегов, "коричневую чуму", Европу и "бендеровцев", чего бы стоили все эти гейские "изобретения"?! И кто, кроме него, мог после этого сохранить гигантский рост, молодость и красоту?!