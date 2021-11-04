Путін хотів, щоб Росія вступила до НАТО, але тільки на його умовах, - ексгенсек Альянсу Робертсон

Володимир Путін хотів, щоб Росія вступила до НАТО, але не хотів, щоб його країна проходила звичайний процес подання заявок і стала в чергу "з багатьма країнами, що не мають значення".

Про це розповів колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Робертсон, який очолював НАТО в період з 1999 по 2003 рік, сказав, що Путін ясно дав зрозуміти на їхній першій зустрічі, що він хоче, щоб Росія стала частиною Західної Європи.

"Вони хотіли бути частиною того безпечного, стабільного процвітаючого Заходу, якого на той час Росія не мала", - сказав він.

Робертсон згадав ранню зустріч із Путіним, який став президентом РФ у 2000 році. "Путін сказав: "Коли ви маєте намір запросити нас до НАТО?" і я сказав: "Ну, ми не запрошуємо людей туди, вони вступають до НАТО, вони подають заявку на вступ до НАТО". І він сказав: "Ну, ми не стоїмо в одному ряду з багатьма країнами, які не мають значення".

Ця розповідь перегукується з тим, що Путін сказав в інтерв'ю ВВС незадовго до того, як він вперше обійняв посаду президента РФ понад 21 рік тому.

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Путін тоді заявив, що не відкидає приєднання до НАТО, "якщо і коли погляди Росії будуть прийняті до уваги як погляди рівноправного партнера".

Він сказав, що йому важко уявити НАТО як ворога. "Росія – частина європейської культури. І я не можу уявити свою країну ізольованою від Європи та того, що ми часто називаємо цивілізованим світом", - сказав Путін.