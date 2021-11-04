2 319 19
Ситуація з COVID-19 в Україні покращиться у першому кварталі 2022 року, - Кузін
Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, коли варто очікувати піку хвилі коронавірусу в Україні. За його словами, це станеться вже найближчими тижнями.
Про це в ефірі "Україна 24" заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми очікуємо, що пікові навантаження на систему охорони здоров'я впродовж найближчих двох-трьох тижнів із поступовим спадом до середини грудня 2021 року, зокрема покращення ситуації в першому кварталі 2022 року. Це наші прогнози", - зазначив він.
За словами Кузіна, вакцинація – єдиний вихід для зменшення навантаження на медичну систему.
Топ коментарі
+4 Підлога Маккартні
показати весь коментар04.11.2021 16:02 Відповісти Посилання
+3 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар04.11.2021 16:25 Відповісти Посилання
+2 Dust
показати весь коментар04.11.2021 15:59 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Осенью листья опадают, а весной распускаются"
Дуст
Звітно, що я на про вас, а про капітана...
помста то холодна страва