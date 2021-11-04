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Новини Коронавірус і карантин
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Ситуація з COVID-19 в Україні покращиться у першому кварталі 2022 року, - Кузін

Ситуація з COVID-19 в Україні покращиться у першому кварталі 2022 року, - Кузін

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, коли варто очікувати піку хвилі коронавірусу в Україні. За його словами, це станеться вже найближчими тижнями.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми очікуємо, що пікові навантаження на систему охорони здоров'я впродовж найближчих двох-трьох тижнів із поступовим спадом до середини грудня 2021 року, зокрема покращення ситуації в першому кварталі 2022 року. Це наші прогнози", - зазначив він.

За словами Кузіна, вакцинація – єдиний вихід для зменшення навантаження на медичну систему.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Споживання кисню у лікарнях упродовж місяця зросло на 30%, - Кузін

Автор: 

карантин (18172) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
да ты ванга
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04.11.2021 16:02 Відповісти
+3
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04.11.2021 16:25 Відповісти
+2
великие изречения о констатации очевидности:

"Осенью листья опадают, а весной распускаются"
Дуст
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04.11.2021 15:59 Відповісти
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великие изречения о констатации очевидности:

"Осенью листья опадают, а весной распускаются"
Дуст
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04.11.2021 15:59 Відповісти
Вбив би дурня.
Звітно, що я на про вас, а про капітана...
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04.11.2021 16:06 Відповісти
Сорі, звіСтно
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04.11.2021 16:07 Відповісти
підтримую Ваші благі наміри, але

помста то холодна страва
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04.11.2021 16:14 Відповісти
Надо больше зажимать гайки невакцинированным. Сразу побегут вакцинироваться - проверено. Проблема по вопросу с вакцинами высосана из пальца.
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04.11.2021 16:00 Відповісти
Вакцинація не є вихід. минулого року не було вакцини і все було добре...а тут брехня, в грудні відкриють школи на 2 тижні потім канікули і знову карантин в кінці січня......все навмисно
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04.11.2021 16:22 Відповісти
Чего там мелочиться давайте уже к стенке ставить по-сталински
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04.11.2021 16:27 Відповісти
да ты ванга
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04.11.2021 16:02 Відповісти
А чому влітку сиділи, на початку осені теж руки не доходили, а як почав ковід людей косити, то тепер отямились.
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04.11.2021 16:07 Відповісти
А как насчёт процента жиров в масле?
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04.11.2021 16:12 Відповісти
растет процент пальмового масла в молоке !
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04.11.2021 16:15 Відповісти
Мне одному кажется что Волга впадает в Каспийское море?
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04.11.2021 16:13 Відповісти
Тобто місяці чотири щодня від ковіду будуть вмирати по 500-700 українців.
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04.11.2021 16:15 Відповісти
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04.11.2021 16:25 Відповісти
А Кузин "зуб даёт" или какую-то другую часть тела?
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04.11.2021 16:34 Відповісти
Та ситуация с ковидлом улучшится уже с 20 декабря 2021г. Там же праздники, корпоративчики, концерты. 95 кварталу надо зарабатывать, а депутатам во главе с ЗЕ! отдыхать на курортах
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04.11.2021 20:38 Відповісти
В апреле - мае когда потеплеет и сезонные болезни уходят. Все правильно. Только почему протоколы лечения сезонных болезней и профилактика не по протоколам, а через одно место никто объяснить не может.
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04.11.2021 20:42 Відповісти
...и Земля налетит на небесную ось...(с)
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04.11.2021 21:39 Відповісти
 
 