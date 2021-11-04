Ситуація з COVID-19 в Україні покращиться у першому кварталі 2022 року, - Кузін

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, коли варто очікувати піку хвилі коронавірусу в Україні. За його словами, це станеться вже найближчими тижнями.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми очікуємо, що пікові навантаження на систему охорони здоров'я впродовж найближчих двох-трьох тижнів із поступовим спадом до середини грудня 2021 року, зокрема покращення ситуації в першому кварталі 2022 року. Це наші прогнози", - зазначив він.

За словами Кузіна, вакцинація – єдиний вихід для зменшення навантаження на медичну систему.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Споживання кисню у лікарнях упродовж місяця зросло на 30%, - Кузін