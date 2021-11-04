"Слуга народу" Арахамія про плакати опозиції з запитаннями до Зеленського: Я хотів прийти з плакатом на підтримку Саакашвілі, але мені заборонили
Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія хотів прийти до парламенту з плакатом на підтримку Міхеіла Саакашвілі.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, так він прокоментував журналістам у ВР те, що депутати опозиції сьогодні принесли на засідання плакати.
За словами Арахамії, два дні тому керівництво парламенту заборонило йому приходити до зали з таким плакатом, оскільки це порушує регламент.
"Але сьогодні я побачив, що, як-то кажуть, регламент для друзів, для ворогів - закон. Щось таке. Я бачу, що так воно і працює", - зазначив політик.
Говорячи про ситуацію із позафракційним Гео Леросом, він заявив, що знає про звернення з цього приводу до регламентного комітету.
"Найперше, з чим я зіткнувся - регламентний комітет рік тому усунув Геращенко на три дні від пленарних засідань за "зелених чоловічків". Потім нам сказали наші колеги, до речі, з "Європейської Солідарності", що буде дуже неправильно виносити це до зали". А ось щодо Третьякової зараз саме така риторика: давайте виносити до зали... Я особисто запропонував: я не проти виносити до зали питання Третьякової, але давайте тоді складемо всі такі рішення регламентного комітету щодо всіх, за ким вони були, і внесемо до зали. Зал нехай визначається. Це буде правильно та справедливо", - додав Арахамія.
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А нормальна людина - нормально житиме навіть при такому імбецилі як зеля!
Значить, Зєля з ОПою зливають "реформатора".
Його штабісти із "Штабу реформ"також мовчать, в рот набрали. Також кинули.
Хламідія, що з відповіддю на питання поставлені опозицією?
Если второе, то вам к психиатру, вы явно видите не то, что есть на самом деле.
Это называется галлюцинации.
я тже дкмал шо он "стебется" так. кстати слушаю щас...
53 мин. - самому включили его же фразы https://www.youtube.com/watch?v=XUWt2-NRnHw
слава Зевсу шо я не ходил на выборы, а то бы щас критиковали шо голосовал за Петр алексеича.
и проголосовал бы, если бы не его православнутость тупая.