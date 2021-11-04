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Новини
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"Слуга народу" Арахамія про плакати опозиції з запитаннями до Зеленського: Я хотів прийти з плакатом на підтримку Саакашвілі, але мені заборонили

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія хотів прийти до парламенту з плакатом на підтримку Міхеіла Саакашвілі.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, так він прокоментував журналістам у ВР те, що депутати опозиції сьогодні принесли на засідання плакати.

За словами Арахамії, два дні тому керівництво парламенту заборонило йому приходити до зали з таким плакатом, оскільки це порушує регламент.

"Але сьогодні я побачив, що, як-то кажуть, регламент для друзів, для ворогів - закон. Щось таке. Я бачу, що так воно і працює", - зазначив політик.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Зеофшор. Поверни 40 млн доларів": Опозиція під час виступу Зеленського підняла плакати із запитаннями до президента. ФОТОрепортаж

Говорячи про ситуацію із позафракційним Гео Леросом, він заявив, що знає про звернення з цього приводу до регламентного комітету.

"Найперше, з чим я зіткнувся - регламентний комітет рік тому усунув Геращенко на три дні від пленарних засідань за "зелених чоловічків". Потім нам сказали наші колеги, до речі, з "Європейської Солідарності", що буде дуже неправильно виносити це до зали". А ось щодо Третьякової зараз саме така риторика: давайте виносити до зали... Я особисто запропонував: я не проти виносити до зали питання Третьякової, але давайте тоді складемо всі такі рішення регламентного комітету щодо всіх, за ким вони були, і внесемо до зали. Зал нехай визначається. Це буде правильно та справедливо", - додав Арахамія.

Автор: 

ВР (15073) Геращенко Ірина (1150) Зеленський Володимир (24584) регламент (115) Саакашвілі Міхеіл (2155) плакати (17) Арахамія Давид (1107) Лерос Гео (383) Третьякова Галина (111)


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Топ коментарі
+19
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04.11.2021 16:11 Відповісти
+17
а причем сракавшили к Украине и нашему парламенту???
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04.11.2021 16:10 Відповісти
+13
Залётный Абхазский жидок куролесит по всему миру в поисках гешефта.
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04.11.2021 16:22 Відповісти
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04.11.2021 16:10 Відповісти
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04.11.2021 16:26 Відповісти
а причем сракавшили к Украине и нашему парламенту???
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04.11.2021 16:10 Відповісти
при тому ж при чому зеленський до інститутуту президенства - як то кажуть зальотний(случайний) пасажир!
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04.11.2021 16:12 Відповісти
Сухумский примат , возвращайся на родину к своему земляку ! Держите там друг-друга!🐒 Понаехали , политические проституты -заробитчане , своих сироток не прокормить
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04.11.2021 16:23 Відповісти
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04.11.2021 16:11 Відповісти
Оно еще и в США нагадило как Дэвид Браун...потом вот в Украине всплыло.
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04.11.2021 16:13 Відповісти
Залётный Абхазский жидок куролесит по всему миру в поисках гешефта.
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04.11.2021 16:22 Відповісти
жарять свій електорат, а електорат зеленського це довбойо.би, імдецили, прихильники каца.пстану, шльон.дри та інше біосміття, таких дебілів в принципі хватає в будь-якій державі (єдине виключення підера.ція - там біосміття під 90% - в цьому вони звичайно були є та будуть лідерами аж до свого недалекого знищення!
А нормальна людина - нормально житиме навіть при такому імбецилі як зеля!
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04.11.2021 16:32 Відповісти
та не надо так жестко, мы же не муссолинисты(просто тихо придем и .... "Машингвери, штурмгевери".....)
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04.11.2021 16:56 Відповісти
Люди ! Схаменіться ! "Агрохімія" - це ворог України ! Шукає як набити кармани на популізмі...Він так треба Україні у політиці,як я в компанії Ілона Маска !!! Його місце на трасі Одеса-Миколаїв-Херсон ! Шашлики !!! Не більше..Я б недовірив ніц цьому новоспеченому "українцю"...Хоча...воно такий українець,як я філіпінець !
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04.11.2021 16:43 Відповісти
Карлсону нужны не плакаты, ему нужны борщ от Лизки и варенье от...Впрочем, кто ему лепил варенье, история умалчивает.
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04.11.2021 16:11 Відповісти
Ая яй...бедьненький....У Саакашвили то все Хорошо! Диета на пользу.
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04.11.2021 16:12 Відповісти
Я думаю що у нашої манюні бубочки криворагульного після сьогоднішнього дня на одну фобію стане більше, він буде боятися ходити у Раду
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04.11.2021 16:13 Відповісти
он походу уже вообще без группы поддержки из 2 батальонов спецназа боится передвигаться...
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04.11.2021 16:33 Відповісти
я думаю що протягом найближчих двох років бубочка потрапить в таку обстановку звідки і вийти то можна лише по закінченню строку, проте якщо брати до уваги ст. 442 ККУ, то там довічне, а те що діється при зепі.дару в Україні окрім як геноцидом Українського народу назвати не можна. Тому як то кажуть "місце його на вбиральні" або "під шконкою" в силу його моральних переконань.
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04.11.2021 16:37 Відповісти
А это вообще законно-терпеть идиотизм этого подонка?
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04.11.2021 16:15 Відповісти
А що ж майку не вдяг "free misha"😏
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04.11.2021 16:16 Відповісти
пиз...дун, сорри за мой английский...
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04.11.2021 16:17 Відповісти
Ба! Да у Вас чистый Йоркширский диалект!
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04.11.2021 16:25 Відповісти
Да Вы, уважаемый, и на чистейшем китайском можете! ************ наречие, ага. Пиз дун означает "беспринципная лживая тварь, готовая служить любому подонку за десяток монет". Но это не точно.
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04.11.2021 16:53 Відповісти
Кто запретил? Ах, да... Разумков.
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04.11.2021 16:18 Відповісти
Приди с плакатом к тюрьме, где сидит Михуил. А потом вали с ним в свой обезьяний питомник. Там недалеко.
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04.11.2021 16:18 Відповісти
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04.11.2021 16:19 Відповісти
Яка кумедна мавпочка!
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04.11.2021 16:19 Відповісти
Цензор, вы бы в терминах поаккуратнее были б. назвать арахамию политиком все равно, что назвать свинью балериной.
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04.11.2021 16:20 Відповісти
Самый аккуратный термин - чурка !
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04.11.2021 16:26 Відповісти
А Лерос показал фак шморкле, просто хотел рассмешить комика.
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04.11.2021 16:22 Відповісти
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04.11.2021 16:23 Відповісти
Опозиція не могла щось заборонити Арахамії, в тому числі, і плакат на підтримку Саака.
Значить, Зєля з ОПою зливають "реформатора".
Його штабісти із "Штабу реформ"також мовчать, в рот набрали. Також кинули.
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04.11.2021 16:25 Відповісти
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04.11.2021 16:27 Відповісти
Улюблена тема плісняви, переведення стрілок на іншу тему.
Хламідія, що з відповіддю на питання поставлені опозицією?
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04.11.2021 16:31 Відповісти
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04.11.2021 16:32 Відповісти
Вся оппозиция завидует Президенту Зкленскому. Потому что когда они были у власти они ничего не делали,а только воровали . А сейчас видят что Президент Зеленский двигает Украину вперёд и завидуют Владимиру Зкленскому Главнокомандующему Украины
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04.11.2021 16:35 Відповісти
Олег Пидрович! ЗЕбилу завидуют, что у него на писюне мозоль от частого контакта с клавишами пианино?
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04.11.2021 16:49 Відповісти
я думал реально шо вы так "стебешься", но уже вижу шо вы.... скажем так, коллега Кивы по разуму
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04.11.2021 16:59 Відповісти
Хорошо что у Президента Зеленского сильный характер и он не отвлекается , а занимается государственными делами и строит сильную Украину реальными достижениями которые видно невооружённым глазом
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04.11.2021 17:05 Відповісти
слушай.те, не смеялсябы взял и вас , извинио яв ам мордой повозил, примотав тросом к фаркопу. я думал вы так прикалываешься, но это уже за гранью. - приедь в село какое то и такое расскажи - тя тупо .... минимум отпинают хорошенько
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04.11.2021 17:10 Відповісти
Что-то я никак не пойму, это у вас такой сарказм по поводу величайшего лидера всей вселенной или вы так действительно думаете?
Если второе, то вам к психиатру, вы явно видите не то, что есть на самом деле.
Это называется галлюцинации.
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04.11.2021 18:01 Відповісти
там вроде клиника.
я тже дкмал шо он "стебется" так. кстати слушаю щас...
53 мин. - самому включили его же фразы https://www.youtube.com/watch?v=XUWt2-NRnHw
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04.11.2021 18:38 Відповісти
Да!!!! в дурдоме день открытых дверей?
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04.11.2021 17:32 Відповісти
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04.11.2021 16:35 Відповісти
Агрохімія, фулє
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04.11.2021 16:37 Відповісти
дурника корче падло
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04.11.2021 16:42 Відповісти
А хто не пустив? Зеля проти *******? Потрібно срочно зібрати РНБО і винести постанову та повернути його в Україну. На крайняк дати команду розвідникам ГРУ, КРУ, УРУ, УГУ і ОГО викрасти його і повернути Ясько. Ви тільки подивіться, як вона страждає, на ній немає вже ні обличчя, ні фігури. З Китаю дівчинку забрали ж з собачкою, а чому для своєї не можуть забрати Міхійоба? А полонені військові то таке, не для них Вова йшов у президенти.
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04.11.2021 16:43 Відповісти
Человек-хламидия пошел на Разумкова? Вдвоем будут огаживать "Он-нелоха"?
слава Зевсу шо я не ходил на выборы, а то бы щас критиковали шо голосовал за Петр алексеича.
и проголосовал бы, если бы не его православнутость тупая.
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04.11.2021 17:02 Відповісти
Він не поплутав призив до звільнення політичного афериста з питаннями до президента своєї країни. Ці дебили так і не зрозуміли в яку халепу потрапила держава з Саакашвілі. Державна особа таємно потрапляє до іншої держави з ціллю заколота. Да вони повинні були негайно вибачитися, відправити своїх слідчих, дізнатися хто допомагав йому і всіх під суд. А якщо б Саакашвілі повернули, то і його відправити за грати років на 15.
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04.11.2021 17:40 Відповісти
Ара не политик, он будущий подследственный.
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04.11.2021 18:11 Відповісти
Охренеть. Архамия про регламент вспомнил. Ничего, отвечать будет по всей строгости закона и не перед оком государевым...
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04.11.2021 18:16 Відповісти
 
 