"Слуга народу" Арахамія про плакати опозиції з запитаннями до Зеленського: Я хотів прийти з плакатом на підтримку Саакашвілі, але мені заборонили

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія хотів прийти до парламенту з плакатом на підтримку Міхеіла Саакашвілі.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, так він прокоментував журналістам у ВР те, що депутати опозиції сьогодні принесли на засідання плакати.

За словами Арахамії, два дні тому керівництво парламенту заборонило йому приходити до зали з таким плакатом, оскільки це порушує регламент.

"Але сьогодні я побачив, що, як-то кажуть, регламент для друзів, для ворогів - закон. Щось таке. Я бачу, що так воно і працює", - зазначив політик.

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Говорячи про ситуацію із позафракційним Гео Леросом, він заявив, що знає про звернення з цього приводу до регламентного комітету.

"Найперше, з чим я зіткнувся - регламентний комітет рік тому усунув Геращенко на три дні від пленарних засідань за "зелених чоловічків". Потім нам сказали наші колеги, до речі, з "Європейської Солідарності", що буде дуже неправильно виносити це до зали". А ось щодо Третьякової зараз саме така риторика: давайте виносити до зали... Я особисто запропонував: я не проти виносити до зали питання Третьякової, але давайте тоді складемо всі такі рішення регламентного комітету щодо всіх, за ким вони були, і внесемо до зали. Зал нехай визначається. Це буде правильно та справедливо", - додав Арахамія.