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Ставити на голосування ресурсний законопроєкт у п'ятницю безглуздо. Його буде розглянуто 16 листопада, - Арахамія

Ставити на голосування ресурсний законопроєкт у п'ятницю безглуздо. Його буде розглянуто 16 листопада, - Арахамія

Верховна Рада може розглянути урядовий законопроєкт №5600 про збалансованість бюджетних надходжень ("ресурсний" законопроєкт) у другому читанні наступного пленарного вівторка, 16 листопада.

Про це повідомив голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Цей законопроєкт розглядатиметься першим у вівторок (16 листопада. – Ред.), тому що ставити його у п'ятницю (5 листопада. – Ред.) – безглуздо", - сказав парламентарій.

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Автор: 

ВР (15073) Податковий кодекс (428) Арахамія Давид (1107)


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Та поставьте его на черную пятницу, че торопиться.
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04.11.2021 16:40 Відповісти
Напридумывают законопроектов которые условно принесут деньги в бюджет и в конце года как всегда нет денег, зарплаты не выплачивают, выплаты задерживают так и надейся на государство, есть казино с пополнением по смс на котороэ можно надеяться, https://slovonevorobei.info/avtomatysvyvodom/kazino-sms пополнял счет в казино по смс и остался в восторге
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07.11.2021 16:42 Відповісти
 
 