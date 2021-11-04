Ставити на голосування ресурсний законопроєкт у п'ятницю безглуздо. Його буде розглянуто 16 листопада, - Арахамія

Верховна Рада може розглянути урядовий законопроєкт №5600 про збалансованість бюджетних надходжень ("ресурсний" законопроєкт) у другому читанні наступного пленарного вівторка, 16 листопада.

Про це повідомив голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Цей законопроєкт розглядатиметься першим у вівторок (16 листопада. – Ред.), тому що ставити його у п'ятницю (5 листопада. – Ред.) – безглуздо", - сказав парламентарій.

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