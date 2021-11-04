Ставити на голосування ресурсний законопроєкт у п'ятницю безглуздо. Його буде розглянуто 16 листопада, - Арахамія
Верховна Рада може розглянути урядовий законопроєкт №5600 про збалансованість бюджетних надходжень ("ресурсний" законопроєкт) у другому читанні наступного пленарного вівторка, 16 листопада.
Про це повідомив голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Цей законопроєкт розглядатиметься першим у вівторок (16 листопада. – Ред.), тому що ставити його у п'ятницю (5 листопада. – Ред.) – безглуздо", - сказав парламентарій.
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Александр Иванов #442761
показати весь коментар04.11.2021 16:40 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Dumitru Lazar
показати весь коментар07.11.2021 16:42 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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