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Новини Війна
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Суспільство не звикло, сказали б: "Війна на дворі, а ви ставите жінку", - "слуга народу" Арахамія про жінку-міністра оборони

Суспільство не звикло, сказали б:

Фракція "Слуга народу" вважає, що зараз українське суспільство не сприйняло б на посаді міністра оборони жінку.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради голова фракції "СН" Давид Арахамія.

"Тому що суспільство не звикло. Ви ж бачите, що зараз є питання щодо Резнікова. Він служив в армії, військовозобов'язаний, але не військовий. Через це до нас вже є питання. А якби була жінка, то взагалі б сказали: "Війна надворі, а ви ставите жінку", - зазначив нардеп.

Арахамія припускає, що за кілька років міністром оборони може стати жінка.

Також читайте: Резніков анонсував кадрові зміни до Міноборони: Питання буде вирішено найближчими днями

Раніше "слуга народу" Ірина Верещук заявляла, що її кандидатуру на посаду міністра оборони обговорювали у фракції "СН". У підсумку Верещук призначили віцепрем'єркою - міністеркою з питань реінтеграції, а її попередника на цій посаді Олексія Резнікова - міністром оборони.

Автор: 

жінки (636) Міноборони (7519) гендерні проблеми (111) Арахамія Давид (1107)


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Топ коментарі
+30
Какая ж это женщина? Это брат близнец марии захаровой!!!
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04.11.2021 16:39 Відповісти
+27
т.е. для ЗЕбилов проблема в том, что она женщина, а не в том, что она дура.
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04.11.2021 16:41 Відповісти
+21
суспільство клована й усіляких арахноїдів вибрало під час війни...
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04.11.2021 16:39 Відповісти
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А как хотелось свалить свои промахи на Слабый пол.
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04.11.2021 16:38 Відповісти
Какая ж это женщина? Это брат близнец марии захаровой!!!
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04.11.2021 16:39 Відповісти
Мать - Ирина Владиславовна Захарова, урождённая Мачулкоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-7 [7] - родилась в 1949 году,

Мачу́лкаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0#cite_note-1 [1] (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F розм. мочалкаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0#cite_note-2 [2] ) - жмуток https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BB%D0%B0 мачули або інших волокон для миття, стирання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%B4 бруду тощо.


от вона "відмиває" фуйла. Гени вони і є генами
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04.11.2021 17:02 Відповісти
суспільство клована й усіляких арахноїдів вибрало під час війни...
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04.11.2021 16:39 Відповісти
Суспільство взагалі не звикло до таких виражених представників біосміття як представники партії слуга народа, а до такої тупорилої зальотної хв.ойди як ********** то взагалі, нормальні військові її навіть на боріг Міністерства не пустили б!
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04.11.2021 16:39 Відповісти
а взагалі я знаю чому зеп.ідар її тягне за собою - у неї таке ж негарне непропорційне юудейське рилолице та така ж відсутність інтелекту як у його дружини ну як дві каплі води
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04.11.2021 16:41 Відповісти
Зеля збоченець і фрік,тому його й тягне до собі подібних.
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04.11.2021 16:59 Відповісти
Почему бы не восприняло? Вас пока воспринимает, а чем она хуже вас?
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04.11.2021 16:40 Відповісти
дождалась, многостаночница!
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04.11.2021 16:40 Відповісти
это так понимать похрен куда лишь бы пристроить мерзкую тетку.
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04.11.2021 16:40 Відповісти
сексист, однако
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04.11.2021 16:40 Відповісти
Верно, женщина женщине рознь, нельзя приравнивать эту Попинс примером к Федине или к женщинам-офицерам с боевым опытом.
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04.11.2021 17:21 Відповісти
Через несколько лет, власть зелёных будет восприниматься как страшный сон
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04.11.2021 16:41 Відповісти
Власть? Безвластие!!!
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04.11.2021 18:09 Відповісти
Ця кобила могла б бути міністром оборони хиба що руської-рави.
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04.11.2021 16:41 Відповісти
Про її досягнення на посаді міської голови опитані нами два десятки випадкових перехожих або відмовилися говорити, або відгукувалися ще жорсткіше.

«Що могла, те продала». «Гроші взяла і втекла в Київ». «У мене землю забрала». «Що Київ чекає? Те саме що Раву - безлад, хаос, непорядок».
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04.11.2021 17:03 Відповісти
За кожне таке лайно мають відповідати ти хто її обирав,і кожна обрана рада завжди переповнена таким контингентом,мабуть нема з кого у нас обирати які виборці такі і депутати.
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04.11.2021 17:13 Відповісти
т.е. для ЗЕбилов проблема в том, что она женщина, а не в том, что она дура.
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04.11.2021 16:41 Відповісти
Сняли с языка.
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04.11.2021 16:43 Відповісти
С вами, агрохимиями, мы уже повидали всякого и ко всякому привыкли. К всплытию всей шушеры яныка, разблокировке их счетов и активов, к назначениям ворья и коррупционеров на важнейшие должности в государстве. К кварталовским скоморохам и жуликам на ключевых постах. К сливу интересов Украины во всех видах и формах.
Так что не стесняйтесь, жгите!
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04.11.2021 16:42 Відповісти
Та ты шо)война на дворе,а у нас главнокомандующий тупой вор и наркоман
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04.11.2021 16:43 Відповісти
на дворе трава, на траве дрова
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04.11.2021 16:45 Відповісти
Очень грустно, когда целый глава самой большой фракции в парламенте не соображает, что хотят налогоплатильщики от министра обороны и им глубоко пох, кто это : мужчина-женщина-трансгендер-собачка-котик, главное квалификация, соображение в голове и определённый жизненный багаж, для решения сложных задач обороны государства, находящегося в состоянии войны. Хотя когда Арахамии об этих мелочах думать, ему ведь надо ночью в ресторан с коллегами вопросы перетирать
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04.11.2021 16:44 Відповісти
Кар'єристка - посада любим способом і ні перед чим не зупиняючись, а досвіду -0.
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04.11.2021 16:44 Відповісти
Гасло: Завжди готова!
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04.11.2021 16:50 Відповісти
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04.11.2021 16:46 Відповісти
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04.11.2021 16:53 Відповісти
Та ФИГНЯ!!!
КЛОУНА же ГлавноКомандующим поставили.
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04.11.2021 16:48 Відповісти
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04.11.2021 16:49 Відповісти
после того что общество во время войны выбрало зеленых . баба ( а Верещалка именно баба а не женщина ) на должности министра это такая мелочь
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04.11.2021 16:50 Відповісти
А надо было Отца Нации, создателя и спасителя, доставателя....
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04.11.2021 16:50 Відповісти
Нет,надо было ту которая состоит в руцкой секте и голосовала бы за путена😂🌷
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04.11.2021 17:08 Відповісти
При призначені потрібно дивитись яке в претендентка прізвище, яке дало його предкам сусіди, суспільство років 100 тому.
Народ дуже тонко підмічає характер людини, а гени, вони, той во-во, нігтем не вишкрябаєш.
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04.11.2021 16:54 Відповісти
Поэтому поставили мужественного Шмуля с богодкой.
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04.11.2021 16:54 Відповісти
Тут главное кто что скажет а то что овца только ногти будет красить и глазки строить это вопрос десятый...
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04.11.2021 16:58 Відповісти
не один порядний украiнець за всi роки незалежностi так i не став презiдентом...Чорновiла вбили,кравчук кадебiст-комунiст,кучмо червоний директор комунiст януковiч-"несудiмий",ющ хреном гонiмий,пеця з бубачкой маланського роду один корче патрiота другий миротворця ось ***** i пньотся
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04.11.2021 17:01 Відповісти
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04.11.2021 17:03 Відповісти
Опасаюся за его жизнь, как бы ничего не случилось. Оно злопамятное и мстительное.
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04.11.2021 17:25 Відповісти
При чем тут женщина?
Если бы она была типо Лариса Скорык в 90-е и дожилась под танки, когда мужики прчтались за деревья - это одно.
А сельская давалка - совсем другое.
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04.11.2021 17:06 Відповісти
Про Маруську Звіробій не сказали б, що вона під час війни не придатна, вона б декого побрила наголо, хоч сама і жінка!
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04.11.2021 17:12 Відповісти
Эту, так сказать женщину, можно поставить только общественным туалетом управлять.
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04.11.2021 17:13 Відповісти
Извиняюся, лучше всрусь в штаны, то в тот туалет не зайду.
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04.11.2021 17:26 Відповісти
Хммм... Если "место бабы - на кухне", как подразумевалось этим чудиком, то почему клоуны не в цирке, а в Раде? Давайте всех уже на свои места. Регионалов - на сосны, клоунов - на арену, антиваксеров - в отдельный загончик. И будем жить счастливо.
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04.11.2021 17:26 Відповісти
Да при чем тут женщина, если она ТП??? 🤬🤡💀
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04.11.2021 17:30 Відповісти
если женщины очень хотят равноправия, тогда пусть призываются на срочную службу.
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04.11.2021 17:43 Відповісти
А то шо през не мужчина, никого не напрягает?
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04.11.2021 18:12 Відповісти
правильно писать - кабыла или кобыла?
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04.11.2021 18:27 Відповісти
идиоты
но что то доходит немного.
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04.11.2021 18:49 Відповісти
Верещук не женщина, а ватница.
Заместителем будет Кива.
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04.11.2021 19:05 Відповісти
Чому б на посаду міністра не призначити когось з розумних жінок ,, гадаю суспільство в цілому не заперечувало б . Але ж хотіли призначити - натуральну вівцю ! . Хто небудь пам'ятає хоч одну її дійсно - ясну , толкову думку , яку вона хоч раз висловила за 2 роки сидіння в депутатах .?
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04.11.2021 19:05 Відповісти
та й теперішній від баби не дуже відрізняється
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04.11.2021 19:15 Відповісти
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04.11.2021 19:17 Відповісти
Є в російській мові таке слово ХАБАЛКА... Це про Верещучку. Та й прізвище в неї від слова верещти...
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04.11.2021 19:31 Відповісти
Какая мерзкая особь это Верещук…Кто то достигает цели через постель,кто то за деньги,а кто бесконечным лизанием жопы нашему «главнокомандующему»жаль что интеллект не является приоритетом,для зелёной власти..если бы Гоголь сейчас был жив,именно она была прообразом в «Ревизоре»
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04.11.2021 20:09 Відповісти
Був вже в нас білозубий охоронець Порошенка міністром оборони, то чом би не була лизоблюдка Зеленського ?
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04.11.2021 20:49 Відповісти
интелект палаты №6
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04.11.2021 21:12 Відповісти
Поставили то, что будет помогать послушно пилить льготы.
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04.11.2021 21:43 Відповісти
 
 