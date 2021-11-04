Суспільство не звикло, сказали б: "Війна на дворі, а ви ставите жінку", - "слуга народу" Арахамія про жінку-міністра оборони

Фракція "Слуга народу" вважає, що зараз українське суспільство не сприйняло б на посаді міністра оборони жінку.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради голова фракції "СН" Давид Арахамія.

"Тому що суспільство не звикло. Ви ж бачите, що зараз є питання щодо Резнікова. Він служив в армії, військовозобов'язаний, але не військовий. Через це до нас вже є питання. А якби була жінка, то взагалі б сказали: "Війна надворі, а ви ставите жінку", - зазначив нардеп.

Арахамія припускає, що за кілька років міністром оборони може стати жінка.

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Раніше "слуга народу" Ірина Верещук заявляла, що її кандидатуру на посаду міністра оборони обговорювали у фракції "СН". У підсумку Верещук призначили віцепрем'єркою - міністеркою з питань реінтеграції, а її попередника на цій посаді Олексія Резнікова - міністром оборони.