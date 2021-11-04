Суспільство не звикло, сказали б: "Війна на дворі, а ви ставите жінку", - "слуга народу" Арахамія про жінку-міністра оборони
Фракція "Слуга народу" вважає, що зараз українське суспільство не сприйняло б на посаді міністра оборони жінку.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради голова фракції "СН" Давид Арахамія.
"Тому що суспільство не звикло. Ви ж бачите, що зараз є питання щодо Резнікова. Він служив в армії, військовозобов'язаний, але не військовий. Через це до нас вже є питання. А якби була жінка, то взагалі б сказали: "Війна надворі, а ви ставите жінку", - зазначив нардеп.
Арахамія припускає, що за кілька років міністром оборони може стати жінка.
Раніше "слуга народу" Ірина Верещук заявляла, що її кандидатуру на посаду міністра оборони обговорювали у фракції "СН". У підсумку Верещук призначили віцепрем'єркою - міністеркою з питань реінтеграції, а її попередника на цій посаді Олексія Резнікова - міністром оборони.
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Мачу́лкаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0#cite_note-1 [1] (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F розм. мочалкаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0#cite_note-2 [2] ) - жмуток https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BB%D0%B0 мачули або інших волокон для миття, стирання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%B4 бруду тощо.
от вона "відмиває" фуйла. Гени вони і є генами
«Що могла, те продала». «Гроші взяла і втекла в Київ». «У мене землю забрала». «Що Київ чекає? Те саме що Раву - безлад, хаос, непорядок».
Так что не стесняйтесь, жгите!
КЛОУНА же ГлавноКомандующим поставили.
Народ дуже тонко підмічає характер людини, а гени, вони, той во-во, нігтем не вишкрябаєш.
Если бы она была типо Лариса Скорык в 90-е и дожилась под танки, когда мужики прчтались за деревья - это одно.
А сельская давалка - совсем другое.
но что то доходит немного.
Заместителем будет Кива.