У ЗСУ планують створити дві нові артилерійські бригади та перейти на калібр 155 мм

Артилерія ЗСУ починає перехід на натовський калібр 155-мм, а також збільшує можливості артрозвідки та боротьби з танками, для чого мають створити дві нові бригади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ukrainian Military Pages.

"До 2025 року передбачається сформувати окрему розвідувальну артилерійську бригаду. Це дозволить посилювати угруповання військ підрозділами та засобами артилерійської розвідки, а отже – якісніше викривати об’єкти противника і використати всі можливості далекобійних засобів ураження. У планах також – створення окремої бригади ПТРК, яка посилить можливості армії там, де є найбільші загрози танкових атак", – йдеться у повідомленні Інформаційного агентства Міністерства оборони України "АрміяInform.

Крім того, розпочнуть оснащення артилерійських підрозділів 155-мм артсистемами, комплексами автоматизованого управління, модернізованими зразками реактивних систем залпового вогню, зокрема з високоточними снарядами зі збільшеною дальністю ураження, самохідними ПТРК та засобами артилерійської розвідки.

Українські артилеристи покладають великі надії на вітчизняних виробників, які мають розробити та поставити до війська оперативно-тактичний ракетний комплекс вітчизняного виробництва, безпілотні авіаційні розвідувальні системи тактичного та оперативно-тактичного (оперативного) радіусу дії, високоточних боєприпасів до РСЗВ, 152/155-мм гармат, 120-мм мінометів.

Як зазначає UMP, формування нових частин проходитиме на фоні хронічної недоукомплектованості наявних частин через відтік кадрів, а також перевищення штатів всіх наявних частин дозволеній законом чисельності. Через що останні кілька років у ЗС України триває "оптимізація" штатів, зокрема у 2020 році скоротили 20 тисяч посад, чергове скорочення штатних посад заплановане на 2022 рік, відповідні організаційні директиви наразі на затвердженні.

Наприкінці 2020 року начальник ракетних військ та артилерії ЗСУ генерал-майор Андрій Маліновський поінформував про плани поступової заміни буксированих артилерійських систем 2А36 "Гіацинт-Б", 2А65 "Мста-Б", САУ 2С19 "Мста-С" та 2С5 "Гіацинт-С" на 155-мм самохідні гаубиці на колісному шасі. Також, за його словами, у Міноборони розглядали можливість закупівлі польських 155-мм САУ Krab з перспективою налагодити виробництво вітчизняних самохідних гаубиць на гусеничному ходу. Вони мають замінити в ЗСУ радянські 122 та 152-мм САУ 2С1 "Гвоздика" та 2С3 "Акація".

Водночас, попри заяви про перехід на 155-мм, на початку року з'явилась інформація про закупівлю 26 САУ "Дана-М2" чеської компанії "Екскалібур" зі старою 152-мм гарматою 1970-х років. На початку травня, на рівненському полігоні, САУ пройшла випробування, що включало 18 перевірок, зокрема ходові та вогневі випробування. Проте 21 липня уряд звільнив заступника міністра оборони Олександра Миронюка, який лобіював цю закупівлю, а його діяльність на посаді наразі розслідує Державне бюро розслідувань.