У ЗСУ планують створити дві нові артилерійські бригади та перейти на калібр 155 мм
Артилерія ЗСУ починає перехід на натовський калібр 155-мм, а також збільшує можливості артрозвідки та боротьби з танками, для чого мають створити дві нові бригади.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ukrainian Military Pages.
"До 2025 року передбачається сформувати окрему розвідувальну артилерійську бригаду. Це дозволить посилювати угруповання військ підрозділами та засобами артилерійської розвідки, а отже – якісніше викривати об’єкти противника і використати всі можливості далекобійних засобів ураження. У планах також – створення окремої бригади ПТРК, яка посилить можливості армії там, де є найбільші загрози танкових атак", – йдеться у повідомленні Інформаційного агентства Міністерства оборони України "АрміяInform.
Крім того, розпочнуть оснащення артилерійських підрозділів 155-мм артсистемами, комплексами автоматизованого управління, модернізованими зразками реактивних систем залпового вогню, зокрема з високоточними снарядами зі збільшеною дальністю ураження, самохідними ПТРК та засобами артилерійської розвідки.
Українські артилеристи покладають великі надії на вітчизняних виробників, які мають розробити та поставити до війська оперативно-тактичний ракетний комплекс вітчизняного виробництва, безпілотні авіаційні розвідувальні системи тактичного та оперативно-тактичного (оперативного) радіусу дії, високоточних боєприпасів до РСЗВ, 152/155-мм гармат, 120-мм мінометів.
Як зазначає UMP, формування нових частин проходитиме на фоні хронічної недоукомплектованості наявних частин через відтік кадрів, а також перевищення штатів всіх наявних частин дозволеній законом чисельності. Через що останні кілька років у ЗС України триває "оптимізація" штатів, зокрема у 2020 році скоротили 20 тисяч посад, чергове скорочення штатних посад заплановане на 2022 рік, відповідні організаційні директиви наразі на затвердженні.
Наприкінці 2020 року начальник ракетних військ та артилерії ЗСУ генерал-майор Андрій Маліновський поінформував про плани поступової заміни буксированих артилерійських систем 2А36 "Гіацинт-Б", 2А65 "Мста-Б", САУ 2С19 "Мста-С" та 2С5 "Гіацинт-С" на 155-мм самохідні гаубиці на колісному шасі. Також, за його словами, у Міноборони розглядали можливість закупівлі польських 155-мм САУ Krab з перспективою налагодити виробництво вітчизняних самохідних гаубиць на гусеничному ходу. Вони мають замінити в ЗСУ радянські 122 та 152-мм САУ 2С1 "Гвоздика" та 2С3 "Акація".
Водночас, попри заяви про перехід на 155-мм, на початку року з'явилась інформація про закупівлю 26 САУ "Дана-М2" чеської компанії "Екскалібур" зі старою 152-мм гарматою 1970-х років. На початку травня, на рівненському полігоні, САУ пройшла випробування, що включало 18 перевірок, зокрема ходові та вогневі випробування. Проте 21 липня уряд звільнив заступника міністра оборони Олександра Миронюка, який лобіював цю закупівлю, а його діяльність на посаді наразі розслідує Державне бюро розслідувань.
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Проще и дешевле оставить 152 мм, и постепенно менять на высокоточное оружие.
подонки !!!!
Хрущев 75 лет назад полностью остановил развитие артиллерии, и сказал что больше не нужно, так как скоро будут одни ракеты.
Можете веще сказать, что через 20 лет одни роботы будут воевать с одинаковым результатом.
В то же время, я видел тех, кто в наше время охотится и воюют между собой с луками и копьями.
Осталось определиться, где мы в этом промежутке.
А я прошел Афган.
Так как ПРИНЦИПЕ не может отвечать требованиям !разведки" !
А дроны - ничего не делают требовательней, чем разведка. так как дроны, это всеголишь МАЛЕНЬКАЯ компонента разведки. И сам по себе наличие дрона - не может что либо сделать - разведкой! Очень многое называют "разведкой" - лишь для красного словца...
Например в Кременчуге стоял отдельный артиллерийско-разведывательный полк.
Очень интересный состав.
Умники (читай- дебилы), решили сократить за ненадобностью. А в 2014-м, офуели от недостаточности средств артиллерийской разведки.
Таких полков, было достаточно с одной стороны, и как всегда их не хватало.
пульнув декілька пострілів і швидко тікати городами
няких гусеничних траків - тіко колеса !
Долбодятлы зелёные! Под суд пойдёте с конфискацией, суки.
Фонд Порошенка разом з ГО «Солідарна справа громад» зібрали необхідні 18 мільйонів гривень для звільнення з-під варти бойового генерала Ігоря Павловського.
Громадський активіст, журналіст Віталій Гайдукевич повідомив, що 2 мільйони 100 тисяч гривень зібрали небайдужі українці через акцію у соцмережах. Він повідомив, що люди вносили від 10 гривень до сотень тисяч. «15 мільйонів 900 тисяч гривень буде докладено Фондом родини Петра Порошенка», - зазначив Гайдукевич.
«Понад шість тисяч людей взяли участь у зборі коштів за визволення генерала, героя Ігоря Павловського з покритих зеленою пліснявою зелених казематів. Я вражений такою небайдужістю. Як справжні «Брати по зброї» ми своїх не кидаємо. Так само, як і «Справа громад». Це і є справжнє громадянське суспільство. Як два роки тому ми з вами захистили кіборга генерала Марченка, так зараз визволимо і Павловського», - сказав під час зустрічі з активістами та ветеранами лідер «Європейської Солідарності», п'ятий Президент Петро Порошенко.
«Я хочу подякувати кожній людині, яка внесла свою посильну лепту у збір коштів на внесення судової застави за незаконно ув'язненого генерала. Як ми і обіцяли, ми з Мариною решту суми, яка потрібна, щоб генерала Павловського визволити на волю, внесемо з нашого благодійного Фонду прямо сьогодні. Для того, щоб уже завтра Ігор Валентинович був вдома разом з родиною», - зазначив Порошенко.
«Ігор Павловський - один із керівників оборони Маріуполя влітку 2014-го. За це в Росії проти нього порушена кримінальна справа. І це робить Павловському честь. А от спроба ув'язнити його в Україні - це ганьба владі і ганьба Зеленському. Тому що саме він замовив цю політичну вмотивовану справу. Напевно, Зеленський цілив у своїх політичних опонентів, але подібні його дії підривають обороноздатність держави», - наголосив п'ятий Президент.
«Замовне судилище над бойовим генералом Ігорем Павловським дуже добре вписується в кампанію із дискредитації та цькування захисників України. Ветеранів, добровольців, волонтерів, учасників Революції гідності. Це кампанія, в якій влада атакує всіх, хто грав вагому роль в обороні країни від російської агресії - чи то колишній Верховний Головнокомандувач, чи рядовий солдат», - констатує Петро Порошенко.
«Я переконаний в тому, що опозиція, уособлена «Європейською Солідарністю», громадянське суспільство, ветерани, волонтери спільними зусиллями захистять Україну від влади дилетантів, від негативних наслідків їхнього бездарного врядування. Перемога попереду», - наголосив Порошенко.