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Новини Війна
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У ЗСУ планують створити дві нові артилерійські бригади та перейти на калібр 155 мм

У ЗСУ планують створити дві нові артилерійські бригади та перейти на калібр 155 мм

Артилерія ЗСУ починає перехід на натовський калібр 155-мм, а також збільшує можливості артрозвідки та боротьби з танками, для чого мають створити дві нові бригади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ukrainian Military Pages.

"До 2025 року передбачається сформувати окрему розвідувальну артилерійську бригаду. Це дозволить посилювати угруповання військ підрозділами та засобами артилерійської розвідки, а отже – якісніше викривати об’єкти противника і використати всі можливості далекобійних засобів ураження. У планах також – створення окремої бригади ПТРК, яка посилить можливості армії там, де є найбільші загрози танкових атак", – йдеться у повідомленні Інформаційного агентства Міністерства оборони України "АрміяInform.

Крім того, розпочнуть оснащення артилерійських підрозділів 155-мм артсистемами, комплексами автоматизованого управління, модернізованими зразками реактивних систем залпового вогню, зокрема з високоточними снарядами зі збільшеною дальністю ураження, самохідними ПТРК та засобами артилерійської розвідки.

Українські артилеристи покладають великі надії на вітчизняних виробників, які мають розробити та поставити до війська оперативно-тактичний ракетний комплекс вітчизняного виробництва, безпілотні авіаційні розвідувальні системи тактичного та оперативно-тактичного (оперативного) радіусу дії, високоточних боєприпасів до РСЗВ, 152/155-мм гармат, 120-мм мінометів.

Як зазначає UMP, формування нових частин проходитиме на фоні хронічної недоукомплектованості наявних частин через відтік кадрів, а також перевищення штатів всіх наявних частин дозволеній законом чисельності. Через що останні кілька років у ЗС України триває "оптимізація" штатів, зокрема у 2020 році скоротили 20 тисяч посад, чергове скорочення штатних посад заплановане на 2022 рік, відповідні організаційні директиви наразі на затвердженні.

Наприкінці 2020 року начальник ракетних військ та артилерії ЗСУ генерал-майор Андрій Маліновський поінформував про плани поступової заміни буксированих артилерійських систем 2А36 "Гіацинт-Б", 2А65 "Мста-Б", САУ 2С19 "Мста-С" та 2С5 "Гіацинт-С" на 155-мм самохідні гаубиці на колісному шасі. Також, за його словами, у Міноборони розглядали можливість закупівлі польських 155-мм САУ Krab з перспективою налагодити виробництво вітчизняних самохідних гаубиць на гусеничному ходу. Вони мають замінити в ЗСУ радянські 122 та 152-мм САУ 2С1 "Гвоздика" та 2С3 "Акація".

Водночас, попри заяви про перехід на 155-мм, на початку року з'явилась інформація про закупівлю 26 САУ "Дана-М2" чеської компанії "Екскалібур" зі старою 152-мм гарматою 1970-х років. На початку травня, на рівненському полігоні, САУ пройшла випробування, що включало 18 перевірок, зокрема ходові та вогневі випробування. Проте 21 липня уряд звільнив заступника міністра оборони Олександра Миронюка, який лобіював цю закупівлю, а його діяльність на посаді наразі розслідує Державне бюро розслідувань.

Автор: 

оборона (4856) артилерія (805) ЗСУ (7719)


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Топ коментарі
+6
Любители планировок, правда напланировали, что ни угля, ни газу, ни єлектрики, ни кислорода, ни производства, и многое другое.
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04.11.2021 16:44 Відповісти
+6
https://eurosolidarity.org/2021/11/04/svoyih-ne-kydayemo-fond-poroshenka-z-gromadskymy-aktyvistamy-zibraly-neobhidnu-sumu-dlya-zvilnennya-z-pid-varty-bojovogo-generala-pavlovskogo/ Фонд Порошенка з громадськими активістами зібрали необхідну суму для звільнення з-під варти бойового генерала Павловського

Фонд Порошенка разом з ГО «Солідарна справа громад» зібрали необхідні 18 мільйонів гривень для звільнення з-під варти бойового генерала Ігоря Павловського.

Громадський активіст, журналіст Віталій Гайдукевич повідомив, що 2 мільйони 100 тисяч гривень зібрали небайдужі українці через акцію у соцмережах. Він повідомив, що люди вносили від 10 гривень до сотень тисяч. «15 мільйонів 900 тисяч гривень буде докладено Фондом родини Петра Порошенка», - зазначив Гайдукевич.
«Понад шість тисяч людей взяли участь у зборі коштів за визволення генерала, героя Ігоря Павловського з покритих зеленою пліснявою зелених казематів. Я вражений такою небайдужістю. Як справжні «Брати по зброї» ми своїх не кидаємо. Так само, як і «Справа громад». Це і є справжнє громадянське суспільство. Як два роки тому ми з вами захистили кіборга генерала Марченка, так зараз визволимо і Павловського», - сказав під час зустрічі з активістами та ветеранами лідер «Європейської Солідарності», п'ятий Президент Петро Порошенко.
«Я хочу подякувати кожній людині, яка внесла свою посильну лепту у збір коштів на внесення судової застави за незаконно ув'язненого генерала. Як ми і обіцяли, ми з Мариною решту суми, яка потрібна, щоб генерала Павловського визволити на волю, внесемо з нашого благодійного Фонду прямо сьогодні. Для того, щоб уже завтра Ігор Валентинович був вдома разом з родиною», - зазначив Порошенко.
«Ігор Павловський - один із керівників оборони Маріуполя влітку 2014-го. За це в Росії проти нього порушена кримінальна справа. І це робить Павловському честь. А от спроба ув'язнити його в Україні - це ганьба владі і ганьба Зеленському. Тому що саме він замовив цю політичну вмотивовану справу. Напевно, Зеленський цілив у своїх політичних опонентів, але подібні його дії підривають обороноздатність держави», - наголосив п'ятий Президент.
«Замовне судилище над бойовим генералом Ігорем Павловським дуже добре вписується в кампанію із дискредитації та цькування захисників України. Ветеранів, добровольців, волонтерів, учасників Революції гідності. Це кампанія, в якій влада атакує всіх, хто грав вагому роль в обороні країни від російської агресії - чи то колишній Верховний Головнокомандувач, чи рядовий солдат», - констатує Петро Порошенко.
«Я переконаний в тому, що опозиція, уособлена «Європейською Солідарністю», громадянське суспільство, ветерани, волонтери спільними зусиллями захистять Україну від влади дилетантів, від негативних наслідків їхнього бездарного врядування. Перемога попереду», - наголосив Порошенко.
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04.11.2021 19:05 Відповісти
+5
" отдельная разведывательно-артиллерийская бригада " - шо за неведома зверушка ?
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04.11.2021 16:52 Відповісти
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Недалек тот час, когда ствольная артиллерия уйдет в небытиё.
Проще и дешевле оставить 152 мм, и постепенно менять на высокоточное оружие.
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04.11.2021 16:41 Відповісти
Никуда она не уйдет..укомплектуют высокоточными АРС...возможно даже АРС с начинкой робота камикадзе...электроника все дешевле, сложнее и меньше в размерах
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04.11.2021 17:10 Відповісти
про Богдану ані пари з вуст

подонки !!!!
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04.11.2021 17:15 Відповісти
В прошлое уходит и уйдет буксируемая ствольная артиллерия,а самоходная останется еще надолго.
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04.11.2021 17:44 Відповісти
Со мной 10 лет назад чувак один спорил на коньяк, что сейчас уже не будет проводов, а сети будут все беспроводные.
Хрущев 75 лет назад полностью остановил развитие артиллерии, и сказал что больше не нужно, так как скоро будут одни ракеты.
Можете веще сказать, что через 20 лет одни роботы будут воевать с одинаковым результатом.
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04.11.2021 23:05 Відповісти
Роботы уже сейчас на вооружении, например в США. Беспилотники уже показали свою эффективность.
В то же время, я видел тех, кто в наше время охотится и воюют между собой с луками и копьями.
Осталось определиться, где мы в этом промежутке.
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05.11.2021 09:52 Відповісти
Ты просто не представляешь о чем говоришь. У тебя нет представления о войне.
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05.11.2021 11:02 Відповісти
Ты воевал?
А я прошел Афган.
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05.11.2021 11:18 Відповісти
Афган - это тактика малых групп. Это не полномасштабная окопная война.
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05.11.2021 13:47 Відповісти
это еще при Порошенко планировали ..
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04.11.2021 16:42 Відповісти
Любители планировок, правда напланировали, что ни угля, ни газу, ни єлектрики, ни кислорода, ни производства, и многое другое.
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04.11.2021 16:44 Відповісти
Не ссы в труссы, хрюсский Ифан ,мы не пропадем,а вас накрывает половой орган бабушки..
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04.11.2021 20:14 Відповісти
" отдельная разведывательно-артиллерийская бригада " - шо за неведома зверушка ?
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04.11.2021 16:52 Відповісти
Выдадут артиллеристам дроны для артразведки.
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04.11.2021 17:47 Відповісти
"разведывательной" артиллерия не может быть в принципе !

Так как ПРИНЦИПЕ не может отвечать требованиям !разведки" !

А дроны - ничего не делают требовательней, чем разведка. так как дроны, это всеголишь МАЛЕНЬКАЯ компонента разведки. И сам по себе наличие дрона - не может что либо сделать - разведкой! Очень многое называют "разведкой" - лишь для красного словца...
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04.11.2021 21:15 Відповісти
Такие были.
Например в Кременчуге стоял отдельный артиллерийско-разведывательный полк.
Очень интересный состав.
Умники (читай- дебилы), решили сократить за ненадобностью. А в 2014-м, офуели от недостаточности средств артиллерийской разведки.
Таких полков, было достаточно с одной стороны, и как всегда их не хватало.
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13.11.2021 21:49 Відповісти
Ничего не понял, но очень интересно. Какие именно и в каком объёме планируются системы, откуда твёрдое многолетнее финансирование на всё это, если людей не хватает в уже имеющихся, откуда брать народ в новосоздаваемые, может старые довести до ума, что такое "бригада ПТРК"? Что думает парламентский комитет по обороне, потому что один начальник артиллерии со всем этим никогда не справится и это серьёзная задача для всего государства?
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04.11.2021 16:55 Відповісти
А это повтор СТАРЫЙ ПРЕСТУПНЫХ ошибок ! Одним из отличий НАШЕГО АТО от "человеческого"... - распыление сил оного крупного подразделения по разным участкам фронта - где соседями им становятся не свои же подразделения части, а солянка и разных... Что плачевно сказывалось и скажется в будущем !
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04.11.2021 21:18 Відповісти
Так и в этом случае ... Хотят создать крупное подразделение, но распылят его по разным участкам как "приданные"... А ВСЕМ известно как организовывается взаимодействие с "приданными" ... - но остаточному принципу и их всегда "кидают" то на топливо, то на боеприпася, то на питание, на ниличие достоверной и полной информации, худшие участки и т.д.
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04.11.2021 21:20 Відповісти
Чешкое гавно ДАНА" купил Таран, вместе с Иловайским дизертиром, теперь этот Разумков Закупит польское гавно- Краб! А где наше украинское или хотя бы хорошее из США!!?
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04.11.2021 17:00 Відповісти
Дану мали закупити на заміну буксируємих Д-20 в мотострілкових бригадах ще при Пороху у 2018 році. А в новій цидулці про заміну цих гаубить ні слова - вочевидь зебіли древні Д-20 так і залишать на озброєнні. А в карабахській війні Дани себе чудово проявили - знищили арів більше ніж Байрактари
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04.11.2021 18:28 Відповісти
треба дотягувати Богдану до рівня шведського Арчера -
пульнув декілька пострілів і швидко тікати городами

няких гусеничних траків - тіко колеса !
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04.11.2021 18:34 Відповісти
Арчер занадто складний і дорогий - навіть така високотехнологічна країна як Швеція здатна випускати всього по 2 такі САУ на рік
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04.11.2021 18:55 Відповісти
Краб- это корейская лошадка с британской башней по лицензии, в которой стоит немецкое орудие (по лицензии). Вы считаете это говном? Откуда такие "интеллектуалы" только берутся
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04.11.2021 19:01 Відповісти
слишком медленно,учитывая пребывание страны в состоянии войны 8-й год...
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04.11.2021 17:02 Відповісти
Только накупили в Чехии 152-мм, теперь планируют переходить на 155 мм, если ещё при Порохе давно было запланировано.
Долбодятлы зелёные! Под суд пойдёте с конфискацией, суки.
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04.11.2021 17:31 Відповісти
І заборонити стріляти із штрафною санкцією 7 років в'язниці
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04.11.2021 17:50 Відповісти
У зв"язку з черговими "плануваннями" МО, згадався старий анекдот. "Знову хочеться в Париж... - А що, уже була? - Та ні - і раніше хотілося."
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04.11.2021 17:52 Відповісти
А мнением старой швабры поинтересовались? Она проявляет сильную обеспокеоенность по этому поводу
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04.11.2021 18:03 Відповісти
Я знаю чому зекоманда не сильно поспішає закінчувати війну, звільнювати окуповані території або якось відповідати на випади та обстріли свинособак. В цьому немає ніякої необхідності бо найближчим часом зелена сопля планує віддати Україну кремлівській свинособаці...
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04.11.2021 18:09 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/11/04/svoyih-ne-kydayemo-fond-poroshenka-z-gromadskymy-aktyvistamy-zibraly-neobhidnu-sumu-dlya-zvilnennya-z-pid-varty-bojovogo-generala-pavlovskogo/ Фонд Порошенка з громадськими активістами зібрали необхідну суму для звільнення з-під варти бойового генерала Павловського

Фонд Порошенка разом з ГО «Солідарна справа громад» зібрали необхідні 18 мільйонів гривень для звільнення з-під варти бойового генерала Ігоря Павловського.

Громадський активіст, журналіст Віталій Гайдукевич повідомив, що 2 мільйони 100 тисяч гривень зібрали небайдужі українці через акцію у соцмережах. Він повідомив, що люди вносили від 10 гривень до сотень тисяч. «15 мільйонів 900 тисяч гривень буде докладено Фондом родини Петра Порошенка», - зазначив Гайдукевич.
«Понад шість тисяч людей взяли участь у зборі коштів за визволення генерала, героя Ігоря Павловського з покритих зеленою пліснявою зелених казематів. Я вражений такою небайдужістю. Як справжні «Брати по зброї» ми своїх не кидаємо. Так само, як і «Справа громад». Це і є справжнє громадянське суспільство. Як два роки тому ми з вами захистили кіборга генерала Марченка, так зараз визволимо і Павловського», - сказав під час зустрічі з активістами та ветеранами лідер «Європейської Солідарності», п'ятий Президент Петро Порошенко.
«Я хочу подякувати кожній людині, яка внесла свою посильну лепту у збір коштів на внесення судової застави за незаконно ув'язненого генерала. Як ми і обіцяли, ми з Мариною решту суми, яка потрібна, щоб генерала Павловського визволити на волю, внесемо з нашого благодійного Фонду прямо сьогодні. Для того, щоб уже завтра Ігор Валентинович був вдома разом з родиною», - зазначив Порошенко.
«Ігор Павловський - один із керівників оборони Маріуполя влітку 2014-го. За це в Росії проти нього порушена кримінальна справа. І це робить Павловському честь. А от спроба ув'язнити його в Україні - це ганьба владі і ганьба Зеленському. Тому що саме він замовив цю політичну вмотивовану справу. Напевно, Зеленський цілив у своїх політичних опонентів, але подібні його дії підривають обороноздатність держави», - наголосив п'ятий Президент.
«Замовне судилище над бойовим генералом Ігорем Павловським дуже добре вписується в кампанію із дискредитації та цькування захисників України. Ветеранів, добровольців, волонтерів, учасників Революції гідності. Це кампанія, в якій влада атакує всіх, хто грав вагому роль в обороні країни від російської агресії - чи то колишній Верховний Головнокомандувач, чи рядовий солдат», - констатує Петро Порошенко.
«Я переконаний в тому, що опозиція, уособлена «Європейською Солідарністю», громадянське суспільство, ветерани, волонтери спільними зусиллями захистять Україну від влади дилетантів, від негативних наслідків їхнього бездарного врядування. Перемога попереду», - наголосив Порошенко.
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04.11.2021 19:05 Відповісти
А коли ЗЕльоних будуть пачками сажати, то ніхто із 73% навіть серливим каментом не впишеться
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04.11.2021 19:18 Відповісти
Они б меньше планировали, а больше делали
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04.11.2021 20:25 Відповісти
 
 