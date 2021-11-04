Нацрада з ТРМ подала до суду позов про позбавлення телеканалу "НАШ" ліцензії через розпалювання ворожнечі

Телеканал "Максі-ТВ" за українофобські заяви оштрафували.

Про це повідомляє пресслужба Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, інформує Цензор.НЕТ.

4 листопада Нацрада розглянула результати позапланових перевірок супутникових телеканалів "Наш" (ТОВ "Наш 365") та "Максі-ТВ" (ТОВ "Наша Прага").

"Перевірками проаналізовано ефір компаній за 28 – 31 липня та 1 – 2 серпня цього року. У ці дні ліцензіати неодноразово поширювали передачу "Важливе" за участю Олени Бондаренко, яка допустила висловлювання ворожнечі до тієї частини населення країни, яка розмовляє українською мовою. Регулятор звернеться до суду про анулювання ліцензії ТОВ "Наш 365", до ТОВ "Наша Прага" застосовано штрафну санкцію у розмірі 25% від суми ліцензійного збору", - сказано в повідомленні.

Виробником телепередачі "Важливе" є ТОВ "Наш 365" на замовлення ТОВ "Наша Прага".

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Олена Бондаренко використовувала українофобську лексику і приписувала громадянам, які говорять українською мовою, "мовне насильство", і "мовну дискримінацію". Ведучі програми не намагалися збалансувати однобічність Бондаренко.

У Нацраді вважають, що, запрошуючи Бондаренко на ефір, телерадіокомпанії мали врахувати відповідний соціально-політичний контекст і погляди, яких дотримується їхня гостя.

Національна рада ухвалила рішення звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії ТОВ "Наш 365".

На ТОВ "Наша Прага" на підставі частини восьмої статті 72 Закону України "Про телебачення та радіомовлення" накладено штраф у розмірі 25% від суми ліцензійного збору, що становить 119 544,75 грн.