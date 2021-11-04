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Нацрада з ТРМ подала до суду позов про позбавлення телеканалу "НАШ" ліцензії через розпалювання ворожнечі

Нацрада з ТРМ подала до суду позов про позбавлення телеканалу

Телеканал "Максі-ТВ" за українофобські заяви оштрафували.

Про це повідомляє пресслужба Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, інформує Цензор.НЕТ.

4 листопада Нацрада розглянула результати позапланових перевірок супутникових телеканалів "Наш" (ТОВ "Наш 365") та "Максі-ТВ" (ТОВ "Наша Прага").

"Перевірками проаналізовано ефір компаній за 28 – 31 липня та 1 – 2 серпня цього року. У ці дні ліцензіати неодноразово поширювали передачу "Важливе" за участю Олени Бондаренко, яка допустила висловлювання ворожнечі до тієї частини населення країни, яка розмовляє українською мовою. Регулятор звернеться до суду про анулювання ліцензії ТОВ "Наш 365", до ТОВ "Наша Прага" застосовано штрафну санкцію у розмірі 25% від суми ліцензійного збору", - сказано в повідомленні.

Виробником телепередачі "Важливе" є ТОВ "Наш 365" на замовлення ТОВ "Наша Прага".

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Олена Бондаренко використовувала українофобську лексику і приписувала громадянам, які говорять українською мовою, "мовне насильство", і "мовну дискримінацію". Ведучі програми не намагалися збалансувати однобічність Бондаренко.

У Нацраді вважають, що, запрошуючи Бондаренко на ефір, телерадіокомпанії мали врахувати відповідний соціально-політичний контекст і погляди, яких дотримується їхня гостя.

Національна рада ухвалила рішення звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії ТОВ "Наш 365".

На ТОВ "Наша Прага" на підставі частини восьмої статті 72 Закону України "Про телебачення та радіомовлення" накладено штраф у розмірі 25% від суми ліцензійного збору, що становить 119 544,75 грн.

Автор: 

ліцензія (848) Нацрада ТРМ (459) ворожнеча (4) телебачення (1175) Мураєв Євгеній (154)


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Топ коментарі
+17
Давно пора прикрити цей комуняцький гадючник.
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04.11.2021 16:54 Відповісти
+13
сколько Украинцы еще будут терпеть эту кацапскую помойку? у нас война идет,СБУ ви не ах..ли там?
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04.11.2021 17:02 Відповісти
+11
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04.11.2021 16:54 Відповісти
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04.11.2021 16:54 Відповісти
Ваше место на параше. Там ваша "земля"!
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04.11.2021 17:58 Відповісти
Давно пора прикрити цей комуняцький гадючник.
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04.11.2021 16:54 Відповісти
выключай камеру На..х..й.
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04.11.2021 16:55 Відповісти
Комитет Рады предлагает парламенту установить уголовную ответственность за антисемитизм 13.10.21 . Нужен закон об уголовной ответственности за украинофобию.
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04.11.2021 16:56 Відповісти
Фо́бія (від дав. -гр. φόβος - «страх, хворобливий страх», виходить, що Українофо́бія- це боязнь, українців?

Українофо́бія - (україноненависництво, антиукраїнізм, україножерство)
Закон повинен називатись -Про антиукраїнізм.
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04.11.2021 17:06 Відповісти
И архиактуально и в первоочередном порядке - об такой же ответственности за коллаборационизм!
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04.11.2021 17:14 Відповісти
сколько Украинцы еще будут терпеть эту кацапскую помойку? у нас война идет,СБУ ви не ах..ли там?
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04.11.2021 17:02 Відповісти
Давно пора, удачи!
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04.11.2021 17:06 Відповісти
По моему Шуфрич давно по морде не получал, как думаете?
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04.11.2021 17:12 Відповісти
оно уже соскучилось и мама просит и оно уже заболело от недополученной п@здюлины
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04.11.2021 19:11 Відповісти
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04.11.2021 17:13 Відповісти
Очередное китайское предупреждение.
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04.11.2021 17:22 Відповісти
Давно пора закрыть эту кацапскую помойку!
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04.11.2021 17:47 Відповісти
Канал "Наш" фактически финансируется агрессором РФ, через десятые руки, о чем уже неоднократно была доказательная информация в интернете. Гланая его задача диверсионная пропаганда рашистских "ценностей" и информационная дестабилизация Украины.
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04.11.2021 18:04 Відповісти
Лучше поздно, чем никогда... прошло всего-то восемь лет
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04.11.2021 18:38 Відповісти
сколько можно уже терпеть этого (мальчика в трусиках? вместе с леной бондаренко ведьмой....)чего она на воле....она уже там на много сепарских сроков натрандела...((
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04.11.2021 19:22 Відповісти
Це розсадник украінофобіі де збираєтся вся колоборанська наволоч ,що до бондаренко то чому вона живе тут ,а не в свому любимому лднр ,може пора видворити цю паскуду.
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04.11.2021 19:42 Відповісти
а к самой Леночке Бондаренко никаких претензий ?
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04.11.2021 20:31 Відповісти
Простіше з Бондаренко зробити а-ля Шуфрич.
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05.11.2021 08:56 Відповісти
 
 