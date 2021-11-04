У Саакашвілі почалися проблеми з комунікацією і провали в пам'яті. Він не пам'ятає імен друзів, – адвокат

Здоров'я колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі внаслідок голодування дуже погіршилося, має проблеми з комунікацією і серйозні провали в пам'яті.

Про це заявив його адвокат Ніка Гварамія, який відвідав експрезидента, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Він (Саакашвілі. - Ред.) не може згадати імен людей. Поки що моє ім'я пам'ятає, але під час нашої розмови з'ясувалося, що він не пам'ятає імен своїх друзів. Я знаю, що це за симптом, напевно, про це повинні сказати лікарі", - сказав Гварамія.

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Він звернувся до влади з вимогою негайно госпіталізувати Саакашвілі до цивільної клініки.

Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.