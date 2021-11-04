У Саакашвілі почалися проблеми з комунікацією і провали в пам'яті. Він не пам'ятає імен друзів, – адвокат
Здоров'я колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі внаслідок голодування дуже погіршилося, має проблеми з комунікацією і серйозні провали в пам'яті.
Про це заявив його адвокат Ніка Гварамія, який відвідав експрезидента, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Він (Саакашвілі. - Ред.) не може згадати імен людей. Поки що моє ім'я пам'ятає, але під час нашої розмови з'ясувалося, що він не пам'ятає імен своїх друзів. Я знаю, що це за симптом, напевно, про це повинні сказати лікарі", - сказав Гварамія.
Він звернувся до влади з вимогою негайно госпіталізувати Саакашвілі до цивільної клініки.
Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.
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Симптомы в таком случае делятся на две группы: физиологические и психологические, по степени и интенсивности их проявления можно говорить о возможном риске для здоровья человека.
Прям як наш Зе.
За Саакашвілі стоїть дуже велика мафія
У Грузії розповіли, скільки мільярдів у Саакашвілі, і хто його фінансував
Того, хто передав у прокуратуру матеріали про корупцію Саакашівлі, вбили
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/saakashvili-miluvavsya-kadrami-tortur-nana-kakabadze.htm
Опубликовано: Суббота, 13 апреля 2019
Экс-губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили признал, что за спиной кандидата в президенты Владимира Зеленского, которого он поддерживает, стоит олигарх Игорь Коломойский.
Об этом он https://www.facebook.com/watch/?v=1547900232009114 рассказал в ходе пресс-конференции в Польше.
На вопрос журналистки, с каких пор Саакашвили поддерживает кандидаата от олигарха Коломойского, хотя недавно сам с ним (Коломойским, - ред.) боролся, политик ответил:
"Да, да. Это так, я объясню почему".
ТСН (программа теленовостей канала "1+1") https://ru.tsn.ua/politika/kolomoyskiy-o-saakashvili-kogda-sobaka-kusaet-nuzhno-nakazyvat-i-sobaku-i-hozyaina-481797.html рассказывала , как отреагировал Коломойский. "Когда собака без намордника кого-то кусает, нужно наказывать и собаку, и, что важно, ее хозяина. Собак в таких случаях усыпляют. А в нашем случае можно отправить наложенным платежом в Грузию, чтобы она ответила за покусанных там людей, - заявил Коломойский.
Было это в сентябре 2015го. Но вот прошли три с половиной года, и протеже Коломойского Зеленский уже обещает Саакашвили "самые высокие должности в стране". Тем самым Зеленский фактически "спалил" Саакашвили - оказывается, тот уже не пламенный борец с Коломойским, а его союзник.
https://www.dsnews.ua/politics/posledniy-shans-ze-komandy-pochemu-zelenskiy-spalil-saakashvili-31032019220000
Бажано. щоб "сильна рука", а всіх поганих на нари або розстріл.
як зручно бути дурнем
- Не знаю. Не я его туда назначал".
Якщо і в Грузії він діяв як в Україні, то чим його меньше - тим краще.
*******: 12кГ кожні 8 діб, тож за 36 зменшало на 54кГ.