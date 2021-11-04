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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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У Саакашвілі почалися проблеми з комунікацією і провали в пам'яті. Він не пам'ятає імен друзів, – адвокат

У Саакашвілі почалися проблеми з комунікацією і провали в пам'яті. Він не пам'ятає імен друзів, – адвокат

Здоров'я колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі внаслідок голодування дуже погіршилося, має проблеми з комунікацією і серйозні провали в пам'яті.

Про це заявив його адвокат Ніка Гварамія, який відвідав експрезидента, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Він (Саакашвілі. - Ред.) не може згадати імен людей. Поки що моє ім'я пам'ятає, але під час нашої розмови з'ясувалося, що він не пам'ятає імен своїх друзів. Я знаю, що це за симптом, напевно, про це повинні сказати лікарі", - сказав Гварамія.

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Він звернувся до влади з вимогою негайно госпіталізувати Саакашвілі до цивільної клініки.

Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

Автор: 

голодування (426) Грузія (1854) Саакашвілі Міхеіл (2155) в’язниця (444)


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Топ коментарі
+51
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04.11.2021 17:19 Відповісти
+41
А молодуху свою ещё помнит?
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04.11.2021 17:19 Відповісти
+41
Перестал помнить всех, кому денег должен!
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04.11.2021 17:19 Відповісти
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радянська психіатрія сама надійна психіатрія в світі...
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04.11.2021 19:36 Відповісти
Так завтра ****** встане і забуде що в нього голодовка і почне їсти тому що не їв! Так що це на користь.
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04.11.2021 21:00 Відповісти
Синдром отмены - это группа симптомов, которая проявляется, когда человек резко отказывается от веществ, к которым привык организм. Это может быть алкоголь, никотин, лекарственные препараты. Когда речь идет о психоактивных веществах, синдром отмены называют абстинентным синдромом, или, в простонародье, ломкой.

Симптомы в таком случае делятся на две группы: физиологические и психологические, по степени и интенсивности их проявления можно говорить о возможном риске для здоровья человека.
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04.11.2021 21:23 Відповісти
Это ломка
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04.11.2021 21:28 Відповісти
"Зеля намерен добиваться возвращения... " ? Это конец...
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04.11.2021 22:16 Відповісти
Такого артиста срочно в квартал 95
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04.11.2021 22:19 Відповісти
так він і раніше мало що пам'ятав))
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04.11.2021 22:26 Відповісти
"У Саакашвили начались проблемы с коммуникацией и провалы в памяти"

Прям як наш Зе.
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04.11.2021 22:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lqsorsqYceI
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04.11.2021 22:45 Відповісти
Якщо з Саакашвілі станеться непоправне, то це буде злочин і на "демократичну" владу Грузіїї і на всю цю чудову країну впаде не тільки заслужена ганьба, а й біди, бо нормальні люди просто відвернуться від злочинців, які отримали владу, проте злочинами компрометують демократію.
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04.11.2021 23:41 Відповісти
Какой злочин? Ему что есть не дают?
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04.11.2021 23:54 Відповісти
Побочка после вакцинации?
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04.11.2021 23:55 Відповісти
Так може забуде дорогу в Україну?
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04.11.2021 23:57 Відповісти
Саакашвілі милувався кадрами тортур

За Саакашвілі стоїть дуже велика мафія

У Грузії розповіли, скільки мільярдів у Саакашвілі, і хто його фінансував

Того, хто передав у прокуратуру матеріали про корупцію Саакашівлі, вбили

https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/saakashvili-miluvavsya-kadrami-tortur-nana-kakabadze.htm

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05.11.2021 00:07 Відповісти
типичная ломка от кокаина .
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05.11.2021 00:16 Відповісти
СААКАШВИЛИ ПРИЗНАЛ, ЧТО ЗА СПИНОЙ ЗЕЛЕНСКОГО СТОИТ ОЛИГАРХ КОЛОМОЙСКИЙ

Опубликовано: Суббота, 13 апреля 2019

Экс-губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили признал, что за спиной кандидата в президенты Владимира Зеленского, которого он поддерживает, стоит олигарх Игорь Коломойский.

Об этом он https://www.facebook.com/watch/?v=1547900232009114 рассказал в ходе пресс-конференции в Польше.

На вопрос журналистки, с каких пор Саакашвили поддерживает кандидаата от олигарха Коломойского, хотя недавно сам с ним (Коломойским, - ред.) боролся, политик ответил:

"Да, да. Это так, я объясню почему".
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05.11.2021 00:25 Відповісти
Зеленский готов отдать премьерскую должность человеку, которого Коломойский раньше называл "грязным сопливым наркоманом"

ТСН (программа теленовостей канала "1+1") https://ru.tsn.ua/politika/kolomoyskiy-o-saakashvili-kogda-sobaka-kusaet-nuzhno-nakazyvat-i-sobaku-i-hozyaina-481797.html рассказывала , как отреагировал Коломойский. "Когда собака без намордника кого-то кусает, нужно наказывать и собаку, и, что важно, ее хозяина. Собак в таких случаях усыпляют. А в нашем случае можно отправить наложенным платежом в Грузию, чтобы она ответила за покусанных там людей, - заявил Коломойский.

Было это в сентябре 2015го. Но вот прошли три с половиной года, и протеже Коломойского Зеленский уже обещает Саакашвили "самые высокие должности в стране". Тем самым Зеленский фактически "спалил" Саакашвили - оказывается, тот уже не пламенный борец с Коломойским, а его союзник.
https://www.dsnews.ua/politics/posledniy-shans-ze-komandy-pochemu-zelenskiy-spalil-saakashvili-31032019220000
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05.11.2021 00:30 Відповісти
Какая то помойка. Человек ,давший слово приехать в страну,где ему угрожает тюрьма и часть населения его ненавидит именно за то что он лишил их хорошей жизни за счет коррупции, приехал. Есть в Украине хоть один такой политик,который ДЕРЖИТ слово. Когда люди хоть что то делают они ошибаются. Только мудачье на лавочке под своим домом всегда право и знает как надо. Вы ,бросающие какашки погодайте ТРИ дня( а не тридцать три) хватит воли? У всех уверен,на второй день будет чавканье шлышно на километры. Да он ,граждане из ботопомоек, гражданин Украины и такой,которого стоит защищать при всей неоднозначности и его дел и его политики. Если бы вместо зеленой власти был избран Саакашвили мы бы жили в другой ЛУЧШЕЙ Украине.
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05.11.2021 06:33 Відповісти
ні,краще не бачити ні міхо і ЗЕлупу,головне нарешті обрати гетьманом українця,тоді точно зажили б як слід
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05.11.2021 08:25 Відповісти
Звичайна позиція дупоголових: нам треба обрати ЙОГО і буде суцільне щастя!
Бажано. щоб "сильна рука", а всіх поганих на нари або розстріл.
як зручно бути дурнем
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05.11.2021 08:54 Відповісти
Киздуй защищай михуила! Шо тут коменты крапаешь?
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05.11.2021 13:21 Відповісти
*Президент Украины в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство*.Нет уж.Лучше наш к карлсону..Вчера Лерос показал нашему,что из этого выйдет.
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05.11.2021 06:36 Відповісти
Красавчик😆
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05.11.2021 07:48 Відповісти
С нар упал башкой вниз,тут помню...тут не помню.
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05.11.2021 08:01 Відповісти
Похоже, у "мужчины хоть куда, в полном расцвете сил"© накрылась авионика. Необходима срочная заправка чурчхелой.
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05.11.2021 08:11 Відповісти
Он походу другими веществами заправлялся )))
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05.11.2021 08:27 Відповісти
під дурника закосив міхаель😀
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05.11.2021 08:22 Відповісти
Гадя теж голодувала, в застєнках пуйла. Сраку наїла - мама нє горюй.
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05.11.2021 08:24 Відповісти
- "Прастите. Но как он работал в Офисе реформ?
- Не знаю. Не я его туда назначал".
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05.11.2021 08:28 Відповісти
У Мишани наркотический делирий
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05.11.2021 08:49 Відповісти
по-людські. шкода людину. Але Саакашвіллі має дуже сумнівні чесноти, особливо з травня 2019р.
Якщо і в Грузії він діяв як в Україні, то чим його меньше - тим краще.
*******: 12кГ кожні 8 діб, тож за 36 зменшало на 54кГ.
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05.11.2021 08:49 Відповісти
Всё к этому шло.
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05.11.2021 09:24 Відповісти
Самолично, в письме сообщил о своём "критическом состоянии". Очень интересное состояние.😁 А, может, хватит уже о нём писать. Интересных новостей нет?
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05.11.2021 09:54 Відповісти
Саакашвили гражданин Украины,как о нём не писать,раньше надо было думать когда раздавали гражданство без разбора всяким прохиндеям.
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05.11.2021 10:02 Відповісти
Проще лишить его гражданства
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05.11.2021 13:22 Відповісти
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