Російські війська тричі обстріляли позиції ЗСУ біля Мар'їнки та Попасної, втрат немає, - пресцентр ОС

З початку цієї доби озброєні формування Російської Федерації тричі обстріляли українські підрозділи в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Біля Мар'їнки ворог двічі відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм. У напрямку Попасної противник здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Зазначається, що українські воїни відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, чим змусили противника припинити вогневу активність.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

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