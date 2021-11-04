Російські війська тричі обстріляли позиції ЗСУ біля Мар'їнки та Попасної, втрат немає, - пресцентр ОС
З початку цієї доби озброєні формування Російської Федерації тричі обстріляли українські підрозділи в районі проведення операції Об'єднаних сил.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Біля Мар'їнки ворог двічі відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм. У напрямку Попасної противник здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Зазначається, що українські воїни відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, чим змусили противника припинити вогневу активність.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.
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Тому таку дав пораду українській молоді, коли та попросила у навчателя Михайла Драгоманова висловитися щодо того, як їй вирішити українські проблеми у вільному світі:
- Лишень тоді, коли ми покажемо свою силу хоч на частині власної землі, зверне на нас увагу й Європа. Наївно ждати, щоб загал людей, навіть найгуманніших, турбувався за других тільки тому, що їх б'ють. Хіба мало кого б'ють на земній кулі?! Люди цікавляться лише тими, хто одбивається, і таким лишень, звичайно, допомагають. Виходить, що лікування, хоч не скоре і важке, на українські лиха лежить у руках самих українців.