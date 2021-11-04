Трьох живих вовків намагалися вивезти до Непалу під виглядом собак породи лайка, - Київська митниця. ФОТО
Київські митники виявили спробу вивезення за кордон через аеропорт "Бориспіль" трьох молодих вовків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської митниці.
За документами, наданими для митного контролю, з України до Непалу прямували три собаки породи сибірська лайка, які не становлять високої племінної цінності, загальною вартістю 15 тисяч гривень.
Проте під час огляду вантажу київські митники виявили розбіжності із заявленими даними, оскільки так звані "собаки" подавали зовсім не характерні для них звуки. Усі три особи не скиглили, а вили. На вигляд тварини зовсім не були схожі на лайок, а мали всі ознаки вовчої статури і забарвлення.
Як повідомляється, для остаточної ідентифікації тварин залучено відповідних фахівців. Вирішується питання щодо складання протоколу про порушення митних правил. Вовків буде вилучено та відправлено на відповідальне зберігання на Харківщину у "Фельдман екопарк".
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Кстати, подумайте, почему из Украины выезжает цвет нации - врачи, бизнесмены.
А сюда едут афаганцы, азербайджанцы, ромале и т.д.
по тем временам было очень круто, да и сейчас многие бы удивились и порадовались.
Есть кто знающий?
А может у него три тёщи ?
Да и вообще, я не уверен, что можно просто так вывозить диких животных без соответствующих документов.
Уверен, будь декларация на волков и все документы в порядке - вывезли бы себе спокойно. Но тут что-то странное.
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А почему в Фельдман и в Харьков? других нет мест..почему не в заповедник?
А во-вторых, они служат вещественными доказательствами в деле.
Где их потом в заповеднике ловить и как отличить от других волков?
Фельдман-экопарк для них, на самом деле, далеко не худший вариант. Даже странно, что таможенники так обеспокоились судьбой волков, что аж договорились с и в экопарк аж в Харьков сбираются их доставить.
просто реально тварина не має захисту проти виродків.
дуже було б ще смішно як там римляни робили - на ножа і захищайся, мудак.
смішно було би як проти леопарда такі п..дари будуть мочитись. я просто би сам рару разів різанув виродків, перед тим коли тварину випустити.
бухі мисливці раз дали стрілянути з рушниці, а в школі - як всі - 6 пострілів з АК здєлав.
ненавиджу просто "мужиків" шо тупо вбивають звірків. заради "ыыыы, чо, йа же мужыггг, чо"
якщо поржати, то вон...https://www.youtube.com/watch?v=XUWt2-NRnHw
фразами ему же, его же фразами короче звонят.... реально ведется русский на свои же фразі, нарезки то
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тьху. прямо инсп. по животноводству.