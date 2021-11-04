Трьох живих вовків намагалися вивезти до Непалу під виглядом собак породи лайка, - Київська митниця. ФОТО

Київські митники виявили спробу вивезення за кордон через аеропорт "Бориспіль" трьох молодих вовків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської митниці.

За документами, наданими для митного контролю, з України до Непалу прямували три собаки породи сибірська лайка, які не становлять високої племінної цінності, загальною вартістю 15 тисяч гривень.

Проте під час огляду вантажу київські митники виявили розбіжності із заявленими даними, оскільки так звані "собаки" подавали зовсім не характерні для них звуки. Усі три особи не скиглили, а вили. На вигляд тварини зовсім не були схожі на лайок, а мали всі ознаки вовчої статури і забарвлення.

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Як повідомляється, для остаточної ідентифікації тварин залучено відповідних фахівців. Вирішується питання щодо складання протоколу про порушення митних правил. Вовків буде вилучено та відправлено на відповідальне зберігання на Харківщину у "Фельдман екопарк".