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Трьох живих вовків намагалися вивезти до Непалу під виглядом собак породи лайка, - Київська митниця. ФОТО

Київські митники виявили спробу вивезення за кордон через аеропорт "Бориспіль" трьох молодих вовків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської митниці.

Трьох живих вовків намагалися вивезти до Непалу під виглядом собак породи лайка, - Київська митниця 01

За документами, наданими для митного контролю, з України до Непалу прямували три собаки породи сибірська лайка, які не становлять високої племінної цінності, загальною вартістю 15 тисяч гривень.

Трьох живих вовків намагалися вивезти до Непалу під виглядом собак породи лайка, - Київська митниця 02

Проте під час огляду вантажу київські митники виявили розбіжності із заявленими даними, оскільки так звані "собаки" подавали зовсім не характерні для них звуки. Усі три особи не скиглили, а вили. На вигляд тварини зовсім не були схожі на лайок, а мали всі ознаки вовчої статури і забарвлення.

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Трьох живих вовків намагалися вивезти до Непалу під виглядом собак породи лайка, - Київська митниця 03

Як повідомляється, для остаточної ідентифікації тварин залучено відповідних фахівців. Вирішується питання щодо складання протоколу про порушення митних правил. Вовків буде вилучено та відправлено на відповідальне зберігання на Харківщину у "Фельдман екопарк".

Автор: 

Бориспіль (1147) тварини (471) контрабанда (1826) митниця (1885)


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Топ коментарі
+30
Так похоже на лайку-как Зеленский на Голобородько...
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04.11.2021 17:50 Відповісти
+18
Відправити у непал у тих клітках тих хто хотів вивезти.
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04.11.2021 17:51 Відповісти
+12
Выпустить их с хозяевами в одну комнату. Пусть лайки развлекутся.
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04.11.2021 17:51 Відповісти
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Так похоже на лайку-как Зеленский на Голобородько...
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04.11.2021 17:50 Відповісти
Дуже симпотні вовчики. Так і хочеться погладити.
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04.11.2021 18:00 Відповісти
Ось лайка яку прийняли за вовка мешканці села
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04.11.2021 18:03 Відповісти
лИгор, країна в опасносцє, кацапи заблокували поставки вугілля, що робити, де твої поради? а ти тут з якимись дворняжками бавися.
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04.11.2021 19:30 Відповісти
заплатили бы как бабушка беня за членограя, то может и прокатило...
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04.11.2021 19:42 Відповісти
Відправити у непал у тих клітках тих хто хотів вивезти.
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04.11.2021 17:51 Відповісти
вовкам підписали приговор... а був шанс вижити.
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04.11.2021 18:07 Відповісти
Зачем? Объясните, почему не отпустили живоных в Непал? что не так-то? Собак можно вывозить а волков - нет?
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04.11.2021 18:08 Відповісти
тому що дибіли або на лапу хотіли.
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04.11.2021 18:10 Відповісти
А чому з нашої країни кожне падло хоче щось вивезти, а до нас завозять не лайно чи болячку, так кацапа?
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04.11.2021 18:15 Відповісти
хорошая мысль. Подумайте об этом на досуге.
Кстати, подумайте, почему из Украины выезжает цвет нации - врачи, бизнесмены.
А сюда едут афаганцы, азербайджанцы, ромале и т.д.
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04.11.2021 18:26 Відповісти
і тебе понавезли, ти лайно чи болячка?
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04.11.2021 19:31 Відповісти
А тебе так з клітки й не випустили,поїдеш на непал на свою батьківщину?
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04.11.2021 19:37 Відповісти
"на" можеш тільки ти бидлан кацапський піти, а назви країн пишуть з великої літери і не "на" а "в". хоча, що бидлюка кацапського вчити, всеодно лайном був і залишиться.
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04.11.2021 19:40 Відповісти
Затем, что в декларации была заниженная оценочная стоимость. А это сказывается на таможенном сборе. Не в волках дело, а в неправильно оформленных документах. Хотели сэкономить, а могут лишится товара.
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04.11.2021 18:45 Відповісти
і тебе разом, їсти ж щось треба.
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04.11.2021 19:30 Відповісти
Мною удавишся,краще йди працюй,не пробував?
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04.11.2021 19:33 Відповісти
я лайно не їм, достатньо заробляю. і не кажи, дурню, що мені робити, то я не скажу іти тобі
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04.11.2021 19:38 Відповісти
Тобі ніхто не казав що разом з тобою добре лайно їсти,за тобою не встигнеш,от і смердить від тебе тим що їси.
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04.11.2021 19:43 Відповісти
зі мною, кажеш, ну їж, не обляпайся, мені не шкода, а тобі звично, я всеодно такого не їсу. і друге, а ти митись спробуй, людям допомагає, хоча вас смердючих кацапів нічим не відмиєш.
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04.11.2021 19:51 Відповісти
Коли вступаєш у діалог з дебілом ,їх стає два. визнаю поразку ти перший.
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04.11.2021 19:56 Відповісти
жалюгідно, але самокритично, бо дебіл був і залишився тільки один, ти і не заперечуй ти само визнало.
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04.11.2021 20:00 Відповісти
ПТН ПНХ і ти слідом.Хай щастить у дорозі
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04.11.2021 20:08 Відповісти
, ти головне не заблукай і не повертайся.
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05.11.2021 12:20 Відповісти
Знову півник закукарікав?
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05.11.2021 12:24 Відповісти
коцапа, ти повернулося, іди назад , там своїх шукай.
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05.11.2021 13:03 Відповісти
Ти весь у лайні,не смерди ротом.
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05.11.2021 13:04 Відповісти
то ти козлориле біля кого не пройдеся то всіх обляпаєш, я ж казав тобі іди помийся, хоча всеодно не допоможе.
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05.11.2021 13:23 Відповісти
Фууу, знову засмерділо з півнячого кутка. Блюю тобі у пащеку.
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05.11.2021 13:25 Відповісти
кацапа, півнячий куток, твоє місце проживання, що хтось з ваших з бутилки зліз і повернувся, мав би звикнути, бо відтебе тільки лайно летить,навіть коли рота відкриваєш. от скажи , а чому ти такий гондон?
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05.11.2021 17:34 Відповісти
Не смерди півник.
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05.11.2021 17:36 Відповісти
помийся бидлота, то не будеш смердіти.
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05.11.2021 17:43 Відповісти
Бидлота тебе стоячи виплюнула.
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05.11.2021 17:45 Відповісти
Ооооооою.....явно Данилов тряхнул стариной и наладил поставки!!!
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04.11.2021 17:51 Відповісти
данилов создал в Луганске очень красивый зоопарк, с современным дизайном, красивыми клетками, водопадами и парком.
по тем временам было очень круто, да и сейчас многие бы удивились и порадовались.
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04.11.2021 18:10 Відповісти
Выпустить их с хозяевами в одну комнату. Пусть лайки развлекутся.
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04.11.2021 17:51 Відповісти
Интересно, зачем кому-то в Непале понадобились украинские волки? Да ещё в количестве 3 шт?
Есть кто знающий?
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04.11.2021 17:53 Відповісти
Может хотел влить новую кровь в гималайского волка ?
А может у него три тёщи ?
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04.11.2021 17:57 Відповісти
какая разница. Здесь они не нужны. Почему им не дали вывезти несчастных здесь животных?
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04.11.2021 18:24 Відповісти
може тебе краще вивезти, срузкогагящі тут ще більш не потрібні
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04.11.2021 19:33 Відповісти
Ну, наверное, потому что их неправильно задекларировали?
Да и вообще, я не уверен, что можно просто так вывозить диких животных без соответствующих документов.
Уверен, будь декларация на волков и все документы в порядке - вывезли бы себе спокойно. Но тут что-то странное.
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04.11.2021 21:06 Відповісти
Теперь как вещдок болтаться по зоопаркам.
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04.11.2021 17:54 Відповісти
У тварин стрес .Бідосі.
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04.11.2021 17:56 Відповісти
Бідосі Сірки, їх треба відпустити у чорнобильський заповідник
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04.11.2021 18:06 Відповісти
вовків по Україні розвелось достатньо... знищують їх сім,ями, не залишаючи шансів на виживання..., коли хотіли вивезти, тут же угледіли кримінал, жаль вовків, тепер їм смерть.
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04.11.2021 18:09 Відповісти
Вовк,він завжди вовк! Це не порода гнилих собак,що має здатися більш сильному. Стая вовків вирішує сама,хто в них вожак,а хто Велика вовчіця.
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04.11.2021 18:10 Відповісти
Тю, на таможні такі дива трапляються, що і спирт під виглядом зеленого горошку провозять
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04.11.2021 18:13 Відповісти
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04.11.2021 18:15 Відповісти
А я нечаянно на этого судью подумал, с семьей... Еще б и портнова с киваловым...
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04.11.2021 18:22 Відповісти
Вывезут всех собак, и чем платить за газ?
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04.11.2021 18:22 Відповісти
Волков можно єкспортировать.Они неистребимы.Страшный враг всего живого.Пока все живое не выест,не уйдет на другую территорию выедать..Выводки -сумасшедшие и прожорливейшие.Если попадет в овечью отару -передушит всю
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04.11.2021 18:24 Відповісти
ответственное хранение на Харьковщину в "Фельдман экопарк".
======
А почему в Фельдман и в Харьков? других нет мест..почему не в заповедник?
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04.11.2021 18:32 Відповісти
Потмоу что, во-первых, они чьи-то, и, возможно, их придётся вернуть законному владельцу.
А во-вторых, они служат вещественными доказательствами в деле.
Где их потом в заповеднике ловить и как отличить от других волков?

Фельдман-экопарк для них, на самом деле, далеко не худший вариант. Даже странно, что таможенники так обеспокоились судьбой волков, что аж договорились с и в экопарк аж в Харьков сбираются их доставить.
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04.11.2021 21:10 Відповісти
Був випадок:сам стрелив на полюванні вовка , - відстрілочну карточку мав,все законно! Але ж вовк був наскільки потужний,що рвонув перед рівчаком шириною три метри : чотири лапи намалювалися з нашого берега,а приземлився він через сім метрів! Ох і скотина міцна! Не взяли ми вовка:жалкую до сьогодні. Але кров сіроманця пальцями тронув! Людина то є вовк вовкам!!!Дуже жалкую що не маю трофея:вовчої шкірки?
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04.11.2021 18:33 Відповісти
Не знак питання,а знак оклику!
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04.11.2021 18:34 Відповісти
Единственный случай,о котором я жалею... Шкуру серьёзного самца волка я не заслужил...
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04.11.2021 18:38 Відповісти
Вовк є тотемом українців.
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05.11.2021 04:02 Відповісти
То для "народной медицины". Медвежьи лапы в Китае особо ценятся. Волчьи тоже сойдут..
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04.11.2021 18:49 Відповісти
Дали бы хоть волкам нормально пожить за границей.
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04.11.2021 18:50 Відповісти
Дай нам Бог такой же стойкости как волкам! Я сам восхищаюсь их природе. Но нет у меня коврика из шкуры волка! Нет... А трофей определяющий силу человека волчья шкура!
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04.11.2021 19:01 Відповісти
А зачем они пытались под видом непохожей лайки вывести, когда есть такая оф. порода как чешский волчак. Как говориться, найдите три отличия))
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04.11.2021 18:59 Відповісти
Вбитого вовка я руками лапав. Він вагою з мене - кілограмів 80! Великий самець. Пахне якось незвично:чи то собака,чи щось не зрозуміло що взагалі! Вовк воняє вовком!
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04.11.2021 19:11 Відповісти
я до речі мисливців тупо би стріляв.
просто реально тварина не має захисту проти виродків.
дуже було б ще смішно як там римляни робили - на ножа і захищайся, мудак.
смішно було би як проти леопарда такі п..дари будуть мочитись. я просто би сам рару разів різанув виродків, перед тим коли тварину випустити.
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04.11.2021 19:19 Відповісти
до речі - он такі по розуму, чуваку включають його ж фрази - https://www.youtube.com/watch?v=XUWt2-NRnHw
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04.11.2021 19:22 Відповісти
Yuriy Smith, а Ви самі були присутні на полюванні? Тільки чесно?!
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04.11.2021 19:31 Відповісти
а який причинний зв'язок?
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04.11.2021 19:36 Відповісти
був пару разів, але по тваринах не стріляв
бухі мисливці раз дали стрілянути з рушниці, а в школі - як всі - 6 пострілів з АК здєлав.
ненавиджу просто "мужиків" шо тупо вбивають звірків. заради "ыыыы, чо, йа же мужыггг, чо"
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04.11.2021 19:44 Відповісти
років 5 тому, якесь бидло з тих т.з.мисливців, запам1ятав бо у нього кацапська хамілія була, взагалі запропонувало всіх вовків постріляти, бо вони бачиш но шкоду приносять, на щастя, розуму вистачило ніхто не підтримав, таких самих треба відстрілювати.
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04.11.2021 19:36 Відповісти
Yuriy Smith, добре,що ви маєте свою точку зору,і навіть можливо в чомусь праві. Але ж людина то хижак по природі,хижаком народилася і хижаком помре! А ось для того,що б оцінити свої здібності та силу,і залишилося поки що полювання. Як виявляється,звичайний зайчик дає фору "крутому homo sapiens" наскільки,що розумієш: ох і далекі ми від природи... Як би не здобутки цивілізації,то зайчики б вижили,а ми - ні! Ось для того,що б це відчути в реалі і є полювання.
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04.11.2021 21:19 Відповісти
я ж кажу шо х.з. як назвати мужика зі стволом шо вбиває на відстані. мінімум - вийди він на ведмедя з ножем як індіанці ходили. а так - я би просто відстрілював таких "мужиків". ну ясно шо може ви любиш пополювати, але я особисто не схвалюю таке... азарт-шмазарт
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04.11.2021 21:55 Відповісти
до речі, дуже стрьомно, я не можу назвати мужиком чувака з рушницею... ну хай буду як там, нігером чи шо там. посто шкода тварин. вон недавно з котом на дворі мишу просрали... ну і шкода мишу... шо не впіймав кіт.
якщо поржати, то вон...https://www.youtube.com/watch?v=XUWt2-NRnHw
фразами ему же, его же фразами короче звонят.... реально ведется русский на свои же фразі, нарезки то
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04.11.2021 19:50 Відповісти
Все три особи не скулили, а выли. По внешнему виду животные совсем не походили на лайек, а имели все признаки волчьего телосложения и окраса. Источник:

ghzvj bycgtrnjhs gj ;bdjnyjdjlcnde
тьху. прямо инсп. по животноводству.
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04.11.2021 19:15 Відповісти
Один отзывался на кличку Рабинович, другой на Шуфрич, а третий на Кива.
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04.11.2021 19:20 Відповісти
Дуже цікаві передні лапи у вовка: подовжені,не такі як у вівчарки,подушечка центральна відстає від пальців! Про ікла навіть не кажу: овчарка то дитинство!
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04.11.2021 19:28 Відповісти
А ветеринарна служба, яка згідно чинного митного законодавства дає дозвіл на вивіз живих тварин, не відрізнила вовків від собак? Як звичайно, по 100 грн «ветиринарку» без досмотру? А де взялися паспорти тварин? Чиповані? Хто ставив чіп? Ні? Хто дав дозвіл на вивіз? Тобто, якби не вили то й не виявили б? Виявили, бо ніхто не прийшов з митницею домовлятися… на дурняка хотіли, можливо просто спробвали… митники самі продажні проститутки, гвалтівників рідної матері через кордон з контробандою пустять, якщо заплатять.
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04.11.2021 20:03 Відповісти
моя лайка не скулила, а выла....
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04.11.2021 20:22 Відповісти
 
 