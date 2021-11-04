Перший об'єкт для здачі в оренду в центрі Чорнобиля виставлено на аукціон, - Фонд держмайна

Фонд держмайна виставив на аукціон перший об'єкт оренди у Чорнобильській зоні відчуження. Нежитлове приміщення розташоване на центральній вулиці Чорнобиля.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у Фейсбуці ФДМУ.

Приміщення адміністративно-побутового корпусу КВ "Вектор" виставили зі стартовою ціною 4200 грн на місяць. Торги мають відбутися 19 листопада. Переможець отримає у користування нерухомість загальною площею 82 квадратні метри. У Фонді зазначають, що новий орендар не матиме жодних обмежень щодо цільового призначення об'єкта та його суборенди. "Ці умови разом з унікальною локацією приміщень можуть істотно вплинути на конкуренцію під час аукціону та остаточну вартість", - вважають у Фонді держмайна. На початку жовтня у Фонді державного майна повідомили, що запропонують бізнесу орендувати на прозорих онлайн-аукціонах 35 об'єктів у Чорнобильській зоні відчуження.

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