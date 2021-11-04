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Перший об'єкт для здачі в оренду в центрі Чорнобиля виставлено на аукціон, - Фонд держмайна

Перший об'єкт для здачі в оренду в центрі Чорнобиля виставлено на аукціон, - Фонд держмайна

Фонд держмайна виставив на аукціон перший об'єкт оренди у Чорнобильській зоні відчуження. Нежитлове приміщення розташоване на центральній вулиці Чорнобиля.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у Фейсбуці ФДМУ.

Приміщення адміністративно-побутового корпусу КВ "Вектор" виставили зі стартовою ціною 4200 грн на місяць. Торги мають відбутися 19 листопада. Переможець отримає у користування нерухомість загальною площею 82 квадратні метри. У Фонді зазначають, що новий орендар не матиме жодних обмежень щодо цільового призначення об'єкта та його суборенди. "Ці умови разом з унікальною локацією приміщень можуть істотно вплинути на конкуренцію під час аукціону та остаточну вартість", - вважають у Фонді держмайна. На початку жовтня у Фонді державного майна повідомили, що запропонують бізнесу орендувати на прозорих онлайн-аукціонах 35 об'єктів у Чорнобильській зоні відчуження.

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Автор: 

оренда (480) Чорнобиль (398) зона відчуження (326) ФДМУ (1617)


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Может , организовать там частное СИЗО для изменников Украиньі ?
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04.11.2021 19:06 Відповісти
После импичмента не только это СИЗО будет занято, но и те новые, что откроют в зоне отчуждения в ОРДЛО.
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04.11.2021 19:11 Відповісти
Шо совсем зелюку не жалко?)
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04.11.2021 19:11 Відповісти
Отличное чистое место, кто там был, тот знает, сам Чернобыль - чистейшиий город, там настолько все изучено, что каждый вселившийся знает, куда он попал, вот быовуху нужно контролировать.
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04.11.2021 19:37 Відповісти
Иди своей дорогой сталкер
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04.11.2021 22:21 Відповісти
 
 