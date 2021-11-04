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Новини Війна
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Російські війська обстріляли з міномета КПВВ "Золоте" на Луганщині, - пресцентр ОС. ФОТО

3 листопада 2021 року російські війська обстріляли з міномета калібру 82 мм КПВВ "Золоте". Обстріл відбувався у районі Золотого-5 з 18.57 до 19.25.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Російські війська обстріляли з міномета КПВВ Золоте на Луганщині, - пресцентр ОС 01

Внаслідок зазначеного обстрілу зазнали пошкоджень фортифікаційні споруди прикриття КПВВ.

Російські війська обстріляли з міномета КПВВ Золоте на Луганщині, - пресцентр ОС 02
Російські війська обстріляли з міномета КПВВ Золоте на Луганщині, - пресцентр ОС 03

"З метою недопущення ескалації напруженості на лінії зіткнення Українська сторона СЦКК повідомила про факти обстрілу Місії ОБСЄ і попросила у найкоротші терміни відреагувати на порушення режиму припинення вогню, дати оцінку таким порушенням та провести моніторингові заходи у вказаному районі", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Російські війська тричі обстріляли позиції ЗСУ біля Мар'їнки та Попасної, втрат немає, - пресцентр ОС

Автор: 

обстріл (29558) СЦКК (642) операція Об’єднаних сил (6725) Золоте (206) КПВВ (330)


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Топ коментарі
+10
это то самое Золотое, где мелкая ЗЕжаба хамила ветеранам ?
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04.11.2021 19:12 Відповісти
+4
А я потому и говорю, что КПВВ надо закрывать лет на 25. Может мы там костьми на этих КПВВ будем ложиться как в Брестской крепости ?
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04.11.2021 19:07 Відповісти
+4
Это был салют зеленому зонтику верещучке .
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04.11.2021 19:08 Відповісти
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А я потому и говорю, что КПВВ надо закрывать лет на 25. Может мы там костьми на этих КПВВ будем ложиться как в Брестской крепости ?
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04.11.2021 19:07 Відповісти
так он и так закрыт,умник
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04.11.2021 19:10 Відповісти
так все закрыть...на 3 месяца...Как еще обстрел -еще плюс на 3 месяца!!! и так за каждый обстрел закрываем ВСЕ КПВВ на 3 месяца
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04.11.2021 19:39 Відповісти
так это хуже будет не им ,а обычным людям и переселенцам
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04.11.2021 21:13 Відповісти
и им тоже..так как их папы и мамы за шахтерскими пенсиями и регрессами в украину ездят
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10.11.2021 13:51 Відповісти
Это был салют зеленому зонтику верещучке .
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04.11.2021 19:08 Відповісти
Мало того , что сорвали открьітие новьіх пунктов пропуска на линии разграничения , как бьіло согласовано в Париже на саммите Норманди , так єти российские пеерасьі еще палят по ним !
Хорошо бьі успеть собраться в Берлине , пока Меркель при делах , то-то оттаскают Пуйла за уши...
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04.11.2021 19:11 Відповісти
это то самое Золотое, где мелкая ЗЕжаба хамила ветеранам ?
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04.11.2021 19:12 Відповісти
Да Золотое-4,где сказал,что не лох.😂
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04.11.2021 20:23 Відповісти
Не только сказал, а гарантировал, что обстрелов, на этом участке, не будет! Скиздел! Причем, скиздел дважды!!! Второй раз, про то, что не лох!
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05.11.2021 10:57 Відповісти
Это они к поездке Путина рисуются
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04.11.2021 19:20 Відповісти
Ви всьо врьотє. Ето укрофашисти абстрєлюют мірних житілєй Данбаса
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04.11.2021 19:35 Відповісти
а де ж минист?
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04.11.2021 19:45 Відповісти
ВДВ-шник, ***
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04.11.2021 19:47 Відповісти
типун тебе на язык !
ты шпионку-Верещучку хочешь ?

а других у ЗЕ-льоных нет, дорогой... !
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04.11.2021 21:58 Відповісти
Ага, уем чернильницу ломает!
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05.11.2021 10:58 Відповісти
Не надоело вам картинки и стрелочки рисовать? Кому нужна ваша правда? Где Байрактары? Учитесь у Ердогана, который и свою страну защищает и друзьям азербайджанцам помог освободить землю да еще ***** по морде надавал. При етом Ердогана уважает не только весь мир но и само *****.
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05.11.2021 01:03 Відповісти
 
 