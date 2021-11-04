Російські війська обстріляли з міномета КПВВ "Золоте" на Луганщині, - пресцентр ОС. ФОТО

3 листопада 2021 року російські війська обстріляли з міномета калібру 82 мм КПВВ "Золоте". Обстріл відбувався у районі Золотого-5 з 18.57 до 19.25.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Внаслідок зазначеного обстрілу зазнали пошкоджень фортифікаційні споруди прикриття КПВВ.





"З метою недопущення ескалації напруженості на лінії зіткнення Українська сторона СЦКК повідомила про факти обстрілу Місії ОБСЄ і попросила у найкоротші терміни відреагувати на порушення режиму припинення вогню, дати оцінку таким порушенням та провести моніторингові заходи у вказаному районі", - сказано в повідомленні.

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