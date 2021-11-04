Клінічні випробування таблеток Pfizer та Merck від коронавірусу розпочалися у Харкові, - МОЗ

В Україні розпочинаються клінічні випробування таблеток Pfizer та Merck від коронавірусу. Останні тестуватимуть на базі студентської лікарні у Харкові.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у наказі Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з наказом, в Україні тестуватимуть препарат "Ритонавір" виробництва Pfizer у таблетках по 150 мг. У клінічних дослідженнях візьмуть участь особи, які контактували з хворими на COVID-19.

Також затверджено випробування таблеток MK4482-013 виробництва Merck. У них візьмуть участь дорослі особи, які проживають із хворими на COVID-19. Повідомляється, що випробування проводитимуться на базі студентської лікарні Харківської міської ради.

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