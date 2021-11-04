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Клінічні випробування таблеток Pfizer та Merck від коронавірусу розпочалися у Харкові, - МОЗ
В Україні розпочинаються клінічні випробування таблеток Pfizer та Merck від коронавірусу. Останні тестуватимуть на базі студентської лікарні у Харкові.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у наказі Міністерства охорони здоров'я.
Згідно з наказом, в Україні тестуватимуть препарат "Ритонавір" виробництва Pfizer у таблетках по 150 мг. У клінічних дослідженнях візьмуть участь особи, які контактували з хворими на COVID-19.
Також затверджено випробування таблеток MK4482-013 виробництва Merck. У них візьмуть участь дорослі особи, які проживають із хворими на COVID-19. Повідомляється, що випробування проводитимуться на базі студентської лікарні Харківської міської ради.
Топ коментарі
+12 Гыг с Вами
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+12 KAISERWALD
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+11 NavigatorUR
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Таблетки від ковіду. Британія перша у світі схвалила ліки від Covid-19
Велика Британія першою у світі схвалила таблетки проти Covid-19.
Молнупіравір - експериментальний противірусний препарат, розроблений для лікування грипу. Клінічні випробування довели, що він приблизно вдвічі знижує ризик госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусу.
Ліки схвалило британське Агентство з контролю за лікарськими засобами та виробами медичного призначення (MHRA).
Британський міністр охорони здоров'я Саджид Джавід назвав цей день "історичним для країни".
За його словами, лікування "змінить правила гри" для пацієнтів з ослабленою імунною системою.
Як зазначають, таблетки даватимуть двічі на день найбільш уразливим пацієнтам, у яких нещодавно діагностували хворобу.
Перша таблетка
Молнупіравір - спільна розробка американських фармацевтичних компаній Merck Sharp & Dohme та Ridgeback Biotherapeutics.
Його випускатимуть у вигляді таблеток для перорального застосування, а не вводитимуть внутрішньовенно.
Принцип дії препарату полягає у блокуванні ферменту, який потрібен вірусу для відтворення своєї ДНК.
Це має запобігти його розмноженню та знизить ризик важкого перебігу хвороби.
У Merck твердять, що таблетки будуть так само ефективними проти нових штамів коронавірусу, які можуть з'явитися у майбутньому.
MHRA рекомендувало молнупіравір пацієнтам з симптоми середньої та легкої тяжкості, тим, що мають супутні хвороби, надмірну вагу, діабет чи проблеми з серцем, а також хворим похилого віку.
Очільниця MHRA Джун Рейн заявила, що таблетка - "ще один терапевтичний засіб, який поповнює наш арсенал боротьби з Covid-19".
"Це перший у світі схвалений противірусний засіб від цієї хвороби, який можна приймати орально, а не вводити внутрішньовенно. Це важливо, оскільки його можна застосовувати поза лікарнями, ще до того, як Covid-19 перейде у важку стадію".
Британія вже замовила 480 тис. курсів препарату, які мають отримати до кінця цього року.
Експерти кажуть, що препарат має величезний потенціал боротьби з пандемією.
Таблетки, зазвичай, легко виробляти, транспортувати, зберігати та застосовувати. Це робить їх особливо привабливим варіантом для країн з низьким та середнім рівнями прибутку, слабкою інфраструктурою та обмеженими поставками вакцин.
Клінічні випробування
На основі даних 775 пацієнтів, які взяли участь у дослідженні й приймали молнупіравір, було встановлено таке:
госпіталізовані 7,3% пацієнтів,
із пацієнтів, які приймали плацебо, госпіталізовані 14,1%,
серед тих, хто приймав експериментальні ліки, ніхто не помер,
із пацієнтів, яким давали плацебо, восьмеро померли.
Ці дані були оприлюднені у пресрелізі компанії і поки що не були підтверджені незалежними рецензіями.
Судячи з результатів дослідження, для ефективної дії молнупіравір необхідно вживати на перших етапах появи симптомів.Раніше виробники намагалися провести ще одне дослідження за участю пацієнтів, яких госпіталізували з важкими симптомами ковіду, але його довелося припинити, оскільки препарат відчутних результатів не приносив.
Merck стала першою компанією, що повідомила про результати випробувань таблеток проти коронавірусу. Однак інші фармацевтичні компанії також працюють над схожими розробками.
Корпорація Pfizer розпочала дослідження двох різних противірусних таблеток, такі ж ліки розробляє швейцарська Roche.
Мы боялись восстания роботов, а у меня пылесос поперхнулся шторой...
ты кретин??
Вперед и спесней. Как одолеете - не забудьте извиниться за свое высокомерие.
https://www.merck.com/news/merck-and-ridgebacks-molnupiravir-an-oral-covid-19-antiviral-medicine-receives-first-authorization-in-the-world/ Merck and Ridgeback's Molnupiravir, an Oral COVID-19 Antiviral Medicine, Receives First Authorization in the World
the first oral antiviral medicine authorized for the treatment of mild-to-moderate COVID-19 in adults with a positive SARS-CoV-2 diagnostic test and who have at least one risk factor for developing severe illness.
"Не тяжкохворим - а для профілактики. Як і всі противірусні. Тобто, якщо в перші дні не прийняти, то вже і не варто." - так где там написано - для профилактики?
блин патриотка а пустая как пробка, бывает же. Абы пердануть и абы ее слово осталось последним, а шо она там перданула, причем каждый раз разное - по барабану.
Извинений за написанную херню, понятно, не последует.
и найдите мне, где там в тексте "легкой формы"
курица тупая, фу.
От понабігає ідіотів- істеричок..
Чого ж ти мужик, а істериш як баба базарна.
Тицьнути тебе писком у калюжу ?
Тримай, чмо, легку форму - for the treatment of mild-to-moderate COVID-19
Сподіваюсь зі словником подужаєш.
То для чого тоді їм дають цей препарат.
для профилактикиб..ть
уже текст полный дали с сайта производителя - не, ссы в глаза - божья роса, уперлась рогами, вот тупорылое создание
Скоріше друге. А от ти точно хворе..
К меня начиналось дня три со жжения в носу и першения в горле. По идее в этот момент нужно начинать принимать препарат. Но какой человек в здравом уме побежит делать тесты при таких симптомах? А когда уже лежишь овощем, вряд ли в этой волшебной пилюле есть смысл. Но посмотрим.
Главное, в маске рассматривать, чтоб случайно не вдохнуть.
страна третьего мира, наверное, дада.
а как уколоться пфайзером-античипы мешают
Откуда Минздрав берет инфу - я хз.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-59164071?at_custom2=facebook_page&at_custom3=BBC+News+Ukraine&at_medium=custom7&at_custom4=C2676272-3D80-11EC-8D27-782D16F31EAE&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&fbclid=************************************************************* Велика Британія першою у світі схвалила таблетки проти Covid-19.
а вот инфа с сайта Мерк
https://www.merck.com/news/merck-and-ridgebacks-molnupiravir-an-oral-covid-19-antiviral-medicine-receives-first-authorization-in-the-world/ Merck and Ridgeback's Molnupiravir, an Oral COVID-19 Antiviral Medicine, Receives First Authorization in the World
Они все что угодно подпишут, лишь бы сессию засчитали или не отчислили ща непослушание...
Пфайзер быстро подсуетился.... пока слово "Пфайзер" на слуху надо ковать железо не отходя от кассы...
Полгода назад компания ***** отказалась от патента на Ритонавир...
20 марта 2020 компания *****, которая является владельцем патентов на лекарственное средство лопинавир/ритонавир (брендовое название "Алувия" или "Калетра"), официально объявила об отказе от применения вышеупомянутых патентов во всем мире.
Указанная информация уже доступна на официальном https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=uk&sp=nmt4&tl=ru&u=https://medicinespatentpool.org/licence-post/lopinavir-ritonavir-lpvr/&usg=ALkJrhgWO3qtGJ07gym-_3yI9BceTy79vw сайте Патентного пула лекарственных средств. Такое решение компания обосновывает возникновением и стремительным распространением пандемии COVID-19. В связи с чем патентообладателем было принято решение предоставить возможность свободно производить генерические лекарства в любом количестве, в любом уголке мира и для применения в любых терапевтических целях.
Но пришли к в выводу что ...стандартные методы лечения лучше и безопаснее....
Не исключили правда возможность использовать этот препарат как средство профилактики...и позволили проводить на эту тему исследования...вот пфайзер и проводит....копеечка к копеечке так сказать....
Но отказываться от патента на свою вакцину не спешит....