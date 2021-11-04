УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3453 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
11 543 78

Клінічні випробування таблеток Pfizer та Merck від коронавірусу розпочалися у Харкові, - МОЗ

Клінічні випробування таблеток Pfizer та Merck від коронавірусу розпочалися у Харкові, - МОЗ

В Україні розпочинаються клінічні випробування таблеток Pfizer та Merck від коронавірусу. Останні тестуватимуть на базі студентської лікарні у Харкові.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у наказі Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з наказом, в Україні тестуватимуть препарат "Ритонавір" виробництва Pfizer у таблетках по 150 мг. У клінічних дослідженнях візьмуть участь особи, які контактували з хворими на COVID-19.

Також затверджено випробування таблеток MK4482-013 виробництва Merck. У них візьмуть участь дорослі особи, які проживають із хворими на COVID-19. Повідомляється, що випробування проводитимуться на базі студентської лікарні Харківської міської ради.

Читайте також: Рада дозволила екстрену реєстрацію ліків проти COVID-19 в Україні

Автор: 

карантин (18172) ліки (1340) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
показати весь коментар
04.11.2021 19:49 Відповісти
+12
показати весь коментар
04.11.2021 20:06 Відповісти
+11
..сказали...что надо обратить внимание на скорость интернета в Вашем смартфоне. Если вакцинировались... то скорость будет меньше..т.к происходит подключение к частицам вакцины..что бродит у Вас ... А если вставите Симку американскую... то те кто привился Пфайзером сразу идентифицируются ... Короноваком.. говорят пока не проходит... Ну а если Спутником-V.... то у СБУ сразу будет видно Ваше передвижение.... Вот они технологии...))))
показати весь коментар
04.11.2021 19:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А в них тоже чипы от Гейтса?
показати весь коментар
04.11.2021 19:27 Відповісти
обязательно.

Таблетки від ковіду. Британія перша у світі схвалила ліки від Covid-19

Велика Британія першою у світі схвалила таблетки проти Covid-19.

Молнупіравір - експериментальний противірусний препарат, розроблений для лікування грипу. Клінічні випробування довели, що він приблизно вдвічі знижує ризик госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусу.

Ліки схвалило британське Агентство з контролю за лікарськими засобами та виробами медичного призначення (MHRA).
Британський міністр охорони здоров'я Саджид Джавід назвав цей день "історичним для країни".

За його словами, лікування "змінить правила гри" для пацієнтів з ослабленою імунною системою.

Як зазначають, таблетки даватимуть двічі на день найбільш уразливим пацієнтам, у яких нещодавно діагностували хворобу.

Перша таблетка

Молнупіравір - спільна розробка американських фармацевтичних компаній Merck Sharp & Dohme та Ridgeback Biotherapeutics.

Його випускатимуть у вигляді таблеток для перорального застосування, а не вводитимуть внутрішньовенно.

Принцип дії препарату полягає у блокуванні ферменту, який потрібен вірусу для відтворення своєї ДНК.

Це має запобігти його розмноженню та знизить ризик важкого перебігу хвороби.

У Merck твердять, що таблетки будуть так само ефективними проти нових штамів коронавірусу, які можуть з'явитися у майбутньому.

MHRA рекомендувало молнупіравір пацієнтам з симптоми середньої та легкої тяжкості, тим, що мають супутні хвороби, надмірну вагу, діабет чи проблеми з серцем, а також хворим похилого віку.

Очільниця MHRA Джун Рейн заявила, що таблетка - "ще один терапевтичний засіб, який поповнює наш арсенал боротьби з Covid-19".

"Це перший у світі схвалений противірусний засіб від цієї хвороби, який можна приймати орально, а не вводити внутрішньовенно. Це важливо, оскільки його можна застосовувати поза лікарнями, ще до того, як Covid-19 перейде у важку стадію".

Британія вже замовила 480 тис. курсів препарату, які мають отримати до кінця цього року.

Експерти кажуть, що препарат має величезний потенціал боротьби з пандемією.

Таблетки, зазвичай, легко виробляти, транспортувати, зберігати та застосовувати. Це робить їх особливо привабливим варіантом для країн з низьким та середнім рівнями прибутку, слабкою інфраструктурою та обмеженими поставками вакцин.

Клінічні випробування

На основі даних 775 пацієнтів, які взяли участь у дослідженні й приймали молнупіравір, було встановлено таке:

госпіталізовані 7,3% пацієнтів,
із пацієнтів, які приймали плацебо, госпіталізовані 14,1%,
серед тих, хто приймав експериментальні ліки, ніхто не помер,
із пацієнтів, яким давали плацебо, восьмеро померли.

Ці дані були оприлюднені у пресрелізі компанії і поки що не були підтверджені незалежними рецензіями.

Судячи з результатів дослідження, для ефективної дії молнупіравір необхідно вживати на перших етапах появи симптомів.Раніше виробники намагалися провести ще одне дослідження за участю пацієнтів, яких госпіталізували з важкими симптомами ковіду, але його довелося припинити, оскільки препарат відчутних результатів не приносив.

Merck стала першою компанією, що повідомила про результати випробувань таблеток проти коронавірусу. Однак інші фармацевтичні компанії також працюють над схожими розробками.

Корпорація Pfizer розпочала дослідження двох різних противірусних таблеток, такі ж ліки розробляє швейцарська Roche.
показати весь коментар
04.11.2021 19:35 Відповісти
..сказали...что надо обратить внимание на скорость интернета в Вашем смартфоне. Если вакцинировались... то скорость будет меньше..т.к происходит подключение к частицам вакцины..что бродит у Вас ... А если вставите Симку американскую... то те кто привился Пфайзером сразу идентифицируются ... Короноваком.. говорят пока не проходит... Ну а если Спутником-V.... то у СБУ сразу будет видно Ваше передвижение.... Вот они технологии...))))
показати весь коментар
04.11.2021 19:47 Відповісти
супер, до чего дошел прогресс.
Мы боялись восстания роботов, а у меня пылесос поперхнулся шторой...
показати весь коментар
04.11.2021 19:49 Відповісти
..Вы посерьёзнее там!! Пылесос понимаешь там. Шутки шутите. Уже всё ясно давно. Поделили весь мир... придумав ковид. Кто Пфайзером... те уже под американцами.. Короновак..китайцы... (им стариков прививают... т.к китайцев много и им старики не нужны..а только земли!!))) А Спутник-V... почему в мире не признают? Чтобы русские не захватили весь мир... Боятся вражины американские!!! А Вы там пылесос..пылесос... Серьёзнее надо быть!!! Весь мир делят... )))
показати весь коментар
04.11.2021 20:00 Відповісти
показати весь коментар
04.11.2021 20:06 Відповісти
.Вам допомагає? Ділитеся практичною дією....?
показати весь коментар
04.11.2021 20:10 Відповісти
показати весь коментар
04.11.2021 20:43 Відповісти
Десь чув анекдот як одна стара баба лаяла свого діда за те шо він її зубами вночі часник жрав
показати весь коментар
04.11.2021 20:59 Відповісти
раздавай себе поклоннику рос пропаганды и упц мп
показати весь коментар
04.11.2021 19:32 Відповісти
не мешай, Тимофей сегодня на смене.
показати весь коментар
04.11.2021 19:36 Відповісти
Краще вакцинуватись, аніж ковтати ці пігулки.
показати весь коментар
04.11.2021 19:28 Відповісти
Ещё про чипирование расскажи. Ну так, что просто поржать.
показати весь коментар
04.11.2021 19:35 Відповісти
так значит я месяц провел в больнице, а моя мать умерла и все это от несуществуещей болезни?
ты кретин??
показати весь коментар
04.11.2021 19:48 Відповісти
тут и знак вопроса неуместен.Проблема в количестве кретиноантиваксов, и легкости с которой лаптепропаганда их клонирует.
показати весь коментар
04.11.2021 19:58 Відповісти
а краще богу помолитися и желательно в упц мп цэркве
показати весь коментар
04.11.2021 19:33 Відповісти
Взагалі-то вакцина не захищає від хвороби, але значно зменшує шанси опинитися в реанімації. А ці таблетки, скоріше за все, заміняють декілька лікарських засобів, яки призначають хворим чи мають вплив саме на цей вірус, але це не точно.
показати весь коментар
04.11.2021 19:38 Відповісти
Захищає. Чому ні ? Від конкретного штаму. Якщо пощастить, то і від усіх.
показати весь коментар
04.11.2021 19:46 Відповісти
Вакцинація допомогає організму боротися з хворобою. Цей процес може пройти непомітно. Але може проявитися і симптоматика хвороби, але її перенести буде значно легше.
показати весь коментар
04.11.2021 19:56 Відповісти
Масло масляне.
показати весь коментар
04.11.2021 20:30 Відповісти
https://www.google.co.uk/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.radiosvoboda.org/amp/chy-mozhna-zahvority-na-covid-pisla-vaksinasii/31154115.html&ved=2ahUKEwih5N7Xo4D0AhUaBmMBHStLD-oQFnoECAQQAQ&usg=AOvVaw2b_1e9Cle2OCfiwzRZnkUl&ampcf=1 Посилання
показати весь коментар
05.11.2021 05:29 Відповісти
ну, кому как повезет. Я за вакцинацию. Но если заболею (и такое может быть, ведь антитела со временем падают) - приятно знать что есть что-то кроме парацетамола.
показати весь коментар
04.11.2021 19:42 Відповісти
Ви прочитали кому їх дають ? Не тяжкохворим - а для профілактики. Як і всі противірусні. Тобто, якщо в перші дні не прийняти, то вже і не варто.
показати весь коментар
04.11.2021 19:44 Відповісти
я прочитал. А вы читать умеете?
Вперед и спесней. Как одолеете - не забудьте извиниться за свое высокомерие.

https://www.merck.com/news/merck-and-ridgebacks-molnupiravir-an-oral-covid-19-antiviral-medicine-receives-first-authorization-in-the-world/ Merck and Ridgeback's Molnupiravir, an Oral COVID-19 Antiviral Medicine, Receives First Authorization in the World

the first oral antiviral medicine authorized for the treatment of mild-to-moderate COVID-19 in adults with a positive SARS-CoV-2 diagnostic test and who have at least one risk factor for developing severe illness.
показати весь коментар
04.11.2021 19:48 Відповісти
А ви точно прочитали ? Для легкої форми, підтвердженої тестами, , або для осіб, які мають хоч один з факторів, які можуть спричинити тяжкий перебіг хвороби.
показати весь коментар
04.11.2021 20:33 Відповісти
а теперь прочитайте ВЫ - что ВЫ накалякали перед моим комментом. Если еще не разучились читать
"Не тяжкохворим - а для профілактики. Як і всі противірусні. Тобто, якщо в перші дні не прийняти, то вже і не варто." - так где там написано - для профилактики?
блин патриотка а пустая как пробка, бывает же. Абы пердануть и абы ее слово осталось последним, а шо она там перданула, причем каждый раз разное - по барабану.
Извинений за написанную херню, понятно, не последует.
и найдите мне, где там в тексте "легкой формы"
курица тупая, фу.
показати весь коментар
04.11.2021 22:59 Відповісти
Довбень, бери словника і перекладай собою напощене.
От понабігає ідіотів- істеричок..
Чого ж ти мужик, а істериш як баба базарна.
Тицьнути тебе писком у калюжу ?
Тримай, чмо, легку форму - for the treatment of mild-to-moderate COVID-19
Сподіваюсь зі словником подужаєш.
показати весь коментар
05.11.2021 22:15 Відповісти
Противірусні препарати ніколи не використовуються для профілактики, бо вони діють тільки на специфічні, вже наявні в організмі віруси. А усілякі "Амізони" які рекламуються для профілактики вірусів - звичайні фуфломіцини.
показати весь коментар
04.11.2021 19:58 Відповісти
Добровольці просто контактні особи, які можливо навіть і не заразились.
То для чого тоді їм дають цей препарат.
показати весь коментар
04.11.2021 20:29 Відповісти
бабень, пойти сначала почитай как вообще проводят клинические испытания, потом будешь умничать.
для профилактикиб..ть
уже текст полный дали с сайта производителя - не, ссы в глаза - божья роса, уперлась рогами, вот тупорылое создание
показати весь коментар
04.11.2021 23:01 Відповісти
Согласно приказу, в Украине будут тестировать препарат "Ритонавир" производства Pfizer в таблетках по 150 мг. В клинических исследованиях примут участие лица, которые контактировали с больными COVID-19. Источник:
Скоріше друге. А от ти точно хворе..
показати весь коментар
05.11.2021 22:09 Відповісти
Амизон прошел 2 стадии клинических испытаний в Германии.
показати весь коментар
05.11.2021 13:34 Відповісти
Имеется ввиду, что нужно принимать при первых симптомах заболевания. И это скорей всего действительно так. Остается только вычислить, что ты подхватил: грипп, ковид или просто риновирус. Когда препарат испытывают на контактных, то сомнений нет. А в реальной жизни? Бежать сдавать тесты на все?
К меня начиналось дня три со жжения в носу и першения в горле. По идее в этот момент нужно начинать принимать препарат. Но какой человек в здравом уме побежит делать тесты при таких симптомах? А когда уже лежишь овощем, вряд ли в этой волшебной пилюле есть смысл. Но посмотрим.
показати весь коментар
05.11.2021 23:03 Відповісти
А еще интересный момент, что Ритонавир - это препарат от ВИЧ. Он оттестирован вдоль и поперек при всех вирусных заболеваниях. В том числе и при ковиде. От ковида он не спасает от слова "совсем".
показати весь коментар
05.11.2021 23:10 Відповісти
Конечно! Вакцину влили, и ищи ее потом по организьму. А таблетку можно разбить молотком и под микроскоп. Там чипы 5G никуда не спрячешь от вооруженного взгляда...
Главное, в маске рассматривать, чтоб случайно не вдохнуть.
показати весь коментар
04.11.2021 20:04 Відповісти
а почему пфайзер у себя на цветных не проводит тестирование?
показати весь коментар
04.11.2021 19:33 Відповісти
потому что ты рассист
показати весь коментар
04.11.2021 19:34 Відповісти
Тому що є країни третього світу, де дуже багато жебраків, тому у нас і будуть проводити дослідження на добровольцях за грошові винагороди. Ці «кролики»після дослідів зможуть платити за житло та купувати харчі.
показати весь коментар
04.11.2021 19:53 Відповісти
в любой стране мира будут только счастливы, если при смертельно опасной болезни им доверят проводить клинические испытания - это шанс выжить потому что. Поэтому Израиль вызвался проводить у себя клиниспытания вакцины Пфайзер. Потому и первыми вакцину получили.
страна третьего мира, наверное, дада.
показати весь коментар
04.11.2021 23:02 Відповісти
Ритонавир не нужно тестировать. Он применялся для лечения ВИЧ. Им пробовали лечить ковид с самого начала - не работало. Надеюсь, что в данном случае, это просто ошибка автора статьи. Если нет, то это развод.
показати весь коментар
05.11.2021 23:12 Відповісти
Для експериментів в них є українці. Як жителі, так і країна в цілому. І не тільки в них.
показати весь коментар
05.11.2021 01:14 Відповісти
вчерашнее раша сми Время Покажит ..я услышал 10 Украина и 20 раз Война .... они себя надрачивают .....посмотрим
показати весь коментар
04.11.2021 19:34 Відповісти
как на прокапывание полнейшей химией-так все бабки-антиваксерши толпами.
а как уколоться пфайзером-античипы мешают
показати весь коментар
04.11.2021 19:36 Відповісти
Странно, википедия пишет, что Ритонавир известен давно, еще с 90-х
показати весь коментар
04.11.2021 19:36 Відповісти
а Би Би Си и компания Мерк пишут, что действующее вещество называется Молнупиравир.
Откуда Минздрав берет инфу - я хз.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-59164071?at_custom2=facebook_page&at_custom3=BBC+News+Ukraine&at_medium=custom7&at_custom4=C2676272-3D80-11EC-8D27-782D16F31EAE&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&fbclid=************************************************************* Велика Британія першою у світі схвалила таблетки проти Covid-19.

а вот инфа с сайта Мерк
https://www.merck.com/news/merck-and-ridgebacks-molnupiravir-an-oral-covid-19-antiviral-medicine-receives-first-authorization-in-the-world/ Merck and Ridgeback's Molnupiravir, an Oral COVID-19 Antiviral Medicine, Receives First Authorization in the World
показати весь коментар
04.11.2021 19:45 Відповісти
вот я худею, вроде тут как форум националистов и все за Украину, а мразота не то шо привится даже масочку надеть не хочет, чтоб людям жизнь сохранить, о чем вы думаете ваще? какая Европа вам помогать должна, вы как ***** вещат тупа один наРот...
показати весь коментар
04.11.2021 19:37 Відповісти
Яким людям? Ви ж ширнуті, тобто, повністю захищені. Чого тоді ти боїшся? Чого істериш?
показати весь коментар
05.11.2021 01:17 Відповісти
3 декабря 2020 года в журнале https://ru.wikipedia.org/wiki/Nature Nature была опубликована статья о результатах исследования лечения молнупиравиром хорьков, инфицированных Covid-19https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80#cite_note-8 [ . Исследование показало, что препарат был «эффективным» при пероральном введении инфицированным хорькам и что он блокировал передачу вируса между хорьками через 24 часа после приёма препарата.
показати весь коментар
04.11.2021 19:38 Відповісти
ну да,с весны клинические испытания были, с конца сентября - подались в регуляторные органы на регистрацию по всему миру.
показати весь коментар
04.11.2021 19:46 Відповісти
Поклонникам скреп пить таблетки от Пфайзера нельзя. Иначе последствия будут страшные.
показати весь коментар
04.11.2021 19:44 Відповісти
показати весь коментар
04.11.2021 19:49 Відповісти
Представляю вой на мокшанских болотах, эта новость взорвет все эфиры😁
показати весь коментар
04.11.2021 19:50 Відповісти
а чьо свинособакам парицца. зачем им пиндосские и буржуйские таблетки. у них спутнег есть. просто возьмут шмурдяк с которого спутнег свой делают, и налепят с него таблеток, и объявят как всегда шо это аналогавнет
показати весь коментар
04.11.2021 20:03 Відповісти
Тут главное быть первыми!😁
показати весь коментар
04.11.2021 21:26 Відповісти
Туман над Мацковией был 2 суток...самалеты не летають...потому что итак нападало в этом году 31 штук....
показати весь коментар
04.11.2021 19:53 Відповісти
Виригуйте вакцини і бігом за пігулками.😁
показати весь коментар
04.11.2021 20:00 Відповісти
Как подопытные кролики.
показати весь коментар
04.11.2021 20:13 Відповісти
та хужэ! другое дела на рассиюшке, и ее филиалах дынырылыныры. там жэш людей колят луччей в мире вакциной, признанной во всей галактике, и совсем не как кроликов....
показати весь коментар
04.11.2021 20:55 Відповісти
Ага... Самый независимые представители - студенты...
Они все что угодно подпишут, лишь бы сессию засчитали или не отчислили ща непослушание...
показати весь коментар
04.11.2021 20:16 Відповісти
Согласно приказу, в Украине будут тестировать препарат "Ритонавир" производства Pfizer в таблетках по 150 мг. Источник:

Пфайзер быстро подсуетился.... пока слово "Пфайзер" на слуху надо ковать железо не отходя от кассы...
Полгода назад компания ***** отказалась от патента на Ритонавир...

20 марта 2020 компания *****, которая является владельцем патентов на лекарственное средство лопинавир/ритонавир (брендовое название "Алувия" или "Калетра"), официально объявила об отказе от применения вышеупомянутых патентов во всем мире.
Указанная информация уже доступна на официальном https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=uk&sp=nmt4&tl=ru&u=https://medicinespatentpool.org/licence-post/lopinavir-ritonavir-lpvr/&usg=ALkJrhgWO3qtGJ07gym-_3yI9BceTy79vw сайте Патентного пула лекарственных средств. Такое решение компания обосновывает возникновением и стремительным распространением пандемии COVID-19. В связи с чем патентообладателем было принято решение предоставить возможность свободно производить генерические лекарства в любом количестве, в любом уголке мира и для применения в любых терапевтических целях.
показати весь коментар
04.11.2021 20:39 Відповісти
Превращают Украину в полигон для испытания всякой экспериментальной фигни
показати весь коментар
04.11.2021 20:41 Відповісти
дахусим, если статистику почитать - то в пересчете не триллион жителей, мы в мире абсоютные лидеры. так шо... хуже уже не будет, кх-кх(бежит к докторам)
показати весь коментар
04.11.2021 20:51 Відповісти
В больницах на госпитализированных людях этот препарат уже испытали....
Но пришли к в выводу что ...стандартные методы лечения лучше и безопаснее....

Не исключили правда возможность использовать этот препарат как средство профилактики...и позволили проводить на эту тему исследования...вот пфайзер и проводит....копеечка к копеечке так сказать....
Но отказываться от патента на свою вакцину не спешит....
показати весь коментар
04.11.2021 20:48 Відповісти
Как мило. Не успели мне из Флориды сказать, что готовят таблетки, а они уже тут)) Хотя этим уже убивали в 2020 по протоколам воз: картизон, ремдесивир, ритонавир, лапиновир, гидрооксид хлорохин. Все они подавляют имунную систему, вместо усиления. Закидуйтесь, подопытные
показати весь коментар
04.11.2021 21:10 Відповісти
Правда про "вакцину", якою зараз властьімущі намагаються наширяти плебс будь-якими способами, в тому числі і фашистськими, рано чи пізно теж вилізе. Через пару років. Але вакциновані не всі її взнають, далеко не всі...
показати весь коментар
05.11.2021 01:23 Відповісти
 
 