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Скорочення штату і переїзд до Румунії: мільярдна IT-компанія Playtika залишає Україну

Скорочення штату і переїзд до Румунії: мільярдна IT-компанія Playtika залишає Україну

Компанія Playtika планує частково перенести свій дніпровський офіс у Румунію і скоротити штат співробітників. Однак про повне закриття R&D у Дніпрі поки не йдеться.

Про це повідомляє AIN.UA із посиланням на джерела всередині компанії, інформує Цензор.НЕТ.

За даними порталу, частині співробітників офісу у Дніпрі запропонували переїзд до Бухаресту, частина має залишити компанію у першому кварталі 2022 року. Зокрема, йдеться про команду, яка працювала над графікою та слот-машинами Caesarcasino. При цьому дніпровський офіс продовжить роботу, на 29 жовтня у нього залишалося три відкриті вакансії. Як очікується, команда, що залишилася, займеться новими проєктами. Можливо йдеться про розробку для компаній-покупок Playtika останніх років – німецької Wooga та фінської Reworks.

Офіційно в Playtika цю інформацію наразі не прокоментували.

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Playtika розробила Caesars Casino, Slotomania, House of Fun та Bingo Blitz. Упродовж 10 років компанію двічі продавали за $140 млн і $4,4 млрд. У січні 2021 Playtika вийшла на IPO, де додатково залучила $1,88 млрд.

На даний момент у Playtika в Україні працює 1000 осіб, у Білорусі – 600, у Румунії – 500.

Автор: 

Дніпро (3323) інвестиції (2100) інвестори (447) ІТ-індустрія (727)


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Топ коментарі
+50
Инвест климат усе лучшее и лучшее...
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04.11.2021 20:17 Відповісти
+30
Инвест няня-всё...
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04.11.2021 20:17 Відповісти
+27
хто там, яка зедебільна мразь розпатякувала про неймовірний рівень інвестицій в Україну?
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04.11.2021 20:17 Відповісти
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дерьмак помогает бизнесу-все бегут
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04.11.2021 20:16 Відповісти
Инвест климат усе лучшее и лучшее...
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04.11.2021 20:17 Відповісти
хто там, яка зедебільна мразь розпатякувала про неймовірний рівень інвестицій в Україну?
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04.11.2021 20:17 Відповісти
Инвест няня-всё...
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04.11.2021 20:17 Відповісти
поматросили инвест-няню и бросили...
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04.11.2021 20:50 Відповісти
Это уже полная диджитализация и аджента ЗЕбуинов.
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04.11.2021 20:18 Відповісти
Израильская компания разработчик лохотронов. Неудивительно что работают только в Румыниях и Украинах.
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04.11.2021 20:18 Відповісти
Не лохотрон. Обычные мобильные игры. Просто названия приложений такие, не вызывающие доверия.
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04.11.2021 20:25 Відповісти
Щас все мобильные не инди игры - лохотрон.
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04.11.2021 20:31 Відповісти
С этим не поспоришь.)
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04.11.2021 20:33 Відповісти
Они, наверное, Бениного холуя Трухина не слышали

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04.11.2021 20:18 Відповісти
Ну, такі однако наш чілавєк, мєжду пгочім. Судя по фейсу тейбла, - азохенвей, ах іцин паравоз! )))
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04.11.2021 21:00 Відповісти
блдь, в Кнессете более арийцы чем этот махровый шлимазл
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05.11.2021 00:10 Відповісти
Тема вини Порошенка не розкрита....
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04.11.2021 20:20 Відповісти
Не смог удержать компанию
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05.11.2021 08:34 Відповісти
За то у нас є тищенко,ківа і третякова котрі не планують нікуди переїжджати бо їх нікуди і не звуть.
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04.11.2021 20:22 Відповісти
Теперь 1000 человек с зарплатой в 2.5-3.0К евро будут платить налог в Румынский пенсионный фонд. Назад они уже не вернуться. 1000 далеко не худших граждан нашей страны. Лучше бы 5000 чиновников уехали в Сомали...
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04.11.2021 20:23 Відповісти
Фоп із зп 100к гривень заплатить куди більше податків ніж роботяга на заводі....
частину скоротять з них частина перейде на інші фірми або виїде за кордон де буде продовжувати працювати, але економіка України втратить громадянина який може, і головне витрачає великі гроші тут.
хороший інвест клімат мутить беня.
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04.11.2021 21:50 Відповісти
они тратили свои 3000 евро в месяц в УКРАИНЕ а теперь будут тратить в Румынии
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04.11.2021 21:55 Відповісти
Ще й про Румунію проінформований!
3000 в Румунії приблизно теж саме, що й в Україні.
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04.11.2021 22:51 Відповісти
Только вот став гражданином Румынии-ты становишся членом Евросоюза и можешь рабртать в любой стране ЕС и открывать бизнес. Ну и РУмыния-намного богаче и стабильней Украины. Тоесть конечно у Украины потенциал раза в 3 больше но за 30 лет идет только деградация этого потенциала а не развитие. В Украине 30 лет банкуют бандиты и аферисты
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05.11.2021 19:14 Відповісти
Знавець! ЄСВ платять всі. Плюс 5% від обороту.
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04.11.2021 22:47 Відповісти
не смеши, никто им 2.5-3.0К евро в Днепре не платил
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05.11.2021 00:11 Відповісти
Эти ребята за еду не будут работать.
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05.11.2021 09:24 Відповісти
Компания по разработке онлайн-казино? Тогда идите лесом в пешее сексуальное путешествие
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04.11.2021 20:26 Відповісти
Ха ха, яка тобі різниця, будуть вони розробляти онлайн казино в Україні чи Румунії, на то вони і онлайн, що ті хто ними користався в Україні зможуть це робити і надалі, а єдине що зміниться це зменшення кількості робочих місць і сплачених податків в Україні.
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04.11.2021 20:35 Відповісти
Ха-ха, у тебя есть достоверные данные об уплаченных ими налогах?
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04.11.2021 20:42 Відповісти
1000 ФОПів(чи ви думаєте програмісти в конвертах кешем отримують ?) із зарплатнею 3-5 к баксів, заплатять податків я думаю більше ніж МАУ каламойші.
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04.11.2021 21:53 Відповісти
никакие "3-5к баксив" им никто в Днепре не платил там 1к в прыжке
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05.11.2021 00:12 Відповісти
о бачу спеціаліста ІТ сфери в каментах )
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05.11.2021 08:40 Відповісти
У тебя есть достоверньіе данньіе о том, что они не платили налогов? По закону они как хозяйственньій субьект должньі платить налоги, о презумпции невиновности тьі наверно не сльішал.
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04.11.2021 23:45 Відповісти
у меня есть данные: они не платили налоги
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05.11.2021 00:11 Відповісти
Они как минимум значительную часть зарплаты будут тратить в Украине. Покупая любой товар в Украине ты уже как минимум платишь 20% налога от его стоимости. Покупая алкоголь и сигареты и бензин-платишь еще и акциз и транспортный налог. Любая страна хочет привлечь богатых людей пусть даже просто для проживания. богатый человек полюбому создаст рабочие места-как минимум наняв домработнмцу,рабочих построить себе дом и тд.
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05.11.2021 19:17 Відповісти
100%. От таких, безнравственных компаний ничего хорошего стране ожидать нечего.
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04.11.2021 21:05 Відповісти
Сошиал игры - это не казино вообще-то. Эксперды, не разбирающиеся в сути вопроса, умиляют)
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04.11.2021 23:09 Відповісти
игры с названием "Caesars Casino" и "Slotomania" - это не казино вообще? серьезно?
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05.11.2021 00:14 Відповісти
Да, это как ромы и Рим- одно название.
Это обычные сошиал игры где ты не можешь ни выиграть ни проиграть.

Жанр Сошиал казино- это Не реал мани казино (которое- геймблинг).

Но плебсу это побоку- услышали слово казино и открыли орущие рты как бабульки у подъезда...
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05.11.2021 11:17 Відповісти
Прочитал казино и слюни потекли сразу..пипец уровень ЗЕбилов поражает...
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05.11.2021 20:35 Відповісти
Псы из налоговой, псы из полиции, полукриминальные и околорэкетирские псы, разные пожарные, и прочие контролирующие органы- и все хотят денег. Плюс, ещё непонятки что с з.п. делать? Или по чёрному, или по серому, или по серо-буро-малиновому?а если по белому, то псам всё равно платить нужно?(ответ- ДА!) Короче, кто ж будет работать в таких скотских условиях? Только те, кого и воспитала эта система- бандиты из позднего совка и 90х, и привыкшие тереть терпилы+ чутка наивных романтиков(новички- быстро стухнут). Но европейские инвесторы обойдут скорее тремя дорогами. Поэтому и страна бедная.
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04.11.2021 20:26 Відповісти
а няню от зелебобиков с собой забират?
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04.11.2021 20:49 Відповісти
Прямой результат деятельности ЗЕ и Гетманцева.
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04.11.2021 21:01 Відповісти
Не доробатывают инвест-няни, нужно чтобы валили все 100 процентов😁
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04.11.2021 21:25 Відповісти
когда моральные уроды и политичесские проститутки приходят к власти из государства начинают уходить чесные, умные люди. вот такой закон экономики. это Вам не бабло выводить в офшоры. люди хотят чесно работать и иметь гарантии.
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04.11.2021 21:40 Відповісти
Сколько грн налога заплатила эта компания, чтобы рыдать по ней?
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04.11.2021 21:53 Відповісти
Високі зарплати 1000 чоловік - це вже більша користь для держави ніж весь час існування "95 кварталу".
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04.11.2021 22:18 Відповісти
Каждый сотрудник при ЗП в 100к как ФОП платит в месяц проживая в этой стране:

- 1320 грн. ЕСВ

- 5000 грн. подоходного (5%)

- 17100 ПДВ (18%)

Итого 23420 грн. в месяц с одного сотрудника или минимум 24млн. со всей компании.

Чтоб было понятнее, эти ребята получается выплачивали минимальные пенсии для 12000 пенсионеров.

При этом нужно понимать что они для своей деятельности не взяли абсолютно ничего. В отличии от тех же "экономикообразующих" предприятий которые сидят на дотациях и если все свести то дай бог чтоб в ноль вышли.
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04.11.2021 22:41 Відповісти
Зато каждый таксист и строитель который получает зп в конверте, орет что айтишники мало платят в бюджет
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04.11.2021 23:05 Відповісти
Нету там ПДВ 18%)) они все на 3 упрощенной группе) 5% + ЕСВ и все)
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04.11.2021 23:56 Відповісти
и 100к на человека там тоже нету и близко!
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05.11.2021 00:15 Відповісти
> ФОП платит в месяц проживая в этой стране

Покупая товары в которые заложен этот ПДВ. Это не прямое налогообложение, но как его не назови это не меняет того факта, что после миграции человека государство больше этих денег не увидит.
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05.11.2021 13:46 Відповісти
Это Израильская компания
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04.11.2021 23:06 Відповісти
Щодо інвестиційного клімату вже до мене сказали, але от, чесно кажучи, оті всі онлайн-казино нахрін тут не потрібні!
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04.11.2021 22:08 Відповісти
Інвестори від нянь тікають?
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04.11.2021 22:16 Відповісти
Какая-то инвест-няня не сработала
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04.11.2021 22:23 Відповісти
Более хреновей страны чем румыния, в евросоюзе просто нет. Половина трудоспособного населения либо моет параши, либо занимается воровством-жульничеством, либо стоит на панели в Британии, Германиях или Нидерландах. Поэтому рилокейт в румынию - это как издевательство от компании
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04.11.2021 22:26 Відповісти
Румынки на панели в Берлине- это уже устаревшая инфа, сейчас там все албанцы держат)
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04.11.2021 23:00 Відповісти
тебе виднее кто тебя там держит
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05.11.2021 00:16 Відповісти
Я просто чаще ездил в Европу на отдых. Не завидуй
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05.11.2021 11:18 Відповісти
Никто никуда не бежит если что) Любая адекватная IT компания итак зарегистрирована на Мальте чтоб у сбу не было желания устраивать маски шоу.
Slotomania, House of Fun- эти оффисы не в Днепре а в Киеве
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04.11.2021 22:58 Відповісти
інвест-няню з'їв Корнієнко
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04.11.2021 23:00 Відповісти
Біда в Україні, закриваються заводи і фабрики, малий бізнес ледь тримається, такого ніколи не бачив щоб здавалися в оренду приміщення в такій кількості чи продавалися. Нам в новинах розказують як рейтинг в преЗедента росте, це не рейтинг, це пісець
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05.11.2021 01:21 Відповісти
а где же инвест няня?))) упустила ребенка???))
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05.11.2021 08:44 Відповісти
Это явно успех...
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05.11.2021 15:25 Відповісти
 
 