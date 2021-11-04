Скорочення штату і переїзд до Румунії: мільярдна IT-компанія Playtika залишає Україну
Компанія Playtika планує частково перенести свій дніпровський офіс у Румунію і скоротити штат співробітників. Однак про повне закриття R&D у Дніпрі поки не йдеться.
Про це повідомляє AIN.UA із посиланням на джерела всередині компанії, інформує Цензор.НЕТ.
За даними порталу, частині співробітників офісу у Дніпрі запропонували переїзд до Бухаресту, частина має залишити компанію у першому кварталі 2022 року. Зокрема, йдеться про команду, яка працювала над графікою та слот-машинами Caesarcasino. При цьому дніпровський офіс продовжить роботу, на 29 жовтня у нього залишалося три відкриті вакансії. Як очікується, команда, що залишилася, займеться новими проєктами. Можливо йдеться про розробку для компаній-покупок Playtika останніх років – німецької Wooga та фінської Reworks.
Офіційно в Playtika цю інформацію наразі не прокоментували.
Playtika розробила Caesars Casino, Slotomania, House of Fun та Bingo Blitz. Упродовж 10 років компанію двічі продавали за $140 млн і $4,4 млрд. У січні 2021 Playtika вийшла на IPO, де додатково залучила $1,88 млрд.
На даний момент у Playtika в Україні працює 1000 осіб, у Білорусі – 600, у Румунії – 500.
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частину скоротять з них частина перейде на інші фірми або виїде за кордон де буде продовжувати працювати, але економіка України втратить громадянина який може, і головне витрачає великі гроші тут.
хороший інвест клімат мутить беня.
3000 в Румунії приблизно теж саме, що й в Україні.
Это обычные сошиал игры где ты не можешь ни выиграть ни проиграть.
Жанр Сошиал казино- это Не реал мани казино (которое- геймблинг).
Но плебсу это побоку- услышали слово казино и открыли орущие рты как бабульки у подъезда...
- 1320 грн. ЕСВ
- 5000 грн. подоходного (5%)
- 17100 ПДВ (18%)
Итого 23420 грн. в месяц с одного сотрудника или минимум 24млн. со всей компании.
Чтоб было понятнее, эти ребята получается выплачивали минимальные пенсии для 12000 пенсионеров.
При этом нужно понимать что они для своей деятельности не взяли абсолютно ничего. В отличии от тех же "экономикообразующих" предприятий которые сидят на дотациях и если все свести то дай бог чтоб в ноль вышли.
Покупая товары в которые заложен этот ПДВ. Это не прямое налогообложение, но как его не назови это не меняет того факта, что после миграции человека государство больше этих денег не увидит.
Slotomania, House of Fun- эти оффисы не в Днепре а в Киеве