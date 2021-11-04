Скорочення штату і переїзд до Румунії: мільярдна IT-компанія Playtika залишає Україну

Компанія Playtika планує частково перенести свій дніпровський офіс у Румунію і скоротити штат співробітників. Однак про повне закриття R&D у Дніпрі поки не йдеться.

Про це повідомляє AIN.UA із посиланням на джерела всередині компанії, інформує Цензор.НЕТ.

За даними порталу, частині співробітників офісу у Дніпрі запропонували переїзд до Бухаресту, частина має залишити компанію у першому кварталі 2022 року. Зокрема, йдеться про команду, яка працювала над графікою та слот-машинами Caesarcasino. При цьому дніпровський офіс продовжить роботу, на 29 жовтня у нього залишалося три відкриті вакансії. Як очікується, команда, що залишилася, займеться новими проєктами. Можливо йдеться про розробку для компаній-покупок Playtika останніх років – німецької Wooga та фінської Reworks.

Офіційно в Playtika цю інформацію наразі не прокоментували.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доходи IТ-галузі в Україні за 3-5 років можуть зрости до $165,5 млрд на рік, - Зеленський

Playtika розробила Caesars Casino, Slotomania, House of Fun та Bingo Blitz. Упродовж 10 років компанію двічі продавали за $140 млн і $4,4 млрд. У січні 2021 Playtika вийшла на IPO, де додатково залучила $1,88 млрд.

На даний момент у Playtika в Україні працює 1000 осіб, у Білорусі – 600, у Румунії – 500.