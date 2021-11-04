"Слугу народу" Третьякову та Геращенко з "ЄС" у п'ятницю можуть усунути від п'яти засідань
Верховна Рада у п'ятницю розгляне питання про позбавлення народних депутатів Галини Третьякової (фракція "Слуга народу") та Ірини Геращенко ("Європейська солідарність") права брати участь у п'яти пленарних засіданнях парламенту.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт парламенту.
Нагадаємо, 8 жовтня керівник комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова у фракційному чаті "Слуги народу" прокоментувала смерть члена депутатської групи "За майбутнє" Антона Полякова фразою "одним ворогом менше".
Після цього всі фракції парламенту підписали листа до комітету Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту з вимогою відсторонити Третьякову від участі у пленарних засіданнях на п'ять днів.
Крім того, голови всіх фракцій та груп українського парламенту, крім "Слуги народу", зібрали підписи та звернулися до голови Ради і керівника регламентного комітету із закликом відкликати Третьякову з посади голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
Ірину Геращенко рекомендують позбавити права участі у п'яти засіданнях через її виступ у 2019 році. Тоді вона порівняла народних депутатів від монобільшості із "зеленими чоловічками", що захопили півострів Крим.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Как вам?
А третьякову треба трошечки розстріляти. Така потвора не повинна сидіти під куполом та опікуватись тими, кого вона ненавидить.
Мы хотим сегодня,
Нет, нет, нет, нет,
Мы хотим сейчас.
Це ж ви навіть не жирафи, до якої звук довго летить...
Филипп Филиппыч,лучше не спрашивайте...,Карлом Марксом...
Доктор,голкубчик,вы просто обязаны поднять с колен советское быдло Шариковых и Швондеров...
От дибіли зелені...
Галина Третьякова написала в Регламентный комитет объяснительную записку, по поводу своего заявления («минус один враг») о смерти Антона Полякова.
Линия её самозащиты просто обескураживает своим цинизмом:
Комитет, якобы, вообще не должен рассматривать данную ситуацию, «в связи с отсутствием субъекта высказываний». Так как согласно процедуре, жалобу на неё должен был подавать тот депутат, против которого она высказалась, то есть сам Поляков, а не его коллеги.
Кроме того, как отметила Третьякова, согласно регламенту, здесь «отсутствует объект правонарушения» - то есть «произнесённые обидные слова». Угадаете почему? Потому, что она их не произносила вслух, а написала в чате текстом.
Мерзкая, циничная тварь. Впрочем, у неё хорошие учителя были.
Блин, "зЕ" "партия" низшего сорта, сушите сухари...
Хто ж це зе-кодлу пригадав події 2019-го ?
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4545463362158097&id=100000834337338&__cft__[0]=AZVbWtsVpIDA0MWiKHnRTwf8--5w-3yxTUklNSZevhstyH9KJTaT0nofzX4hZgUOB6y_RHS8WSeRNGoDvHKAP_Pcj14VsS17xa-WilUp8c6hrLgMT7ws21rT0i98CYM3D8Q&__tn__=%2CO%2CP-R 13 ч. ·
Черговий сумний день для українського парламентаризму та держави вцілому.
Беззмістовна поява Зеленського, продавлені у ВР абсолютно «ніякі» міністри, закритий рот Гео Леросу і а сам кінець…регламентний комітет хоче відсторонити на 5 засідань https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko?__cft__[0]=AZVbWtsVpIDA0MWiKHnRTwf8--5w-3yxTUklNSZevhstyH9KJTaT0nofzX4hZgUOB6y_RHS8WSeRNGoDvHKAP_Pcj14VsS17xa-WilUp8c6hrLgMT7ws21rT0i98CYM3D8Q&__tn__=-]K-R Iryna Gerashchenko .
Так, ви не помилились. Не Тищенка чи Бужанського, не Ківу і навіть не Трухіна. А саме Ірину Геращенко за висловлювання ще 2019 року про «зелених чоловічків» у Верховній Раді.
Що там сумнозвісна Галина Третякова? Її досі НЕ відсторонили ні від участі в засіданнях, ні від головування в комітеті.
Система маленьких порізів, ударів та помст - це система влади Зеленського. Тільки б'ють вони не опонентрів, а всю країну.
Країну, яка потерпає від страшної епідемії, від економічної кризи, від височезних тарифів та податкових поборів, зрештою, від зеленої влади, яка не перестає добивати нас зсередини.