"Слугу народу" Третьякову та Геращенко з "ЄС" у п'ятницю можуть усунути від п'яти засідань

Верховна Рада у п'ятницю розгляне питання про позбавлення народних депутатів Галини Третьякової (фракція "Слуга народу") та Ірини Геращенко ("Європейська солідарність") права брати участь у п'яти пленарних засіданнях парламенту.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт парламенту.

Нагадаємо, 8 жовтня керівник комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова у фракційному чаті "Слуги народу" прокоментувала смерть члена депутатської групи "За майбутнє" Антона Полякова фразою "одним ворогом менше".

Після цього всі фракції парламенту підписали листа до комітету Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту з вимогою відсторонити Третьякову від участі у пленарних засіданнях на п'ять днів.

Крім того, голови всіх фракцій та груп українського парламенту, крім "Слуги народу", зібрали підписи та звернулися до голови Ради і керівника регламентного комітету із закликом відкликати Третьякову з посади голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Ірину Геращенко рекомендують позбавити права участі у п'яти засіданнях через її виступ у 2019 році. Тоді вона порівняла народних депутатів від монобільшості із "зеленими чоловічками", що захопили півострів Крим.

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