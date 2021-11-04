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"Слугу народу" Третьякову та Геращенко з "ЄС" у п'ятницю можуть усунути від п'яти засідань

Верховна Рада у п'ятницю розгляне питання про позбавлення народних депутатів Галини Третьякової (фракція "Слуга народу") та Ірини Геращенко ("Європейська солідарність") права брати участь у п'яти пленарних засіданнях парламенту.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт парламенту.

Нагадаємо, 8 жовтня керівник комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова у фракційному чаті "Слуги народу" прокоментувала смерть члена депутатської групи "За майбутнє" Антона Полякова фразою "одним ворогом менше".

Після цього всі фракції парламенту підписали листа до комітету Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту з вимогою відсторонити Третьякову від участі у пленарних засіданнях на п'ять днів.

Крім того, голови всіх фракцій та груп українського парламенту, крім "Слуги народу", зібрали підписи та звернулися до голови Ради і керівника регламентного комітету із закликом відкликати Третьякову з посади голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Ірину Геращенко рекомендують позбавити права участі у п'яти засіданнях через її виступ у 2019 році. Тоді вона порівняла народних депутатів від монобільшості із "зеленими чоловічками", що захопили півострів Крим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корнієнко про відсторонення від засідань "слуги народу" Третьякової: Там є одна проблема, але ми будемо тримати руку на пульсі

Автор: 

ВР (15073) Геращенко Ірина (1150) Третьякова Галина (111)


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Топ коментарі
+25
зеленые черти--вы еще вспомните,что Геращенко говорила в детсаду,вспомнили швали
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04.11.2021 20:22 Відповісти
+25
Обиделись они что назвали своим именем
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04.11.2021 20:23 Відповісти
+20
Геращенко так влучно сказала, що її за цю фразу ще нагородять у майбутньому.

А третьякову треба трошечки розстріляти. Така потвора не повинна сидіти під куполом та опікуватись тими, кого вона ненавидить.
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04.11.2021 20:26 Відповісти
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04.11.2021 20:21 Відповісти
Це правда, подоляцька курва-ми все пам'ятаємо.
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04.11.2021 20:30 Відповісти
Это что, на фото, "хайль, зеля"?
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04.11.2021 20:22 Відповісти
зеленые черти--вы еще вспомните,что Геращенко говорила в детсаду,вспомнили швали
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04.11.2021 20:22 Відповісти
Обиделись они что назвали своим именем
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04.11.2021 20:23 Відповісти
Придумал только-что, имхо, удачное словосочетание: слуга народа Арестович.
Как вам?
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04.11.2021 20:25 Відповісти
Геращенко так влучно сказала, що її за цю фразу ще нагородять у майбутньому.

А третьякову треба трошечки розстріляти. Така потвора не повинна сидіти під куполом та опікуватись тими, кого вона ненавидить.
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04.11.2021 20:26 Відповісти
Нет, нет, нет, нет,
Мы хотим сегодня,
Нет, нет, нет, нет,
Мы хотим сейчас.
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04.11.2021 20:29 Відповісти
Стрелять ее в жопу, там не промажеш
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04.11.2021 21:02 Відповісти
Так, це ще та ватніца-развратніца.
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04.11.2021 21:12 Відповісти
Тоді третякову треба позбавляти мандата, якщо згадати всі її зашквари, бо воно ж дурне як сто пудів диму.
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04.11.2021 20:26 Відповісти
Цир Шапито обосрался по самые турецкие Байрактары...,ротация кабмина лишь дерьмовая завеса... турборежим быдла...
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04.11.2021 20:27 Відповісти
Им нужен третий, желательно мачо.
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04.11.2021 20:27 Відповісти
Маруся Зверобой Татьяна Черновол София Федина...шото болваны с тетьками воюють...видать Титаник дал трещину с пробоиной 5 дюймов...а то и все 10...
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04.11.2021 20:30 Відповісти
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04.11.2021 20:30 Відповісти
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04.11.2021 20:38 Відповісти
Позбавте Пороха можливості брати участь у засіданнях ВРУ до перевиборів! Чому? Та тому що: 1. він ніколи не запрошував квартал до лазні на "корпоратив", 2. Освічений, має досвід керування державою і багатий, 3. про найвеличнішого та решту "узеленських" такого наговорив і в залі парламенту, і на міжнародних зустрічах, що ОПа вимушена робити зашквари за зашкварами аби якось збити хвилю від висловлювань Порошенка. Ермак втомився вже підшукувати в "СН" дятлів, які ще ся не зашкварили!
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04.11.2021 20:39 Відповісти
Біжи до Подоляка за новою методичкою, бо навіть найупоротіші "узеленськи" вже не згадують про "вальцмана"... А ти, мабуть, хворів і не отримав. Може ще про "Ротердам+" чи "ліпєцкую фабріку" щось росповіси? Бо я вже скучив за цими байками
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04.11.2021 20:56 Відповісти
А чому Геращенко лише зараз???
Це ж ви навіть не жирафи, до якої звук довго летить...
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04.11.2021 20:43 Відповісти
розкручцють ефект Барабари Стрейзен - точно серед них є агенти Пороха! У 2019 Геращенко не отримала підтримки а зараз - САВСЄМ УСЬО ПА-ДРУГОМУ
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04.11.2021 20:48 Відповісти
Зеля 100 лет назад....
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04.11.2021 20:45 Відповісти
Доктор Борменталь,вы кем были в прошлой жизни?

Филипп Филиппыч,лучше не спрашивайте...,Карлом Марксом...

Доктор,голкубчик,вы просто обязаны поднять с колен советское быдло Шариковых и Швондеров...
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04.11.2021 20:51 Відповісти
А Геращенко за що ?
От дибіли зелені...
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04.11.2021 20:55 Відповісти
болваны Турборежимные не знают простых прописных истин...куда уж до политики или экономики....
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04.11.2021 21:00 Відповісти
Секс для рояля с оркестром..солист и дирижер Голобородька
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04.11.2021 21:05 Відповісти
https://t.me/Sharpreview Sharp`s , November 4

Галина Третьякова написала в Регламентный комитет объяснительную записку, по поводу своего заявления («минус один враг») о смерти Антона Полякова.
Линия её самозащиты просто обескураживает своим цинизмом:
Комитет, якобы, вообще не должен рассматривать данную ситуацию, «в связи с отсутствием субъекта высказываний». Так как согласно процедуре, жалобу на неё должен был подавать тот депутат, против которого она высказалась, то есть сам Поляков, а не его коллеги.

Кроме того, как отметила Третьякова, согласно регламенту, здесь «отсутствует объект правонарушения» - то есть «произнесённые обидные слова». Угадаете почему? Потому, что она их не произносила вслух, а написала в чате текстом.

Мерзкая, циничная тварь. Впрочем, у неё хорошие учителя были.
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04.11.2021 21:22 Відповісти
Эту мразь надо не на пять заседаний отстранить, а выгнать из парламента, чтоб не позорила страну.
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04.11.2021 21:32 Відповісти
Э-э а третьякову, за что отстранить??? Её пора посадить, лет так от 10, как кацапонацистскую пропогандоншу! Она вообще не должна существовать в человеческом обществе, так как ********* 10 категории! Видать у зЕбилов все такие, не исключая зЕлоха с бенядиктовой...
Блин, "зЕ" "партия" низшего сорта, сушите сухари...
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04.11.2021 21:41 Відповісти
если использовать логику "зе" служтвых по отношению к Геращенко, то за высказывания в бытность квартального "зе" об Украине и ее народе, ему должно было вообще запретить балотироватся в презы,
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04.11.2021 21:44 Відповісти
Геращенко - лише оплески.

Хто ж це зе-кодлу пригадав події 2019-го ?
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05.11.2021 02:40 Відповісти
Какое страшное наказание.Пять выходных, мля.
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05.11.2021 04:58 Відповісти
Відносно Геращенко нагадує як при совку члена партії карали по партійній лінії без всякого там строку давності.
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05.11.2021 08:09 Відповісти
Якщо не з"їм то хоть надкушу))!! Це я про помсту зелених ідіотів відносно І. Геращенко))!!
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05.11.2021 08:36 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZVbWtsVpIDA0MWiKHnRTwf8--5w-3yxTUklNSZevhstyH9KJTaT0nofzX4hZgUOB6y_RHS8WSeRNGoDvHKAP_Pcj14VsS17xa-WilUp8c6hrLgMT7ws21rT0i98CYM3D8Q&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4545463362158097&id=100000834337338&__cft__[0]=AZVbWtsVpIDA0MWiKHnRTwf8--5w-3yxTUklNSZevhstyH9KJTaT0nofzX4hZgUOB6y_RHS8WSeRNGoDvHKAP_Pcj14VsS17xa-WilUp8c6hrLgMT7ws21rT0i98CYM3D8Q&__tn__=%2CO%2CP-R 13 ч. ·



Черговий сумний день для українського парламентаризму та держави вцілому.

Беззмістовна поява Зеленського, продавлені у ВР абсолютно «ніякі» міністри, закритий рот Гео Леросу і а сам кінець…регламентний комітет хоче відсторонити на 5 засідань https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko?__cft__[0]=AZVbWtsVpIDA0MWiKHnRTwf8--5w-3yxTUklNSZevhstyH9KJTaT0nofzX4hZgUOB6y_RHS8WSeRNGoDvHKAP_Pcj14VsS17xa-WilUp8c6hrLgMT7ws21rT0i98CYM3D8Q&__tn__=-]K-R Iryna Gerashchenko .

Так, ви не помилились. Не Тищенка чи Бужанського, не Ківу і навіть не Трухіна. А саме Ірину Геращенко за висловлювання ще 2019 року про «зелених чоловічків» у Верховній Раді.

Що там сумнозвісна Галина Третякова? Її досі НЕ відсторонили ні від участі в засіданнях, ні від головування в комітеті.

Система маленьких порізів, ударів та помст - це система влади Зеленського. Тільки б'ють вони не опонентрів, а всю країну.
Країну, яка потерпає від страшної епідемії, від економічної кризи, від височезних тарифів та податкових поборів, зрештою, від зеленої влади, яка не перестає добивати нас зсередини.
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05.11.2021 09:39 Відповісти
 
 