Активісти і Фонд Порошенка зібрали 18 млн грн на заставу для генерала Павловського
Фонд Порошенка разом з ГО "Солідарна справа громад" зібрали необхідні 18 мільйонів гривень для звільнення з-під варти генерала Ігоря Павловського. До збору коштів долучилися народні депутати "Європейської Солідарності" та партійці з регіонів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
2 мільйони 100 тисяч гривень зібрали завдяки акції у соцмережах, у якій взяло участь понад 6 тис. осіб. 15 мільйонів 900 тисяч гривень буде докладено Фондом родини Петра Порошенка.
"Ігор Павловський – один із керівників оборони Маріуполя влітку 2014-го. За це в Росії проти нього порушена кримінальна справа. А саме це робить Павловському честь. А от спроба ув’язнити його в Україні – це ганьба владі і ганьба Зеленському. Тому що саме він замовив цю політичну вмотивовану справу. Напевно, Зеленський цілив у своїх політичних опонентів, але подібні його дії підривають обороноздатність держави", – наголосив лідер "ЕЄ".
"Я хочу подякувати кожній людині, яка внесла свою посильну лепту у збір коштів на внесення судової застави за незаконно ув’язненого генерала. Як ми і обіцяли, ми з Мариною решту суми, яка потрібна, щоб генерала Павловського визволити на волю, внесемо з нашого благодійного Фонду прямо сьогодні. Для того, щоб уже завтра Ігор Валентинович був вдома разом з родиною", – зазначив Порошенко.
Нагадаємо, у серпні 2021 року суд заарештував генерала Павловського з правом застави в майже 500 млн грн. Згодом суд зменшив заставу до 18 млн.
Генерал Павловський у 2014 році брав участь в обороні Маріуполя, очолював сектор "М". За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, під час російсько-української війни нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.
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А дает только пустые обещания для зебилов.
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6000... стыдновато если честно.
Стыдно !
Стыдно и злость берет !
в 2014-м сдавал деньги и оставлял в супермаркете в тележке продукты для армии, чтоб помочь борьбе против русской оккупации.
против какой оккупации я сдал деньги сейчас, освобождая Украинского Генерала из "украинской" тюрьмы?
Не сомневался, что недостающую сумму внесёт Порошенко.
А теперь поставила номер этой карточки на регулярный платеж.
на это - не жалко.....
Я думаю, що вже десь за п'ять сьома.
Подяка людям і ПП.