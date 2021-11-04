Активісти і Фонд Порошенка зібрали 18 млн грн на заставу для генерала Павловського

Фонд Порошенка разом з ГО "Солідарна справа громад" зібрали необхідні 18 мільйонів гривень для звільнення з-під варти генерала Ігоря Павловського. До збору коштів долучилися народні депутати "Європейської Солідарності" та партійці з регіонів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

2 мільйони 100 тисяч гривень зібрали завдяки акції у соцмережах, у якій взяло участь понад 6 тис. осіб. 15 мільйонів 900 тисяч гривень буде докладено Фондом родини Петра Порошенка.

"Ігор Павловський – один із керівників оборони Маріуполя влітку 2014-го. За це в Росії проти нього порушена кримінальна справа. А саме це робить Павловському честь. А от спроба ув’язнити його в Україні – це ганьба владі і ганьба Зеленському. Тому що саме він замовив цю політичну вмотивовану справу. Напевно, Зеленський цілив у своїх політичних опонентів, але подібні його дії підривають обороноздатність держави", – наголосив лідер "ЕЄ".

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"Я хочу подякувати кожній людині, яка внесла свою посильну лепту у збір коштів на внесення судової застави за незаконно ув’язненого генерала. Як ми і обіцяли, ми з Мариною решту суми, яка потрібна, щоб генерала Павловського визволити на волю, внесемо з нашого благодійного Фонду прямо сьогодні. Для того, щоб уже завтра Ігор Валентинович був вдома разом з родиною", – зазначив Порошенко.

Нагадаємо, у серпні 2021 року суд заарештував генерала Павловського з правом застави в майже 500 млн грн. Згодом суд зменшив заставу до 18 млн.

Генерал Павловський у 2014 році брав участь в обороні Маріуполя, очолював сектор "М". За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, під час російсько-української війни нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.