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Активісти і Фонд Порошенка зібрали 18 млн грн на заставу для генерала Павловського

Активісти і Фонд Порошенка зібрали 18 млн грн на заставу для генерала Павловського

Фонд Порошенка разом з ГО "Солідарна справа громад" зібрали необхідні 18 мільйонів гривень для звільнення з-під варти генерала Ігоря Павловського. До збору коштів долучилися народні депутати "Європейської Солідарності" та партійці з регіонів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

2 мільйони 100 тисяч гривень зібрали завдяки акції у соцмережах, у якій взяло участь понад 6 тис. осіб. 15 мільйонів 900 тисяч гривень буде докладено Фондом родини Петра Порошенка.

"Ігор Павловський – один із керівників оборони Маріуполя влітку 2014-го. За це в Росії проти нього порушена кримінальна справа. А саме це робить Павловському честь. А от спроба ув’язнити його в Україні – це ганьба владі і ганьба Зеленському. Тому що саме він замовив цю політичну вмотивовану справу. Напевно, Зеленський цілив у своїх політичних опонентів, але подібні його дії підривають обороноздатність держави", – наголосив лідер "ЕЄ".

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"Я хочу подякувати кожній людині, яка внесла свою посильну лепту у збір коштів на внесення судової застави за незаконно ув’язненого генерала. Як ми і обіцяли, ми з Мариною решту суми, яка потрібна, щоб генерала Павловського визволити на волю, внесемо з нашого благодійного Фонду прямо сьогодні. Для того, щоб уже завтра Ігор Валентинович був вдома разом з родиною", – зазначив Порошенко.

Нагадаємо, у серпні 2021 року суд заарештував генерала Павловського з правом застави в майже 500 млн грн. Згодом суд зменшив заставу до 18 млн.

Генерал Павловський у 2014 році брав участь в обороні Маріуполя, очолював сектор "М". За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, під час російсько-української війни нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Автор: 

застава (688) Порошенко Петро (15204) Павловський Ігор (109) Європейська Солідарність (1093)


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Топ коментарі
+62
Ці кошти зібрали Українці *** Українця. Пишаюсь, що і моя частка там присутня.
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04.11.2021 20:51 Відповісти
+37
За те, що пішов Україну захищати.
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04.11.2021 20:55 Відповісти
+36
Нехай подавляться зелені тварі.
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04.11.2021 20:54 Відповісти
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Ці кошти зібрали Українці *** Українця. Пишаюсь, що і моя частка там присутня.
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04.11.2021 20:51 Відповісти
та да. Похоже деньгами скинулись только участники Цензора и других проукраинских сетей. Остальным покуй.
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04.11.2021 20:55 Відповісти
Цікаво, зеленський також скинувся грішми? Чи воно обісцяне чмо сциться від своєї неспроможності нагалити?
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04.11.2021 20:58 Відповісти
ЗЕ только берет.

А дает только пустые обещания для зебилов.
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04.11.2021 20:59 Відповісти
Він у ступорі. Від фака Лєроса. 😊
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04.11.2021 21:44 Відповісти
А ты интересно, хоть чем то помог, или только поп#здеть???
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05.11.2021 22:57 Відповісти
Не хочу повторяться, читай тут: https://censor.net/ua/comments/locate/3297777/01921410-feeb-7071-b208-6115211a11b7
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07.11.2021 10:18 Відповісти
в которой приняло участие более 6 тыс. человек. Источник:

===========

6000... стыдновато если честно.
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04.11.2021 20:53 Відповісти
Конечно. Сдал бутылки, банки, перечислил куда нужно выручку и как видишь выкупили боевого генерала у зелёных коммунистов.
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04.11.2021 21:01 Відповісти
Ти вже все стекло гімном, чи ще трохи залишилось?
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04.11.2021 21:01 Відповісти
Похмелись козлорилий, в тебе твої граблі трусяться, на клавіші не по падаєш
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04.11.2021 21:02 Відповісти
согласен Вами.

Стыдно !
Стыдно и злость берет !

в 2014-м сдавал деньги и оставлял в супермаркете в тележке продукты для армии, чтоб помочь борьбе против русской оккупации.

против какой оккупации я сдал деньги сейчас, освобождая Украинского Генерала из "украинской" тюрьмы?
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04.11.2021 21:33 Відповісти
👏👏👏👏👏 Україну окупували дурні. Ці дурні привели до влади окупаційну адміністрацію своїх кумирів - таких же дурнів, але нахабеих, злодійкуватих, брехливих.
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04.11.2021 21:47 Відповісти
да против российской. Просто многие еще не понимают, что зеленский это русский проект
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04.11.2021 22:17 Відповісти
Самое как раз страшное что Зеленский это украинский проэкт...в этом то и беда
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05.11.2021 01:36 Відповісти
Нехай подавляться зелені тварі.
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04.11.2021 20:54 Відповісти
Норм. Им все это еще отольется. И им и тем, кто их поддерживал.
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04.11.2021 21:00 Відповісти
Герхард - пули отольются в гири,гири отольются в камни,таким ударным инструментом мы пробьем все стены в мире!!!
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04.11.2021 21:49 Відповісти
За те, що пішов Україну захищати.
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04.11.2021 20:55 Відповісти
Для дібілів в мене інфа платна.
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04.11.2021 20:59 Відповісти
Зараз уклоністи на кшалт тебе в пріоритеті
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04.11.2021 21:03 Відповісти
За выполнение своих конституционных обязанностей при вооруженном отпоре оккупантам РФ.
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04.11.2021 20:56 Відповісти
"15 миллионов 900 тысяч гривен будут добавлены Фондом семьи Петра Порошенко."

Не сомневался, что недостающую сумму внесёт Порошенко.
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04.11.2021 20:56 Відповісти
да уж, это не баночку краски жертвовать на покраску киоска, как БаблоМойский
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04.11.2021 21:35 Відповісти
А ЗЕ в это время только крысит государственное бабло и сдает интересы Украины.
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04.11.2021 20:58 Відповісти
Для твоего ,сегодня опущенного ,зепетуха тоже )
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04.11.2021 21:10 Відповісти
А як же - та він барига , та він же і за копійку вдавится ? .
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04.11.2021 21:13 Відповісти
Деньги собирали всего 2 недели. И многие не знали. Я бы тоже не знала, если бы не услышала рекламу на Прямом.

А теперь поставила номер этой карточки на регулярный платеж.
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04.11.2021 21:03 Відповісти
Я тоже, только отсюда узнал
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04.11.2021 21:10 Відповісти
За эти бабки можно зе-ублюдка отправить рыб кормить вместе с приближенной сворой!
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04.11.2021 21:06 Відповісти
пора объявлять следующий сбор денег.
на это - не жалко.....
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04.11.2021 21:36 Відповісти
Рашотролли и подоляшавки! Бегом бабло отрабатывать!
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04.11.2021 21:10 Відповісти
Респект!
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04.11.2021 22:00 Відповісти
За Зеленского никто гривны ломанной не даст!
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04.11.2021 22:19 Відповісти
Про збір коштів почалось у фейсбуку Юрій Бірюков та ГО "Справа громад", на сайтах мало було інфи по тв ще менше. Я дізнався на ЦН і звідти в ФБ. Нехай вчаться як треба охоплювати потрібну аудиторію - не всі сидять в ФБ, не всі сидять на різних сайтах, не всі підписані на телеграм, інстаграм, не всі дивляться телебачення, не всі слухають радіо. А половина шостої вже минула, вибори наближаються .....
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04.11.2021 22:23 Відповісти
Це дійсно так! Я не маю ні ФБ ні різноманітних соц. мереж. Як маю час читаю тільки ЦН. А з ТБ дивлюся тільки Прямий. І то не дивлюся, а слухаю з телефону через навушник.

Я думаю, що вже десь за п'ять сьома.
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04.11.2021 23:02 Відповісти
Я не чула про збір коштів.

Подяка людям і ПП.
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05.11.2021 02:23 Відповісти
!
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05.11.2021 09:15 Відповісти
Да, надо вытаскивать, а то ещё заговорит....
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05.11.2021 09:31 Відповісти
А як там почуваються слідаки, прокурори і судді, які виконують злочинний наказ Косоворотки і фальшують справу проти генерала, який спасав Україну? Як вони збираються служити? "Еліта" відкосників, таких як Зеля? Чи вони прийшли не служити державі, а прислужувати ворогам?
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05.11.2021 09:33 Відповісти
Красивая ширма для лохов . Поди проверь. А вдруг боевой генерал начнет давать показания ?
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05.11.2021 10:46 Відповісти
 
 